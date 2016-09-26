صحيفة المرصد : تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأثنين، لدور الـ8 من كأس ولي العهد بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره الرائد بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن دور الـ16 من المسابقة.
وأفتتح الهلال اللقاء بهدف نواف العابد في الدقيقة 36 أثر تمريرة من البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يحرز العابد هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق، وسجل هدف الرائد الوحيد لاعبه البرازيلي غيلمار دا سيلفا في الدقيقة 83.
بالفيديو : الهلال يتجاوز الرائد ويصعد للربع النهائي
صحيفة المرصد : تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأثنين، لدور الـ8 من كأس ولي العهد بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره الرائد بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن دور الـ16 من المسابقة.
تعليقات ( 27 )
معلم متقاعداللهم فرج هم كل مهموم ووسع صدورنا وأرزاقنا وأصلح نياتنا وأزرع الحب في قوبنا ولا تفرقنا ولو أختلفت رغباتنا ومصالحنا ولا تجعل للأعداء يد علينا .
عبدالله الياميإبداع نواف العابد ⚽️⚽️ مع إنه يوهقنا في النرفزة الغير مبررة أحيانا ً ألف مبروك للهلال وهاردلك للرائد
عدد التعليقات:3901
العنيدانا ماشفت المباراه بشرو فاز الزعيق بجداره ولا التحكيم شالهم كالعاده؟؟
عدد التعليقات:3901
العنيديجب تهبيط هذا النويدي لدوري ركاء حتی ننعم بمنافسه شريفه..
معلم متقاعدمبروك للهلاليين . نواف يتعملق
اسمرعبررغم الفوز بدون مدرب إلا ان اجانب الهلال الجدد مقلب كبير وكله من مدرب الغفلة اللي تركنا له حرية اختيارهم وأخذ السمسرة حقته وراح ..
صوت الزعيمطعم الفوز طيرته القرارت لكن الحمد لله اليوم الهلال منظم وسببريا عدل كثير من الاخطاء خلال يوم واحد فقط وهذه هي البدايه والقادم افضل بقيادة سبيبريا
عدد التعليقات:3158
ولدالشيوخههههههـ اما نواف العابد تونسي.. والله يمكن يا الحقباني هذي جديده😂😂شفيك الليله شارب شي. انتبه من رفقا السوء وتعوذ من الشيطان صار تونسي😂😂😂😂..
ااببووححممووددالمحلي بالحكم المحلي .. طبيعي يفوز !!
عدد التعليقات:3158
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير الزعيم..
عدد التعليقات:6916
الحرمانالله اهداف ولا اروع مبروك الف مبروك
زائربلا كورة بلا هم محن مستفيدين من لعبهم ولاشئ مايلعبون من قلب شيلو فلوسهم وحطوها علي الميزانية تسرفون عليهم كذا
عدد التعليقات:3852
بدورألف مبروك لكل الزعماء والزعيمات مبروك الفوز
ت 11أي دعم يابو الشباب ... الله يخلي جماهير الهلال واستثماراته وأعضاء شرفه . هم اللي بعد الله مشغلين النادي . قال ايش قال دعم وميزانية
عدد التعليقات:1703
عاشق الجورريابدع الهلال و خاصة اللاعب العابد يستاهل ،
عدد التعليقات:224
الديدحانالمهم وش اخبار الاصيفر الصغير صاحب اكبر كيرم بالعالم . جحفلوه . ومبروك للحوت الازرق زعيم زعماء اسيا . ماهو احساس الاصيفر الصغير بفوز تاج راسه الزعيم.
عدد التعليقات:1703
عاشق الجورريكيف أصله تونسي هذا سعودي أب عن جد والده من زملائي و أعرف اين يسكن هو و أبنه أصح يا أخ حقاني ههههه
🍉زائر المساء✋🍉🕟بلا كورة بلا بطيخ وش علي منهم
مادري هل المشكلة في العيبة او في الادارةالهلال مستواه غير جيد . وين الهلال القوي والذي تحسب له لفرق الكبيرة الف حساب .
الحقبانيعلم لاسف الهلال لم يفز الابعليب الاجنبي مثل العابد اصله تونسي علم
صوت الزعيمقلنا لكم من ايام تخبطات دنفوس سيبيريا هو الحل فيوم ونص عدل من الفريق ونظمه بشكل كبير وحقق ماعجز عن الاخريين،نامل الاستمرار معه هو الافضل بكل المعيياير
مبروك الفوز .لكن الفريق للأسف فاز بمجهود نواف العابد اما البقية للأسف تايهين في الملعب لا خطه ولا تكتك يلعبون كيفما اتفق . واسوا مافيهم البرازيلي إدواردو
مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـصلي على النبي وآله