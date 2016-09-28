  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

حل لُغز جريمة قتل شاب بالقديح

28 سبتمبر, 2016 , 20:04 م
حل لُغز جريمة قتل شاب بالقديح
  • 1٬392
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء أن شرطة القطيف تمكنت من كشف التفاصيل المهمة في جريمة قتل شاب (19 عاما) بالقديح .

وأضاف الرقيطي : “تمكنت شرطة محافظة القطيف مؤخرا من الكشف عن غموض مقتل مواطن تعرض مؤخرا للطعن في فخذه ويده وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة”.

وتابع “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، وتبين بأن شجاراً نشب بين المجني عليه، وعدد من الأشخاص ببلدة القديح أسفر عن تعرضه للإصابة التي أودت بحياته، وتم القبض على ثمانية مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر متورطين في الشجار وإحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام”.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    مراقب

    القتل كثر بكل مكان وفي كل بلد من العالم شي مرعب، اصبح القتل بالدقية والثانية بانحاء العالم وهذا من علامات الساعة يكثر القتل والعياذ بالله،الله يستر،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 20:49 م

    شيهانة💤💧

    وبشر القاتل بالقتل ولوبعد حين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:3912

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمه ويغفرله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 20:26 م

    احمد

    امسيف امملح لكل خائن لهذا البلد ولكل مفسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم