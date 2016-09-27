بعد إعلان الاتصالات عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح ..مغردون يهددون بالمقاطعة والتفليس!

صحيفة المرصد:أشعل إعلان شركات الاتصالات السعودية الجدل والغضب بين المغردين على المواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح للبطاقات مسبقة الدفع ؛ حيث تم وصف هذا الإجراء باللامنطقي والمجحف بحق العملاء، ولاسيما أن التكلفة ستكون عالية بعد الإلغاء.

ودشن الناشطون وسماً جديداً للتعبير عن غضبهم والتهديد بالمقاطعة في حال عدم تراجعهم عن قراراتهم، والذي تصدر بعنوان ” #راح _نفلسكم ” شارك فيه العديد من شرائح المجتمع السعودي.

وأكد مغرد غاضب أن ما قامت به تلك الشركات يعد استغلالاً؛ حيث قال: “ردة فعل الناس الواعية التي لا ترضى استغلالكم باقي 4 أيام على المقاطعة”.

ومغرد آخر يصف القرار بالتهور قائلاً: “لو شعرت القيادات العليا في شركات الاتصالات بالخوف من خسارة مقاعدهم بسبب تذمر العملاء، فسيعملون ليل نهار لتحسين خدماتهم” وفقاً لموقع سبق.

من جانبها أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.