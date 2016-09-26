مجلس الوزراء يقرر إلغاء البدلات و المكافآت و المزايا المالية

صحيفة المرصد – واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة , ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ .
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .
سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .
عاشراً : 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .
حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .
رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .
خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.
وفيما يلي الجداول :
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 – بدل طبيعة العمل.
التعديل :
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
التعديل :
تخفيض بنسبة 50 %
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
تعليقات ( 151 )
مواطن أصليالاوامر نصت على الايقاف للمعينين الجدد ولم تنص على الخصم.
ابن السعوديهالتقشف المالي مطلوب العالم يمر بركود اقتصادي رهيب
بساااااملا ترقع يا تعلق 147 الأوامر واضحه وضوح الشمس ولحمد الله على كل حال وصبرا جميل وبالله المستعان
شنب07شهاب ويش عندك ياللي عايش بزلامسي ..😂😂😂 قال نمشي قال انت ملحوس مخك ... تبغانا نمشي بذا الحر 😂😂
شنب07العلاوه اللي انت مستهين فيها تأكل ناس وتلبس ناس وتعيش ناس .. حق الدخان زيادة 4 او 5 ريال للبكت ما كفى؟😣 فوق الخمسين مليون يوميا للحد الادنى ..
مواطن أصليي اخوان ما تغير شيء ما غير العلاوه فقط والموظف المتعين الجديد ما ياخذ البدلات والقدامى ما بيخصمونها عليهم فقط. وفق الله الجميع.
المحقق كوسهلا تعليق
الشهاب الاحمريجب رفع سعر البنزين ١٠٠ في المئة والتشجيع على المشي والحفاظ على البيئة وايقاف الدعم عن كل شئ ماعدا الخبز فالترف هو الذي اهلكنا واغضب الله علينا
ليلوالله انا بخير ونعمة ياربي لك الحمد والدولة ماقصرت..وجاء الوقت الي نرد ولو القليل للوطن...اروحنا فداء للوطن ..
الجمرةمخالف
موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريالأنا ماتفرق معي لأني متعود على الفقر ولجوع ولحرمان لولا الله ثم بقايا أكل قصور الافراح كان أكلت تراب أنا وزوجتي وبنتي
عبدالله حمود الحارثيالحمد لله والله يديم الأمن ويعز وطني الحبيب
عبر عقود من الزمنقيلت امور وراحت واتت غيرها ومن لم يفلس فلن يفلس ابدا
النقد ليس عيبان لا يعجبك قرار لا يعني انه ضد البلد و ولاة الامر. ما خسبق الوطن سوى البطانة الفاسدة. الحرصاء على الوطن يقولوا رأيهم لا ان يحاربوا الدولة كالدواعش
المزن🍁قالوها اللي رجْله في وسط الماء مومثل اللي رجْله في وسط النار🍁
ولكل امرئ ما نوىالله يرحم الملك عبدالله ويتغمد روحه فسيح جناته
المزن🍁الناس وتفاجئت بالقرارات وكثير من الناس ورآها التزامات وتسديد أقساط ودفع إجارات متأخرة كان الله في عونهم ورزقهم الله من واسع فضله آمين 🍁
ليت كل مافي القلبينشر!
المزن🍁طيب والموظف المسكين اللي راتبهه7000 شلتوا البدلات وغيره،كيف يكون وضعه؟ودفع أجار وإلا مصاريف الاسرة ومتطلبات المدارس وهذا وهم رابطين الحزام مالحقوا🍁
قرار حاسموما باليد حيله سوى قبوله
طالما التعليق محدودفوسائل التواصل الاجتماعي تحدثكم اكثر ما يدور بخاطر الناس ان سُمعت لهم كِلمه
ابو شنبالي الامام يااغلي وطن والله نضحي بالغالي والنفيس لاجمل وطن
يمني جنتلاشتغلو وخلو عنكم الاستراحات
اللهم وبرحمتهيسكن الملك عبدالله فسيح جناته
سعدمخالف
الله يرحم الملك عبداللهماعلينا نقدر نشد الحزام ****
في واحد كاتبانا زعلان
بدروفأن الأزمة ليست جديدة وكل دول العالم تمر بها ومن زاد الأمر على دولتنا هي حرب الرافضة الذين لو تحقق مبتغاهم لتمنينا أن ندفع من جيوبنا وممتلكاتنا
بدروفالحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى . أحبتي الأزمة الإقتصادية بدأت منذ ثلاث سنوات وتكلم فيها إقتصاديين فارجعوا وابحثوا حتى تعلمون يتبع
بدروفنحن جزء من هذه الدولة 🇸🇦اذا لم نقف مع حكومتنا فلا نقف ضدها نحن في حرب وهذه تبعاتها يجب علينا الدعم ولا لإثارة الفتنه
شرقاويه🇸🇦❤️والله نعزك ونغليك يابو فهد بس والله الشعب السعودي اكثر شعب مخلص ولا يعترض على اي قرار شعبك كان ينتظر سكن ورواتب تزيد وقروض تتسدد والله شعبكً يستاهل 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
بدروفثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم..وذكر منهم..ورجلا بايع إماما لايبايعه إلا لدنياه إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط)يتع
بدروفسمعنا اﻷوامر الملكية ومافيها من تحديد العلاوات والبدلات؛ فأذكر نفسي وأذكر أحبتي بماثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع
شرقاويه🇸🇦❤️بصراحه اكثر موظف ينكرف العساكر اللي اشوفه المفروض الرواتب والبدلات والعلاوات تزيد مو تنقص بعكسك عزيزي المدني اصلا اذا جت حرب تصفون جنب حريمكم🌹
أم نوافالله ينصر جنودنا البواسل ويديم علينا الأمن والأمان ويحفظ مليكنا من كل شر
ااببووححممووددفل تذهب المكافآت والبدلات .. ويبقي الوطن شامخا كالجبال !!
زائرسمع وطاعه ولكن الاجانب غرقان البلاد منهم لكي ينزل الاجار وتنخفض سعر الغذاء والبنزين والمدارس ومهور البنات لبوا لنا هذا الطالب بطردهم الي بلدهم
سعدمخالف
مسلم وكفىالقرارات صدرت ومنا السمع والطاعة ومن ناحية اخرى يجب شد الحزام في المصروفات المنزلية والاغاء الكماليات من الحكمة وانشاء الله غيمة وتعدي زي غيرها
عابد سالمالله المستعان .. كان الناس ينتظرون جلسات مجلس الوزراء لعل فيها زيادات للرواتب أو مكافئات اضافية بينما الآن يضعون ايديهم على قلوبهم خوفا من زيادة رسوم
يمنيمخالف
violetyاهم شئ هجوم المطبلين ,, لابد من وقف بدلات ومخصصات الطبقة المخملية لي نكون شركاء في المحن
خاقا باقاوطنوا أنفسكم على هذه القرارات والتي هي بلا شك أقرت واتخذت لصالح الشعب والبلد .والبدلات والعلاوات والاصناف التي شملها التغيير لسنة واحده بس 1438
اسماءوالله اني اعرف وحده الله يكون بعونها يروح من راتبها ست الاف قرض للبيت اللي تبي تملكه بعد 10 سنين ومايصفى لها الا 2000 بعد الغاء البدل وش يبقى لها ؟
.لن .لابد من تخفيظ السلع تقليل العمالة غير الضرورية التجار الذين نهبواموال الوطن باساليب الخدع والتلاعب البنوك ومن ورائها ام هى واجهات لاسماء لا يمكن قربها
فوازيقولك عدم منح العلاوات في العام 1438 بما معناه انو في هالعام ،، والقرار قابل للتغيير ، وعلئ قولتهم اكثر هالعلوات للي يتحككون عند مدراءهم وحقين الواسطه
اسماءاحنا نساعد الدوله بعيونا وكلنا درع لها لكن رواتب الموظفين قليل مقارنه بدول الخليج وفيه حلول كثير توفر على ميزانية الدوله
خالد الغامديالحمد لله من قبل ومن بعد ولابد من تقبل كل الأمور بصدر رحب ومهما بلغت الأمور نحن راضون وندعو لمليكنا ان يطول بعمره ويسدد خطأه
عوض الاحمريالله يقوي حكومتنا ع الحق بصراحه ماشوف اي اجحاف على المواطن في هذي البدلات وكان فيه ناس ياخذونها والله مايستاهلونها حنا الان في حرب قيسوا نعمة الامن
** أبو الغلا **أول الغيث قطره ؟
سعوديطيب البنوك وصندوق التنميه ياخذ أقساطه من الراتب قبل الإلغاء ليش ما يتم جبر البنوك باعادة جدوله للديون مع الراتب الجديد
Nasser7777اسماء كلام من ذهب.... اصبتي كبد الحقيقه
اسماءاللي فهمته من الخبر انهم الغو البدلات وكل المزايا الماليه ومافيه علاوات لكن هل هذا سيستمر؟؟؟ الخبر ماوضح اذا الغائها دائم لكن اظنه كذلك :(
اسماءاكثر الناس عليهم ديون ومتورطين مالقيتو الا رواتب موظفين الحكومه اصلا هم يعانون من ظلم في الترقيات ورواتب ضعيفه خصوصا المراتب تحت العاشره
.لن .ولكن بالمقابل هذا طبق على من هو في خدمة الوطن وعماد وسند قوته اين موقع التجار واصحاب العقار الذين نزفو اموال المواطن والوطن اين تقنين العمالة والظرايب
اخو زنيفرمخالف للنشر
خياطياجماعة الخير افهموا القرار زين ... يقول الغاء البدلات ... يعني اللي يلبسون ثياب مايشملهم القرار .. القرار للي لبسون بدلات ... دمي خفيف صح
.لن .وطننا فداه الروح ولن يكون حبناللوطن مقرون بالمصلحة وقدبايعنا في كل الاحوال المنشط والمكره هذا بيتنا الكبير وارض الاجداد والاباء من هدفه المال فلن يدوم
صبحيرحنا فيها
اسماءلاحول وش هالخبر اللي يسد النفس؟؟
اخو زنيفر7926 سبتمبر, 2016 , 19:48 م يمني جنتل تعليق 74 محد خذ رايك >>>> غصب عن ماهو برضاك ومن فوق خشمك روح ياحق عفاش والحوثي وش جايبك في مواقع اسيادك
Nasser7777طيب انا عندي استعداد اوقف مع وطني بدمي ****
ابوفيصلالاخت جنوبيه صادقه الي عليه اقساط لازم ينظرون لوضعه عليه حوالي 4300شهريا اقساط وايجار1750شهرياوراتبي حدود 7200تقريبا كيف اعيش ياعالم
زائرجنودنا وابطال الوطن على الحدود الجنوبيه يدافعون بدماءهم الطاهره واحنا والكل يجب ان يساهم ويعين الدوله حفظها الله في هذه الظروف الراهنه التي نمر بها
زائرجنتل لايكثر وتعالج من الحقد ألي فيك . الله يعز حكومتنا وولاة أمرنا وشعبنا ويذل عفاش وأعوانه
زائرالوطن أهم من كل شيء ونحن من حكومتنا في قراراتها .
كفى ***مخالف للنشر
ابوشيخهمخالف للنشر
يمني جنتلتعليق 74 محد خذ رايك
زائرلازم الشركات والشركات الكبرى والمصانع والمؤسسات تشارك الدوله وتساهم وتساعد
المتنبيوطني وما ملكت يداي فداه
طبيب نفسيتفداك ارواحنا واموالنا يا وطني الحبيب
أبو عبد الله الغامديحسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى ربنا راغبون .
اخو زنيفر6826 سبتمبر, 2016 , 19:27 م يمني عاش الملك سلمان ملك الحزم والعزم >>> من غير تقولها غصبآ عنك حكامنا ووطنا فوق الراس لحق انت بس على عفاش والحوثي
[email protected]ماراح نترك الايرانيين يدخلون بلدنا حتى لو نصرف كل اللي في جيوبنا ، مت غيض يابويمن ياللي ازعجتنا انت كاره ولست محب
اخو زنيفرمخالف للنشر
محمدطيب والاجانب ايش وضعهم ناهبين البلد
راكانبصراحه بعض البدلات الغير ثابته مع الراتب للجميع مثل بدل خطر وبدل اشراف وبدل تميز واتتدابات كلها مايستلمها الا اللي له واسطه او يستقمط حول المدير
سلمانندعم دولتنا بأرواحنا *******
يمنيعاش الملك سلمان ملك الحزم والعزم
رامبومخالف للنشر
علي1تعليق 60 اولا مساء الخير ياسمي نعم السنه هذي مافي علاوة
تبوك الوردالله يكتب فيه الخير للوطن ولنا والحمدالله اهم شي الامن والامان اهم شي انا ننام وحنى بخير وصحه وعافيه
محمدمخالف للنشر
جبال سديربلدنا بخير ولكن هذة الامور تؤخذ احتياطيا تحسبا للاسواء ونحن في خير ونعمة ولله الحمد سلمت بلادي ولاتقلقو فاالمملكة فيها رجال تظهر معادنهم عند الشدة
علي1الحمد الله اولا واخرا نعم لابد ان نقف مع الوطن ليس الدولة المعنيه بدفاع عن الوطن لحالها لابد المواطن ان يقف بماله ونفسه
كاتم جروحيأنا مواطن متقاعد .. ومستعد لو يؤخذ نصف راتبي ( فدا ) رغم أني لا أملك حتى منزل ... ولكن في هذا الظرف يجب أن نتجاوز مطالبنا فالدين ولوطن أهم من مطالبنا
ميرنداالرزق من عند الله..وما يمنع الرزق سوا ذنوبنا وتقصيرنا مع الله...
عليممكن احد يعرف ويجاوبني يعني الزيادة السنويه على الراتب بمحرم الغيت بالنسبة للموظف الحكومي والا لا مافهمت الله يجزاكم خير
سبحان اللهسمعنا وأطعنا. وبايعنا من قبل في السراء والضراء والسلم والحرب
عهودمخالف للنشر
متعبمخالف للنشر
الحمد لله اولا وآخراًالحمد لله على كل حال حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه نحن مع دولتنا في اليسر والعسر نحن مع حكومتنا في المنشط والمكره والحمد لله والشكر
زائرالدوله في حالت حرب ومواجه الارهاب يجب الوقوف مع دولتنا الحبيبه والقياده الحكيمه حفظ الله بلادنا من كل شر
الفارس الشجاعمخالف للنشر
يمنيمخالف للنشر
إستشاري صحمخالف للنشر
اسمرعبر🇸🇦🇸🇦 لحم أكتافنا من خير بلدنا .. حان الوقت لنرد الجميل لأرض الخير الذي عّم خيرها الكثير والحمدلله عايشين بأمن وسلام يحسدنا عليه الكثير 🇸🇦🇸🇦
خالدطيب اكثر من عشرين مليون اجنبي بالبلد استنزاف لثرواته وامواله رحلو اغلبهم فوجودهم عتلة على البلد
إستشاري صححان الوقت لفرض ضرائب على أصحاب الأرصدة من مليون ريال ومافوق إذا كانت مودعة في البنك ومن يودع في بيته ثم يتعرض بيته لسرقه فتؤخذ ضريبة عند التبليغ .
كاتم جروحيأين هم الذين يلبسون البهائم بالذهب ؟ أينهم الذين يحتفظون بمئات الجوالات في أدراج مطابخهم ؟ أين وأين . ياحيف والله عليكم بلدنا يمر بظرف ويجب أن نقف معه
غصن اخضريقول سبحانه وتعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون) للإطمئنان السعودية ثالث دوله في العالم من حيث احتياط النقد الاجنبي بمبلغ 2113 مليار ريال.
غصن اخضريقول سبحانه وتعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون) للإطمئنان السعودية ثالث دوله في العالم من حيث احتياط النقد الاجنبي بمبلغ 2113 مليار ريال.
محمدمخالف للنشر
زائرمخالف للنشر
سار888الدوله في حرب من جميع الجهات ويحب على كل مواطن حر مخلص الوقوف معها (روحي وماملكة يدي فداء لديني ووطني ألغالي
كاتم جروحيمؤسف ومؤلم في نفس الوقت ونحن نشاهد تجارنا أصحاب المليارات ماخذين وضعيةالميت .. وهم يشاهدون بلدنا يمر بهذا الظرف ولايحركون ساكن .. قهر والله
سالمياعمي لو نرجع لزمن أهلنا السابقين ونرجع للبر ونعيش حياة البساطه أقل شي نفتك من التلوث البيئي والفكري والأمراض النفسيه وحتى العضويه
فيصلحان الوقت لتخلص من العمالة السائبة وزائدة عن حاجة البلد الفعلية. .والذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة وتحديد الإقامة ب 5 سنوات فقط
مهاجرمخالف للنشر
فيصلمخالف للنشر
سميني بسمكمخالف للنشر
أستغفروا اللهطبيعي هذا التقشف !! فبلدنا يمر بظرف إقتصادي سيئ !! حرب وهبوط أسعار النفط ومؤامرات وتكالُب الأعداء من كل مكان ... والله يفرجها من عنده ...
مواطنيجب علي الدولةفرض ضرائب علي البنوك وشركات الالبان والشركات الاتصالات والشركات الاستثماريةالخاصةوالعامةبنسبةلاتقل عن عشرةبالمئة
يمنيمخالف للنشر
ابو عسافارجو من حكومتنا الرشيدة انت ترفع رسوم الاقامة على الاجانب وفرض ضرايب سنويه عليهم
غصن اخضرالشعب السعودي شعب جبار يعيش في شدة الحر ويعيش بالماء والتمر والبن عدة شهور فنحن فداء لهذا الوطن الذي يعطي على مدار السنين ولم يبخل على شعبه في الرخاء
زائر 1خلو لهم الأساسي ****4000، 9000 اما 16000 وفوق كثير جداً
سلمان القحطاني ٥٠٥نحن فداء للوطن وسمعا وطاعه سيدي
عدي 88انشاءالله اﻻمور بخير فنحن اكبر مصدر لنفط في العالم واقل سكان يعني يكفي وزياده
فاعل خيرربط الاحزمه والتقشف والتعود ع الاقتصاد في الصرف . فالمرحله القادمه مهمة للجميع .. عود نفسك من اليوم ورايح ع ضبط الصرف
فضفضةفرض ضرائب على الدخل مطلب لابد منه ، لكي لا نواجه كارثة اقتصاديه
ما زلنا بالف خيرنحمد الله على ما ننعم به من خير وامان ....
فضفضةمن الحكمة ان لايندب المواطن على سوء وضعه وإنما يتحرك لإيجاد دخل إضافي له فألايام القادمة ايام عمل وجد واجتهاد . لنكن يداً واحده في دفع عجلة الاقتصاد
يمني عاشق الدماممخالف للنشر
عدد التعليقات:10340
برق الحرم(((((((سمعا وطاعة ...وروحي ...... وماملكت يدي .... فداك ))))))
جنوبية..🌻🌻طيب والي عليه أقساط ايش يسوي المفروض ينظرون لهذه النقطة
فضفضةبل من الخطورة ان تقف الحكومة بدون ان تفرض ضرائب ، لأنه لن يكون هناك خيار إما مواجهة العجز او انهيار ميزانية الدولة ، فالدولة اختارت أخف الضررين .
فضفضةبات واضحاً ان الاقتصاد السعودي يعاني من تدهور أسعار البترول علينا الصبر في هذه السنوات ولا استبعد فرض ضرائب على الدخل وتعديل الرواتب الاساسية
ابو اسامهبسم الله توكلت على الله ولا حول ولاقوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انا افدا قلبك ياملكنا الغالي يشهد الله لو لآخر قطرة دم
محمد الحربيمعكم بقلوبنا وسنظل افوياء لبلادنا واولياء امورنا
جداويفداك قلبي قبل مالي ياسلمان الحزم
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفماهما ,,,الغيت البدلات,,,فالرواتب ,,,ولله الخمد,,,قويه ,,,لكن ,,مدرجليك,,,على قد لحافك
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفنحن أبناء البلد,,,نقولها ,,,,,,ولا نخشى ,,أحد,,,نحن فداءك,,,يا أبا فهد
علي العمريالله. المستعان.
زايريعنى الإجازة لاتزيد عن 36 يوم
وهابي ***وطني الحبيب وهل احب سواه . . . الى الامام يابوفهد ونحن معك نفدي الوطن بدمائنا قبل اموالنا .
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنارواحنا فدى للوطن و سلمان الحزم
جنوبية..🌻🌻كيف يعني بستلمون راتب أساسي فقط ولا اشلون
القناص2العلاوات السنويه هل تحسب بعد الازمه وتعديل موارد الدخل نتمنى صرفها بأثر رجعي حتى لايكون هناك ضغط على المصروفات الأسرية مع زيادة سعر بعض الأشياء
علييعني الي انا حاب افهمة موظف الجكومة بدية كل سنة له زيادة سنوية على راتبه هل هي نفس مسمى العلاوة والا كيف وطذلك اذا طلع اجازة هل يخصم بدل النقل بالاجاز
ابو سلاف*** جزاكم الله خير
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفنحن معك ,,,,ياخادم الحرمين الشريفين ,,,,,كل الشعب ,,,معك,,,,,أرواحنا ,,,فداء للوطن ,,,أرواحنا وأموالنا,,,ليست أغلى من ,,,دماء شهداء الوطن
اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلمالوطن أعطانا عندما كان بصحته واليوم يجب الوقوف معه
خاالدسيدي سمعا وطاعه ... البلد بحالة حرب ... ودولتنا وقت الرخاء لم تقصر علينا .... اللهم انصر ديننا وملكنا ووطنا .
كارهه الهيئة🍀🌸أزمة وتعدي🍁🌿وكلنا فداء لوطنا🌻🌷الغالي في السراء🍁🍂والضراء🌼🍀اهم شي النت🌿💕لا تلغون الباقات🍂🌾المفتوحة كيف🌸🌼نتابع المسلسلات الأجنبية❤️🍀