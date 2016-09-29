هل سحب أرصدة المملكة من بنوك أمريكا هو الحل للرد على قانون “جاستا” ؟

صحيفة المرصد: اقترح الدكتور إبراهيم النحاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، ضرورة سحب المملكة لجزء من أرصدتها الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى دول أخرى قبل بدء إجراءات رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية، رداً على إقرار قانون “جاستا”.
ويتوقع النحاس رد فعل سلبي على مستوى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتطلع للتدخل في شئونها الداخلية عبر إقرار قانون جاستا، وعلى رأسها المملكة، بحسب موقع “عاجل”.
وفي تعليقه على إقرار الكونجرس لقانون “جاستا” قال: “يجب أن تقدّر أمريكا أن المملكة إحدى أكثر الدول معاناة من ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأنها الدولة التي أنشأت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتشارك التحالف الدولي في هذا الشأن”.
وأضاف: “حتما ستتراجع العلاقات السعودية الأمريكية إذا لم تحترم الولايات المتحدة هذا التاريخ الطويل، كما ستتأثر جبهتها الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا”.
واستبعد النحاس تأثر الأموال السعودية في الخارج والتي تقدر بـ 750 مليار دولار نتيجة تداعيات إقرار قانون جاستا؛ لأن القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن تهديد الأموال السعودية بالولايات المتحدة سيكون مصاحبًا لارتدادات ضارّة جدًّا بالاقتصاد الأمريكي، خاصة أنه سيدفع كثيرًا من الدول إلى سحب أرصدتها من البنوك الأمريكية.
تعليقات ( 40 )
العويدقوى الشر في امريكا حاطه عينها على المدخرات السعودية التي توجد لديهم والقصد ان ينهار الاقتصاد السعودي وهذة الحملة يجب التنبه لها فأنها بداية الشرر
ظامي اليلالدوله رعاها الله.تعرف ماذا ستفعل.وحتما سحب الاموال سيؤثر على امريكا.لكن المقاطعه الشعبيه للمنتجات الامريكيه ستمثل ضغط قوي من الشركات الامريكيه.بس.
الله يتولى أمرناقالها خير قائل ، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم .... وقلنا أصدقاءنا وحلفاءنا ، وهاهي الصورة تظهر على طبيعتها بدون إضافات ...
ابو ياسرأمريكا أكبر عدوه للإسلام والمسلمين اسحبوارصدتكم خلو المجوس ينفعونهم
بس أعتقدان الأصول في أمريكا مملوكة تحت شركات امريكية فلن يصلوها
علشان تتخلص مناصول تحتاج الى سنتين تقريبا من المفاوضات. الله يستر ما تقام قضية ويحكم بها خلال تلك الفترة وتجمد الأصول. بيعوا السندات من الحين والأوراق المالية بسرعة
شكرالخوف إن قالوا هذاك أمس
ميزانية أمريكا$18.819 trillion
محمد المالكيهل تعلم أن المملكه دعمت امريكا ب ترليون ريال كودائع بنكيه أثناء انهيار الرهن العقاري للأسف لم يرد الجميل أحزابهم الله
sar-al-saقيل ان الصين باكرا قولبت مدخرها من البنكنوت الى اطنان من الذهب وحفظت بعضه في سنقافوره والحتياط واجب مع الابقاء بكل قوه على العلاقه جيده مع ال USAولندن
يا ت 20محد اوصلنا الى هنا سوى ربعكم!
مسلم وكفىلا خلوها على الرف ..تراهم جاينكم وهم يركضون ...لا تستعجلون بيجون بيجون وبيفكونكم من ثقلها ومسؤليتها
محمد المالكيالمبلغ كبير جدا جدا ولو سحب من أمريكا سيسبب كارثة مصرفية مع العلم أن المملكه لن تستطيع سحبه في الضروف العاديه فما بالك الأن مستحيل ويحتاج لمعجزه
وشك وشكما بيطلع دولار واحد .....وربنا يتولاها
الإستثمارات السعودية هي المستهدف الأوللسنا في حاجة الى تحليلات خيالية لنصل لنتيجة خاطئة فنتيجة التصويت في المجلسين تظهر بأن القرار سياسي بحت ويجب المسارعة في انقاذ ما يمكن انقاذه من ارصدة.
الناقديجب سحب أموال الأستثمارات السعوديه من أمريكا + تحويل جميع الطلاب المبتعثين ( 150 ) الف طالب وتحويلهم لدول أخرى ، وإيقاف جميع أنواع التعاون معهم !!
سواق وايت مويةهاهي حامية الصليب يا بني ليبروجامية !! تعب الدعاة وهم يقولون لكم ( لن ترضى عنكم اليهود أبدا )
سواق وايت مويةأكلت اموال العراق وسوريا وليبيا وجاء الدور علينا بعد ان قال أحد رموز الإنقلابجية أن الخلايجة لديهم أموال كثر الرز
هههههههوين اللبرلة هاه العدالة الامريكية اجل ياسود الوجية
سواق وايت مويةقالها رئيس النصر بكلمته الشهيرة ( ما صديقنا إلا أنا ) لذا حان الوقت أن نصنع الصواريخ والقنابل الذرية والنووية فالخطر من كل جهة
انشر التعليقوهل تظنون انه بسهول نسحب ارصدتنا ؟؟؟ وهل تظنون ان هناك غير الله عز وجل من يقدر على منعهم من مصادرة اموالنا لديهم اذا ترامب يتبنى عدم دخولنا لديهم ؟؟
عناد14/ / سؤالك في محله واتفق معك 100% لن يخرج دولار من الودائع
سعدشئ متفق عليه امريكا تصادر وتنهب الاموال وايران تحتل الاراضي العربيه اما الي ينتظر القضاء والمحاكم ما نفع مع سعوديين معتقلين لدى امريكا في تهم بسيطه
لا أعلمولكن يجب ان يكون هناك محامين يتابعون أي قضية محتملة ان تقام ضد المملكة فورا وقبل ان تثار! على فكرة سبق و أن اسقطت دعاوي سابقة لنفس الموضوع!
88سوال بسيط هل استطاع اي دوله من سحب اموالها من البنوك الامريكيه حسب علمى فلوس كوبا حتى الان محجوزه مع العلم انهم من 30 سنه يحاولون يستردهم
خاالدولا دولار بيطلع ... مفروض زمان يسحبونها
الشهاب الاحمرفي كلا الحالات يجب سحب الاموال فورا لانه ستتم مصادرتها وتجميدها لابتزازنا.
ابومحمدالان و قبل فوات الاوان
صرخة صمتنعم هو اقوى رد عليها ليس ذالك فقط ومقاطعتها اقتصاديآ مقاطعة بضائعها ومنتجاتها الامريكية الضغط عليها اقتصاديآ امريكا لا تفهم الا بلغة الاقتصاد والمال
88سوال بسيط هل استطاع اي دوله من سحب اموالها من البنوك الامريكيه حسب علمى فلوس كوبا حتى الان محجوزه مع العلم انهم من 30 سنه يحاولون يستردهم
عنادبناء علاقات متينه مع روسيا والصين على كافة الاصعده والتنازل عن بعض المطالب في سوريا وغيرها سيزعج امريكا ويؤثر عليها بشكل قوي
ياسرربا ضارة نافعة ربما انهم يفكرون ويخططون ويتامرون لان قلوبهم تحمل كراهية للاسلام واهلة ولاكن نحنوا نخطط ونفكر ونعتمداولا على رب السموات والارض
هههههههلا اعتقد ان هناك ازمة سياسية بين امريكا والسعودية تستلزم هذا التضخيم . زوبعة وبتهدا بإذن الله
ترامبوضع الاموال السعودية في البنوك الامريكية مثل من يضع اللحم في عرين الاســــد...
عناداليمن مخطط ان يكون مرحلة عبور للسعوديه من قبل الدول الطامعه والله يرد كيدهم عليهم
عنادحل مؤثر نوعاً ما لفتره مؤقته . الحل الصحيح تشغيل الخلايا وتحويل السحر على الساحر يذوق كاسه اللي تسبب به في خراب الاوطان واسترخاص الدم العربي
ابواحمد aliكلن زمان اما الان فلا ولكن يجب علي الخليج والعراق وافغانستان واليابان وفيتنام بالمطالبه حسب القانون الامريكي حتي تفلس ويعرفون ان الله حق
88لماذا كل هذا النقاش فى حين القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر