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المملكة تستعد لإجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل الإيرانية

29 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص
المملكة تستعد لإجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل الإيرانية
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صحيفة المرصد – أ ف ب :في ظل حالة من التوتر بين الرياض وطهران، أعلنت المملكة الأربعاء 28 سبتمبر 2016 عزمها إقامة تدريبات بحرية الأسبوع المقبل في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، على مقربة من سواحل خصمها الإقليمي إيران، من أهدافها “حماية الممرات الحيوية” المائية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “تستعد القوات البحرية الملكية السعودية لبدء تمرين +درع الخليج-1+ الذي تجريه في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع الأسبوع القادم”.

ونقلت عن قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان أن التمرين سيشمل “السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة”، بهدف “رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ”.

وأضاف أن المناورات تهدف إلى الدفاع “عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي”.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية، ويفصل بين الخليج وبحر عمان، وتمر عبره سفنٌ تنقل كميات ضخمة من النفط المصدر من السعودية والكويت والعراق وإيران.

وتقع المملكة وإيران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص

    الصارم

    العالم يعلم، القوه ليست في كثرة السلاح ولا قطع الحديد، إنما في الرجال الموحدين والذين يدفعون بأرواحهم وأنفسهم بتحديٍ وهمه عاليه فداء ودفاعاً عن الوطن
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  2. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 2:54 ص

    العدو ماهمنا ..يظل ضعيف يظل مرعوب..من قدنا من قدنا.. حنا الأبطال حنا الموحدين.. نهلك من يقول عنا تشدد ومعهم احبابهم أعدائنا
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  3. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص

    يا أرض الحبة بترابك تسوى كل الكون 💚
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  4. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    فديت العلم اللي يرفرف💚
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  5. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 2:46 ص

    السعودية بلاد الحرمين😘 وقبلة المسلمين ستنتصر على كل من يعاديها بإذن الله::: أولهم ستنتصر على المجوس أحباب اسرائيل
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  6. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 2:44 ص

    الشهاب الاحمر

    الآن يجب التنويع في التسلح فأمريكا بقيادة الماسونية تبيت الغدر والمناورات
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  7. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 2:41 ص

    يالله دمر إيران المجوسية السفاحة ،،
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  8. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 2:37 ص

    حفظك الله يالسعودية من شر الأعداء 🚀يابلادي واااااااااصلي والله معاك وأصلي وإحنا وراك وأصلي والله يحميك إله العالمين
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  9. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 2:37 ص

    دعبادي

    اه نفسي امسك راس ايراني صفوي وامعطه معط
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  10. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 2:36 ص

    الصارم

    🇸🇦🇸🇦 نحن مسلمون موحدون صاملون ونطلب الموت/الشهاده تحت راية لا اله الا الله،الله وأكبر
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  11. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 2:35 ص

    جبال سدير

    ليتكم نشرتو تعليق الصوفي ابومصلفح عشان نرد علية
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  12. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 2:34 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    بالتوفيق لجميع القطاعات المشاركه..
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  13. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 2:32 ص

    جبال سدير

    هذ الكلام المفيد احفاد الصحابة يعيدون كتابة التاريخ اول معركة بحرية في التاريخ الاسلامي هي معركة ذات الصواري وانتصر فيها المسلمون على البيزنطيين
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  14. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 2:32 ص

    فيصل العتيبي

    يابعدي والله قدها وقدود ترى العسكر الايرانيين****
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  15. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 2:31 ص

    خاقا باقا

    * وأعدوا لهم ... * وينصر العرب وحلفاؤهم
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  16. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 2:28 ص

    خاقا باقا

    وادعوا لهم ما استطعتم من قوة ، ترهبون به عدو الله وعدكم . الله ينصر ينصر الإسلام والمسلمين ونصر العرب وحلفؤهم
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  17. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
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