صحيفة المرصد:تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية، مساء أمس الأحد، أصيب على إثرها مواطن أربعيني في فخذه، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.
وأكد العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن الحادثة وقعت عند الساعة 10:30 مساء. وقال: “تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة (الرامس)، ما نتج عنه إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري بفخذه الأيسر أثناء مرور مركبته بالموقع”.
وأضاف “باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية والتحقيق فيها”.
هجوم إرهابي على نقطة أمنية بمدخل العوامية..والجهات الأمنية تباشر الضبط الجنائي
صحيفة المرصد:تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية، مساء أمس الأحد، أصيب على إثرها مواطن أربعيني في فخذه، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.
تعليقات ( 40 )
( ريما Rima )🍎الظاهر مشتاقين ل نمر النمر الإرهابي 🔪
( ريما Rima )🍎قافلتنا تسير___ وعملاء إيران 🐕ينبحون _____
( ريما Rima )🍎لعنكم الله ياعملاء إيران ياللي بالقطيف والعوامية مافيه جريمة مافعلتوها حتى فلوس المواطنين بالصراف سرقتهوا وقتلتوا رجال الأمن اللي يحفظون الأمن❗
حسينوجود ارهابيون في العواميه لا يعني ان كل اهل العواميه اراهبيون فيهم مخلصين يخدم مليكه ووطنه ودينه واختلافنا في المذهب لايعني اننا نوالي ايران
كفى كذبوماذا نتوقع من اذناب المجوس واتباعهم من الروافض والدواعش الا القتل والخراب والفساد هذا هو منطقهم في كل بلد ووطن عربي مسلم
العمريهؤلاء روافض خونة يناصرون ايران على حساب وطنهم يجب سحب الجنسية منهم وارسالهم لسادتهم في ايران ليذقوا ما ذاقه ايرانييون الداخل المغلوبين على امرهم .
راعي الثانيهوش ذنب العسكر والمواطن الي انصاب كيف تسلم عقلك لاعداء وطنك؟ / البهيمه ماتسوي سوايكم؟ / اللهم احفظ بلادنا من كل عابث حقود وسفيه منقاد.
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU
فـهــــــدالقطيف يبي لها فرمته من جديد واخراج كاب ايران وحزب الشيطان والعملا لا بارك الله فيهم
душмандарыقلتها من زمان يجب النظر في تلك المزارع اما تتثمن او تسور وتفعل ويضع عليها كاميرات سرية او تسوى بها الارض وتوضع مشاريع ناجعة تفيد البطالة المتكدسة.
عبدالله الياميعليهم لعنة الله أذناب إيران ، لابد من إعادة الحرس الوطني فهو من يجيد التعامل معهم كما حدث في الثمانينات الميلادية
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=bTwsmpgLLOI
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((( اذا ...... اردت ان تعرف ماذا يحدث في القطيف ...... فأنظر الي مايحدث لعبيد الملالي في شمال اليمن )))))
زينب...هؤلاء يمتلكون أسلحة إضافة إلى فكر النمر الإرهابي. .متى تلتفت إليهم الدولة التفاتت حزم على الإرهاب ؟؟لماذا لا تنزع منهم تلك المزارع "مصدر النيران "
عدد التعليقات:165
الصميليجب إزالة جميع المزارع التي تختبأ فيها الجرذان
من قراء الكاتبالحوثيين مطية للمخلوع علي عبدالله صالح ، استطاع ان بستخدمهم ضد الشعب اليمني ويزج بهم في محرقة الحروب والنهاية ينقلب عليهم بعد ما يضعفون سياسيا وعسكريا
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربالعراق المجوس ليوطنو 2مليون مجوسي مكانهم وتجنيسهم مخابراتهم تقتل سنه عرب وتقتل شيعه عرب وتفجر مساجد وتفجر حسينيات ومراقد وتقاتلو وصفى بعضهم بعضا
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالصفويين واذنابهم داعش مستميتين على عمل فتنه مثل اللي عملوها بالعراق فكلهم يتحركون بهذا الاتجاه ومقهورين لماذا لاتحدث فتنه وفوضى وقتل ودمار وتشريد
دحوم1صاحب المزرعه يتحمل الاشخاص الذين اطلقو من مزرعته
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهأتمنى أي كلب من هؤلاء الصفويين كلاب ايران أوحتى الدواعش كلاب البغدادي في حال الامساك بهم أن لايطول المقام بهم أكثر من ثلاثة أيام وينفذ القصاص بهم فورآ
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((( واضح انها جريمة خاينة عظمى وتنفيذ لاجندة خارجيه والحزم مع رعاع القطيف امر واجب والقصاص لدماء شهدائنا الجنود حق لابد منه)))))
violetyالمفروض تنظيف السجون من المجرمين والارهابين وتطبيق الشرع بسرعة جدا لان التاخير او العفو يسمح لزيادتهم ,, الله يحفظ وطنا من عبث كل ارهابي ومفسد
سعودي💚🇸🇦💚وافتخركلما زاد الضغط على الحوثي المجوس يحركون اذنابهم معتقدين ان الضغط سيخفف على الحوثي باشغال الامن احلام العصافير احلام المجوس
عدد التعليقات:10340
برق الحرم(((( حان الوقت لجمع عبيد المجوس وتقليل المزارع والخرائب ونزع الملكية من المواقع التي تشكل خطراً))))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراذا حدث من منزلك ملكك اطلاق نار على الامن او المواطنين اليس صاحب المنزل مسؤل كونه ملكه ماذا تفرق المزرعه ملكه نفس الجرم إذاً تصادر وتمسح الا يدل عيلهم
منصورحسبي الله عليهم ***
انشر التعليقابيدوا هؤلاء الجرذان او ارسلوهم لمرجعهم وهو بالهم خمنائي
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتصادر اي مزرعه يطلق منها النار وتزال المزرعه تماما وتبقى ارض فضاء او يسلم صاحب المزرعه الاشخاص الذين اطلقو النار او يدل عليهم
العوامية بلده مسالمة لكن يوجد فيها بعض المرتزقة وان شاء الله نقضي عليهمت 3 هي الفكرة ان شاء الله موجودة لكن مش الان خلي الأمور في المنطقة تهدى شوي . وبعدين ان شاء الله يتم التعامل مع بعض الخارجين عن القانون في العوامية .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراباتشي تمسح 5x5 كم مربع ومساواته بالارض لاي مكان يطلق منه النار حتى يهجدو او يرحلو للمجوس هناك يلقون الجوع والخمس والمتعه
جاسمخنبوقه سلط الله عليك ولازالوا اذنابك يعثون في الارض فسادا
البشري الجنوبياذناب ايران وداعش العواميه
عدد التعليقات:12
Xx5halidxXليش ما يحطون تاق زي الانستغرام علشان نعرف نتناقش مع اصحاب الردود
مسمارلماذا لايتم مسح المزارع عن بكرة ابيها وتعويض مالكيها فهي تشكل خطر او يتحمل مالك المزارع المسؤليه خاصه المهمله منها والتي تكون اوكارا للارهابيين
بكر هوساويصفوي نجس خبيث ولاءه للمجوس
بركودمشاكل في العواميه ليت الامن ما يستهين ! يدخل ينفض بيوتهم و مزارعهم من الاسلحه و المخدرات