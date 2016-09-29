إلغاء عضوية مصارع عربي رفع علم المملكة في إحدى مبارياته ! – صور

صحيفة المرصد:قامت شركة “Butlin’s ” والتي تملك سلسلة مخيمات لقضاء الإجازات في بريطانيا، بإلغاء اشتراك المصارع العربي وسيم عازم في العروض الصيفية التي كان من المفروض أن يشارك بها.
جاء ذلك إثر رفعه لعلم المملكة العربية السعودية في مباراة مصارعة جمعته بمصارع آخر يرفع علم بريطانيا ويدعى “طوني سبيتفاير” قبل أشهر.
كما أوضح وسيم قائلاً :” “بعد أن قمت برفع علم السعودية في حلبة المصارعة، تلقيت لاحقًا رسالة وقرارًا إدارة ”Butlins” يبلغوني بها عن إلغائهم لاشتراكي بالعروض الصيفية التي كان من المفروض أن أشترك بها كالعام الماضي، حيث قالوا إن العروض الآن تتركز على المصارعين البريطانيين وبعض الأوروبيين”.
مضيفًا: “هذه هي العنصرية، وليست العنصرية عندما أرفع علمًا يمثل أمتنا، كما يرفع الرياضيون الأجانب أعلام بلادهم” وفقاً لموقع عاجل.
تعليقات ( 25 )
عدد التعليقات:1853
توووووونسيةت كلمة حق شكرا اك أخي واجبنا اتجاه دولة التوحيد
كديشمنت بسهل ....
كلمه حقتونسيييه بيض الله وجهك كلامك كله درر ليت الرخال وقلم الخنبقه يتعلمون منك سبحان من يعطي العقول
كلمه حقحنا هل التوحيد وهم اكثرهم ما يعرف بوه رسولنا وحبيبنا محمد ص احاديثه قبل اكثر من١٤٠٠سنه بدأت تتحقق فنسأل الله ان ينصر الاسلام والمسلمين
اسمرعبركفو يالشمري
انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمناطبعا تعرفون ان المصارعة كلها تمثيل في تمثبل وهدفها المتعة ولذلك نص عليها تنظيمهم بأنها entertainment .. فلا أحد يهايط وينتخي
انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمناوالآن جاء الدور على السعودية لتكون عدوهم التقليدي بدلا من روسيا او ايران ..
انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمناانا عشت في امريكا .. ودائما كانوا يأتون بمصارع يحمل العلم السوفيتي سابقا او الروسي او الايراني لاستفزاز الجمهور واستصراخ حسهم الوطني ليبغضون تلك الدول
خالد المسندعطووووه لكزس يستااااااااهل .. هذا حال ربعنا بعد هاذا الخبر ..
عدد التعليقات:1853
توووووونسيةراية التوحيد تمثل كل الدول العربية والاسلامية والي مش عاجبو يشرب من ماء البحر .....الله يلعنهم ديمخرافية زائفة وستبقى بلد التوحيد شكوة في اعينكم
عزوشايفين دمقراطيه الغرب الزائفه مفصله لهم فقط اما لغيرهم فقمه العنصريه والالغاء
............زينه عليك الشماغ
يجب عدم زج باسم بلدنا في كل صغيرة وكبيرةتصرف خاطئ .هذي حلبة مصارعة يعني ( رياضة ) وليس حرب بين الكفر ولإسلام . ياعزيزي انت مخطي برفعك علم المملكة.نعرف اننا مسلمين لكن مش بهذا اشكل الله يصلحك
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخراية التوحيد لجميع المسلمين..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخهذا العلم يمثل كل الشعوب العربيه والاسلاميه..
ابو تميملا تنكبنا كفايه القرارات إلى قبل يومين جات بعد ما أخذ الأهلى الدوري لا تجينا قرارات ثانيه بعد رفع العلم السعودي في حلبه مصارعه
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخانت احسن منهم..
أبو مصلفح الرياضالمصارعة بعد الحانوتي وبريت هارت وستيف أوستن كلام فاضي
** صمت **الغرب يخافون من جملة لا اله الا الله محمدا رسول الله وكان على هذا المصارع عدم رفعها في مكان لا يليق بلفظ الجلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام
إستشاري صحشبعنا تزلف من المتزلفين .
شابمالناس مشغوله مااحديمك
إستشاري صحما طلبناك ترفع علمن.
لله عظيم الحمد والثناءالمعروف عالمياً أن المصارعات الحره في الصين حيث الاوزان الخفيفه والثقيله هناك
متأملصحيح .؟ وإلا تمثيل !!من وين يا أخ وسم عازم أنت ؟ ومن اللي طلب منك رفع العلم ؟!!