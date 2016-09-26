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مجلس الوزراء يقرر إلغاء البدلات و المكافآت و المزايا المالية

26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م
مجلس الوزراء يقرر إلغاء البدلات و المكافآت و المزايا المالية
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صحيفة المرصد – واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .

وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة , ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ .

قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .

ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .

ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .

رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .

سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .

سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .

ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .

تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .

عاشراً : 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .

2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .

حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .

رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .

خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.

وفيما يلي الجداول :

الجدول ( أ )

البدلات والمكافآت والمزايا المالية

1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :

( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).

2 – بدل عدوى وضرر.

3 – بدل خطر.

4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.

5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.

6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.

7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.

12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.

14 – مكافأة الأعمال الجليلة.

15 – بدل التعيين.

16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.

17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.

18 – مكافأة الحاسب الآلي.

19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.

20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.

21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.

الجدول ( ب )

البدلات والمكآفات والمزايا المالية :

1 – بدل طبيعة العمل.

التعديل :
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .

2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .

2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :

التعديل :

تخفيض بنسبة 50 %

3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :

التعديل :

يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :

التعديل :

يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .

5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :

التعديل :

يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .



تعليقات ( 151 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 151
    27 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    مواطن أصلي

    الاوامر نصت على الايقاف للمعينين الجدد ولم تنص على الخصم.
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  2. 150
    27 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    ابن السعوديه

    التقشف المالي مطلوب العالم يمر بركود اقتصادي رهيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 149
    27 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    بسااااام

    لا ترقع يا تعلق 147 الأوامر واضحه وضوح الشمس ولحمد الله على كل حال وصبرا جميل وبالله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 148
    27 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    شنب07

    شهاب ويش عندك ياللي عايش بزلامسي ..😂😂😂 قال نمشي قال انت ملحوس مخك ... تبغانا نمشي بذا الحر 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 147
    27 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    شنب07

    العلاوه اللي انت مستهين فيها تأكل ناس وتلبس ناس وتعيش ناس .. حق الدخان زيادة 4 او 5 ريال للبكت ما كفى؟😣 فوق الخمسين مليون يوميا للحد الادنى ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 146
    26 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    مواطن أصلي

    ي اخوان ما تغير شيء ما غير العلاوه فقط والموظف المتعين الجديد ما ياخذ البدلات والقدامى ما بيخصمونها عليهم فقط. وفق الله الجميع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 145
    26 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    المحقق كوسه

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 144
    26 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    الشهاب الاحمر

    يجب رفع سعر البنزين ١٠٠ في المئة والتشجيع على المشي والحفاظ على البيئة وايقاف الدعم عن كل شئ ماعدا الخبز فالترف هو الذي اهلكنا واغضب الله علينا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 143
    26 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    ليل

    والله انا بخير ونعمة ياربي لك الحمد والدولة ماقصرت..وجاء الوقت الي نرد ولو القليل للوطن...اروحنا فداء للوطن ..
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  10. 142
    26 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    الجمرة

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 141
    26 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريال

    أنا ماتفرق معي لأني متعود على الفقر ولجوع ولحرمان لولا الله ثم بقايا أكل قصور الافراح كان أكلت تراب أنا وزوجتي وبنتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 140
    26 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    عبدالله حمود الحارثي

    الحمد لله والله يديم الأمن ويعز وطني الحبيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 139
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    عبر عقود من الزمن

    قيلت امور وراحت واتت غيرها ومن لم يفلس فلن يفلس ابدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 138
    26 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    النقد ليس عيب

    ان لا يعجبك قرار لا يعني انه ضد البلد و ولاة الامر. ما خسبق الوطن سوى البطانة الفاسدة. الحرصاء على الوطن يقولوا رأيهم لا ان يحاربوا الدولة كالدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 137
    26 سبتمبر, 2016 , 22:39 م

    المزن

    🍁قالوها اللي رجْله في وسط الماء مومثل اللي رجْله في وسط النار🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 136
    26 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    ولكل امرئ ما نوى

    الله يرحم الملك عبدالله ويتغمد روحه فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 135
    26 سبتمبر, 2016 , 22:35 م

    المزن

    🍁الناس وتفاجئت بالقرارات وكثير من الناس ورآها التزامات وتسديد أقساط ودفع إجارات متأخرة كان الله في عونهم ورزقهم الله من واسع فضله آمين 🍁
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  18. 134
    26 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    ليت كل مافي القلب

    ينشر!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 133
    26 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    المزن

    🍁طيب والموظف المسكين اللي راتبهه7000 شلتوا البدلات وغيره،كيف يكون وضعه؟ودفع أجار وإلا مصاريف الاسرة ومتطلبات المدارس وهذا وهم رابطين الحزام مالحقوا🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 132
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    قرار حاسم

    وما باليد حيله سوى قبوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 131
    26 سبتمبر, 2016 , 22:25 م

    طالما التعليق محدود

    فوسائل التواصل الاجتماعي تحدثكم اكثر ما يدور بخاطر الناس ان سُمعت لهم كِلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 130
    26 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    قسم بالله نعمل في الشركات ب5000 ومتزوج والحمدلله امورنا ماشيه السراحه شي مخجل إنسان عزاب مرتبه فوق 7اﻻف ويشكي دور لك شغله العصر تتطلع مصروفك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  23. 129
    26 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    ابو شنب

    الي الامام يااغلي وطن والله نضحي بالغالي والنفيس لاجمل وطن
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 128
    26 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    يمني جنتل

    اشتغلو وخلو عنكم الاستراحات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 127
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    اللهم وبرحمته

    يسكن الملك عبدالله فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 126
    26 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    سعد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 125
    26 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    الله يرحم الملك عبدالله

    ماعلينا نقدر نشد الحزام ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 124
    26 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    في واحد كاتب

    انا زعلان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 123
    26 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    بدروف

    أن الأزمة ليست جديدة وكل دول العالم تمر بها ومن زاد الأمر على دولتنا هي حرب الرافضة الذين لو تحقق مبتغاهم لتمنينا أن ندفع من جيوبنا وممتلكاتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 122
    26 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    بدروف

    الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى . أحبتي الأزمة الإقتصادية بدأت منذ ثلاث سنوات وتكلم فيها إقتصاديين فارجعوا وابحثوا حتى تعلمون يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 121
    26 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    بدروف

    نحن جزء من هذه الدولة 🇸🇦اذا لم نقف مع حكومتنا فلا نقف ضدها نحن في حرب وهذه تبعاتها يجب علينا الدعم ولا لإثارة الفتنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 120
    26 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    والله نعزك ونغليك يابو فهد بس والله الشعب السعودي اكثر شعب مخلص ولا يعترض على اي قرار شعبك كان ينتظر سكن ورواتب تزيد وقروض تتسدد والله شعبكً يستاهل 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  33. 119
    26 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    بدروف

    ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم..وذكر منهم..ورجلا بايع إماما لايبايعه إلا لدنياه إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط)يتع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 118
    26 سبتمبر, 2016 , 21:54 م

    بدروف

    سمعنا اﻷوامر الملكية ومافيها من تحديد العلاوات والبدلات؛ فأذكر نفسي وأذكر أحبتي بماثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 117
    26 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    بصراحه اكثر موظف ينكرف العساكر اللي اشوفه المفروض الرواتب والبدلات والعلاوات تزيد مو تنقص بعكسك عزيزي المدني اصلا اذا جت حرب تصفون جنب حريمكم🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  36. 116
    26 سبتمبر, 2016 , 21:38 م

    أم نواف

    الله ينصر جنودنا البواسل ويديم علينا الأمن والأمان ويحفظ مليكنا من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 115
    26 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    ااببووححمموودد

    فل تذهب المكافآت والبدلات .. ويبقي الوطن شامخا كالجبال !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 114
    26 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    زائر

    سمع وطاعه ولكن الاجانب غرقان البلاد منهم لكي ينزل الاجار وتنخفض سعر الغذاء والبنزين والمدارس ومهور البنات لبوا لنا هذا الطالب بطردهم الي بلدهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 113
    26 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    سعد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 112
    26 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    مسلم وكفى

    القرارات صدرت ومنا السمع والطاعة ومن ناحية اخرى يجب شد الحزام في المصروفات المنزلية والاغاء الكماليات من الحكمة وانشاء الله غيمة وتعدي زي غيرها
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 111
    26 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    عابد سالم

    الله المستعان .. كان الناس ينتظرون جلسات مجلس الوزراء لعل فيها زيادات للرواتب أو مكافئات اضافية بينما الآن يضعون ايديهم على قلوبهم خوفا من زيادة رسوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 110
    26 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    يمني

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 109
    26 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    violety

    اهم شئ هجوم المطبلين ,, لابد من وقف بدلات ومخصصات الطبقة المخملية لي نكون شركاء في المحن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 108
    26 سبتمبر, 2016 , 20:47 م

    خاقا باقا

    وطنوا أنفسكم على هذه القرارات والتي هي بلا شك أقرت واتخذت لصالح الشعب والبلد .والبدلات والعلاوات والاصناف التي شملها التغيير لسنة واحده بس 1438
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  45. 107
    26 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    الحمدلله رزقي على الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 106
    26 سبتمبر, 2016 , 20:38 م

    اسماء

    والله اني اعرف وحده الله يكون بعونها يروح من راتبها ست الاف قرض للبيت اللي تبي تملكه بعد 10 سنين ومايصفى لها الا 2000 بعد الغاء البدل وش يبقى لها ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 105
    26 سبتمبر, 2016 , 20:37 م

    .لن .

    لابد من تخفيظ السلع تقليل العمالة غير الضرورية التجار الذين نهبواموال الوطن باساليب الخدع والتلاعب البنوك ومن ورائها ام هى واجهات لاسماء لا يمكن قربها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 104
    26 سبتمبر, 2016 , 20:37 م

    فواز

    يقولك عدم منح العلاوات في العام 1438 بما معناه انو في هالعام ،، والقرار قابل للتغيير ، وعلئ قولتهم اكثر هالعلوات للي يتحككون عند مدراءهم وحقين الواسطه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 103
    26 سبتمبر, 2016 , 20:37 م

    اسماء

    احنا نساعد الدوله بعيونا وكلنا درع لها لكن رواتب الموظفين قليل مقارنه بدول الخليج وفيه حلول كثير توفر على ميزانية الدوله
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 102
    26 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    خالد الغامدي

    الحمد لله من قبل ومن بعد ولابد من تقبل كل الأمور بصدر رحب ومهما بلغت الأمور نحن راضون وندعو لمليكنا ان يطول بعمره ويسدد خطأه
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  51. 101
    26 سبتمبر, 2016 , 20:32 م

    عوض الاحمري

    الله يقوي حكومتنا ع الحق بصراحه ماشوف اي اجحاف على المواطن في هذي البدلات وكان فيه ناس ياخذونها والله مايستاهلونها حنا الان في حرب قيسوا نعمة الامن
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  52. 100
    26 سبتمبر, 2016 , 20:30 م

    ** أبو الغلا **

    أول الغيث قطره ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 99
    26 سبتمبر, 2016 , 20:27 م

    سعودي

    طيب البنوك وصندوق التنميه ياخذ أقساطه من الراتب قبل الإلغاء ليش ما يتم جبر البنوك باعادة جدوله للديون مع الراتب الجديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  54. 98
    26 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    Nasser7777

    اسماء كلام من ذهب.... اصبتي كبد الحقيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 97
    26 سبتمبر, 2016 , 20:19 م

    أنا احس المعادله غلط زيادة أسعار والغاء بدلات حنا مااقدرنا نعيش مع الوضع الحالي نعيش في الوضع المستقبلي طارت الطيور بأرزاقها
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  56. 96
    26 سبتمبر, 2016 , 20:14 م

    اسماء

    اللي فهمته من الخبر انهم الغو البدلات وكل المزايا الماليه ومافيه علاوات لكن هل هذا سيستمر؟؟؟ الخبر ماوضح اذا الغائها دائم لكن اظنه كذلك :(
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 95
    26 سبتمبر, 2016 , 20:11 م

    اسماء

    اكثر الناس عليهم ديون ومتورطين مالقيتو الا رواتب موظفين الحكومه اصلا هم يعانون من ظلم في الترقيات ورواتب ضعيفه خصوصا المراتب تحت العاشره
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  58. 94
    26 سبتمبر, 2016 , 20:10 م

    .لن .

    ولكن بالمقابل هذا طبق على من هو في خدمة الوطن وعماد وسند قوته اين موقع التجار واصحاب العقار الذين نزفو اموال المواطن والوطن اين تقنين العمالة والظرايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 93
    26 سبتمبر, 2016 , 20:07 م

    اخو زنيفر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 92
    26 سبتمبر, 2016 , 20:05 م

    خياط

    ياجماعة الخير افهموا القرار زين ... يقول الغاء البدلات ... يعني اللي يلبسون ثياب مايشملهم القرار .. القرار للي لبسون بدلات ... دمي خفيف صح
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  61. 91
    26 سبتمبر, 2016 , 20:02 م

    .لن .

    وطننا فداه الروح ولن يكون حبناللوطن مقرون بالمصلحة وقدبايعنا في كل الاحوال المنشط والمكره هذا بيتنا الكبير وارض الاجداد والاباء من هدفه المال فلن يدوم
    لا يعجبني(18) اعجبني(2)
  62. 90
    26 سبتمبر, 2016 , 20:01 م

    صبحي

    رحنا فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  63. 89
    26 سبتمبر, 2016 , 20:00 م

    اسماء

    لاحول وش هالخبر اللي يسد النفس؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  64. 88
    26 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    اخو زنيفر

    7926 سبتمبر, 2016 , 19:48 م يمني جنتل تعليق 74 محد خذ رايك >>>> غصب عن ماهو برضاك ومن فوق خشمك روح ياحق عفاش والحوثي وش جايبك في مواقع اسيادك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 87
    26 سبتمبر, 2016 , 19:57 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 86
    26 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    Nasser7777

    طيب انا عندي استعداد اوقف مع وطني بدمي ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  67. 85
    26 سبتمبر, 2016 , 19:54 م

    ابوفيصل

    الاخت جنوبيه صادقه الي عليه اقساط لازم ينظرون لوضعه عليه حوالي 4300شهريا اقساط وايجار1750شهرياوراتبي حدود 7200تقريبا كيف اعيش ياعالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 84
    26 سبتمبر, 2016 , 19:54 م

    زائر

    جنودنا وابطال الوطن على الحدود الجنوبيه يدافعون بدماءهم الطاهره واحنا والكل يجب ان يساهم ويعين الدوله حفظها الله في هذه الظروف الراهنه التي نمر بها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  69. 83
    26 سبتمبر, 2016 , 19:53 م

    زائر

    جنتل لايكثر وتعالج من الحقد ألي فيك . الله يعز حكومتنا وولاة أمرنا وشعبنا ويذل عفاش وأعوانه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  70. 82
    26 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    زائر

    الوطن أهم من كل شيء ونحن من حكومتنا في قراراتها .
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  71. 81
    26 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    كفى ***

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 80
    26 سبتمبر, 2016 , 19:50 م

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 79
    26 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    يمني جنتل

    تعليق 74 محد خذ رايك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    زائر

    لازم الشركات والشركات الكبرى والمصانع والمؤسسات تشارك الدوله وتساهم وتساعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 19:43 م

    المتنبي

    وطني وما ملكت يداي فداه
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  76. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    طبيب نفسي

    تفداك ارواحنا واموالنا يا وطني الحبيب
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  77. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    أبو عبد الله الغامدي

    حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى ربنا راغبون .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  78. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 19:38 م

    اخو زنيفر

    6826 سبتمبر, 2016 , 19:27 م يمني عاش الملك سلمان ملك الحزم والعزم >>> من غير تقولها غصبآ عنك حكامنا ووطنا فوق الراس لحق انت بس على عفاش والحوثي
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  79. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 19:37 م

    [email protected]

    ماراح نترك الايرانيين يدخلون بلدنا حتى لو نصرف كل اللي في جيوبنا ، مت غيض يابويمن ياللي ازعجتنا انت كاره ولست محب
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  80. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 19:34 م

    اخو زنيفر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  81. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 19:31 م

    محمد

    طيب والاجانب ايش وضعهم ناهبين البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  82. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 19:30 م

    راكان

    بصراحه بعض البدلات الغير ثابته مع الراتب للجميع مثل بدل خطر وبدل اشراف وبدل تميز واتتدابات كلها مايستلمها الا اللي له واسطه او يستقمط حول المدير
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  83. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    سلمان

    ندعم دولتنا بأرواحنا *******
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  84. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    يمني

    عاش الملك سلمان ملك الحزم والعزم
    لا يعجبني(13) اعجبني(2)
  85. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    رامبو

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  86. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 19:25 م

    علي1

    تعليق 60 اولا مساء الخير ياسمي نعم السنه هذي مافي علاوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 19:22 م

    تبوك الورد

    الله يكتب فيه الخير للوطن ولنا والحمدالله اهم شي الامن والامان اهم شي انا ننام وحنى بخير وصحه وعافيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  88. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 19:19 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  89. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 19:18 م

    جبال سدير

    بلدنا بخير ولكن هذة الامور تؤخذ احتياطيا تحسبا للاسواء ونحن في خير ونعمة ولله الحمد سلمت بلادي ولاتقلقو فاالمملكة فيها رجال تظهر معادنهم عند الشدة
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  90. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 19:16 م

    علي1

    الحمد الله اولا واخرا نعم لابد ان نقف مع الوطن ليس الدولة المعنيه بدفاع عن الوطن لحالها لابد المواطن ان يقف بماله ونفسه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  91. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 19:15 م

    كاتم جروحي

    أنا مواطن متقاعد .. ومستعد لو يؤخذ نصف راتبي ( فدا ) رغم أني لا أملك حتى منزل ... ولكن في هذا الظرف يجب أن نتجاوز مطالبنا فالدين ولوطن أهم من مطالبنا
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  92. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 19:14 م

    ميرندا

    الرزق من عند الله..وما يمنع الرزق سوا ذنوبنا وتقصيرنا مع الله...
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  93. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 19:14 م

    علي

    ممكن احد يعرف ويجاوبني يعني الزيادة السنويه على الراتب بمحرم الغيت بالنسبة للموظف الحكومي والا لا مافهمت الله يجزاكم خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  94. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 19:14 م

    سبحان الله

    سمعنا وأطعنا. وبايعنا من قبل في السراء والضراء والسلم والحرب
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  95. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 19:11 م

    عهود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 19:11 م

    متعب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 19:10 م

    الحمد لله اولا وآخراً

    الحمد لله على كل حال حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه نحن مع دولتنا في اليسر والعسر نحن مع حكومتنا في المنشط والمكره والحمد لله والشكر
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  98. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 19:10 م

    زائر

    الدوله في حالت حرب ومواجه الارهاب يجب الوقوف مع دولتنا الحبيبه والقياده الحكيمه حفظ الله بلادنا من كل شر
    لا يعجبني(12) اعجبني(3)
  99. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 19:10 م

    الفارس الشجاع

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 19:10 م

    يمني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 19:09 م

    إستشاري صح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 19:08 م

    اسمرعبر

    🇸🇦🇸🇦 لحم أكتافنا من خير بلدنا .. حان الوقت لنرد الجميل لأرض الخير الذي عّم خيرها الكثير والحمدلله عايشين بأمن وسلام يحسدنا عليه الكثير 🇸🇦🇸🇦
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  103. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 19:08 م

    خالد

    طيب اكثر من عشرين مليون اجنبي بالبلد استنزاف لثرواته وامواله رحلو اغلبهم فوجودهم عتلة على البلد
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  104. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 19:08 م

    إستشاري صح

    حان الوقت لفرض ضرائب على أصحاب الأرصدة من مليون ريال ومافوق إذا كانت مودعة في البنك ومن يودع في بيته ثم يتعرض بيته لسرقه فتؤخذ ضريبة عند التبليغ .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  105. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 19:07 م

    كاتم جروحي

    أين هم الذين يلبسون البهائم بالذهب ؟ أينهم الذين يحتفظون بمئات الجوالات في أدراج مطابخهم ؟ أين وأين . ياحيف والله عليكم بلدنا يمر بظرف ويجب أن نقف معه
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  106. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 19:06 م

    غصن اخضر

    يقول سبحانه وتعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون) للإطمئنان السعودية ثالث دوله في العالم من حيث احتياط النقد الاجنبي بمبلغ 2113 مليار ريال.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  107. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 19:05 م

    غصن اخضر

    يقول سبحانه وتعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون) للإطمئنان السعودية ثالث دوله في العالم من حيث احتياط النقد الاجنبي بمبلغ 2113 مليار ريال.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  108. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 19:04 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    زائر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  110. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    الله يفرجها علينا ويصبرنا . لازم التقشف شغل اصرف مافي الجيب ياتيك مافي الغيب ما عاد ينفع
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  111. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 18:59 م

    سار888

    الدوله في حرب من جميع الجهات ويحب على كل مواطن حر مخلص الوقوف معها (روحي وماملكة يدي فداء لديني ووطني ألغالي
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  112. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 18:59 م

    كاتم جروحي

    مؤسف ومؤلم في نفس الوقت ونحن نشاهد تجارنا أصحاب المليارات ماخذين وضعيةالميت .. وهم يشاهدون بلدنا يمر بهذا الظرف ولايحركون ساكن .. قهر والله
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  113. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 18:58 م

    سالم

    ياعمي لو نرجع لزمن أهلنا السابقين ونرجع للبر ونعيش حياة البساطه أقل شي نفتك من التلوث البيئي والفكري والأمراض النفسيه وحتى العضويه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  114. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 18:57 م

    فيصل

    حان الوقت لتخلص من العمالة السائبة وزائدة عن حاجة البلد الفعلية. .والذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة وتحديد الإقامة ب 5 سنوات فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  115. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    مهاجر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    فيصل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 18:53 م

    سميني بسمك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    أستغفروا الله

    طبيعي هذا التقشف !! فبلدنا يمر بظرف إقتصادي سيئ !! حرب وهبوط أسعار النفط ومؤامرات وتكالُب الأعداء من كل مكان ... والله يفرجها من عنده ...
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  119. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 18:51 م

    مواطن

    يجب علي الدولةفرض ضرائب علي البنوك وشركات الالبان والشركات الاتصالات والشركات الاستثماريةالخاصةوالعامةبنسبةلاتقل عن عشرةبالمئة
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  120. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    يمني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  121. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 18:49 م

    ابو عساف

    ارجو من حكومتنا الرشيدة انت ترفع رسوم الاقامة على الاجانب وفرض ضرايب سنويه عليهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  122. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 18:45 م

    غصن اخضر

    الشعب السعودي شعب جبار يعيش في شدة الحر ويعيش بالماء والتمر والبن عدة شهور فنحن فداء لهذا الوطن الذي يعطي على مدار السنين ولم يبخل على شعبه في الرخاء
    لا يعجبني(15) اعجبني(0)
  123. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 18:42 م

    زائر 1

    خلو لهم الأساسي ****4000، 9000 اما 16000 وفوق كثير جداً
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  124. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    سلمان القحطاني ٥٠٥

    نحن فداء للوطن وسمعا وطاعه سيدي
    لا يعجبني(12) اعجبني(3)
  125. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    عدي 88

    انشاءالله اﻻمور بخير فنحن اكبر مصدر لنفط في العالم واقل سكان يعني يكفي وزياده
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  126. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 18:33 م

    فاعل خير

    ربط الاحزمه والتقشف والتعود ع الاقتصاد في الصرف . فالمرحله القادمه مهمة للجميع .. عود نفسك من اليوم ورايح ع ضبط الصرف
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  127. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 18:30 م

    فضفضة

    فرض ضرائب على الدخل مطلب لابد منه ، لكي لا نواجه كارثة اقتصاديه
    لا يعجبني(17) اعجبني(1)
  128. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 18:28 م

    ما زلنا بالف خير

    نحمد الله على ما ننعم به من خير وامان ....
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  129. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 18:28 م

    فضفضة

    من الحكمة ان لايندب المواطن على سوء وضعه وإنما يتحرك لإيجاد دخل إضافي له فألايام القادمة ايام عمل وجد واجتهاد . لنكن يداً واحده في دفع عجلة الاقتصاد
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  130. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 18:27 م

    يمني عاشق الدمام

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  131. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    (((((((سمعا وطاعة ...وروحي ...... وماملكت يدي .... فداك ))))))
    لا يعجبني(17) اعجبني(4)
  132. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    جنوبية..🌻🌻

    طيب والي عليه أقساط ايش يسوي المفروض ينظرون لهذه النقطة
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  133. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    فضفضة

    بل من الخطورة ان تقف الحكومة بدون ان تفرض ضرائب ، لأنه لن يكون هناك خيار إما مواجهة العجز او انهيار ميزانية الدولة ، فالدولة اختارت أخف الضررين .
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  134. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    فضفضة

    بات واضحاً ان الاقتصاد السعودي يعاني من تدهور أسعار البترول علينا الصبر في هذه السنوات ولا استبعد فرض ضرائب على الدخل وتعديل الرواتب الاساسية
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  135. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    ابو اسامه

    بسم الله توكلت على الله ولا حول ولاقوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انا افدا قلبك ياملكنا الغالي يشهد الله لو لآخر قطرة دم
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  136. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    محمد الحربي

    معكم بقلوبنا وسنظل افوياء لبلادنا واولياء امورنا
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  137. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    جداوي

    فداك قلبي قبل مالي ياسلمان الحزم
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  138. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    ماهما ,,,الغيت البدلات,,,فالرواتب ,,,ولله الخمد,,,قويه ,,,لكن ,,مدرجليك,,,على قد لحافك
    لا يعجبني(20) اعجبني(1)
  139. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    نحن أبناء البلد,,,نقولها ,,,,,,ولا نخشى ,,أحد,,,نحن فداءك,,,يا أبا فهد
    لا يعجبني(40) اعجبني(2)
  140. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    علي العمري

    الله. المستعان.
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  141. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    زاير

    يعنى الإجازة لاتزيد عن 36 يوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    وهابي ***

    وطني الحبيب وهل احب سواه . . . الى الامام يابوفهد ونحن معك نفدي الوطن بدمائنا قبل اموالنا .
    لا يعجبني(19) اعجبني(1)
  143. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    ارواحنا فدى للوطن و سلمان الحزم
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  144. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    جنوبية..🌻🌻

    كيف يعني بستلمون راتب أساسي فقط ولا اشلون
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  145. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    القناص2

    العلاوات السنويه هل تحسب بعد الازمه وتعديل موارد الدخل نتمنى صرفها بأثر رجعي حتى لايكون هناك ضغط على المصروفات الأسرية مع زيادة سعر بعض الأشياء
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  146. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    علي

    يعني الي انا حاب افهمة موظف الجكومة بدية كل سنة له زيادة سنوية على راتبه هل هي نفس مسمى العلاوة والا كيف وطذلك اذا طلع اجازة هل يخصم بدل النقل بالاجاز
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  147. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    ابو سلاف

    *** جزاكم الله خير
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  148. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    نحن معك ,,,,ياخادم الحرمين الشريفين ,,,,,كل الشعب ,,,معك,,,,,أرواحنا ,,,فداء للوطن ,,,أرواحنا وأموالنا,,,ليست أغلى من ,,,دماء شهداء الوطن
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  149. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم

    الوطن أعطانا عندما كان بصحته واليوم يجب الوقوف معه
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  150. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 17:49 م

    خاالد

    سيدي سمعا وطاعه ... البلد بحالة حرب ... ودولتنا وقت الرخاء لم تقصر علينا .... اللهم انصر ديننا وملكنا ووطنا .
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  151. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    كارهه الهيئة

    🍀🌸أزمة وتعدي🍁🌿وكلنا فداء لوطنا🌻🌷الغالي في السراء🍁🍂والضراء🌼🍀اهم شي النت🌿💕لا تلغون الباقات🍂🌾المفتوحة كيف🌸🌼نتابع المسلسلات الأجنبية❤️🍀
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