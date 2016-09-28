حل لُغز جريمة قتل شاب بالقديح

صحيفة المرصد:أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء أن شرطة القطيف تمكنت من كشف التفاصيل المهمة في جريمة قتل شاب (19 عاما) بالقديح .

وأضاف الرقيطي : “تمكنت شرطة محافظة القطيف مؤخرا من الكشف عن غموض مقتل مواطن تعرض مؤخرا للطعن في فخذه ويده وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة”.

وتابع “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، وتبين بأن شجاراً نشب بين المجني عليه، وعدد من الأشخاص ببلدة القديح أسفر عن تعرضه للإصابة التي أودت بحياته، وتم القبض على ثمانية مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر متورطين في الشجار وإحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام”.