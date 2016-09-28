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بالفيديو: شاهد..باص طلاب يسير عكس الاتجاه بحائل.. و”المرور” يتفاعل

28 سبتمبر, 2016 , 14:32 م
بالفيديو: شاهد..باص طلاب يسير عكس الاتجاه بحائل.. و”المرور” يتفاعل
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد الناشطين على “تويتر”يوثق لحظة سير حافلة مدرسية بالاتجاه المعاكس بأحد الطرق الرئيسية بمدينة حائل.

وأوضح ناشر الفيديو في تغريدة أرفقها أن الحافلة كانت بداخلها عدداً من الأطفال الذين يدرسون بإحدى المدارس، مطالباً المرور بالتعامل مع قائدها ومحاسبته.

وعلى الفور تفاعل الحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر” مع الواقعة وطالب من مصور الفيديو توفير معلومات حول الحافلة ورقم لوحتها، حتى يتم ضبطها .



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    مراقب

    عكس السير اصبح موضة في الاونة الاخيرة خصوصا بعد هالحفريات من السيارات المدنية والتي يقودها شباب، ولا يعلمون بان هذه المخالفة قاتله للأبرياء والملتزمين
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  2. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:6927

    الحرمان

    مرور حائل تارك المتهورين وناشب للمحترمين ايه وتعال شوف تظليل سيارات موظفي المروي ٠ /٦ وانا التهبت شدوقي من الشمس
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  3. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    عاد اشد ادارة مرور بالمملكه مرور حائل
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  4. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    صدق هذا ماهو صاح

    المفروض ترنونه لين يعض الأرض .
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  5. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    عدي 88

    سامحوه يااخوان يبغى يختصر الطريق وراه طلعت بر والجو غيم والمطر*****
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  6. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    لبيك يا حائل يم الوسيطاء حنين الحب يدعيني
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  7. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 14:39 م

    عدي 88

    اعذروه يااخوان يمكنه متاخر تعرفون قيمت التعليم عندنا
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