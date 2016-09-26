  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : الهلال يتجاوز الرائد ويصعد للربع النهائي

26 سبتمبر, 2016 , 20:41 م
بالفيديو : الهلال يتجاوز الرائد ويصعد للربع النهائي
  • 2٬632
  • 27
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأثنين، لدور الـ8 من كأس ولي العهد بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره الرائد بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن دور الـ16 من المسابقة.
وأفتتح الهلال اللقاء بهدف نواف العابد في الدقيقة 36 أثر تمريرة من البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يحرز العابد هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق، وسجل هدف الرائد الوحيد لاعبه البرازيلي غيلمار دا سيلفا في الدقيقة 83.



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    معلم متقاعد

    اللهم فرج هم كل مهموم ووسع صدورنا وأرزاقنا وأصلح نياتنا وأزرع الحب في قوبنا ولا تفرقنا ولو أختلفت رغباتنا ومصالحنا ولا تجعل للأعداء يد علينا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  2. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    عبدالله اليامي

    إبداع نواف العابد ⚽️⚽️ مع إنه يوهقنا في النرفزة الغير مبررة أحيانا ً ألف مبروك للهلال وهاردلك للرائد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:3901

    العنيد

    انا ماشفت المباراه بشرو فاز الزعيق بجداره ولا التحكيم شالهم كالعاده؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  4. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:3901

    العنيد

    يجب تهبيط هذا النويدي لدوري ركاء حتی ننعم بمنافسه شريفه..
    لا يعجبني(11) اعجبني(9)
  5. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    معلم متقاعد

    مبروك للهلاليين . نواف يتعملق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    اسمرعبر

    رغم الفوز بدون مدرب إلا ان اجانب الهلال الجدد مقلب كبير وكله من مدرب الغفلة اللي تركنا له حرية اختيارهم وأخذ السمسرة حقته وراح ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    صوت الزعيم

    طعم الفوز طيرته القرارت لكن الحمد لله اليوم الهلال منظم وسببريا عدل كثير من الاخطاء خلال يوم واحد فقط وهذه هي البدايه والقادم افضل بقيادة سبيبريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:3158

    ولدالشيوخ

    ههههههـ اما نواف العابد تونسي.. والله يمكن يا الحقباني هذي جديده😂😂شفيك الليله شارب شي. انتبه من رفقا السوء وتعوذ من الشيطان صار تونسي😂😂😂😂..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    ااببووححمموودد

    المحلي بالحكم المحلي .. طبيعي يفوز !!
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  10. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:3158

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير الزعيم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    البدلات خرجت اليوم من الدوري وصار الكورة مالها طعم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:6916

    الحرمان

    الله اهداف ولا اروع مبروك الف مبروك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    بالتوفيق للزعيم من إنتصار إلى إنتصار يارب ❤
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    زائر

    بلا كورة بلا هم محن مستفيدين من لعبهم ولاشئ مايلعبون من قلب شيلو فلوسهم وحطوها علي الميزانية تسرفون عليهم كذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:3852

    بدور

    ألف مبروك لكل الزعماء والزعيمات مبروك الفوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    ت 11

    أي دعم يابو الشباب ... الله يخلي جماهير الهلال واستثماراته وأعضاء شرفه . هم اللي بعد الله مشغلين النادي . قال ايش قال دعم وميزانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    يجب توقف الرياضة والكورة وتجول الميزانية لما هو اهم ..البلد في حرب والاقتصاد ما يسمح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:1703

    عاشق الجورري

    ابدع الهلال و خاصة اللاعب العابد يستاهل ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:224

    الديدحان

    المهم وش اخبار الاصيفر الصغير صاحب اكبر كيرم بالعالم . جحفلوه . ومبروك للحوت الازرق زعيم زعماء اسيا . ماهو احساس الاصيفر الصغير بفوز تاج راسه الزعيم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:1703

    عاشق الجورري

    كيف أصله تونسي هذا سعودي أب عن جد والده من زملائي و أعرف اين يسكن هو و أبنه أصح يا أخ حقاني ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    هل الاعب له علاوة سنوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    بلا كورة بلا بطيخ وش علي منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    مادري هل المشكلة في العيبة او في الادارة

    الهلال مستواه غير جيد . وين الهلال القوي والذي تحسب له لفرق الكبيرة الف حساب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    الحقباني

    علم لاسف الهلال لم يفز الابعليب الاجنبي مثل العابد اصله تونسي علم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  25. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    صوت الزعيم

    قلنا لكم من ايام تخبطات دنفوس سيبيريا هو الحل فيوم ونص عدل من الفريق ونظمه بشكل كبير وحقق ماعجز عن الاخريين،نامل الاستمرار معه هو الافضل بكل المعيياير
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    مبروك الفوز .

    لكن الفريق للأسف فاز بمجهود نواف العابد اما البقية للأسف تايهين في الملعب لا خطه ولا تكتك يلعبون كيفما اتفق . واسوا مافيهم البرازيلي إدواردو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـ

    صلي على النبي وآله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم