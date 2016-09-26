بالفيديو : الهلال يتجاوز الرائد ويصعد للربع النهائي

صحيفة المرصد : تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأثنين، لدور الـ8 من كأس ولي العهد بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره الرائد بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وأفتتح الهلال اللقاء بهدف نواف العابد في الدقيقة 36 أثر تمريرة من البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يحرز العابد هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق، وسجل هدف الرائد الوحيد لاعبه البرازيلي غيلمار دا سيلفا في الدقيقة 83.