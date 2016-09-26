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هجوم إرهابي على نقطة أمنية بمدخل العوامية..والجهات الأمنية تباشر الضبط الجنائي

26 سبتمبر, 2016 , 14:26 م
هجوم إرهابي على نقطة أمنية بمدخل العوامية..والجهات الأمنية تباشر الضبط الجنائي
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صحيفة المرصد:تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية، مساء أمس الأحد، أصيب على إثرها مواطن أربعيني في فخذه، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.
وأكد العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن الحادثة وقعت عند الساعة 10:30 مساء. وقال: “تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة (الرامس)، ما نتج عنه إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري بفخذه الأيسر أثناء مرور مركبته بالموقع”.
وأضاف “باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية والتحقيق فيها”.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الظاهر مشتاقين ل نمر النمر الإرهابي 🔪
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  2. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    ( ريما Rima )🍎

    قافلتنا تسير___ وعملاء إيران 🐕ينبحون _____
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  3. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    ( ريما Rima )🍎

    لعنكم الله ياعملاء إيران ياللي بالقطيف والعوامية مافيه جريمة مافعلتوها حتى فلوس المواطنين بالصراف سرقتهوا وقتلتوا رجال الأمن اللي يحفظون الأمن❗
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  4. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    ياحسين لاتكذب أي الشيعة في العالم لم يؤيد خامئني لولاية الفقية يعتبر كافر عند العلماء الشيعة كلهم لايقدر القطيف يصوم رمضان الا باذن خامئني
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  5. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    ياحسين لاتكذب سؤال الماذا اهل العوامية يعلق صورة المجرم الاهارب نمر عند مدخل العوامية عن طريق الورشة ؟
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  6. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    حسين

    وجود ارهابيون في العواميه لا يعني ان كل اهل العواميه اراهبيون فيهم مخلصين يخدم مليكه ووطنه ودينه واختلافنا في المذهب لايعني اننا نوالي ايران
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  7. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 20:05 م

    كفى كذب

    وماذا نتوقع من اذناب المجوس واتباعهم من الروافض والدواعش الا القتل والخراب والفساد هذا هو منطقهم في كل بلد ووطن عربي مسلم
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  8. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    العمري

    هؤلاء روافض خونة يناصرون ايران على حساب وطنهم يجب سحب الجنسية منهم وارسالهم لسادتهم في ايران ليذقوا ما ذاقه ايرانييون الداخل المغلوبين على امرهم .
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  9. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 19:39 م

    راعي الثانيه

    وش ذنب العسكر والمواطن الي انصاب كيف تسلم عقلك لاعداء وطنك؟ / البهيمه ماتسوي سوايكم؟ / اللهم احفظ بلادنا من كل عابث حقود وسفيه منقاد.
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  10. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU
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  11. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    فـهــــــد

    القطيف يبي لها فرمته من جديد واخراج كاب ايران وحزب الشيطان والعملا لا بارك الله فيهم
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  12. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    душмандары

    قلتها من زمان يجب النظر في تلك المزارع اما تتثمن او تسور وتفعل ويضع عليها كاميرات سرية او تسوى بها الارض وتوضع مشاريع ناجعة تفيد البطالة المتكدسة.
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  13. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    عبدالله اليامي

    عليهم لعنة الله أذناب إيران ، لابد من إعادة الحرس الوطني فهو من يجيد التعامل معهم كما حدث في الثمانينات الميلادية
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  14. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=bTwsmpgLLOI
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  15. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((( اذا ...... اردت ان تعرف ماذا يحدث في القطيف ...... فأنظر الي مايحدث لعبيد الملالي في شمال اليمن )))))
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  16. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 16:26 م

    زينب...

    هؤلاء يمتلكون أسلحة إضافة إلى فكر النمر الإرهابي. .متى تلتفت إليهم الدولة التفاتت حزم على الإرهاب ؟؟لماذا لا تنزع منهم تلك المزارع "مصدر النيران "
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  17. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:165

    الصميل

    يجب إزالة جميع المزارع التي تختبأ فيها الجرذان
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  18. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    من قراء الكاتب

    الحوثيين مطية للمخلوع علي عبدالله صالح ، استطاع ان بستخدمهم ضد الشعب اليمني ويزج بهم في محرقة الحروب والنهاية ينقلب عليهم بعد ما يضعفون سياسيا وعسكريا
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  19. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 15:33 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بالعراق المجوس ليوطنو 2مليون مجوسي مكانهم وتجنيسهم مخابراتهم تقتل سنه عرب وتقتل شيعه عرب وتفجر مساجد وتفجر حسينيات ومراقد وتقاتلو وصفى بعضهم بعضا
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  20. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 15:18 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الصفويين واذنابهم داعش مستميتين على عمل فتنه مثل اللي عملوها بالعراق فكلهم يتحركون بهذا الاتجاه ومقهورين لماذا لاتحدث فتنه وفوضى وقتل ودمار وتشريد
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  21. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    دحوم1

    صاحب المزرعه يتحمل الاشخاص الذين اطلقو من مزرعته
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  22. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    أتمنى أي كلب من هؤلاء الصفويين كلاب ايران أوحتى الدواعش كلاب البغدادي في حال الامساك بهم أن لايطول المقام بهم أكثر من ثلاثة أيام وينفذ القصاص بهم فورآ
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  23. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((( واضح انها جريمة خاينة عظمى وتنفيذ لاجندة خارجيه والحزم مع رعاع القطيف امر واجب والقصاص لدماء شهدائنا الجنود حق لابد منه)))))
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  24. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    violety

    المفروض تنظيف السجون من المجرمين والارهابين وتطبيق الشرع بسرعة جدا لان التاخير او العفو يسمح لزيادتهم ,, الله يحفظ وطنا من عبث كل ارهابي ومفسد
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  25. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    كلما زاد الضغط على الحوثي المجوس يحركون اذنابهم معتقدين ان الضغط سيخفف على الحوثي باشغال الامن احلام العصافير احلام المجوس
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  26. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    (((( حان الوقت لجمع عبيد المجوس وتقليل المزارع والخرائب ونزع الملكية من المواقع التي تشكل خطراً))))
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  27. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اذا حدث من منزلك ملكك اطلاق نار على الامن او المواطنين اليس صاحب المنزل مسؤل كونه ملكه ماذا تفرق المزرعه ملكه نفس الجرم إذاً تصادر وتمسح الا يدل عيلهم
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  28. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    يجب على المواطنيين في القطيف والعواميه التبليغ عن الارهابيين لانه على المدى القريب سوف يتضررون هم اهل القيف والعواميه
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  29. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    منصور

    حسبي الله عليهم ***
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  30. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

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    ابيدوا هؤلاء الجرذان او ارسلوهم لمرجعهم وهو بالهم خمنائي
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  31. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تصادر اي مزرعه يطلق منها النار وتزال المزرعه تماما وتبقى ارض فضاء او يسلم صاحب المزرعه الاشخاص الذين اطلقو النار او يدل عليهم
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  32. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    أي ارهابي في مناطق المملكه يتم القبض عليه في وقت قياسي لان المواطنين ترفضه وتبلغ عنه ماعدا العواميه والقطيف الارهابيين هناك لايتم مسكهم ؟؟
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  33. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    العوامية بلده مسالمة لكن يوجد فيها بعض المرتزقة وان شاء الله نقضي عليهم

    ت 3 هي الفكرة ان شاء الله موجودة لكن مش الان خلي الأمور في المنطقة تهدى شوي . وبعدين ان شاء الله يتم التعامل مع بعض الخارجين عن القانون في العوامية .
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  34. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اباتشي تمسح 5x5 كم مربع ومساواته بالارض لاي مكان يطلق منه النار حتى يهجدو او يرحلو للمجوس هناك يلقون الجوع والخمس والمتعه
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  35. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 14:43 م

    جاسم

    خنبوقه سلط الله عليك ولازالوا اذنابك يعثون في الارض فسادا
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  36. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    البشري الجنوبي

    اذناب ايران وداعش العواميه
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  37. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:12

    Xx5halidxX

    ليش ما يحطون تاق زي الانستغرام علشان نعرف نتناقش مع اصحاب الردود
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  38. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 14:33 م

    مسمار

    لماذا لايتم مسح المزارع عن بكرة ابيها وتعويض مالكيها فهي تشكل خطر او يتحمل مالك المزارع المسؤليه خاصه المهمله منها والتي تكون اوكارا للارهابيين
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  39. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    بكر هوساوي

    صفوي نجس خبيث ولاءه للمجوس
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  40. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 14:27 م

    بركود

    مشاكل في العواميه ليت الامن ما يستهين ! يدخل ينفض بيوتهم و مزارعهم من الاسلحه و المخدرات
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