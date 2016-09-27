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احتفلا في مركبة متهالكة فأهداهما مغرد سيارة

27 سبتمبر, 2016 , 9:10 ص
احتفلا في مركبة متهالكة فأهداهما مغرد سيارة
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن رجل أعمال سعودي تعهد بإهداء سيارة موديل 2016 لشابين كانا، بحسب تغريدة تم تداولها في تويتر، يحتفلان باليوم الوطني في سيارتهما القديمة التي تم نشر صورها على نطاق واسع في مواقع التواصل من قبيل التهكم على شكلها وهيئتها المتهالكة.
و بحسب صحيفة “عكاظ” قال رجل الأعمال السعودى بأنه سيهديهما أحدث موديل إن عثر عليهما، تقديراً لاعتزازهما بالملك والوطن، إذ كتبا عبارة «عاش سلمان» ووضعا العلم السعودي على المركبة موديل 1983 التي تجولا بهما في الشوارع إلى جانب السيارات الحديثة، وتم التوصل إلى الشابين، حسب تغريدة رجل الأعمال، الذي ذكر أنهما من قرية الصفية في محافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وسيقوم بالالتقاء بهما.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 10:46 ص

    **دجاج

    جزاه الله خير الجزاء
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  2. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 10:45 ص

    ابو سند

    الف شكر هذا اللى يستاهل اسمع يامن تلوم وكفايه دلع ومسكر الشوارع تعلمو من هذا البطل شباب حبهم للملك والوطن اهداهم سياره يستاهلون شباب الوطن ولاء للملك
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  3. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 10:39 ص

    مجرد تعليق

    لايحب حكام الوطن الا ابناء الوطن ولا يحب الوطن الا ابناء الوطن ولا يحمي الوطن الا ابناء الوطن الاصليين لأنهم مخلصين لله ورسوله وحكامهم وولاة امرهم
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  4. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 10:39 ص

    رجل الامن الاول

    كثر الله امثاله في مجتمعنا هذا الرجل الشهم الكريم موهوب المهايطيه حقين دهن العود والهيل والتباسي الله لايكثرهم ولايبارك فيهم
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  5. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 10:38 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
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  6. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 10:36 ص

    حمد

    على نياتكم ترزقون
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  7. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 10:32 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    نقول الف مبروك و لاتنسى تمرن السياره على خط حلبان
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  8. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 10:29 ص

    محمد الفضلي

    والنعم بهم جميعا هذه اللحمة الحقيقية والوطنية التي نعتز ونفخر بها الله يدوم علي الخير والامن والامان ويرد كيد الكايدين في نحورهم يارب
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  9. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 10:29 ص

    لو كانوا أصدقاء من يأخذ السيارة
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  10. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 10:28 ص

    راعي الثانيه

    يليت الي يدورون المهايط والشهره والعلوم الغانمه يحذون حذوه شي ملموس ومفيد ازين من دهن العود والهيل( جزاك الله الف خير)
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  11. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 10:27 ص

    محمد الفضلي

    والنعم بهم جميعا هذه اللحمة الحقيقية والوطنية التي نعتز ونفخر بها الله يدوم علي الخير والامن والامان ويرد كيد الكايدين في نحورهم يارب
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  12. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 10:26 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    يا عنوووبه اقصد ريما تبرعي صدقه عن عمره لو بكيلو سمن او عكه
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  13. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 10:23 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    يستاهلون الله عوضهم عن هالسياره
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  14. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 10:20 ص

    مجرة التبانة

    الله يبارك له في عياله وماله هذا الانسان الحقيقي.
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  15. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 10:16 ص

    زائر

    لاعدم يمناه وقد ضرب الروع الامثله في الكرم العربي الاصيل وقدزرع هذا الرجل حب الوطن في قلوب الجميع بارك الله له في اهله وماله وعياله هذا هو التلاحم ..
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  16. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 10:16 ص
    عدد التعليقات:3905

    العنيد

    يستاهلون الله يبارك لهم ... وطنيه حقيقيه صافيه , وليس كمن يربط الوطنيه بمبدأ ( خذ وهات )
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  17. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 10:13 ص
    عدد التعليقات:5254

    المنتصر بالله

    يقولون حتى شيهانه قامت تحتفل ورفعت العلم في الحوش بس ماشافها أحد لأنها قافله الباب لذلك قررت أشتري لها لكزس 2016 ذهبيه علم 👺⚘🌷👺💔💖👺⚘🌷💔💔👺
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  18. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 9:58 ص
    عدد التعليقات:5254

    المنتصر بالله

    الله يهديك يا سلايبر لو أنك راكبن الددسن كان نلت سياره 2016 هللللي 👹👺👹
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  19. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 9:57 ص

    قلت

    ليتكم احتفلتو على ارض فاضيه او بيت متهالك خلنا نشوف ***
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  20. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 9:55 ص
    عدد التعليقات:5254

    المنتصر بالله

    رجل الأعمال معروف وهو من *** حسب ما سمعت وصلني على القروبات 👺
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  21. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 9:54 ص

    الراصد

    بيض الله وجه رجل الاعمال والوطن يستاهل وهم يستاهلون كل خير وفقهم الله ورزقهم من فضله
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  22. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 9:53 ص

    صبحي

    والله من ***مفروض هذا رجل الاعمال يحسم من دخله 20بالميه.
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  23. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 9:52 ص
    عدد التعليقات:5254

    المنتصر بالله

    يستاهلون كل خير ونا علي بعد أقدم لهم حاشي وسوف ازورهم والحاشي في ظهر الشاص ك هديه لهم يذبحونه وليمه لأهل القريه علم 👺
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  24. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 9:49 ص

    ام عبدالعزيز

    الله يجزاه كل خير ويبارك له في عياله وماله يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  25. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 9:47 ص

    الشعب السعودي شعب وفي بكل فئاته يعتز بوطنيته ويحب قادته شكرآ لهما وشكرا لمن أهدى لهما
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  26. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 9:45 ص

    كلنا للوطن

    ياليت رجال الاعمال وابناء الاغنياء يتعلمون منه ويساعدون الفقراء والارامل والايتام والمحتاجين والمرضى الذين لايجدون قيمة الدواء بدل العبث بأموالهم برا
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  27. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 9:43 ص

    душмандары

    على فكرة هايلوكس موديل 82 هذا وليس 83 وعندي وخده للي يبي يشتري من شان يحتفل يمكن يهديه رجل اعنال موديل 2018 حادها ب 20،000 يالله من قال شريت.
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  28. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 9:39 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ياحليلهم يستاهلون فرحة معاهم مدري ليه 😂
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  29. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 9:38 ص

    صرخة صمت

    سبحان الله رزقهم الله من حيث لم يحتسبو الله يزيدهم من خيره وفضلة نيتهم طيبة وقلوبهم صافية وعلى نياتكم ترزقون
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  30. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 9:31 ص

    جاسم

    تعليق 4 نظف قلبك من الحسد والحقد ورجل الاعمال ابخس مايحتاج توجيهاتك وراح ياخذ عنهم برنت كامل لاتوصي حريص
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  31. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 9:25 ص

    سعيدان وين ميطقها عوجه

    ونعم الرجل ***
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  32. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 9:22 ص

    الحرفي

    اقول تأكد يارجل الاعمال ربما مهايطه وليس كما تخيل انهم فقراء واذا ثبت ذلك اقول الله يرزقهم ويرزق رجل الاعمال وليته يتفقد اللي في نفس الهجره اللي هم بها والله يوفق رجال عمال هذا الوطن الطيب العطوفين والله الموفق0
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  33. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 9:19 ص

    زائر 001

    يستاهل في ذمتي حتى خوييه يستاهل .... يكفي الفرحه و الابتسامه من قلب بدون مجامله لأحد
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  34. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 9:17 ص

    بوزهراء القطيفي

    أي هاذي *** الأجابي يستاهلون
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  35. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 9:13 ص

    اسمرعبر

    يستاهلون كل خير
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