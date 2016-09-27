بعد إعلان الاتصالات عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح ..مغردون يهددون بالمقاطعة والتفليس!

صحيفة المرصد:أشعل إعلان شركات الاتصالات السعودية الجدل والغضب بين المغردين على المواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح للبطاقات مسبقة الدفع ؛ حيث تم وصف هذا الإجراء باللامنطقي والمجحف بحق العملاء، ولاسيما أن التكلفة ستكون عالية بعد الإلغاء.
ودشن الناشطون وسماً جديداً للتعبير عن غضبهم والتهديد بالمقاطعة في حال عدم تراجعهم عن قراراتهم، والذي تصدر بعنوان ” #راح _نفلسكم ” شارك فيه العديد من شرائح المجتمع السعودي.
وأكد مغرد غاضب أن ما قامت به تلك الشركات يعد استغلالاً؛ حيث قال: “ردة فعل الناس الواعية التي لا ترضى استغلالكم باقي 4 أيام على المقاطعة”.
ومغرد آخر يصف القرار بالتهور قائلاً: “لو شعرت القيادات العليا في شركات الاتصالات بالخوف من خسارة مقاعدهم بسبب تذمر العملاء، فسيعملون ليل نهار لتحسين خدماتهم” وفقاً لموقع سبق.
من جانبها أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.
تعليقات ( 55 )
عزوخلهم يقطعونها وخلكم علي شريحه بدون نت وحاول تستعمل نت مجاني في المنزل في العمل في المقهي بيخسرون ويرجعون لكم
سجن معنويتبغى نت اقعد في بيتك.تخرج شغل الاتصالات الهاتفيه وكسبهم النت المفتوح للبيت فقط طلعات بر وناسه مافي طلعت سوق مافي. طلعات قنص وصيد وتواصل مع احبابك.مافي
marاهم شي الصمله بالمقاطعه حتى نكون يد واحده ولو مره بالعمر والقادم نتتظره والشعار المقاطعه لو شعب صامل المقاطعه والمقاطعه والمقاطعه ماحد بيجبىك تشترك
marاهم شي الصمله بالنقاطعه حتى نكون يد واحده ولو مره بالعمر والقادم نتتظره والشعار المقاطعه لو شعب صامل المقاطعه والمقاطعه والمقاطعه ماحد بيجبىك تشترك
( ريما Rima )🍎لقبي منتحل اصلا انا مو معلقة على الموضوع □■
الحين اغلب المغردينمسوي نفسه ما يفهم وحاط المشكلة على هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات . ياعزيزي التوصية جاية من فوق . يعني بالمشعاب. عشان الناس تشتغل على اد يس ال .
راما العسيريتكفوووون خلوهم يخسرون
ولد بلاديالحين نتكم زي وجهيكم لابغيت افتح مقطع من وتس اب يحمل تقل يحبي ومنه السبت مقاطعة الشحن الي مايقدر عملاه وينكر جميلهم الي مثلكم تشكرونهم تعاملهم معاكم
ولد بلاديالحين نتكم زي وجهيكم لابغيت افتح مقطع من وتس اب يحمل تقل يحبي ومنه السبت مقاطعة الشحن الي مايقدر عملاه وينكر جميلهم الي مثلكم تشكرونهم تعاملهم معاكم
منصور66تكفون سووها لو شهرين
محد قال ليالجشع ومايفعل .. كل واحد قاعد ياكل في هالمواطن الضعيف الذي لاحول له ولاقوة ولكن لو فعلآ نجح الهاشتاق فسوف تكون ضربه قاضيه ويتعض من يريد يفعل فعلعم
زائر وفاضيهههه اي شخص يدخل موقع *** دفعوه فلوس ظاعفو الفاتوره
قلتكيف انتم يالمغردون كيف بتقاطعون الاتصالات خل يتبعك عشرة الاف البقيه لن تتبعك والناس لاتوجهها تغريدة مثل الي يقول زمان قاطعو البيبسي لن تتاثرالاتصالات
خلك بعيد حبك يزيد 😊صدقوني إحنا بخير إذا الله كفانا شر هيئة اﻹتصالات ووزارة اﻹعلام .
زائر وفاضيالله واعلم ان القرار بسبب مشاكل الشباب الي في الانترنت قرار جيد لاكن مقاطعهم.. اذا عشانهم فيه خطط ثانيه مثل منع وفرض غرامه
احمدالله يكون بالعون
مريماذا طبقوا هذا القرار راح الغي جميع ارقام الجوالات والهاتف الثابت من هذي الشركه الخايبه
سلفادورمنة الله ولا منة خلقه. حزمة كراث ولا منة نخولي .. أنا مقاطعكم مقاطعكم ي شركة السحت والزقوم
خاقا باقاغير كلمة نقاطعكم .شركة الإتصالات أم حدنا عليها الشيطان. مانقدر نتركها ادمنا عليها. ولكن مافيه طريقة نظاميه نحاكم الشركة تجبرها التراجع عن قرارها
ناس فاضيهولو الواحد يقعد في بيته ولا يطلع ازين ماله داعي ينثبر ولو يموت الواحد ازين وش هو له عايش مادرت عنكم الاتصالات
قيمرانا خارج تويتر ولست من المغردين ولكني مع حملة المقاطعه ،عندي شريحه اتصالات كنت ناوي اشحنها ٣اشهر مفتوحه فتراجعت ورميتها عند طفاية السياره وعقبال رميه
ابوسلطانطالما لاتوجد مقاطعه حقيقيه لتلك الشكه التى تقوم بمثل هذا العمل سوف يفعلون مايريدون لاجبار المواطن على خط موفوتر.....
ابوسلطانطالما لاتوجد مقاطعه حقيقيه لتلك الشكه التى تقوم بمثل هذا العمل سوف يفعلون مايريدون لاجبار المواطن على خط موفوتر.....
سالمالمفروض الانترنت يكون فضائي مثل الستلايت حتى لايكون عرضه للاحتكار
توقعات قديمهمشتركي "الإتصالات" يأتون في المقدمة حيث يقضون 154 دقيقة على الموبايل شهريا، يليهم مشتركي "زين" بـ 148 دقيقة ثم أخيرا مشتركي "موبايلي" بـ 135 دقيقة
خلك بعيد حبك يزيد 😊القرار راح يتطبق بعد 5 ايام ولاهمهم مقاطعتكم .
مشعل الرياضلو كل واحد يستغني عن النت إللي يحمله في الجيب كان أفضل من ناحية التوفير والتركيز أثناء قيادة السيارة أو في المناسبات كل واحد ماسك جوالة ولا هو يم أحد
سندالقرار بيد الحصانية !!!
فنان شعبي قديمواجهز الواي فاي التي تم شرائها من STC بملغ 500 ريال لتشغيل شرائح النت عليها من سوف يعوضنا عنهاهذا نصب وحتيال عيني عينك
سعدكفى مغالطات القرار ليس صادر من الشركة ؟؟؟
زائرقفلو جوالاتكم اقل شئ 8 ساعات واكثر الشباب عاطلين ماوراهم شغل علي الجوال قفلوها ويكفي التواصل بالوت ساب
( Rima ريما )🍎تعليق 6 وايش قصدك راعي الثانية ؟!
جنوبيه *حضي اقشر تو فعلت وحده ب٣٠٠ريال💔💔💔
عدد التعليقات:6922
الحرمان😂تذكرت مقاطعه منتجات الدنمرك
جبال سديرطيب اذا قاطعتموهم ليس هناك بديل البحر من امامكم والعدو من خلفكم
محمدالمفروض مقاضاة شركات الاتصالات لانها فشلت في الوفاء بالتزامها والدعاية الكاذبة
ابو سليمانما اضيق الدنياء ويضعف الانسان شف قرب ضحكك في الزمن من نحيبك
عُـــــــــمـــــــــركفو قاطعوهم
تأملات ...القرار من هيئة الاتصالات او من مزود الخدمة شركة الاتصالات صار لبس يا اخواني لو من هيئة الاتصالات يعني راح يشمل المنع جميع مزودي الخدمة زين و موبايلي
اركادالإحتكار سبب كل المشاكل للعملاء كالمقصف المدرسي للطالب الذي يجعل الطالب يشترى منه وبالسعر الذي يفرضه
البرقاويأصلا الي يستخدم باقات مسبقه الدفع هم طبقه الدخل المحدود والدولة تعطي دائماً هذه الطبقة اولويه في خدمتها ومساعدتها ونأمل تدخلها لوقف قرار الاتصالات
عابرة سبيلحسبي الله ونعم الوكيل
راعي الثانيهمايصملون لو صملو ماكان تمادو شركاة الاتصال ولا تجار المواد الغذائيه (اسمع جعجعتن ولاأرى طحينن) انا، اتمنى انهم يصملون ونا بنضم معكم
الله اكبر كبيراساحبين عليكم ساحبين مفوتر ولا مسبق واحنا صاملين وقد المقاطعه
بصراحههيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يجب تغير قيادتها وتحتاج الى عاصفة حزم
[email protected]اقروا اخر سطر ، لايتضمن الباقات المفوتره ، يعني بس المسبقه ام ٣٠٠ يعني القصه نهب وسرق وبلع المواطن والله ان ماقاطع الشعب فابشروا باكثر من كذا
رح نفلسكم نعم نعم تاكدونعم رح نفلسكم يا اس تي سي والايام جاية رح نفلسكم نصيحة خليكم ع اول والله انتم الخسرانيين
عدد التعليقات:14026
هيفاء @✋🏻 أعلن المقاطعه معاكم ههه