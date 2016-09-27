بالصور: جثمان الشهيد عوض الحارثي يواري الثرى في مسقط رأسه بتهامة

صحيفة المرصد: وارى جثمان الشهيد عوض هزاع رحمان الحارثي، الثرى بمسقط رأسه بقرية طلعة بلحارث بتهامة، وهو الذي استُشهد بالحد الجنوبي، وشيّع أهالي محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة جثمان الشهيد.

وأبلغ محافظ العرضيات، أسرة الشهيد الحارثي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وأمير منطقة مكة المكرمة.

من جهته، قال هزاع الحارثي، والد الشهيد، إنه يعتز باستشهاد ابنه أثناء دفاعه عن دينه ووطنه، مشيرا إلى استعداد كل أبنائه وأبناء قبيلته للتضحية من أجل أمن واستقرار الوطن.

يذكر أن طائرة مروحية نقلت جثمان الشهيد اليوم إلى مسقط رأسه، واستقبل جثمانه عائلته وجمع من مواطني المنطقة، في مقدمتهم محافظ العرضيات وعدد من المسؤولين.