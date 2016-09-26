هجوم إرهابي على نقطة أمنية بمدخل العوامية..والجهات الأمنية تباشر الضبط الجنائي

صحيفة المرصد:تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية، مساء أمس الأحد، أصيب على إثرها مواطن أربعيني في فخذه، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.

وأكد العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن الحادثة وقعت عند الساعة 10:30 مساء. وقال: “تعرضت نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية بمحافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة (الرامس)، ما نتج عنه إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري بفخذه الأيسر أثناء مرور مركبته بالموقع”.

وأضاف “باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية والتحقيق فيها”.