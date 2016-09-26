الصندوق العقاري للراغبين في القرض المعجل: اطبعوا النموذج.. وقدموه للراجحي

صحيفة المرصد:أوضح صندوق التنمية العقارية اليوم ، آلية التسجيل للحصول على القرض المعجل، لمَن لا يزالون على قوائم الانتظار بالصندوق.

ودعا الصندوق الراغبين للدخول إلى البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط التالي: (www.redf.gov.sa)، والتسجيل بها، ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمات المواطنين، والضغط على أيقونة “القرض المعجل”، ومن ثم طباعة نموذج التأهيل، وتقديمة لأيٍّ من فروع مصرف الراجحي بمختلف مناطق المملكة.

ويستهدف القرض المواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.