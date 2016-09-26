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مطار الملك عبد العزيز يصدر بيان حول العثور على“كيس أسود” وقطع مجهولة المصدر داخل أحد الصالات

26 سبتمبر, 2016 , 13:56 م
مطار الملك عبد العزيز يصدر بيان حول العثور على“كيس أسود” وقطع مجهولة المصدر داخل أحد الصالات
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صحيفة المرصد:ذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز في بيان صحفي أنه تم استنفار الجهات الأمنية بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أكياس سوداء أو قطع مجهولة المصدر داخل المطار حتى تم التأكد من عدم خطورتها.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”أوضحت إدارة المطار إلى أن كل ذلك محل متابعة الجهات الأمنية في المطار منذ وقت مبكر وحتى قيام الفرق المختصة بفحص القطع واتضح أنها لا تحوي على أي مواد خطرة حيث كانت محتوياتها ملابس أحد الركاب المغادرين.

وأشارت إلى أن صالات السفر تشهد بشكل متكرر تعمد بعض المسافرين ترك أمتعتهم الزائدة في الصالات بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم الأوزان الزائدة ويتخلصون منها بهذه الطريقة رغم وجود مواقع مخصصة للأمتعة الزائدة حيث تحرص الإدارة على إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    اسبوع

    وتوكم تكتشفون وتصدرون البيان. الحمدلله ماكان شي خطر كان صار اللي صار على ما يصدرون البيان
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  2. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 14:49 م

    تعليق 7

    والله ياخوفي انك انت اللي مبقبق عيونك . يارجال اقسم بالله واضحه . زي ماقال عادل امام لا بسه من غير هدوم
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  3. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 14:43 م

    البشري الجنوبي

    عذر غير مقبول امنين اين كيمرات المراقبه واين امن المطار هل يعقل مثل هذا التبرير وعلى افتراض انه صحيح ليش الاهمال
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  4. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:6916

    الحرمان

    ما انتبهت للدعايه ماتخلون شي مبققين عيونكم
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  5. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    زائر

    الكميراااااااات اصبحت ضروووريه في كل مكان .... فمابالكم بالمطارات والدوائر الحكوميه يجب الالتفات لهذه النقطه
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  6. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    يا جماعة

    الدعاية التي في الصفحة الرئيسة ادفع بعد الاستلام غير لائقة . نامل استبعادها .
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  7. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    والله اتوقع انه اختبار

    وتبين ان امن المطارات لدينا للأسف غير جيد . كيف مسافر يضع مثل هذا الكيس ولا احد يشاهده . اليس المطار مراقب ؟؟؟
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  8. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    العسيري

    اين الكااااااااميرات نحن في القرن الواحد والعشرون وش تنتظرون
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  9. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    الحقباني

    علم سبحان الله ليس هناك كميرات في مطار ترقبه كل صغير وكبير وليش نجعال كل شي يفضحه المواطن بصوره اين مهياطي كميرات ليس هذه مطار مهم وهم امن بلاده علم ع
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  10. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    ظريف

    الى الان لاتوجد كاميرات داخل الصالات ليش ؟
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