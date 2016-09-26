فيديو: شاهد ..ماذا قالت والدة المفحط “كنق النظيم “ أثناء تغسيله

صحيفة المرصد:نقل أحد المصلين على جثمان المفحط أحمد شتيوي الرويلي الملقب بـ”كنق النظيم” أسى ومعاناة والدة الشاب الراحل، داعياً الشباب المولعين بالتفحيط إلى الاتعاظ بمصير الرويلي، والتوقف عن ممارسة هذه العادة الفتّاكة التي أودت بحياة أحد أقرانهم.

ووفقاً لموقع”أخبار 24″ قال في مقطع فيديو بثّه على موقع “يوتيوب” إن والدت الشاب شهدت تغسيله بمغسلة جامع الراجحي بالرياض، وسقطت مغشياً عليها، وظلت تردد: “حسبي الله ونعم الوكيل على مَن كان السبب”.

وأضاف أن والدته كانت في حالة ذهول تأثراً بوفاة ولدها، وظلت تمسك بجسده، وتدعو على رفقاء السوء، الذين أعادوه للتفحيط بعد توبته، وقالت إنهم لم يتركوه يهنأ بوظيفته التي التحق بها قبل أسبوعين فقط، وكانت تقول: “ما تركوك.. كنت أبيك تتزوج”.