بيش: مقتل شابة والجهات الأمنية تتحفظ على زوجها حيث قام بتغيير ملابسها بمساعدة والدته

صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة بيش بجازان مع رجل متهم بقتل زوجته حيث وصلت للمستشفى وجسدها مليء بالكدمات وكسور متفرقة في رأسها ووجهها وأسنانها.

وتبين أن شرطة بيش تسلمت قضية مقتل الشابة التي وصلت إلى مستشفى ‫بيش وبها علامات كدمات وآثار اعتداء على جسدها، وتحفظت الجهات الأمنية على زوجها للتحقيق في الحادثة ومعرفة دوافعها وأسبابها.

و بحسب صحيفة “الرياض”,يقول الزوج “إن زوجته سقطت من درج المنزل وتسبب سقوطها في وفاتها”.

بدوره، قال والد الفتاة إنه علم بوفاة ابنته بعد ساعات، مضيفاً أنه ساهم قبل فترة وجيزة في إعادة ابنته إلى زوجها بعد خروجها من منزله إثر اعتدائه عليها بالضرب.

وأفاد أن زوج ابنته مدمن مخدرات وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها ابنته إلى زوجها وذلك حرصاً على أبنائها وعدم الضرر بهم وفقدهم لوالدتهم. وأشار والدها إلى أنه من المستحيل أن تكون سقطت من أعلى الدرج وجميع جسمها به كدمات وضربات متفرقة تؤكد أن القضية بفعل فاعل.

وأوضح أن ابنته عندما توفيت قام القاتل وبمساعدة “أمه” بتغيير ملابس المغدورة وإخفاء الجريمة، ومن ثم أوصلها إلى المستشفى وتركها.