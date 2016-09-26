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هيئة كبار العلماء تدين الحرب العدوانية ضد الشعب السوري

26 سبتمبر, 2016 , 14:59 م
هيئة كبار العلماء تدين الحرب العدوانية ضد الشعب السوري
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صحيفة المرصد-واس:أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الحرب العدوانية المدمرة التي يقوم بها النظام السوري المجرم وحلفاؤه ضد الشعب السوري الأعزل في عموم سوريا وفي حلب على وجه الخصوص، وهي حرب همجية وحشية لا تدل على تحقيق نصر بقدر ما تدل على اليأس الذي أحاط بالمعتدين ، مؤكدة أن هذا النظام المجرم وحلفاءه تجاوز كل الأعراف والمعايير والقوانين بارتكابه لأبشع الجرائم التي أسفرت عن مآس ونكبات وقتل لمئات الآلاف وتشريد لملايين البشر.

وقالت في بيان صدر اليوم: إنه يجب على عقلاء العالم وأصحاب القرار أن يدركوا العواقب الوخيمة والآثار المدمرة لهذه الحرب العدوانية، وأن يتجاوبوا مع ضمير الإنسانية بإيقاف هذه الحرب فورا، والتوقف عن هذا الاعتداء المخزي، وأن الحق والعدل يقتضي من العالم الوقوف مع الشعب السوري الذي طالت معاناته وازدادت جراحاته، والعالم اليوم أمام امتحان شديد لعدالته التي هي على المحك، حيث هجر المدنيون، وسويت بلدات عدة بالأرض، وجلبت مليشيات تقاتل بهويات طائفية، ومورس التدمير الشامل بطريقة وحشية غير مسبوقة.

وأكدت أنه تجاه ذلك فإن الأمة الإسلامية مدعوة لتوحيد الطاقات والجهود، وتنسيق المواقف؛ لرفع معاناة الشعب السوري ونصرته ، موجهة نداءً للعالم أجمع بأن الشعب السوري بحاجة ماسة لإطعام جوعاه، وعلاج مرضاه، وبسط الأمن في أرضه، ورفع الظلم وكف يد المعتدي.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    غرم الله

    لكم الله ياشعب سوريا الصابر تكالبت عليكم الامم الكافره والمشركه ابادهم الله جميعا والبسهم الخوف والجوع والعطش
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  2. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    هههههههههههه

    تفو اعوذ بكلمات التامات من شر ماخلق بدل ماحقنوا دماء السوريين هو الاعراب الارهابيين القذرين اثاروا التمرد على بشار المتغلب
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  3. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    سعيد

    مخالف
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  4. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    الفارس الشجاع

    مخالف
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  5. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 21:16 م

    ابن جبلان

    الادانه لاتسمن ولاتغني من جوع لن ترد ظالم عن ظلمه ولن ترفع الظلم عن المظلوميين
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  6. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    عبدالصمد 2

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  7. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    محمد البوعينين

    مخالف للنشر
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  8. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    كاتم جروحي

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  9. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    اسماء

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  10. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    برنجيني

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  11. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

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  12. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    خلكم واقعيين

    قبل 2011 كانت سوريا مستقرة والنظام الحاكم معترف به منذ عقود ثم تغير كل شي وتمت التضحية بسوريا وشعبها. انها السياسة والمصالح الضيقة!!!! وسوء التصرف
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  13. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 16:41 م

    مسمار

    جامعة الدول العربيه اثبتت انها مجرد حبر ع ورق وانها لاتسمن ولاتغني من جوع تم ابعادها عن الازمات السوريه والعراقيه والليبيه لماااااذا؟!! اذا لاداعي لها
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  14. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 16:04 م

    الامة الاسلامية اليوم كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما قال صلى الله عليه وسلم
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  15. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 15:51 م

    زائر70

    وماذا يفيد التنديد العالم يتطوركل يوم بعد يوم واحنا ماذا قدمنا لحماية ونطنا ولنفسناواخواننا المستضعفين حتى الثوب الي نلبسه صناعه خارجيه
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  16. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    زائر

    جرائم مفجعه وبشعه في حق الشعب السوري الاعزل ومسلسل ابادات ممنهجه
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  17. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    عدنا لزمن الشجب ولاستنكار

    انا أتمنى من مجلس علمانا الموقر ان يوضح هذي الإدانة موجهة لمين ؟؟ العالم الان لا يعترف غير بالقوة او بالمخالف . اما الشجب ولاستنكار فهذا لا يودي غرض .
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  18. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

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    على الحكومات والشعوب ان يكونوا يداً واحده لطرد الاستعمار الفارسي فهو منبع الارهاب والفتن والاضطرابات
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  19. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    ترامب

    لازم نخبر الشيخ فلاديمير بن بوتين بالموضوع!!!!
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