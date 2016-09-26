مطار الملك عبد العزيز يصدر بيان حول العثور على“كيس أسود” وقطع مجهولة المصدر داخل أحد الصالات

صحيفة المرصد:ذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز في بيان صحفي أنه تم استنفار الجهات الأمنية بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أكياس سوداء أو قطع مجهولة المصدر داخل المطار حتى تم التأكد من عدم خطورتها.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”أوضحت إدارة المطار إلى أن كل ذلك محل متابعة الجهات الأمنية في المطار منذ وقت مبكر وحتى قيام الفرق المختصة بفحص القطع واتضح أنها لا تحوي على أي مواد خطرة حيث كانت محتوياتها ملابس أحد الركاب المغادرين.

وأشارت إلى أن صالات السفر تشهد بشكل متكرر تعمد بعض المسافرين ترك أمتعتهم الزائدة في الصالات بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم الأوزان الزائدة ويتخلصون منها بهذه الطريقة رغم وجود مواقع مخصصة للأمتعة الزائدة حيث تحرص الإدارة على إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.