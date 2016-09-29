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إلغاء عضوية مصارع عربي رفع علم المملكة في إحدى مبارياته ! – صور

29 سبتمبر, 2016 , 1:10 ص
إلغاء عضوية مصارع عربي رفع علم المملكة في إحدى مبارياته ! – صور
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صحيفة المرصد:قامت شركة “Butlin’s ” والتي تملك سلسلة مخيمات لقضاء الإجازات في بريطانيا، بإلغاء اشتراك المصارع العربي وسيم عازم في العروض الصيفية التي كان من المفروض أن يشارك بها.

جاء ذلك إثر رفعه لعلم المملكة العربية السعودية في مباراة مصارعة جمعته بمصارع آخر يرفع علم بريطانيا ويدعى “طوني سبيتفاير” قبل أشهر.

كما أوضح وسيم قائلاً :” “بعد أن قمت برفع علم السعودية في حلبة المصارعة، تلقيت لاحقًا رسالة وقرارًا إدارة ”Butlins” يبلغوني بها عن إلغائهم لاشتراكي بالعروض الصيفية التي كان من المفروض أن أشترك بها كالعام الماضي، حيث قالوا إن العروض الآن تتركز على المصارعين البريطانيين وبعض الأوروبيين”.

مضيفًا: “هذه هي العنصرية، وليست العنصرية عندما أرفع علمًا يمثل أمتنا، كما يرفع الرياضيون الأجانب أعلام بلادهم” وفقاً لموقع عاجل.

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تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 3:05 ص

    الصخره روك وبريت هارت وديزل وبروك ليزنر وأسماء غيرهم كانت لامعه الان مافيها الا بزران مثل سينا واشكاله
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  2. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص
    عدد التعليقات:1853

    توووووونسية

    ت كلمة حق شكرا اك أخي واجبنا اتجاه دولة التوحيد
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  3. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص

    كديش

    منت بسهل ....
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  4. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    كلمه حق

    تونسيييه بيض الله وجهك كلامك كله درر ليت الرخال وقلم الخنبقه يتعلمون منك سبحان من يعطي العقول
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  5. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    كلمه حق

    حنا هل التوحيد وهم اكثرهم ما يعرف بوه رسولنا وحبيبنا محمد ص احاديثه قبل اكثر من١٤٠٠سنه بدأت تتحقق فنسأل الله ان ينصر الاسلام والمسلمين
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  6. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص

    اسمرعبر

    كفو يالشمري
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  7. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص

    انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمنا

    طبعا تعرفون ان المصارعة كلها تمثيل في تمثبل وهدفها المتعة ولذلك نص عليها تنظيمهم بأنها entertainment .. فلا أحد يهايط وينتخي
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  8. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمنا

    والآن جاء الدور على السعودية لتكون عدوهم التقليدي بدلا من روسيا او ايران ..
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  9. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    انتبهوا يا ربعنا من كل مصارع يرفع علمنا

    انا عشت في امريكا .. ودائما كانوا يأتون بمصارع يحمل العلم السوفيتي سابقا او الروسي او الايراني لاستفزاز الجمهور واستصراخ حسهم الوطني ليبغضون تلك الدول
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  10. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    خالد المسند

    عطووووه لكزس يستااااااااهل .. هذا حال ربعنا بعد هاذا الخبر ..
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  11. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص
    عدد التعليقات:1853

    توووووونسية

    راية التوحيد تمثل كل الدول العربية والاسلامية والي مش عاجبو يشرب من ماء البحر .....الله يلعنهم ديمخرافية زائفة وستبقى بلد التوحيد شكوة في اعينكم
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  12. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 1:43 ص

    عزو

    شايفين دمقراطيه الغرب الزائفه مفصله لهم فقط اما لغيرهم فقمه العنصريه والالغاء
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  13. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 1:42 ص

    ............

    زينه عليك الشماغ
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  14. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 1:40 ص

    يجب عدم زج باسم بلدنا في كل صغيرة وكبيرة

    تصرف خاطئ .هذي حلبة مصارعة يعني ( رياضة ) وليس حرب بين الكفر ولإسلام . ياعزيزي انت مخطي برفعك علم المملكة.نعرف اننا مسلمين لكن مش بهذا اشكل الله يصلحك
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  15. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 1:37 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    راية التوحيد لجميع المسلمين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    هذا العلم يمثل كل الشعوب العربيه والاسلاميه..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص

    ابو تميم

    لا تنكبنا كفايه القرارات إلى قبل يومين جات بعد ما أخذ الأهلى الدوري لا تجينا قرارات ثانيه بعد رفع العلم السعودي في حلبه مصارعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    انت احسن منهم..
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  19. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 1:34 ص

    أبو مصلفح الرياض

    المصارعة بعد الحانوتي وبريت هارت وستيف أوستن كلام فاضي
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  20. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 1:31 ص

    ** صمت **

    الغرب يخافون من جملة لا اله الا الله محمدا رسول الله وكان على هذا المصارع عدم رفعها في مكان لا يليق بلفظ الجلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام
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  21. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 1:28 ص

    إستشاري صح

    شبعنا تزلف من المتزلفين .
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  22. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 1:27 ص

    شابم

    الناس مشغوله مااحديمك
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  23. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 1:24 ص

    إستشاري صح

    ما طلبناك ترفع علمن.
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  24. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    المعروف عالمياً أن المصارعات الحره في الصين حيث الاوزان الخفيفه والثقيله هناك
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  25. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    متأمل

    صحيح .؟ وإلا تمثيل !!من وين يا أخ وسم عازم أنت ؟ ومن اللي طلب منك رفع العلم ؟!!
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