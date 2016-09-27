صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن رجل أعمال سعودي تعهد بإهداء سيارة موديل 2016 لشابين كانا، بحسب تغريدة تم تداولها في تويتر، يحتفلان باليوم الوطني في سيارتهما القديمة التي تم نشر صورها على نطاق واسع في مواقع التواصل من قبيل التهكم على شكلها وهيئتها المتهالكة.
و بحسب صحيفة “عكاظ” قال رجل الأعمال السعودى بأنه سيهديهما أحدث موديل إن عثر عليهما، تقديراً لاعتزازهما بالملك والوطن، إذ كتبا عبارة «عاش سلمان» ووضعا العلم السعودي على المركبة موديل 1983 التي تجولا بهما في الشوارع إلى جانب السيارات الحديثة، وتم التوصل إلى الشابين، حسب تغريدة رجل الأعمال، الذي ذكر أنهما من قرية الصفية في محافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وسيقوم بالالتقاء بهما.
احتفلا في مركبة متهالكة فأهداهما مغرد سيارة
صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن رجل أعمال سعودي تعهد بإهداء سيارة موديل 2016 لشابين كانا، بحسب تغريدة تم تداولها في تويتر، يحتفلان باليوم الوطني في سيارتهما القديمة التي تم نشر صورها على نطاق واسع في مواقع التواصل من قبيل التهكم على شكلها وهيئتها المتهالكة.
تعليقات ( 35 )
**دجاججزاه الله خير الجزاء
ابو سندالف شكر هذا اللى يستاهل اسمع يامن تلوم وكفايه دلع ومسكر الشوارع تعلمو من هذا البطل شباب حبهم للملك والوطن اهداهم سياره يستاهلون شباب الوطن ولاء للملك
مجرد تعليقلايحب حكام الوطن الا ابناء الوطن ولا يحب الوطن الا ابناء الوطن ولا يحمي الوطن الا ابناء الوطن الاصليين لأنهم مخلصين لله ورسوله وحكامهم وولاة امرهم
رجل الامن الاولكثر الله امثاله في مجتمعنا هذا الرجل الشهم الكريم موهوب المهايطيه حقين دهن العود والهيل والتباسي الله لايكثرهم ولايبارك فيهم
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
حمدعلى نياتكم ترزقون
داعس رقبة الزيدي الحوثينقول الف مبروك و لاتنسى تمرن السياره على خط حلبان
محمد الفضليوالنعم بهم جميعا هذه اللحمة الحقيقية والوطنية التي نعتز ونفخر بها الله يدوم علي الخير والامن والامان ويرد كيد الكايدين في نحورهم يارب
راعي الثانيهيليت الي يدورون المهايط والشهره والعلوم الغانمه يحذون حذوه شي ملموس ومفيد ازين من دهن العود والهيل( جزاك الله الف خير)
محمد الفضليوالنعم بهم جميعا هذه اللحمة الحقيقية والوطنية التي نعتز ونفخر بها الله يدوم علي الخير والامن والامان ويرد كيد الكايدين في نحورهم يارب
داعس رقبة الزيدي الحوثييا عنوووبه اقصد ريما تبرعي صدقه عن عمره لو بكيلو سمن او عكه
داعس رقبة الزيدي الحوثييستاهلون الله عوضهم عن هالسياره
مجرة التبانةالله يبارك له في عياله وماله هذا الانسان الحقيقي.
زائرلاعدم يمناه وقد ضرب الروع الامثله في الكرم العربي الاصيل وقدزرع هذا الرجل حب الوطن في قلوب الجميع بارك الله له في اهله وماله وعياله هذا هو التلاحم ..
عدد التعليقات:3905
العنيديستاهلون الله يبارك لهم ... وطنيه حقيقيه صافيه , وليس كمن يربط الوطنيه بمبدأ ( خذ وهات )
عدد التعليقات:5254
المنتصر باللهيقولون حتى شيهانه قامت تحتفل ورفعت العلم في الحوش بس ماشافها أحد لأنها قافله الباب لذلك قررت أشتري لها لكزس 2016 ذهبيه علم 👺⚘🌷👺💔💖👺⚘🌷💔💔👺
عدد التعليقات:5254
المنتصر باللهالله يهديك يا سلايبر لو أنك راكبن الددسن كان نلت سياره 2016 هللللي 👹👺👹
قلتليتكم احتفلتو على ارض فاضيه او بيت متهالك خلنا نشوف ***
عدد التعليقات:5254
المنتصر باللهرجل الأعمال معروف وهو من *** حسب ما سمعت وصلني على القروبات 👺
الراصدبيض الله وجه رجل الاعمال والوطن يستاهل وهم يستاهلون كل خير وفقهم الله ورزقهم من فضله
صبحيوالله من ***مفروض هذا رجل الاعمال يحسم من دخله 20بالميه.
عدد التعليقات:5254
المنتصر باللهيستاهلون كل خير ونا علي بعد أقدم لهم حاشي وسوف ازورهم والحاشي في ظهر الشاص ك هديه لهم يذبحونه وليمه لأهل القريه علم 👺
ام عبدالعزيزالله يجزاه كل خير ويبارك له في عياله وماله يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلنا للوطنياليت رجال الاعمال وابناء الاغنياء يتعلمون منه ويساعدون الفقراء والارامل والايتام والمحتاجين والمرضى الذين لايجدون قيمة الدواء بدل العبث بأموالهم برا
душмандарыعلى فكرة هايلوكس موديل 82 هذا وليس 83 وعندي وخده للي يبي يشتري من شان يحتفل يمكن يهديه رجل اعنال موديل 2018 حادها ب 20،000 يالله من قال شريت.
جنوبية..🌻🌻ياحليلهم يستاهلون فرحة معاهم مدري ليه 😂
صرخة صمتسبحان الله رزقهم الله من حيث لم يحتسبو الله يزيدهم من خيره وفضلة نيتهم طيبة وقلوبهم صافية وعلى نياتكم ترزقون
جاسمتعليق 4 نظف قلبك من الحسد والحقد ورجل الاعمال ابخس مايحتاج توجيهاتك وراح ياخذ عنهم برنت كامل لاتوصي حريص
سعيدان وين ميطقها عوجهونعم الرجل ***
الحرفياقول تأكد يارجل الاعمال ربما مهايطه وليس كما تخيل انهم فقراء واذا ثبت ذلك اقول الله يرزقهم ويرزق رجل الاعمال وليته يتفقد اللي في نفس الهجره اللي هم بها والله يوفق رجال عمال هذا الوطن الطيب العطوفين والله الموفق0
زائر 001يستاهل في ذمتي حتى خوييه يستاهل .... يكفي الفرحه و الابتسامه من قلب بدون مجامله لأحد
بوزهراء القطيفيأي هاذي *** الأجابي يستاهلون
اسمرعبريستاهلون كل خير