اليوسف يوضح نسبة الفائدة للقرض المعجل ويؤكد قيمة المتر تحدد مساحة الوحدة السكنية

صحيفة المرصد: أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف في تصريح لصحيفة الرياض إن منتج التمويل المعجل، هو منتج اختياري وليس الزامي، لافتاً إلى أن الاقراض المباشر من الصندوق مستمر في حدود معينة، وقال أن هناك منتجات أخرى سيتم الاعلان عنها لكي تناسب جميع شرائح قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، مشدداً على أن الهدف هو تقليل اعداد قوائم الانتظار تمهيداً للانتهاء منها.
ولفت اليوسف إلى أن نسبة الفائدة على القرض هي 1%، ستكون ثابته حتى لوتغيرت نسبة الفائدة في المنشأت التمويلية، في حين أن قيمة القرض يمكن أن تكون أقل من 500 ألف باختلاف المدن، وقيمة المتر للوحدة السكنية، التي تخضع لآلية تقييم محددة، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاسعار باختلاف المدن، ونوع الوحدة السكنية. وتأتي هذه الخطوة لتقليل اعداد المنتظرين على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري لتكون البديل الأهم والوحيد لايقاف القروض العقارية الجديدة منذ شهر أكتوبر العام الفائت، وهو أمر يتوافق مع التراجع الواضح في حجم الدعم الحكومي المباشر للقروض العقارية، والاستعانة بحلول الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري لطرح منتجات تمويلية بنسبة فائدة متدنية جداً، أو سكنية ميسرة.
وعلى الرغم من أهمية القرض المعجل الذي سيحقق رغبات أكثر من 40% من قوائم الانتظار المتقدمين على الصندوق العقاري إلا أنه تأخر كثيراً، بسبب التأخر في جوانب اجرائية من قبل الصندوق العقاري، أو من قبل مؤسسة النقد.. كما أن المفاوضات بين الصندوق العقاري والبنوك اخذت فترة طويلة نظراً لتدني الفائدة بالنسبة للبنك، الأمر الذي تم تعويضة بحلول أخرى مثل الودائع الخاصة.
ويبلغ الحد الاقصى للقرض المعجل 500 ألف ريال، في حين أن الحد الادنى – تتحدد بموجب سياسية الصندوق العقاري التي تحددها مساحة الشقة أو الفيلا – أما المدن الزمنية لسداد القرض فأن الحد الادنى للقرض المعجل 5 سنوات، ويكون الحد الأقصى لمدة القرض المعجل 15 سنة، يتم بعدها سداد الفائدة (1% من قيمة القرض x عدد سنوات السداد) على خمس سنوات بعد نهاية سداد القرض لمصرف الراجحي.
ويطبق القرض المعجل على الوحدات السكنية دون تحديد لمساحة الوحدة السكنية، حيث تطبق سياسة الصندوق العقاري بهذا الشأن وبعد موافقة البنك.
وجاء مصرف الراجحي ليكون أول منشأة سعودية تطرح هذا المنتج؛ الذي يتوقع ان يشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين المستحقين للقروض العقارية، خاصة أن مصرف الراجحي يملك أكبر شبكة من الفروع في جميع مدن المملكة.. ويتوقع أن يتم نقل التجربة إلى المتقدمين لبرنامج الدعم السكني في وزارة الاسكان الذين طلبوا منتج القرض من ضمن منتجات الوزارة التي طرحت (أرض وقرض، مسكن، قرض، ارض).
تعليقات ( 28 )
الهاشميما دام فيها فائدة مانبيه
خالد الزهرانيمخالف للنشر
( ريما Rima )ليت أيامنا بالنص نصها رمضان ونصها ذو الحجة ***
ابو بدر الهلاليمحتار أخذ القرض المعجل لاني مع المجموعه وحطه في شقة تمليك ثانية إستثمار ولا أريح رأسي ما دام عندي بيت ولله الحمد والشكر بعد تعب وعناء..
ابو بدر الهلاليإصلاحات وتغييرات جذرية ورخام وسيراميك وأدوات صحية ومكيفات وتركيب مطبخ وورق............ألخ وماني عارف ايش أسوي ب القرض المعجل؟؟ أطنشة ولا أستثمره
ابو بدر الهلاليوصالة كبيرة ومطبخ ممتاز وسعر المتر في الحي الأن 6500 ريال،، والأن انا ساكن فيها ولله الحمد حدود 4 سنوات وأخذتها كاش وصرفت عليها حدود 180 ألف
ابو بدر الهلاليوين الشقة الي ب 500 ألف وفيها 6 غرف؟!! وكم مساحتها؟؟ أقسم بالله أنا شاري شقة تمليك كاش في حي راقي ومركز حيوي وسنتر في جده ب 950 ألف 7 غرف و5 حمامات
خاالدانقاذ لللصوص الاراضي وتجار التراب .
انشر التعليقاتت هذه الخطوة لانقاذ تجار العقار لتصريف منتجاتهم الكاسده
555يازين الخيمه
مواطناللهم ابني لي عندك بيت في الجنه خير من الدنيا وما فيها.
violetyما ادري ليش تدرسونا الوطنية
نصوحيعني يصير القسط 2777 والفايدة تطلع 75الف تتقسط على 60 شهر فيها 1200 وكسور السؤال اذا مات الميت يطيح القرض ولا زي نظام الصندوق يقعد البيت مرهون؟
عسير الهولحسبنا الله ونعم الوكيل
( ريما Rima )🍎ياكرهي لشارونة اقصد لسارونة وأيضا اكره المزن اكرههن كره ماينوصف والله يشهد □عاملاتن نفسهن ملاك مايذنبن ولا يرائن ويستهزئن بالبعض❗ 😡😠😡
حسبي اللهمن خلقنا وحنا نسمع تصريحات فقط ومن قبلنا اباءنا سمعوا ويشهد الله انهم ماتوا على السمع ولم ينزل لهم لا قرض ولا ارض واعتقد انا لسنا خير منهم السكن بح
االاحساءنزل اسمي في الصندوق ابي اشتري شقة جالس افحط طالبين مساحات تجيزيه شروط لا من الصندوق ولا من تاجر العقار كلن يرميك في ذاويه
محب مرصديقول المتحدث لذي يتوقع ان يشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين المستحقين للقروض العقارية ياعمي لا اقبال ولا شي اعطونا قرضنا وبنرجعه لا فضل لكم ولا منه
ع . الحربيلا نريد قرض ولا ارض نريد سكنننننننننننننننننننننن ؟ كلها عراقيل في وجه المواطن
الكلام الزين في روؤس السنتهادور الصندوق العقاري أصبح في خبر كان بعد أن تم إحالة أغلب القيادات السابقة إلى التقاعد او النقل، وها هي الادارة الحالية تعمل من دبي وفق ما هو مخطط لها
عدد التعليقات:6916
الحرمانلا معجل ولا موازي نبي قرضنا ينزل تعبنا قوائم الانتظار اصرفوه عندنا ارض ومخطط رسمنا احلامنا عليه
الكلام الزين في روؤس السنتهامخالف
سبحان اللهالعقارات الجاثمة علي صدور هوامير العقار يريدون التخلص منها بالقروض يعني يطلع العقار اغلي وهو أصﻻ سعره طايح ومخسوف
مواطننرجو تطبيق الموافقة الفورية لبرنامج ( ضامن ) مثل القرض المعجل. حيث تستغرق الموافقة حاليا حول الشهر.
عبدالله حمود الحارثيالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد
السدغانيفلوس العقاري ليست هبه بل هو دين سوف يعاد لمكانه فلماذا التأخير
السدغانيالقرض السكني 500000في اي مكان ***