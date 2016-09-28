مدير “سي آي إيه”: احذروا.. الحرب العالمية الثالثة بين القوى الكُبرى على الأبواب

صحيفة المرصد:أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” جون برينان، عن قلقه من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة بين القوى الكبرى في العالم.

وقال برينان في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: “عندما أنظر إلى جميع مناطق النزاع، وأرى أن الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي القوى الكبرى في العالم، تشترك في الأمر وتدعم جهة ضد أخرى، فإن القلق الذي يتولد لدينا هو احتمالية ان يقودنا هذا الأمر إلى نوع من التصعيد يصعب السيطرة عليه لاحقا”.

تابع: “أعتقد أنه خلال العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة فإن جميع الأطراف قامت بما تستطيع القيام به لتفادي هذا النوع من التصعيد”.

أكد في ذات السياق، أن الأمر سواء له صلة بقضايا على علاقة بأوكرانيا أو سوريا أو كوريا الشمالية أو بحر الصين الشمالي أو إيران، يجب أن نعرف أن كل هذه القضايا قد تتعرض للتصعيد وتخرج عن السيطرة.