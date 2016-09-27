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بعد إعلان الاتصالات عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح ..مغردون يهددون بالمقاطعة والتفليس!

27 سبتمبر, 2016 , 22:55 م
بعد إعلان الاتصالات عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح ..مغردون يهددون بالمقاطعة والتفليس!
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صحيفة المرصد:أشعل إعلان شركات الاتصالات السعودية الجدل والغضب بين المغردين على المواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن إيقاف خدمة الإنترنت المفتوح للبطاقات مسبقة الدفع ؛ حيث تم وصف هذا الإجراء باللامنطقي والمجحف بحق العملاء، ولاسيما أن التكلفة ستكون عالية بعد الإلغاء.

ودشن الناشطون وسماً جديداً للتعبير عن غضبهم والتهديد بالمقاطعة في حال عدم تراجعهم عن قراراتهم، والذي تصدر بعنوان ” #راح _نفلسكم ” شارك فيه العديد من شرائح المجتمع السعودي.

وأكد مغرد غاضب أن ما قامت به تلك الشركات يعد استغلالاً؛ حيث قال: “ردة فعل الناس الواعية التي لا ترضى استغلالكم باقي 4 أيام على المقاطعة”.

ومغرد آخر يصف القرار بالتهور قائلاً: “لو شعرت القيادات العليا في شركات الاتصالات بالخوف من خسارة مقاعدهم بسبب تذمر العملاء، فسيعملون ليل نهار لتحسين خدماتهم” وفقاً لموقع سبق.

من جانبها أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.



تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    28 سبتمبر, 2016 , 0:54 ص

    منصور66 تكفون سووها لو شهرين - حتى لو اقل من شهر تلقى شركتهم باسطين بشرايحهم جنب الخالات وبالسعر اللي تبي
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  2. 54
    28 سبتمبر, 2016 , 0:54 ص

    عزو

    خلهم يقطعونها وخلكم علي شريحه بدون نت وحاول تستعمل نت مجاني في المنزل في العمل في المقهي بيخسرون ويرجعون لكم
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  3. 53
    28 سبتمبر, 2016 , 0:53 ص

    سجن معنوي

    تبغى نت اقعد في بيتك.تخرج شغل الاتصالات الهاتفيه وكسبهم النت المفتوح للبيت فقط طلعات بر وناسه مافي طلعت سوق مافي. طلعات قنص وصيد وتواصل مع احبابك.مافي
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  4. 52
    28 سبتمبر, 2016 , 0:51 ص

    mar اهم شي الصمله بالنقاطعه حتى نكون يد واحده ولو مره بالعمر - والله انك صادق اذا كنا فعلا نريد الحل لصالحنا في اي امر لابد ننمي ثقافة المقاطعه
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  5. 51
    28 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    mar

    اهم شي الصمله بالمقاطعه حتى نكون يد واحده ولو مره بالعمر والقادم نتتظره والشعار المقاطعه لو شعب صامل المقاطعه والمقاطعه والمقاطعه ماحد بيجبىك تشترك
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  6. 50
    28 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    mar

    اهم شي الصمله بالنقاطعه حتى نكون يد واحده ولو مره بالعمر والقادم نتتظره والشعار المقاطعه لو شعب صامل المقاطعه والمقاطعه والمقاطعه ماحد بيجبىك تشترك
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  7. 49
    28 سبتمبر, 2016 , 0:39 ص

    ( ريما Rima )🍎

    لقبي منتحل اصلا انا مو معلقة على الموضوع □■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 48
    28 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    الحين اغلب المغردين

    مسوي نفسه ما يفهم وحاط المشكلة على هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات . ياعزيزي التوصية جاية من فوق . يعني بالمشعاب. عشان الناس تشتغل على اد يس ال .
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  9. 47
    28 سبتمبر, 2016 , 0:33 ص

    راما العسيري

    تكفوووون خلوهم يخسرون
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  10. 46
    28 سبتمبر, 2016 , 0:32 ص

    ولد بلادي

    الحين نتكم زي وجهيكم لابغيت افتح مقطع من وتس اب يحمل تقل يحبي ومنه السبت مقاطعة الشحن الي مايقدر عملاه وينكر جميلهم الي مثلكم تشكرونهم تعاملهم معاكم
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  11. 45
    28 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    ولد بلادي

    الحين نتكم زي وجهيكم لابغيت افتح مقطع من وتس اب يحمل تقل يحبي ومنه السبت مقاطعة الشحن الي مايقدر عملاه وينكر جميلهم الي مثلكم تشكرونهم تعاملهم معاكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    منصور66

    تكفون سووها لو شهرين
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  13. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    محد قال لي

    الجشع ومايفعل .. كل واحد قاعد ياكل في هالمواطن الضعيف الذي لاحول له ولاقوة ولكن لو فعلآ نجح الهاشتاق فسوف تكون ضربه قاضيه ويتعض من يريد يفعل فعلعم
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  14. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص

    زائر وفاضي

    هههه اي شخص يدخل موقع *** دفعوه فلوس ظاعفو الفاتوره
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  15. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    قلت

    كيف انتم يالمغردون كيف بتقاطعون الاتصالات خل يتبعك عشرة الاف البقيه لن تتبعك والناس لاتوجهها تغريدة مثل الي يقول زمان قاطعو البيبسي لن تتاثرالاتصالات
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  16. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    صدقوني إحنا بخير إذا الله كفانا شر هيئة اﻹتصالات ووزارة اﻹعلام .
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  17. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    زائر وفاضي

    الله واعلم ان القرار بسبب مشاكل الشباب الي في الانترنت قرار جيد لاكن مقاطعهم.. اذا عشانهم فيه خطط ثانيه مثل منع وفرض غرامه
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  18. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    احمد

    الله يكون بالعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    مريم

    اذا طبقوا هذا القرار راح الغي جميع ارقام الجوالات والهاتف الثابت من هذي الشركه الخايبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    سلفادور

    منة الله ولا منة خلقه. حزمة كراث ولا منة نخولي .. أنا مقاطعكم مقاطعكم ي شركة السحت والزقوم
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  21. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    رح نفلسكم نعم نعم تاكدو نعم رح نفلسكم يا اس تي سي والايام جاية رح نفلسكم نصيحة خليكم ع اول والله انتم الخسرانيين - نعم للمقاطعه واصملو
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  22. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    خاقا باقا

    غير كلمة نقاطعكم .شركة الإتصالات أم حدنا عليها الشيطان. مانقدر نتركها ادمنا عليها. ولكن مافيه طريقة نظاميه نحاكم الشركة تجبرها التراجع عن قرارها
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  23. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ناس فاضيه

    ولو الواحد يقعد في بيته ولا يطلع ازين ماله داعي ينثبر ولو يموت الواحد ازين وش هو له عايش مادرت عنكم الاتصالات
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  24. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ساحبين عليكم ساحبين مفوتر ولا مسبق واحنا صاملين وقد المقاطعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    انا شحنت ب300 هذا ماهو حرام ماهو سرقه طفشتونا كرهتونا اقرفتونا خلاص قفلو شركتكم والغو هيئة الاتصالات اللي طول عمرها ضد المواطن ولا عمرها وقفت مع مواطن
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  26. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    قيمر

    انا خارج تويتر ولست من المغردين ولكني مع حملة المقاطعه ،عندي شريحه اتصالات كنت ناوي اشحنها ٣اشهر مفتوحه فتراجعت ورميتها عند طفاية السياره وعقبال رميه
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  27. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    ابوسلطان

    طالما لاتوجد مقاطعه حقيقيه لتلك الشكه التى تقوم بمثل هذا العمل سوف يفعلون مايريدون لاجبار المواطن على خط موفوتر.....
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  28. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    ابوسلطان

    طالما لاتوجد مقاطعه حقيقيه لتلك الشكه التى تقوم بمثل هذا العمل سوف يفعلون مايريدون لاجبار المواطن على خط موفوتر.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    سالم

    المفروض الانترنت يكون فضائي مثل الستلايت حتى لايكون عرضه للاحتكار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    توقعات قديمه

    مشتركي "الإتصالات" يأتون في المقدمة حيث يقضون 154 دقيقة على الموبايل شهريا، يليهم مشتركي "زين" بـ 148 دقيقة ثم أخيرا مشتركي "موبايلي" بـ 135 دقيقة
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  31. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    القرار راح يتطبق بعد 5 ايام ولاهمهم مقاطعتكم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    مشعل الرياض

    لو كل واحد يستغني عن النت إللي يحمله في الجيب كان أفضل من ناحية التوفير والتركيز أثناء قيادة السيارة أو في المناسبات كل واحد ماسك جوالة ولا هو يم أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    سند

    القرار بيد الحصانية !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    واترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    فنان شعبي قديم

    واجهز الواي فاي التي تم شرائها من STC بملغ 500 ريال لتشغيل شرائح النت عليها من سوف يعوضنا عنهاهذا نصب وحتيال عيني عينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  36. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    سعد

    كفى مغالطات القرار ليس صادر من الشركة ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    زائر

    قفلو جوالاتكم اقل شئ 8 ساعات واكثر الشباب عاطلين ماوراهم شغل علي الجوال قفلوها ويكفي التواصل بالوت ساب
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  38. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    من يتخذ هذي القرارات ماعنده أدنى الماسوليه ولايهمه المواطن ولا حقوق المساهمين في الشركه ولوخسره الشركه يقدرون تحميل المتسبب نتائج أعماله
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  39. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    ( Rima ريما )🍎

    تعليق 6 وايش قصدك راعي الثانية ؟!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    جنوبيه *

    حضي اقشر تو فعلت وحده ب٣٠٠ريال💔💔💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 23:22 م
    عدد التعليقات:6922

    الحرمان

    😂تذكرت مقاطعه منتجات الدنمرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    جبال سدير

    طيب اذا قاطعتموهم ليس هناك بديل البحر من امامكم والعدو من خلفكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    محمد

    المفروض مقاضاة شركات الاتصالات لانها فشلت في الوفاء بالتزامها والدعاية الكاذبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    ابو سليمان

    ما اضيق الدنياء ويضعف الانسان شف قرب ضحكك في الزمن من نحيبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    كفو قاطعوهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    تأملات ...

    القرار من هيئة الاتصالات او من مزود الخدمة شركة الاتصالات صار لبس يا اخواني لو من هيئة الاتصالات يعني راح يشمل المنع جميع مزودي الخدمة زين و موبايلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    اركاد

    الإحتكار سبب كل المشاكل للعملاء كالمقصف المدرسي للطالب الذي يجعل الطالب يشترى منه وبالسعر الذي يفرضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    البرقاوي

    أصلا الي يستخدم باقات مسبقه الدفع هم طبقه الدخل المحدود والدولة تعطي دائماً هذه الطبقة اولويه في خدمتها ومساعدتها ونأمل تدخلها لوقف قرار الاتصالات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    عابرة سبيل

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    راعي الثانيه

    مايصملون لو صملو ماكان تمادو شركاة الاتصال ولا تجار المواد الغذائيه (اسمع جعجعتن ولاأرى طحينن) انا، اتمنى انهم يصملون ونا بنضم معكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    الله اكبر كبيرا

    ساحبين عليكم ساحبين مفوتر ولا مسبق واحنا صاملين وقد المقاطعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  52. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    بصراحه

    هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يجب تغير قيادتها وتحتاج الى عاصفة حزم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    [email protected]

    اقروا اخر سطر ، لايتضمن الباقات المفوتره ، يعني بس المسبقه ام ٣٠٠ يعني القصه نهب وسرق وبلع المواطن والله ان ماقاطع الشعب فابشروا باكثر من كذا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  54. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    رح نفلسكم نعم نعم تاكدو

    نعم رح نفلسكم يا اس تي سي والايام جاية رح نفلسكم نصيحة خليكم ع اول والله انتم الخسرانيين
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  55. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 22:59 م
    عدد التعليقات:14026

    هيفاء @

    ✋🏻 أعلن المقاطعه معاكم ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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