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ماذا كانت تخبئ “هيلاري كلينتون “تحت ملابسها؟

29 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص
ماذا كانت تخبئ “هيلاري كلينتون “تحت ملابسها؟
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صحيفة المرصد: اتهمت هيلاري كلينتون بالغش أثناء المناظرة الرئاسية يوم الإثنين الماضي، وذلك من خلال ارتدائها نوعاً ما من الأجهزة المخفية. فقد أشار عديدون من مؤيدي دونالد ترامب إلى الصور التي يتضح من خلالها بروز جسم غريب في ملابس هيلاري، على أنه دليل على تلقيها للمساعدة، فربما زودها أعضاء حملتها الانتخابية بالإجابات من خلال سماعة أذن خفية.

من المؤكد أن الجسم الضخم تحت سترة كلينتون ما هو إلا جهاز الميكروفون، إذ لوحظ أن كلا المرشحين يضعان الميكروفونات تحت ملابسهما أثناء تواجدهما فوق المنصة.
لم يمنع ذلك التفسير انتشار الشائعات في العديد من المدونات، وقنوات اليوتيوب، وصفحات فيسبوك حول تلقي كلينتون مساعدة إضافية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها الأحاديث حول نظرية المؤامرة، ففي وقت سابق من هذا العام، فضح موقع Snopes زيف ادعاء استخدام كل من كلينتون وترامب لسماعات الأذن السرية خلال حوار تلفزيوني على شبكة NBC.

انتشرت تلك الصورة على نطاق واسع، إذ نشرتها أبرز الصفحات الموالية لترامب على تويتر، بل وادعوا أيضاً أن كلينتون كانت تضع جهازاً لمنع السعال.في عام 2004، دار حديث غريب مشابه حول البروز الغامض في سترة جورج دبليو بوش أثناء المناظرة الرئاسية. انتشرت هذه الصور في المدونات الليبرالية، وتحولت لمادة خصبة من التكهنات الغاضبة تجاه بوش، الذي كان وفقاً لتلك التكهنات يتلقى الإجابات من فريق عمله عن طريق سماعة أذن، ويجب الإشارة إلى أن هذه السماعات كانت فيما سبق مرئية من خلال الصور والفيديوهات أثناء الحوار.وفقاً لتقرير نشر في موقع The Hill عن مصدر في المخابرات قال إن “الرئيس كان يرتدي سترة واقية من الرصاص للدواعي الأمنية، وهو ما نفته حملة بوش”.

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تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 4:42 ص

    يارب تفوز هللوره

    الإخونجي ترامب ماراح يفوز مهما كثرت هذاريه
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  2. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 4:37 ص

    يارب تفوز هللوره

    *******
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  3. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 4:33 ص

    وطفه

    لعبة انتخابية -- الاهم راحو ولا جو -- مالهم الا هذين الشخصين يختارو رئيسآ منهما -- والعالم عليه ان يضع قلبه على يده وندعي الله تعالى ان يكفينا شرهما
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  4. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 4:13 ص

    صرخة صمت

    يمكن سترة ضد الرصاص هههههه ترامب ذيب ماتركها بحالها وإذا تتلقى المساعدة عادي ماهو معروف كلكم انكم تتلقون الاوامر وتنفذونها من اللوبي الصهيوني
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  5. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 3:54 ص

    ...........

    والمستغفرين بالاسحار
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  6. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 3:52 ص
    عدد التعليقات:2701

    ابن الوطن

    لايكون اخونجي مندس ينقل البث للخميني
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  7. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 3:51 ص

    **** مع جهاز شفط اذا طلع شي
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  8. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 3:46 ص
    عدد التعليقات:6944

    الحرمان

    جهاز ملطف جو فوق ****
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  9. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 3:44 ص

    ابو علي

    وانا وش يعرفيني وش حاطه ؟؟
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