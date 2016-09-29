المملكة تستعد لإجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل الإيرانية

صحيفة المرصد – أ ف ب :في ظل حالة من التوتر بين الرياض وطهران، أعلنت المملكة الأربعاء 28 سبتمبر 2016 عزمها إقامة تدريبات بحرية الأسبوع المقبل في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، على مقربة من سواحل خصمها الإقليمي إيران، من أهدافها “حماية الممرات الحيوية” المائية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “تستعد القوات البحرية الملكية السعودية لبدء تمرين +درع الخليج-1+ الذي تجريه في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع الأسبوع القادم”.
ونقلت عن قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان أن التمرين سيشمل “السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة”، بهدف “رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ”.
وأضاف أن المناورات تهدف إلى الدفاع “عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي”.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية، ويفصل بين الخليج وبحر عمان، وتمر عبره سفنٌ تنقل كميات ضخمة من النفط المصدر من السعودية والكويت والعراق وإيران.
وتقع المملكة وإيران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.
تعليقات ( 17 )
الصارمالعالم يعلم، القوه ليست في كثرة السلاح ولا قطع الحديد، إنما في الرجال الموحدين والذين يدفعون بأرواحهم وأنفسهم بتحديٍ وهمه عاليه فداء ودفاعاً عن الوطن
الشهاب الاحمرالآن يجب التنويع في التسلح فأمريكا بقيادة الماسونية تبيت الغدر والمناورات
دعبادياه نفسي امسك راس ايراني صفوي وامعطه معط
الصارم🇸🇦🇸🇦 نحن مسلمون موحدون صاملون ونطلب الموت/الشهاده تحت راية لا اله الا الله،الله وأكبر
جبال سديرليتكم نشرتو تعليق الصوفي ابومصلفح عشان نرد علية
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخبالتوفيق لجميع القطاعات المشاركه..
جبال سديرهذ الكلام المفيد احفاد الصحابة يعيدون كتابة التاريخ اول معركة بحرية في التاريخ الاسلامي هي معركة ذات الصواري وانتصر فيها المسلمون على البيزنطيين
فيصل العتيبييابعدي والله قدها وقدود ترى العسكر الايرانيين****
خاقا باقا* وأعدوا لهم ... * وينصر العرب وحلفاؤهم
خاقا باقاوادعوا لهم ما استطعتم من قوة ، ترهبون به عدو الله وعدكم . الله ينصر ينصر الإسلام والمسلمين ونصر العرب وحلفؤهم
أبو مصلفح الرياضمخالف