إلغاء عضوية مصارع عربي رفع علم المملكة في إحدى مبارياته ! – صور

صحيفة المرصد:قامت شركة “Butlin’s ” والتي تملك سلسلة مخيمات لقضاء الإجازات في بريطانيا، بإلغاء اشتراك المصارع العربي وسيم عازم في العروض الصيفية التي كان من المفروض أن يشارك بها.

جاء ذلك إثر رفعه لعلم المملكة العربية السعودية في مباراة مصارعة جمعته بمصارع آخر يرفع علم بريطانيا ويدعى “طوني سبيتفاير” قبل أشهر.

كما أوضح وسيم قائلاً :” “بعد أن قمت برفع علم السعودية في حلبة المصارعة، تلقيت لاحقًا رسالة وقرارًا إدارة ”Butlins” يبلغوني بها عن إلغائهم لاشتراكي بالعروض الصيفية التي كان من المفروض أن أشترك بها كالعام الماضي، حيث قالوا إن العروض الآن تتركز على المصارعين البريطانيين وبعض الأوروبيين”.

مضيفًا: “هذه هي العنصرية، وليست العنصرية عندما أرفع علمًا يمثل أمتنا، كما يرفع الرياضيون الأجانب أعلام بلادهم” وفقاً لموقع عاجل.