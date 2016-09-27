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بالصور: جثمان الشهيد عوض الحارثي يواري الثرى في مسقط رأسه بتهامة

27 سبتمبر, 2016 , 15:03 م
بالصور: جثمان الشهيد عوض الحارثي يواري الثرى في مسقط رأسه بتهامة
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صحيفة المرصد: وارى جثمان الشهيد عوض هزاع رحمان الحارثي، الثرى بمسقط رأسه بقرية طلعة بلحارث بتهامة، وهو الذي استُشهد بالحد الجنوبي، وشيّع أهالي محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة جثمان الشهيد.

وأبلغ محافظ العرضيات، أسرة الشهيد الحارثي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وأمير منطقة مكة المكرمة.

من جهته، قال هزاع الحارثي، والد الشهيد، إنه يعتز باستشهاد ابنه أثناء دفاعه عن دينه ووطنه، مشيرا إلى استعداد كل أبنائه وأبناء قبيلته للتضحية من أجل أمن واستقرار الوطن.

يذكر أن طائرة مروحية نقلت جثمان الشهيد اليوم إلى مسقط رأسه، واستقبل جثمانه عائلته وجمع من مواطني المنطقة، في مقدمتهم محافظ العرضيات وعدد من المسؤولين.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:2

    برق الحرم

    ــــ(((يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين))))ــــ
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  2. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    رحمك الله ووسع عليك واعلى درجاتك وجميع شهداء الوطن وألهم اهلك الصبر والسلوان الدين والوطن يحتاج تضحيات وانتم من نال هذا الشرف
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  3. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    ( ريما Rima )🍎

    انا ما قرأتها سمعتها وان شاء الله كتابتي للكلمات صح 💌
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  4. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 16:17 م

    ( ريما Rima )🍎

    💌اخر شيء يقول ↖للعاااااااصفة حزم اكيد💌 لأبطالنا نهدي النشيد□■
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  5. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    ( ريما Rima )🍎

    لحدودنا أمن وأمان💌 وعدونا معهم يهان شجاعتا عبر الزمان💌.....الخ💚
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  6. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 16:12 م

    ( ريما Rima )🍎

    وجل المعارك صامدين💌 وبعزمهم متكاتفين 💌ولأجل الوطن متعاونين 💌وحتى ولو صارو يصير 💌
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  7. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    ( ريما Rima )🍎

    ذولا حماتك ياوطن💌 نفخر بهم عبر الزمن💌 وقت المعارك والمحن 💌حب الوطن فيهم كبير💌
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  8. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    مسمار

    رحمه الله يستحق الوطن ومهبط الوحي ان نقدم له الشهيد تلو شهيد تعلمو ياابو يمن المتبطحين عندنا كيف تكون التضحيات وكيف ان الوطن تهون دونه النفس والمال
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  9. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    ( ريما Rima )🍎

    💌 للحزم همة الرجال 💌شموخهم مثل الجبال 💌ماهو أبد شيء يقال💌 وبفعلهم شيء مثير💌
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  10. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 16:04 م

    ( ريما Rima )🍎

    لابطالنا نهدي سلام نهدي لهم أعذب كلام 💌قالوها باحترام بقلوبنا قدر كبير 💌💌
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  11. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    بن ملجم

    مات الله يرحمه
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  12. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يرحمك وتقبلك الله من الشهداء انت وجميع جنودنا اللي رحلوا دفاعا عن الدين والوطن والعرض □■
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  13. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    ابو امتنان

    رحمه الله رحمه واسعه ورزقه الفردوس الأعلى من الجنه
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  14. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    ابو امتنان

    رحمه الله رحمه واسعه ورزقه الفردوس الأعلى من الجنه
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