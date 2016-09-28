بالفيديو: شاهد..باص طلاب يسير عكس الاتجاه بحائل.. و”المرور” يتفاعل

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد الناشطين على “تويتر”يوثق لحظة سير حافلة مدرسية بالاتجاه المعاكس بأحد الطرق الرئيسية بمدينة حائل.

وأوضح ناشر الفيديو في تغريدة أرفقها أن الحافلة كانت بداخلها عدداً من الأطفال الذين يدرسون بإحدى المدارس، مطالباً المرور بالتعامل مع قائدها ومحاسبته.

وعلى الفور تفاعل الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” مع الواقعة وطالب من مصور الفيديو توفير معلومات حول الحافلة ورقم لوحتها، حتى يتم ضبطها .