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مدير “سي آي إيه”: احذروا.. الحرب العالمية الثالثة بين القوى الكُبرى على الأبواب

28 سبتمبر, 2016 , 2:45 ص
مدير “سي آي إيه”: احذروا.. الحرب العالمية الثالثة بين القوى الكُبرى على الأبواب
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صحيفة المرصد:أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” جون برينان، عن قلقه من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة بين القوى الكبرى في العالم.

وقال برينان في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: “عندما أنظر إلى جميع مناطق النزاع، وأرى أن الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي القوى الكبرى في العالم، تشترك في الأمر وتدعم جهة ضد أخرى، فإن القلق الذي يتولد لدينا هو احتمالية ان يقودنا هذا الأمر إلى نوع من التصعيد يصعب السيطرة عليه لاحقا”.

تابع: “أعتقد أنه خلال العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة فإن جميع الأطراف قامت بما تستطيع القيام به لتفادي هذا النوع من التصعيد”.

أكد في ذات السياق، أن الأمر سواء له صلة بقضايا على علاقة بأوكرانيا أو سوريا أو كوريا الشمالية أو بحر الصين الشمالي أو إيران، يجب أن نعرف أن كل هذه القضايا قد تتعرض للتصعيد وتخرج عن السيطرة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 2:55 ص

    عبدالله

    سود الليالي قادمه.. جعل ايامك كلها سوداء ومنيله بستين نيله يا منيل
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  2. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 2:55 ص

    الله هو المتكفل بحيات ورزق وموت البشر

    يعني بالمختصر خليها تقوم الحرب . ويش نسوي نرد حكم الله .
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  3. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 2:54 ص

    مسمار

    اعتقد انها قادمه لامحاله وما نراه يشابه ما اخبر عنه رسولنا الكريم حين ينزلون بدابغ وتكون مقتلة كبيره
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  4. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 2:53 ص

    سود الليالي قادمه

    أستعدوا يامسلمين أستعدوا يامسلمين ... فالحرب الكارثيه على الأبواب ... وإرهاصاتها قد بدأت ... وأحاديث الرسول بدأت بالتحقق ...
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  5. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص

    دحوم1

    سياسية امريكا السيه في الشرق لاوسط سببتم المشاكل بين المسلمين وضريتم السنه بالشيعه رغم انهم من قبل عايشين في بلد واحد ويحبون بعضهم بعض
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  6. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص

    واقع مؤلم

    قلناها قبلك ... الملحمة الكبرى على الأبواب وقُرعت طبولها
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  7. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 2:47 ص

    بربروسا

    البقاء للأقوى فقط ............ نحن في عالم لا مكان للضعفاء فية
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