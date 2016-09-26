فيديو: شاهد ..ماذا قالت والدة المفحط “كنق النظيم “ أثناء تغسيله

صحيفة المرصد:نقل أحد المصلين على جثمان المفحط أحمد شتيوي الرويلي الملقب بـ”كنق النظيم” أسى ومعاناة والدة الشاب الراحل، داعياً الشباب المولعين بالتفحيط إلى الاتعاظ بمصير الرويلي، والتوقف عن ممارسة هذه العادة الفتّاكة التي أودت بحياة أحد أقرانهم.
ووفقاً لموقع”أخبار 24″ قال في مقطع فيديو بثّه على موقع “يوتيوب” إن والدت الشاب شهدت تغسيله بمغسلة جامع الراجحي بالرياض، وسقطت مغشياً عليها، وظلت تردد: “حسبي الله ونعم الوكيل على مَن كان السبب”.
وأضاف أن والدته كانت في حالة ذهول تأثراً بوفاة ولدها، وظلت تمسك بجسده، وتدعو على رفقاء السوء، الذين أعادوه للتفحيط بعد توبته، وقالت إنهم لم يتركوه يهنأ بوظيفته التي التحق بها قبل أسبوعين فقط، وكانت تقول: “ما تركوك.. كنت أبيك تتزوج”.
تعليقات ( 110 )
محمد التميميخلو عنكم المدح وتطبيل لهذا المفحط يكفينا فيه وفي غيره لكي نعرف انه من أهل الصلاح او غير ذالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ام سلطانالله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه ويصبر امه واللي جالسين يتشمتون خافو الله ما فيه احد ضامن كيف راح تكون موتته يمسي الرجل مسلم ويصبح كافر والعكس
المزن🍁قدر الله وماشاء كان ،الله يربط على قلب كل أم ثكلى يارب🍁
اخو زنيفريقول الأخ رفاق السؤ سحبوه لاوالله الا الشيطان الي براسه سحبه كل شيئ عندنا شماعته جاهزه كل انسان عقله براسه بلا سحبوه بلا كلام فاضي الا العربده في دمه
اخو زنيفركان الأدعاء يطالب بقصاصه تعزيرآ وحكم 10 سنوات و2000جلده وخفف الحكم الى 6 سنوات و600 جلده وافرج عنه بقضاء سنه فقط ومع هذا لم يتب اذن وفاة رحمه للعباد
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يصبّرها بصرآحة ، هذي إذا ما ماتت عقبه أكيد بتستخف ..
اخو زنيفرويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ،،اذا ضحك على البشر بحفظه كم سوره من القران الكريم من أجل اطلاق سراحه فلا يفرح ..ان ربك لبالمرصاد
البركانمدري ليش حاسس من اسلوبه في الحديث هو وخويه بالمقطع انه درباويه سابقآ
البركانمدري ليش حاسس من اسلوبه في الحديث هو وخويه بالمقطع انه درباويه سابقآ
ابو عناديمكن دعوه صابته الله المستعان والله يصبر امه
زايد الوايليهذا مفحط ولا ابوزيد الهلالي .. صايع ضايع طول وقته لفلف في السكيك واغاني ورقص واخرتها جيفه
عابد سالمالانسان العاقل البالغ مسئول عن نفسه فكل نفس بما كسبت بصيرة ولا تزر وازرة وزر أخرى ..
محب ارامكوااللهم لك الحمد والشكر
حمووديالله يصبر امه
عابرالله يرحمه .. لكن مافي اب تهمه سعادة ابنته يرضى يزوجها لمفحط له سوابق .. ولا في بنت ترضى انها تكون زوجه لمفحط قتل صديقه ودخل السجن .
غالي الحربيانتحر وريح العالم من شره لا وبعد قاتل واحد من قبل ومنتحر كل يوم جابين خبر عنه
عدد التعليقات:3852
بدورلا إله إلا الله الله يرحمه ويغفر له
زائرحسبي الله عل كل مفحط ... الله يجعل نهايته في عامود كهرباء
سلطانمخالف للنشر
|..٨٨..|بياض الوجه وراحة العقل والقلب تكون بشهادة التوحيد وبطاعة الله ورسوله والقرآن
زائرالله يرحمه ويغفرله ولكن يجب عدم التمجيد والتهليل للمفحطين لا نريد ان نشجع على ذلك
عدد التعليقات:5280
الرحاااللو بياض الوجه هو النور..ﻷصبحوا الغرب هم اهدا سبيلا..لهذا تجد ذلك من نفس الطائفه ينخدع في الاشكال وينسى القلوب والافعال..
عدد التعليقات:5280
الرحااالفيه اشخاص حتى وان كانوا غير متدينين تجد الكلام يخرج من فمه وفيه الراحه..زالبعض الآخر حتى وان كان متدينا لاتشعر بكلامه الا بالضيق ﻷنك تعلم عنه شي آخر
اشفتو المطاوعه همهم انتم يخافون على المسلمين مو زي العلماني والداشر همهم انفسهم ماشاءالله وجيههم منوره المطاوعه
مناحي ابن جامانلو كان الكنج ترك التفحيط وراح يجاهد مع اخواننا اللي بالمقطع مع داع..كان ابرك له الله يرحمه . ويكفانا شر العلمانية والربراية ابك انت توحي .
مراقبالله المستعان
بقايا مشاعرهذا الانسان اخذ شهره كبيره بعد موته سبحان الله م.كنا نعرفه وكل يوم يموت شباب ومفحطين واجد...لكن محد يذكرهم سبحان الله ضجت وسوايل الاعلام بخبر وفاته..
متابع عن بعدمات وندعو الله له بالرحمة.لكن هناك تعليقات أصحابها ماتت عقولهم وهم أحياء.وهم أشد خطرا من المفحط والإرهابي لأن أفكارهم وتوجهاتهم مخالفة للدين والعرف.
دروجباتعليق ٦٨ الله يمسيك بالنور خنبوقه هذا ماتعرفه كل يوم مع دوله****
الموضوع اكبر من كذا وسبق ان ترحمنا عليه ولكنالسلوكيات وعدم الانتظام للقانون واحترام الاخرين اصبحت ثقافة اجتماعية مهايطية مع الاسف. وانا ولد فلان ويتعدى النظام وليست التفحيط فقط والسرعة الجنونية!
محمد الحربياين انتم عن هذه المهازل لايفكرون فقط الا بجني المال من المخالفات ماذا لو كانت عقوبه المفحط مصادره السياره وسجنه عام هل سيعود للتفحيط
مسلم وكفىمفحط ومات..والله يرحمه ويرحم كل الموتي.....ليش مركزين عليه وكأنه قضية راي عام ..ما يشغل الناس الان اكبر من مفحط ولا حفلة دشير في استراحة
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفمن توسط,,,في إخراجه,,,,من السجن,,,فعليه ,,,التوبه ,,,قبل ,,,الحوبه
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفالله ,,,واحد ,,,أحد,,,فرد ,,,صمد,,,,إحذروه,,,,فهو المطلع,,,,المستجيب,,,لمن,,,ظلم,,,,المنتقم,,,ممن ,,ظلم,,,,لا يحده ,,حد,,,سبحانه,,,وحده,,,فقط
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفمن يؤذي الخلق,,,فليحذر ,,ولا تغرك ,,,,كثرة أموالك ,,ولا شدة نفوذك,,,فالله ,,,هو القوي,,,العدل
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفالواسطه اللي طلعته من السجن ,,,مانفعته,,,أبد,,,لأن الحاكم ,,,بالسماء ,,,قضى بالعدل,,,فاحذروا ,,,من مالك الملك,,,,اللي إذا قضى أمر ,,,متنفع واسطه أبد
٦٩جزاك الله خير يامطوع
كارهه الهيئة🍀🌼مازال الأسلوب🌿🌸الروائي كما هو🍁💐لم يتطور💕🌻
جبال سديرالله يرحمة ويرحم كل مسلم موحد ويجبر مصيبة والدتة بعد وفاة الانسان المسلم لايجب الى الدعاء لة
Snap:szszsz11مشاء الله على كنق النظيم عالم الذرة اللي ابهرنا وابهر العالم بختراعاته ***
...خالد..أبو..عُمر...جزاك الله يامطوع انت واللي معك بالمقطع وكثر الله من أمثالكم وشكراً لنصيحتكم
الى قلم *****54/دروجيا اسعدك الله ..ﻻ يزعجك مثل قلم البهتان فان الله له بالمرصاد وعبادالله يدعون له بالهدايه او الهﻻك..وعﻻمة اﻻستجابه انظر غواية الله لفكره ***.
الهاشميالله يرحمه ويغفر له ويصبركم ويعوضكم خير منه
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالمرحوم غفر الله له وأسكنه فسيح جناته لومانحاش من عند ربعك اللي ظاهرين في هذا المقطع للنجاة بنفسه ورجع للتفحيط مؤكد ستطلقون عليه شهيد.شهادتكم مطاوعتكم
رينادهو ماقتل احد ليييييه مانترحم عليه وحتى لو قتل ربي يحاسبه لييييه تحكمون عليه يمكن الله يرحمة ويغفر له هو مسلم الله يرحمه ويصبر والدته
شيخ مزيونهذه نهاية طبيعية له ولكل من يترك ابنائه بدون تربية صحيحة
علي1حسب ماتدعون .الله ياخذكم انتم و****
علي1اولا الله يرحم الميت ويغفر له .ثانيا ياقلم انتم توزعون الشهادة على كيفكم لكن ماهي غريبة عليكم يوجد عندكم مفاتيح الجنة وجواز سفر الجنة وصك علي .حسب ما
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهيزعمون نحن متدينين ناصحين لكن لامانع من خلطة مدشرة .وكأنهم يعيدون علينا صاحب مقطع الورعنة والخرفنة أو الآخر أبو زقوم وحليب النياق.
دروجباخنبوقه ورخوله يوزعون الشهادات على كيفهم مالومكم دامكم تتبعون خمائني والسيستاني الله يخرس السنتكم يا اذناب ايران بالنسبه لكنق النظيم
سعدقلم **** ومن نهج نهجهم دائما نظامهم خالف تذكر! والظاهر عمولتهم حسب الردود واﻻستفزاز..اسحبوا عليهم وﻻ تردون ع تفاهاتهم و حسبناالله عليهم
قلم الحقيقهكل مفحط افضل نهايه له هي ماحصل للكنق لانه لو اطال الله في عمره بعد 5 سنوات له طريقان لا ثالث لهم اما داعيه متشدد او ارهابي
التفحيط جزء من التقافه المحليهمصارعة الثياران في اسبانيا والتفحيط في السعوديه كلهم اسبان
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهفيه واحد يخاف ربه ويتقيه ويرجو مرضاته ومغفرته ويدعو الناس للهداية ينطق على فمه وبعظمة لسانه كلمة دشير وكأنه يقول السلام عليكم. موعظة دين ولا مدشره.
!!!!حسبنا الله ونعم الوكيل الله يغفرله ويتوب عليه ويعووض والدته خير في الدنيا والاخرة
دروجباخنبوقه سلط الله عليك خل أمور الدين والله انك من جنبها خليك في فتاوي معممينك أهل قم والنجف وكربلاء الله يأخذ عمرك والله ودي انك بدال كنق النظيم
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهوالله ثم والله أن أمه ماعلمت ألا في وفاة ولدها الشهيد خذو الكلام الصحيح. أما ورود ذكرها عند البعض فمن أجل خدمة أجنداتهم لاأقل ولا أكثر.
سار888لقد قابل مصيره ومصير غيره من المفحطين ألذين ياذون ألعباد ..ألله يعوض أمه خير منه
iHalamالله يكون بعونها والله حرقة كبد , ما امداها تفرج بخروجه من السجن ياليت الناس تتعض لكن قه في قلب مايفقه
هل شاهدت التفحيط يوما ماء ؟؟الجقيقه ان التفجيط جزء من الثقافه الشعبيه وان كل من هم دون الستين اما مارسوا التفجيط او كانوا من المتجمهرين سواء كانوا مؤيدين او معارضين جرهم الفضول
مثقف ومطلعماادري كيف انقلبت المفاهيم مات يفحط وقتل واساءللكثيرين ويسمى شهيد والمصيبة الاعلام يتكلم عنه كانه بطل مجاهد اومخترع الله يصبرامه ولايكثرمن امثاله
قلم مكسورلاحول ولاقوة إلا بالله الله يجبرك ياخالة ويعوضكم خير ويعوضه في حياته بالجنة وحسبنا الله على كل متربص بشباب المسلمين
ع . الحربيأولا الله برحمه ويغفر له ... يا قلم الخنبقة وهل الذي يموت وهو يفحط شهيد ؟؟؟ ام يكون منتحراً لا فرق بين المفحط والارهابي الذي يلبس حزام ناسف كلهم سوى
أفريقينلوم رفقاء السؤ عندما يغررون بإنسان يجهل ما يفعلونه أما كينج النظيم فقد كان هو السؤ نفسه وكل من حوله رفقاء له.
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهفواز\قلت عنه شهيد وبطل لأنه فعلآ كذلك لأنه رجع للتفحيط هروبآ من ماهو أشد وأسوأ منه وهو الارهاب .فأفضل أن تحمله سيارة شهيدآ ولايحمله حزام ناسف قتيلآ.
فوازثانيا الله يحفظك ياقلم الحقيقة كم شخص مات في التفحيط سواء السائق او من معه او من هم حتى أطفال يشاهدونه. أليس هذا ارهاب. رحم الله المتوفى.
عدد التعليقات:5280
الرحاااللو انه من طائفة ثانيه لقالوا عصى امه فكيف نترحم عليه..لكن لن نقول مثلهم..بل نقول مثل ماعلمنا به رسول الله..من كانت ديانته مسلم فهو مسلم..الله يرحمه
زائرافضى الى ماقدم رحمه الله واللي يلوم الاهل تراه مخطي مافي اهل يرصون لولدهم المضره والصاحب ساحب بدليل رسول الله مثل الجليس الصالح والجليس السوء الخ
فوازقلم الحقيقة مع احترامي لك. كنت اتمنى تدعي له بالرحمة فقط بعيدا عن عبارات مثل ياشهيد يابطل اللي يسمعك يقول مات على الحد الجنوبي.رحمه الله وصبر أهله
زائر 1كم ام دعت عليه وكم صاحب سياره بكئ قهر ودعاء
صرخة صمتاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يربط على قلبها ويفرج همها ويجعلها من الصابرين المحتسبين ويرزقها بيت الحمد في الجنة ويبارك لها في باقي ابنائها
لا اعلم لماذاالله يرحمه جنى على نفسه ***وكأنه شهيد او خطأ من اوقع به. اتقوا الله فلا تلوموا الا انفسكم بتصرفات ابنائكم!
بخن بخناللهم لاشماته اللهم ترحمه وتغفر له وللمسلمين اجمعين
صرخة صمتالله يرحمة ويغفر له ويصبر اهله الضنى غالي وهاذي ام وهذا ولدها ويصبر امه رحمتها الله يفرج همها
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهموت كنق النظيم في سيارته شهيدآ بعد رجوعه للتفحيط خير له من أن يلقي ربه قتيلآ بحزام ناسف. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
بخن بخندائما نرمي باخطاءنا على الاخرين.رفقاء السوء .مؤامرة الغرب لافساد ابناءنا. لماذا لاتلوم نفسها في تربيته. صغيرا ؟ وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
سعدهذا تربية الوالدين وتأثيرهم على عيالهم الله يرحمه ويصبر قلب المسكينة على فراقه
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهرحمك الله رحمة واسعة يابطل وغفر لك وأسكنك فسيح جناتك . شهيدآ بحول الله وقوته ونؤكد على شهادتك لأنك تراجعت لما فيه صالح وطنك وشعبك بعيدآ عن الارهاب.
مواطن صالحمادري ليش المفحط مايفكر في موته او قتله لاحد او حتى اعاقته؟ بس قالوا لك تعال فحط وانت ملك وصدقت واعدمت نفسك وضيعت عمرك؟! انت غبي يا مفحط وجاهل
يا تعليق 26 انت اخرق وكتاب اللهقرأت عن خنبقتك الكثير لكن اليوم قرأت ما يؤكد لي بأنك في قمة الجهالة.
مواطن صالحالمسكين اللي يفحط ومغامر بحياته ومستقبله والمتفرجين مايهمهم اذا مات والا اصبح معاق. اهم شي يتفرجون على واحد يضحكون عليه وهو يظن انهم معجبين فيه الضعيف
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالله يرحم كنق النظيم . تراجع بسبب أنه أراد أن يموت شهيدآ بالتفحيط ولايموت قتيلآ بالارهاب.من هنا علينا أن نعرف سبب تراجعه.
جنت على نفسها براقشوهي لم تسأل نفسها كم شابا تعلم منه هذا العمل القاتل وهي تعلم بأن الله حذر من نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة. نسأل الله له المغفرة.
اعتبرواالله يعين امه اللي تعاني الان لو تعطونها مليارات ماتساوي شوفة ولدها. دعائها راح يصيب اللي افسدوا الخلق. لا حول ولا قوة الا بالله.
عدد التعليقات:5258
بسمهالله يرحمه ويغفر له ويصبر امه المسكينه 💔
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالتفحيط خطرةاكبر من شخص ينتحر ويقتل نفسه بسم او سلاح او يرمي نفسه من علو ،لان التفحيط يلقي بنفسه للتهلكه والقتل لناس ابرياء بالشارع فهو يجمع جريمتين
جنوبية..🌻🌻ويل قلبي عليها الله يصبرها ويقويها الضنى غالي كان الله في عونها ولا يفجعني على غالي يارب
الحضاريهذا ما اقترفته يداه الله يصير امه ناس سيئه ولهم مكانه كبيره عند ذويهم
الشهريلقد تسبب في وفاة الكثير . اين الاعلام عنهم . هو من تسبب على نفسة .
عدد التعليقات:3901
العنيدالام تتحدث بعاطفتها فقط .. هو بالغ راشد مسؤول عن تصرفاته لو لم يرغب في العودة للتفحيط ما عاد ابدا .. رحمه الله .......
فارس نجدوينكم ياللي تحبون امهاتكم اتركوا التفحيط طاعة لله ثم والدتكم
الـنزغهياربي دمعت عيوني الله يصبر الام يارب ويرحم احمد
نرجع ونقولاولا الله يرحمه. لكن التربية تبدأ من البيت. انتبهوا لبنائكم. وبعدين موضوع حفظ القرأن يخرجه من السجن فهنا المصيبة بالتقيم. يجب ان لا تبدد الأحكام هكذا.
ملحق الصحافهنسأل الله ان يجبر مصاب امه وان يلهمها الصبر وانا لله وانا اليه راجعون استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
خالد القحطانيالحمدلله الذي أراح خلقه فوق الارض من هاالنوعيات وأشغل خلقه فيه تحت الارض
ضمير الناسالانحراف كله مشاكل لاقصى اليسار اواقصى اليمين***خيرالامورالوسط حتى لايطلع من تفحيط ويطب بتكفير وتشدد***
زائرالله يأخذ حق كل أم مكلومة على فلذة كبدها بسبب هذا الهالك ****
ضمير الناسفرصة المتشددين التقاط هالمسكين وتجنيدهم للطواعه***الله يهدي الجميع للاعتدال***
درب الزلقالله يحسن خواتيم أعمالنا ولا يبلانا.شخص مقصر مع نفسة ولمجتمعه أشغلتونا فيه.
أبو أسامةالحمد لله الذي عافانا وذرياتنا مما إبتلاه به ولا حول ولا قوة إلا بالله ، لكن لماذا يتم تكرار موضوع هذا الشخص كل يوم ، إذا كنتم تحبونه فأدعوا له .
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالرجل توفى رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.وهؤلاء هذه فرصتهم لاستغلال موته للدعايةلهم ولأجنداتهم التي يسعون لها.حتى الأموات ماسلمو من ملاحقتكم لهم
أبو أسامةأين أنتم حينما تسبب في قتل الأخرين ووفات أحدهم معه ، ألم يحزن أهل ذلك الميت وقد يكون دعوا عليه مثلما أنت تدعين الأن ، الحمد لله رب العالمين
أبو مصلفح الرياضاللي مثله مات على الشيء اللي يحبه والله ماهي شماتة بس تذكروا كم سيارة انسرقت بسبته كم شخص مات من سببه كم شخصص تغرر به بسببه وماخفي كان أعظم بلاش عواطف
انشر التعليقدعوه اصابتة ممن ازعجهم بتفحيطه والله انا ندعو عليهم اذا سمعناهم وكثيرا اصابتهم الدعوات بحوادث
أبو مصلفح الرياضالآن مين رفيق السوءهل هو اللي يعززون للي ماسك الطارة طيب لو كانوا هم رفقاء سوء مين رفقاء السوء للي يعززون للي ماسك الطارة
عليليش ما يفهم يعني الله يرحمه ولك كلن عقله في راسه .. ويالله حسن الخاتمةتوفى والأغاني شغاله !!!!!!
الفهيديالله يغفر له ويرحمه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ويعوض امه خير ويصبرها ،،، فقد الضنئ صعب