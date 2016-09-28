بالفيديو: شاهد..باص طلاب يسير عكس الاتجاه بحائل.. و”المرور” يتفاعل

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد الناشطين على “تويتر”يوثق لحظة سير حافلة مدرسية بالاتجاه المعاكس بأحد الطرق الرئيسية بمدينة حائل.
وأوضح ناشر الفيديو في تغريدة أرفقها أن الحافلة كانت بداخلها عدداً من الأطفال الذين يدرسون بإحدى المدارس، مطالباً المرور بالتعامل مع قائدها ومحاسبته.
وعلى الفور تفاعل الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” مع الواقعة وطالب من مصور الفيديو توفير معلومات حول الحافلة ورقم لوحتها، حتى يتم ضبطها .
تعليقات ( 7 )
مراقبعكس السير اصبح موضة في الاونة الاخيرة خصوصا بعد هالحفريات من السيارات المدنية والتي يقودها شباب، ولا يعلمون بان هذه المخالفة قاتله للأبرياء والملتزمين
عدد التعليقات:6927
الحرمانمرور حائل تارك المتهورين وناشب للمحترمين ايه وتعال شوف تظليل سيارات موظفي المروي ٠ /٦ وانا التهبت شدوقي من الشمس
عدد التعليقات:1
ابن الوطنعاد اشد ادارة مرور بالمملكه مرور حائل
صدق هذا ماهو صاحالمفروض ترنونه لين يعض الأرض .
عدي 88سامحوه يااخوان يبغى يختصر الطريق وراه طلعت بر والجو غيم والمطر*****
عدد التعليقات:1
ابن الوطنلبيك يا حائل يم الوسيطاء حنين الحب يدعيني
عدي 88اعذروه يااخوان يمكنه متاخر تعرفون قيمت التعليم عندنا