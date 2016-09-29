المملكة تستعد لإجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل الإيرانية

صحيفة المرصد – أ ف ب :في ظل حالة من التوتر بين الرياض وطهران، أعلنت المملكة الأربعاء 28 سبتمبر 2016 عزمها إقامة تدريبات بحرية الأسبوع المقبل في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، على مقربة من سواحل خصمها الإقليمي إيران، من أهدافها “حماية الممرات الحيوية” المائية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “تستعد القوات البحرية الملكية السعودية لبدء تمرين +درع الخليج-1+ الذي تجريه في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع الأسبوع القادم”.

ونقلت عن قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان أن التمرين سيشمل “السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة”، بهدف “رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ”.

وأضاف أن المناورات تهدف إلى الدفاع “عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي”.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية، ويفصل بين الخليج وبحر عمان، وتمر عبره سفنٌ تنقل كميات ضخمة من النفط المصدر من السعودية والكويت والعراق وإيران.

وتقع المملكة وإيران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.