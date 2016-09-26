الصندوق العقاري للراغبين في القرض المعجل: اطبعوا النموذج.. وقدموه للراجحي

صحيفة المرصد:أوضح صندوق التنمية العقارية اليوم ، آلية التسجيل للحصول على القرض المعجل، لمَن لا يزالون على قوائم الانتظار بالصندوق.
ودعا الصندوق الراغبين للدخول إلى البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط التالي: (www.redf.gov.sa)، والتسجيل بها، ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمات المواطنين، والضغط على أيقونة “القرض المعجل”، ومن ثم طباعة نموذج التأهيل، وتقديمة لأيٍّ من فروع مصرف الراجحي بمختلف مناطق المملكة.
ويستهدف القرض المواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.
تعليقات ( 10 )
شنب07مخالف
كفى ***مخالف للنشر
ابومحمدمعصي ارهن راتبي 25 سنه لو اقعد في خيمه
قلتالحل الوحيد مصطفى الاغى لاتقديم ولاشي فقط جاوب ياتيك بيت وفلوس وسكن وسيارة ويمكن زوجه
قلتكل هل المماطله واخير استقرت عبقريتهم على اطبع النموذج يعني ابداء من اول وجديد قايل مهنا احد بس تطيرون مع اول خبر من الاسكان اقول مالكم الى مصطفى الاغى
محمدالقرض المعجل للأسماء الموجودة في قائمة صندوق التنمية العقاري فقط ولا يشمل الباقين واللي رقمه قريب سيفضل الإنتظار أما البعيد ربما يكون أحد الحلول
عدد التعليقات:6916
الحرماناطبع الكمبيالات والتضييق علي اسرتك وعلي نفسك اصرفو قوائم الانتظار طابعين المخطط والارض جاهزه
مواطننرجو تطبيق نفس الاجراء الخاص بالقرض المعجل على برنامج ضامن بالموافقة الفورية بدلا من الاجراء الحالي حيث المدة تصل الى الشهر لحين الحصول على الموافقة.