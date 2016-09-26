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فيديو: شاهد ..ماذا قالت والدة المفحط “كنق النظيم “ أثناء تغسيله

26 سبتمبر, 2016 , 15:37 م
فيديو: شاهد ..ماذا قالت والدة المفحط “كنق النظيم “ أثناء تغسيله
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صحيفة المرصد:نقل أحد المصلين على جثمان المفحط أحمد شتيوي الرويلي الملقب بـ”كنق النظيم” أسى ومعاناة والدة الشاب الراحل، داعياً الشباب المولعين بالتفحيط إلى الاتعاظ بمصير الرويلي، والتوقف عن ممارسة هذه العادة الفتّاكة التي أودت بحياة أحد أقرانهم.

ووفقاً لموقع”أخبار 24″ قال في مقطع فيديو بثّه على موقع “يوتيوب” إن والدت الشاب شهدت تغسيله بمغسلة جامع الراجحي بالرياض، وسقطت مغشياً عليها، وظلت تردد: “حسبي الله ونعم الوكيل على مَن كان السبب”.

وأضاف أن والدته كانت في حالة ذهول تأثراً بوفاة ولدها، وظلت تمسك بجسده، وتدعو على رفقاء السوء، الذين أعادوه للتفحيط بعد توبته، وقالت إنهم لم يتركوه يهنأ بوظيفته التي التحق بها قبل أسبوعين فقط، وكانت تقول: “ما تركوك.. كنت أبيك تتزوج”.



تعليقات ( 110 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 110
    27 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    محمد التميمي

    خلو عنكم المدح وتطبيل لهذا المفحط يكفينا فيه وفي غيره لكي نعرف انه من أهل الصلاح او غير ذالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  2. 109
    26 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    ام سلطان

    الله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه ويصبر امه واللي جالسين يتشمتون خافو الله ما فيه احد ضامن كيف راح تكون موتته يمسي الرجل مسلم ويصبح كافر والعكس
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  3. 108
    26 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    ادعو لِ اولادكم بالصلاح والهداية ،ماينفع شي اسمه تربية الا اذا اهتميت بالدعاء والاتكال على الله
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  4. 107
    26 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    المزن

    🍁قدر الله وماشاء كان ،الله يربط على قلب كل أم ثكلى يارب🍁
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  5. 106
    26 سبتمبر, 2016 , 22:57 م

    اخو زنيفر

    يقول الأخ رفاق السؤ سحبوه لاوالله الا الشيطان الي براسه سحبه كل شيئ عندنا شماعته جاهزه كل انسان عقله براسه بلا سحبوه بلا كلام فاضي الا العربده في دمه
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  6. 105
    26 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    اخو زنيفر

    كان الأدعاء يطالب بقصاصه تعزيرآ وحكم 10 سنوات و2000جلده وخفف الحكم الى 6 سنوات و600 جلده وافرج عنه بقضاء سنه فقط ومع هذا لم يتب اذن وفاة رحمه للعباد
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  7. 104
    26 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يصبّرها بصرآحة ، هذي إذا ما ماتت عقبه أكيد بتستخف ..
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  8. 103
    26 سبتمبر, 2016 , 22:39 م

    اخو زنيفر

    ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ،،اذا ضحك على البشر بحفظه كم سوره من القران الكريم من أجل اطلاق سراحه فلا يفرح ..ان ربك لبالمرصاد
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  9. 102
    26 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    البركان

    مدري ليش حاسس من اسلوبه في الحديث هو وخويه بالمقطع انه درباويه سابقآ
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  10. 101
    26 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    البركان

    مدري ليش حاسس من اسلوبه في الحديث هو وخويه بالمقطع انه درباويه سابقآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 100
    26 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    ابو عناد

    يمكن دعوه صابته الله المستعان والله يصبر امه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 99
    26 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    زايد الوايلي

    هذا مفحط ولا ابوزيد الهلالي .. صايع ضايع طول وقته لفلف في السكيك واغاني ورقص واخرتها جيفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 98
    26 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    عابد سالم

    الانسان العاقل البالغ مسئول عن نفسه فكل نفس بما كسبت بصيرة ولا تزر وازرة وزر أخرى ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 97
    26 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    محب ارامكوا

    اللهم لك الحمد والشكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 96
    26 سبتمبر, 2016 , 20:12 م

    حموودي

    الله يصبر امه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 95
    26 سبتمبر, 2016 , 20:04 م

    عابر

    الله يرحمه .. لكن مافي اب تهمه سعادة ابنته يرضى يزوجها لمفحط له سوابق .. ولا في بنت ترضى انها تكون زوجه لمفحط قتل صديقه ودخل السجن .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 94
    26 سبتمبر, 2016 , 20:01 م

    غالي الحربي

    انتحر وريح العالم من شره لا وبعد قاتل واحد من قبل ومنتحر كل يوم جابين خبر عنه
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  18. 93
    26 سبتمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:3852

    بدور

    لا إله إلا الله الله يرحمه ويغفر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 92
    26 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    زائر

    حسبي الله عل كل مفحط ... الله يجعل نهايته في عامود كهرباء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 91
    26 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    سلطان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 90
    26 سبتمبر, 2016 , 19:43 م

    |..٨٨..|

    بياض الوجه وراحة العقل والقلب تكون بشهادة التوحيد وبطاعة الله ورسوله والقرآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 89
    26 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    زائر

    الله يرحمه ويغفرله ولكن يجب عدم التمجيد والتهليل للمفحطين لا نريد ان نشجع على ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 88
    26 سبتمبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    لو بياض الوجه هو النور..ﻷصبحوا الغرب هم اهدا سبيلا..لهذا تجد ذلك من نفس الطائفه ينخدع في الاشكال وينسى القلوب والافعال..
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  24. 87
    26 سبتمبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    فيه اشخاص حتى وان كانوا غير متدينين تجد الكلام يخرج من فمه وفيه الراحه..زالبعض الآخر حتى وان كان متدينا لاتشعر بكلامه الا بالضيق ﻷنك تعلم عنه شي آخر
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  25. 86
    26 سبتمبر, 2016 , 19:15 م

    ا

    شفتو المطاوعه همهم انتم يخافون على المسلمين مو زي العلماني والداشر همهم انفسهم ماشاءالله وجيههم منوره المطاوعه
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  26. 85
    26 سبتمبر, 2016 , 19:12 م

    مناحي ابن جامان

    لو كان الكنج ترك التفحيط وراح يجاهد مع اخواننا اللي بالمقطع مع داع..كان ابرك له الله يرحمه . ويكفانا شر العلمانية والربراية ابك انت توحي .
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  27. 84
    26 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    مراقب

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 83
    26 سبتمبر, 2016 , 18:56 م

    بقايا مشاعر

    هذا الانسان اخذ شهره كبيره بعد موته سبحان الله م.كنا نعرفه وكل يوم يموت شباب ومفحطين واجد...لكن محد يذكرهم سبحان الله ضجت وسوايل الاعلام بخبر وفاته..
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  29. 82
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    متابع عن بعد

    مات وندعو الله له بالرحمة.لكن هناك تعليقات أصحابها ماتت عقولهم وهم أحياء.وهم أشد خطرا من المفحط والإرهابي لأن أفكارهم وتوجهاتهم مخالفة للدين والعرف.
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  30. 81
    26 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    دروجبا

    تعليق ٦٨ الله يمسيك بالنور خنبوقه هذا ماتعرفه كل يوم مع دوله****
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  31. 80
    26 سبتمبر, 2016 , 18:36 م

    الموضوع اكبر من كذا وسبق ان ترحمنا عليه ولكن

    السلوكيات وعدم الانتظام للقانون واحترام الاخرين اصبحت ثقافة اجتماعية مهايطية مع الاسف. وانا ولد فلان ويتعدى النظام وليست التفحيط فقط والسرعة الجنونية!
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  32. 79
    26 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    محمد الحربي

    اين انتم عن هذه المهازل لايفكرون فقط الا بجني المال من المخالفات ماذا لو كانت عقوبه المفحط مصادره السياره وسجنه عام هل سيعود للتفحيط
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  33. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    مسلم وكفى

    مفحط ومات..والله يرحمه ويرحم كل الموتي.....ليش مركزين عليه وكأنه قضية راي عام ..ما يشغل الناس الان اكبر من مفحط ولا حفلة دشير في استراحة
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  34. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    من توسط,,,في إخراجه,,,,من السجن,,,فعليه ,,,التوبه ,,,قبل ,,,الحوبه
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  35. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    الله ,,,واحد ,,,أحد,,,فرد ,,,صمد,,,,إحذروه,,,,فهو المطلع,,,,المستجيب,,,لمن,,,ظلم,,,,المنتقم,,,ممن ,,ظلم,,,,لا يحده ,,حد,,,سبحانه,,,وحده,,,فقط
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  36. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    من يؤذي الخلق,,,فليحذر ,,ولا تغرك ,,,,كثرة أموالك ,,ولا شدة نفوذك,,,فالله ,,,هو القوي,,,العدل
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  37. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    الواسطه اللي طلعته من السجن ,,,مانفعته,,,أبد,,,لأن الحاكم ,,,بالسماء ,,,قضى بالعدل,,,فاحذروا ,,,من مالك الملك,,,,اللي إذا قضى أمر ,,,متنفع واسطه أبد
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  38. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    ٦٩

    جزاك الله خير يامطوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    كارهه الهيئة

    🍀🌼مازال الأسلوب🌿🌸الروائي كما هو🍁💐لم يتطور💕🌻
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  40. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    جبال سدير

    الله يرحمة ويرحم كل مسلم موحد ويجبر مصيبة والدتة بعد وفاة الانسان المسلم لايجب الى الدعاء لة
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  41. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    Snap:szszsz11

    مشاء الله على كنق النظيم عالم الذرة اللي ابهرنا وابهر العالم بختراعاته ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    جزاك الله يامطوع انت واللي معك بالمقطع وكثر الله من أمثالكم وشكراً لنصيحتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    الى قلم *****

    54/دروجيا اسعدك الله ..ﻻ يزعجك مثل قلم البهتان فان الله له بالمرصاد وعبادالله يدعون له بالهدايه او الهﻻك..وعﻻمة اﻻستجابه انظر غواية الله لفكره ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    الهاشمي

    الله يرحمه ويغفر له ويصبركم ويعوضكم خير منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    المرحوم غفر الله له وأسكنه فسيح جناته لومانحاش من عند ربعك اللي ظاهرين في هذا المقطع للنجاة بنفسه ورجع للتفحيط مؤكد ستطلقون عليه شهيد.شهادتكم مطاوعتكم
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  46. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    ريناد

    هو ماقتل احد ليييييه مانترحم عليه وحتى لو قتل ربي يحاسبه لييييه تحكمون عليه يمكن الله يرحمة ويغفر له هو مسلم الله يرحمه ويصبر والدته
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  47. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    شيخ مزيون

    هذه نهاية طبيعية له ولكل من يترك ابنائه بدون تربية صحيحة
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  48. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    علي1

    حسب ماتدعون .الله ياخذكم انتم و****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    علي1

    اولا الله يرحم الميت ويغفر له .ثانيا ياقلم انتم توزعون الشهادة على كيفكم لكن ماهي غريبة عليكم يوجد عندكم مفاتيح الجنة وجواز سفر الجنة وصك علي .حسب ما
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    يزعمون نحن متدينين ناصحين لكن لامانع من خلطة مدشرة .وكأنهم يعيدون علينا صاحب مقطع الورعنة والخرفنة أو الآخر أبو زقوم وحليب النياق.
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  51. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    دروجبا

    خنبوقه ورخوله يوزعون الشهادات على كيفهم مالومكم دامكم تتبعون خمائني والسيستاني الله يخرس السنتكم يا اذناب ايران بالنسبه لكنق النظيم
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  52. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    سعد

    قلم **** ومن نهج نهجهم دائما نظامهم خالف تذكر! والظاهر عمولتهم حسب الردود واﻻستفزاز..اسحبوا عليهم وﻻ تردون ع تفاهاتهم و حسبناالله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    قلم الحقيقه

    كل مفحط افضل نهايه له هي ماحصل للكنق لانه لو اطال الله في عمره بعد 5 سنوات له طريقان لا ثالث لهم اما داعيه متشدد او ارهابي
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  54. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    التفحيط جزء من التقافه المحليه

    مصارعة الثياران في اسبانيا والتفحيط في السعوديه كلهم اسبان
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  55. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    فيه واحد يخاف ربه ويتقيه ويرجو مرضاته ومغفرته ويدعو الناس للهداية ينطق على فمه وبعظمة لسانه كلمة دشير وكأنه يقول السلام عليكم. موعظة دين ولا مدشره.
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  56. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    !!!!

    حسبنا الله ونعم الوكيل الله يغفرله ويتوب عليه ويعووض والدته خير في الدنيا والاخرة
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  57. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    دروجبا

    خنبوقه سلط الله عليك خل أمور الدين والله انك من جنبها خليك في فتاوي معممينك أهل قم والنجف وكربلاء الله يأخذ عمرك والله ودي انك بدال كنق النظيم
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  58. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    والله ثم والله أن أمه ماعلمت ألا في وفاة ولدها الشهيد خذو الكلام الصحيح. أما ورود ذكرها عند البعض فمن أجل خدمة أجنداتهم لاأقل ولا أكثر.
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  59. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    سار888

    لقد قابل مصيره ومصير غيره من المفحطين ألذين ياذون ألعباد ..ألله يعوض أمه خير منه
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  60. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    iHalam

    الله يكون بعونها والله حرقة كبد , ما امداها تفرج بخروجه من السجن ياليت الناس تتعض لكن قه في قلب مايفقه
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  61. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    هل شاهدت التفحيط يوما ماء ؟؟

    الجقيقه ان التفجيط جزء من الثقافه الشعبيه وان كل من هم دون الستين اما مارسوا التفجيط او كانوا من المتجمهرين سواء كانوا مؤيدين او معارضين جرهم الفضول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    مثقف ومطلع

    ماادري كيف انقلبت المفاهيم مات يفحط وقتل واساءللكثيرين ويسمى شهيد والمصيبة الاعلام يتكلم عنه كانه بطل مجاهد اومخترع الله يصبرامه ولايكثرمن امثاله
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  63. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    قلم مكسور

    لاحول ولاقوة إلا بالله الله يجبرك ياخالة ويعوضكم خير ويعوضه في حياته بالجنة وحسبنا الله على كل متربص بشباب المسلمين
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  64. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    ع . الحربي

    أولا الله برحمه ويغفر له ... يا قلم الخنبقة وهل الذي يموت وهو يفحط شهيد ؟؟؟ ام يكون منتحراً لا فرق بين المفحط والارهابي الذي يلبس حزام ناسف كلهم سوى
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  65. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    أفريقي

    نلوم رفقاء السؤ عندما يغررون بإنسان يجهل ما يفعلونه أما كينج النظيم فقد كان هو السؤ نفسه وكل من حوله رفقاء له.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    فواز\قلت عنه شهيد وبطل لأنه فعلآ كذلك لأنه رجع للتفحيط هروبآ من ماهو أشد وأسوأ منه وهو الارهاب .فأفضل أن تحمله سيارة شهيدآ ولايحمله حزام ناسف قتيلآ.
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  67. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 16:35 م

    فواز

    ثانيا الله يحفظك ياقلم الحقيقة كم شخص مات في التفحيط سواء السائق او من معه او من هم حتى أطفال يشاهدونه. أليس هذا ارهاب. رحم الله المتوفى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    لو انه من طائفة ثانيه لقالوا عصى امه فكيف نترحم عليه..لكن لن نقول مثلهم..بل نقول مثل ماعلمنا به رسول الله..من كانت ديانته مسلم فهو مسلم..الله يرحمه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  69. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 16:33 م

    زائر

    افضى الى ماقدم رحمه الله واللي يلوم الاهل تراه مخطي مافي اهل يرصون لولدهم المضره والصاحب ساحب بدليل رسول الله مثل الجليس الصالح والجليس السوء الخ
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  70. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 16:33 م

    فواز

    قلم الحقيقة مع احترامي لك. كنت اتمنى تدعي له بالرحمة فقط بعيدا عن عبارات مثل ياشهيد يابطل اللي يسمعك يقول مات على الحد الجنوبي.رحمه الله وصبر أهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    زائر 1

    كم ام دعت عليه وكم صاحب سياره بكئ قهر ودعاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 16:29 م

    صرخة صمت

    اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يربط على قلبها ويفرج همها ويجعلها من الصابرين المحتسبين ويرزقها بيت الحمد في الجنة ويبارك لها في باقي ابنائها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 16:29 م

    لا اعلم لماذا

    الله يرحمه جنى على نفسه ***وكأنه شهيد او خطأ من اوقع به. اتقوا الله فلا تلوموا الا انفسكم بتصرفات ابنائكم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 16:29 م

    بخن بخن

    اللهم لاشماته اللهم ترحمه وتغفر له وللمسلمين اجمعين
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  75. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 16:27 م

    صرخة صمت

    الله يرحمة ويغفر له ويصبر اهله الضنى غالي وهاذي ام وهذا ولدها ويصبر امه رحمتها الله يفرج همها
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  76. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    موت كنق النظيم في سيارته شهيدآ بعد رجوعه للتفحيط خير له من أن يلقي ربه قتيلآ بحزام ناسف. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
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  77. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 16:23 م

    بخن بخن

    دائما نرمي باخطاءنا على الاخرين.رفقاء السوء .مؤامرة الغرب لافساد ابناءنا. لماذا لاتلوم نفسها في تربيته. صغيرا ؟ وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
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  78. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 16:23 م

    سعد

    هذا تربية الوالدين وتأثيرهم على عيالهم الله يرحمه ويصبر قلب المسكينة على فراقه
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  79. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    رحمك الله رحمة واسعة يابطل وغفر لك وأسكنك فسيح جناتك . شهيدآ بحول الله وقوته ونؤكد على شهادتك لأنك تراجعت لما فيه صالح وطنك وشعبك بعيدآ عن الارهاب.
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  80. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 16:20 م

    مواطن صالح

    مادري ليش المفحط مايفكر في موته او قتله لاحد او حتى اعاقته؟ بس قالوا لك تعال فحط وانت ملك وصدقت واعدمت نفسك وضيعت عمرك؟! انت غبي يا مفحط وجاهل
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  81. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    لا احد يتشمت ويلقى عليه دعاوي لا تعلم ربما غدا انت او ابنائك او بناتك تبتلوا في امر ما ، ادعو له بالمغفره او اصمتوا - ولا تنسوا ( ذكر محاسن موتاكم ) .
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  82. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    يا تعليق 26 انت اخرق وكتاب الله

    قرأت عن خنبقتك الكثير لكن اليوم قرأت ما يؤكد لي بأنك في قمة الجهالة.
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  83. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 16:17 م

    مواطن صالح

    المسكين اللي يفحط ومغامر بحياته ومستقبله والمتفرجين مايهمهم اذا مات والا اصبح معاق. اهم شي يتفرجون على واحد يضحكون عليه وهو يظن انهم معجبين فيه الضعيف
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  84. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    الله يرحم كنق النظيم . تراجع بسبب أنه أراد أن يموت شهيدآ بالتفحيط ولايموت قتيلآ بالارهاب.من هنا علينا أن نعرف سبب تراجعه.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  85. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    جنت على نفسها براقش

    وهي لم تسأل نفسها كم شابا تعلم منه هذا العمل القاتل وهي تعلم بأن الله حذر من نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة. نسأل الله له المغفرة.
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  86. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 16:12 م

    اعتبروا

    الله يعين امه اللي تعاني الان لو تعطونها مليارات ماتساوي شوفة ولدها. دعائها راح يصيب اللي افسدوا الخلق. لا حول ولا قوة الا بالله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  87. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5258

    بسمه

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر امه المسكينه 💔
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  88. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    التفحيط خطرةاكبر من شخص ينتحر ويقتل نفسه بسم او سلاح او يرمي نفسه من علو ،لان التفحيط يلقي بنفسه للتهلكه والقتل لناس ابرياء بالشارع فهو يجمع جريمتين
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  89. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    جنوبية..🌻🌻

    ويل قلبي عليها الله يصبرها ويقويها الضنى غالي كان الله في عونها ولا يفجعني على غالي يارب
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  90. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    الحضاري

    هذا ما اقترفته يداه الله يصير امه ناس سيئه ولهم مكانه كبيره عند ذويهم
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  91. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    الشهري

    لقد تسبب في وفاة الكثير . اين الاعلام عنهم . هو من تسبب على نفسة .
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  92. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:3901

    العنيد

    الام تتحدث بعاطفتها فقط .. هو بالغ راشد مسؤول عن تصرفاته لو لم يرغب في العودة للتفحيط ما عاد ابدا .. رحمه الله .......
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  93. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    فارس نجد

    وينكم ياللي تحبون امهاتكم اتركوا التفحيط طاعة لله ثم والدتكم
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  94. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    الـنزغه

    ياربي دمعت عيوني الله يصبر الام يارب ويرحم احمد
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  95. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 15:56 م

    نرجع ونقول

    اولا الله يرحمه. لكن التربية تبدأ من البيت. انتبهوا لبنائكم. وبعدين موضوع حفظ القرأن يخرجه من السجن فهنا المصيبة بالتقيم. يجب ان لا تبدد الأحكام هكذا.
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  96. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 15:56 م

    ملحق الصحافه

    نسأل الله ان يجبر مصاب امه وان يلهمها الصبر وانا لله وانا اليه راجعون استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
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  97. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    خالد القحطاني

    الحمدلله الذي أراح خلقه فوق الارض من هاالنوعيات وأشغل خلقه فيه تحت الارض
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  98. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    ضمير الناس

    الانحراف كله مشاكل لاقصى اليسار اواقصى اليمين***خيرالامورالوسط حتى لايطلع من تفحيط ويطب بتكفير وتشدد***
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  99. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    زائر

    الله يأخذ حق كل أم مكلومة على فلذة كبدها بسبب هذا الهالك ****
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  100. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    ضمير الناس

    فرصة المتشددين التقاط هالمسكين وتجنيدهم للطواعه***الله يهدي الجميع للاعتدال***
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  101. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 15:48 م

    درب الزلق

    الله يحسن خواتيم أعمالنا ولا يبلانا.شخص مقصر مع نفسة ولمجتمعه أشغلتونا فيه.
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  102. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 15:48 م

    أبو أسامة

    الحمد لله الذي عافانا وذرياتنا مما إبتلاه به ولا حول ولا قوة إلا بالله ، لكن لماذا يتم تكرار موضوع هذا الشخص كل يوم ، إذا كنتم تحبونه فأدعوا له .
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  103. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    الله يرحمنا ويرحمه ويغفر لنا ويغفر له ذَا نتيجة الصحبه السيئة اللي تجر الشخص للمهالك كفانا الله إياه وشرها .
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  104. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    الرجل توفى رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.وهؤلاء هذه فرصتهم لاستغلال موته للدعايةلهم ولأجنداتهم التي يسعون لها.حتى الأموات ماسلمو من ملاحقتكم لهم
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  105. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    أبو أسامة

    أين أنتم حينما تسبب في قتل الأخرين ووفات أحدهم معه ، ألم يحزن أهل ذلك الميت وقد يكون دعوا عليه مثلما أنت تدعين الأن ، الحمد لله رب العالمين
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  106. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    أبو مصلفح الرياض

    اللي مثله مات على الشيء اللي يحبه والله ماهي شماتة بس تذكروا كم سيارة انسرقت بسبته كم شخص مات من سببه كم شخصص تغرر به بسببه وماخفي كان أعظم بلاش عواطف
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  107. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

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    دعوه اصابتة ممن ازعجهم بتفحيطه والله انا ندعو عليهم اذا سمعناهم وكثيرا اصابتهم الدعوات بحوادث
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  108. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    أبو مصلفح الرياض

    الآن مين رفيق السوءهل هو اللي يعززون للي ماسك الطارة طيب لو كانوا هم رفقاء سوء مين رفقاء السوء للي يعززون للي ماسك الطارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  109. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    علي

    ليش ما يفهم يعني الله يرحمه ولك كلن عقله في راسه .. ويالله حسن الخاتمةتوفى والأغاني شغاله !!!!!!
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  110. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    الفهيدي

    الله يغفر له ويرحمه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ويعوض امه خير ويصبرها ،،، فقد الضنئ صعب
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