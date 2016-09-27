احتفلا في مركبة متهالكة فأهداهما مغرد سيارة

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن رجل أعمال سعودي تعهد بإهداء سيارة موديل 2016 لشابين كانا، بحسب تغريدة تم تداولها في تويتر، يحتفلان باليوم الوطني في سيارتهما القديمة التي تم نشر صورها على نطاق واسع في مواقع التواصل من قبيل التهكم على شكلها وهيئتها المتهالكة.

و بحسب صحيفة “عكاظ” قال رجل الأعمال السعودى بأنه سيهديهما أحدث موديل إن عثر عليهما، تقديراً لاعتزازهما بالملك والوطن، إذ كتبا عبارة «عاش سلمان» ووضعا العلم السعودي على المركبة موديل 1983 التي تجولا بهما في الشوارع إلى جانب السيارات الحديثة، وتم التوصل إلى الشابين، حسب تغريدة رجل الأعمال، الذي ذكر أنهما من قرية الصفية في محافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وسيقوم بالالتقاء بهما.