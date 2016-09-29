صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة بيش بجازان مع رجل متهم بقتل زوجته حيث وصلت للمستشفى وجسدها مليء بالكدمات وكسور متفرقة في رأسها ووجهها وأسنانها.
وتبين أن شرطة بيش تسلمت قضية مقتل الشابة التي وصلت إلى مستشفى بيش وبها علامات كدمات وآثار اعتداء على جسدها، وتحفظت الجهات الأمنية على زوجها للتحقيق في الحادثة ومعرفة دوافعها وأسبابها.
و بحسب صحيفة “الرياض”,يقول الزوج “إن زوجته سقطت من درج المنزل وتسبب سقوطها في وفاتها”.
بدوره، قال والد الفتاة إنه علم بوفاة ابنته بعد ساعات، مضيفاً أنه ساهم قبل فترة وجيزة في إعادة ابنته إلى زوجها بعد خروجها من منزله إثر اعتدائه عليها بالضرب.
وأفاد أن زوج ابنته مدمن مخدرات وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها ابنته إلى زوجها وذلك حرصاً على أبنائها وعدم الضرر بهم وفقدهم لوالدتهم. وأشار والدها إلى أنه من المستحيل أن تكون سقطت من أعلى الدرج وجميع جسمها به كدمات وضربات متفرقة تؤكد أن القضية بفعل فاعل.
وأوضح أن ابنته عندما توفيت قام القاتل وبمساعدة “أمه” بتغيير ملابس المغدورة وإخفاء الجريمة، ومن ثم أوصلها إلى المستشفى وتركها.
بيش: مقتل شابة والجهات الأمنية تتحفظ على زوجها حيث قام بتغيير ملابسها بمساعدة والدته
صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة بيش بجازان مع رجل متهم بقتل زوجته حيث وصلت للمستشفى وجسدها مليء بالكدمات وكسور متفرقة في رأسها ووجهها وأسنانها.
تعليقات ( 18 )
الحقيقهالمراة مظلومة .. هجر وتعليق واضطهاد واغتصاب محارم و زواج قاصرات وعنف وقتل وزوج مدمن وأهل يرجعونها لزوجها المعنف والمدمن .. ويقولون ملكة واميرة ومدلله🤔
رحيمييجب ولزوم أن يصدر قرار بأخذ تحليل المخدرات على من أراد الزواج ولا يتم العقد إلا بنتيجة ايجابية بعد الفحص لا زواج من غير فحص الزوج حتى لو كان إمام مسجد
رورمدمن مخدرات وترجعها له انت صاحي
جاسمهيفاء صباح الخير ودي ارتبط فيك
عدد التعليقات:13977
قلم الحقيقهأنت والدها أسوأ من زوجها ومشارك معه في قتلها رحمها الله والخلاص منها.والا كيف تعلم أنه سافل ومنحط ومتعاطي مخدرات ومن ثم تتركها معه وترميها لقمة له.
عبدالعزيز العقيلي الهذليحسبنا الله ونعم الكيل لمن تذهب بعد ان لجأت اليك ايها الاب الذي يجب ان تكون السياح الحامي لها بعد الله لها من الخاطر المحدقه بها
زائرههذي هي الملكة المصونة والدره المكنونة حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمها راحت عند ارحم الراحمين خير من اب وزوج لايخافون الله حسبي الله فيهم وكفي
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالان ايها الاب هداك الله طالب بنتف رقبته وخذ ابناء بنتك عندك كفر عن ذنبك وقصاصه حمايه لابنائه لاجل لايقتلهم كونه مدمن ولا يرجى صلاح المدن القاتل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرقتل بالضرب لايمكن ان السقوط يكون كدمات واصابات وكسر اسنان هذا اولا ثانيا ايها الاب انت قتلت ابنتك باعادتها لمدمن هي لجأت لك لحمايتها وتعيدها لماذا؟؟
........موتها ارحملها من الاب الذي يعيدها وهو على معرفه بتعذيبها والزوج المدمن والادمان فقدان للعقل وهي الآن عند الرحيم وهو ارحم بها منهم
واقعيهحسبي الله على هذا الاب .. انت عارف انه مدمن مخدرات و يضربها، ليش ترجعها !!! الله يرحمها و يغفر لها و يتقبلها شهيده :(
عدد التعليقات:14049
هيفاء @ليه ترجعووووونهاا عنده أنتم السسبب وماراح ترتاحون من عذااااب الضمييير
عدد التعليقات:14049
هيفاء @يالله صباح خير ليه الاخبار حزينه كذا مع الصباح معقوله الزوج هو القاتل 💔
ابو رجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنلاحول ولاقوة الا با الله
كفى كذبأذاعُرف السبب بطل العجب(مدمن مخدرات وتعيدابنتك له من أجل ان يتسبب في قتلها أي ضميرعندك يا اباها؟)رحمها الله وجزاك انت وهو عند الواحدالاحديوم الحساب
عدد التعليقات:14049
هيفاء @لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم