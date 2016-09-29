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هل سحب أرصدة المملكة من بنوك أمريكا هو الحل للرد على قانون “جاستا” ؟

29 سبتمبر, 2016 , 12:01 م
هل سحب أرصدة المملكة من بنوك أمريكا هو الحل للرد على قانون “جاستا” ؟
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صحيفة المرصد: اقترح الدكتور إبراهيم النحاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، ضرورة سحب المملكة لجزء من أرصدتها الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى دول أخرى قبل بدء إجراءات رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية، رداً على إقرار قانون “جاستا”.

ويتوقع النحاس رد فعل سلبي على مستوى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتطلع للتدخل في شئونها الداخلية عبر إقرار قانون جاستا، وعلى رأسها المملكة، بحسب موقع “عاجل”.

وفي تعليقه على إقرار الكونجرس لقانون “جاستا” قال: “يجب أن تقدّر أمريكا أن المملكة إحدى أكثر الدول معاناة من ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأنها الدولة التي أنشأت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتشارك التحالف الدولي في هذا الشأن”.

وأضاف: “حتما ستتراجع العلاقات السعودية الأمريكية إذا لم تحترم الولايات المتحدة هذا التاريخ الطويل، كما ستتأثر جبهتها الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا”.

واستبعد النحاس تأثر الأموال السعودية في الخارج والتي تقدر بـ 750 مليار دولار نتيجة تداعيات إقرار قانون جاستا؛ لأن القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن تهديد الأموال السعودية بالولايات المتحدة سيكون مصاحبًا لارتدادات ضارّة جدًّا بالاقتصاد الأمريكي، خاصة أنه سيدفع كثيرًا من الدول إلى سحب أرصدتها من البنوك الأمريكية.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    29 سبتمبر, 2016 , 13:12 م

    العويد

    قوى الشر في امريكا حاطه عينها على المدخرات السعودية التي توجد لديهم والقصد ان ينهار الاقتصاد السعودي وهذة الحملة يجب التنبه لها فأنها بداية الشرر
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  2. 39
    29 سبتمبر, 2016 , 13:09 م

    ظامي اليل

    الدوله رعاها الله.تعرف ماذا ستفعل.وحتما سحب الاموال سيؤثر على امريكا.لكن المقاطعه الشعبيه للمنتجات الامريكيه ستمثل ضغط قوي من الشركات الامريكيه.بس.
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  3. 38
    29 سبتمبر, 2016 , 13:07 م

    الله يتولى أمرنا

    قالها خير قائل ، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم .... وقلنا أصدقاءنا وحلفاءنا ، وهاهي الصورة تظهر على طبيعتها بدون إضافات ...
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  4. 37
    29 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    ابو ياسر

    أمريكا أكبر عدوه للإسلام والمسلمين اسحبوارصدتكم خلو المجوس ينفعونهم
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  5. 36
    29 سبتمبر, 2016 , 13:04 م

    بس أعتقد

    ان الأصول في أمريكا مملوكة تحت شركات امريكية فلن يصلوها
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  6. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 13:03 م

    مخالف للنشر
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  7. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    علشان تتخلص من

    اصول تحتاج الى سنتين تقريبا من المفاوضات. الله يستر ما تقام قضية ويحكم بها خلال تلك الفترة وتجمد الأصول. بيعوا السندات من الحين والأوراق المالية بسرعة
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  8. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 13:00 م

    شكر

    الخوف إن قالوا هذاك أمس
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  9. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 12:53 م

    ميزانية أمريكا

    $18.819 trillion
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  10. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 12:49 م

    محمد المالكي

    هل تعلم أن المملكه دعمت امريكا ب ترليون ريال كودائع بنكيه أثناء انهيار الرهن العقاري للأسف لم يرد الجميل أحزابهم الله
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  11. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 12:48 م

    sar-al-sa

    قيل ان الصين باكرا قولبت مدخرها من البنكنوت الى اطنان من الذهب وحفظت بعضه في سنقافوره والحتياط واجب مع الابقاء بكل قوه على العلاقه جيده مع ال USAولندن
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  12. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 12:48 م

    يا ت 20

    محد اوصلنا الى هنا سوى ربعكم!
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  13. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 12:48 م

    مسلم وكفى

    لا خلوها على الرف ..تراهم جاينكم وهم يركضون ...لا تستعجلون بيجون بيجون وبيفكونكم من ثقلها ومسؤليتها
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  14. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    محمد المالكي

    المبلغ كبير جدا جدا ولو سحب من أمريكا سيسبب كارثة مصرفية مع العلم أن المملكه لن تستطيع سحبه في الضروف العاديه فما بالك الأن مستحيل ويحتاج لمعجزه
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  15. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    وشك وشك

    ما بيطلع دولار واحد .....وربنا يتولاها
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  16. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 12:44 م

    الإستثمارات السعودية هي المستهدف الأول

    لسنا في حاجة الى تحليلات خيالية لنصل لنتيجة خاطئة فنتيجة التصويت في المجلسين تظهر بأن القرار سياسي بحت ويجب المسارعة في انقاذ ما يمكن انقاذه من ارصدة.
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  17. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 12:43 م

    الناقد

    يجب سحب أموال الأستثمارات السعوديه من أمريكا + تحويل جميع الطلاب المبتعثين ( 150 ) الف طالب وتحويلهم لدول أخرى ، وإيقاف جميع أنواع التعاون معهم !!
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  18. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 12:43 م

    اصول لايمكن سحباها لكن يمكن بيعها لطرف ثالث ولكن بخسارة . لكن افضل بيعها من مصادرتها من قبل الامريكان لان هذا مخططهم
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  19. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 12:42 م

    سواق وايت موية

    هاهي حامية الصليب يا بني ليبروجامية !! تعب الدعاة وهم يقولون لكم ( لن ترضى عنكم اليهود أبدا )
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  20. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 12:40 م

    سواق وايت موية

    أكلت اموال العراق وسوريا وليبيا وجاء الدور علينا بعد ان قال أحد رموز الإنقلابجية أن الخلايجة لديهم أموال كثر الرز
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  21. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 12:40 م

    ههههههه

    وين اللبرلة هاه العدالة الامريكية اجل ياسود الوجية
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  22. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 12:39 م

    سواق وايت موية

    قالها رئيس النصر بكلمته الشهيرة ( ما صديقنا إلا أنا ) لذا حان الوقت أن نصنع الصواريخ والقنابل الذرية والنووية فالخطر من كل جهة
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  23. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 12:35 م

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    وهل تظنون انه بسهول نسحب ارصدتنا ؟؟؟ وهل تظنون ان هناك غير الله عز وجل من يقدر على منعهم من مصادرة اموالنا لديهم اذا ترامب يتبنى عدم دخولنا لديهم ؟؟
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  24. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 12:34 م

    عناد

    14/ / سؤالك في محله واتفق معك 100% لن يخرج دولار من الودائع
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  25. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 12:31 م

    سعد

    شئ متفق عليه امريكا تصادر وتنهب الاموال وايران تحتل الاراضي العربيه اما الي ينتظر القضاء والمحاكم ما نفع مع سعوديين معتقلين لدى امريكا في تهم بسيطه
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  26. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 12:31 م

    لا أعلم

    ولكن يجب ان يكون هناك محامين يتابعون أي قضية محتملة ان تقام ضد المملكة فورا وقبل ان تثار! على فكرة سبق و أن اسقطت دعاوي سابقة لنفس الموضوع!
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  27. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 12:27 م

    88

    سوال بسيط هل استطاع اي دوله من سحب اموالها من البنوك الامريكيه حسب علمى فلوس كوبا حتى الان محجوزه مع العلم انهم من 30 سنه يحاولون يستردهم
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  28. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 12:23 م

    خاالد

    ولا دولار بيطلع ... مفروض زمان يسحبونها
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  29. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 12:19 م

    الشهاب الاحمر

    في كلا الحالات يجب سحب الاموال فورا لانه ستتم مصادرتها وتجميدها لابتزازنا.
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  30. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    ابومحمد

    الان و قبل فوات الاوان
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  31. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    صرخة صمت

    نعم هو اقوى رد عليها ليس ذالك فقط ومقاطعتها اقتصاديآ مقاطعة بضائعها ومنتجاتها الامريكية الضغط عليها اقتصاديآ امريكا لا تفهم الا بلغة الاقتصاد والمال
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  32. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    88

    سوال بسيط هل استطاع اي دوله من سحب اموالها من البنوك الامريكيه حسب علمى فلوس كوبا حتى الان محجوزه مع العلم انهم من 30 سنه يحاولون يستردهم
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  33. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    عناد

    بناء علاقات متينه مع روسيا والصين على كافة الاصعده والتنازل عن بعض المطالب في سوريا وغيرها سيزعج امريكا ويؤثر عليها بشكل قوي
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  34. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    ياسر

    ربا ضارة نافعة ربما انهم يفكرون ويخططون ويتامرون لان قلوبهم تحمل كراهية للاسلام واهلة ولاكن نحنوا نخطط ونفكر ونعتمداولا على رب السموات والارض
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  35. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    ههههههه

    لا اعتقد ان هناك ازمة سياسية بين امريكا والسعودية تستلزم هذا التضخيم . زوبعة وبتهدا بإذن الله
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  36. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    ترامب

    وضع الاموال السعودية في البنوك الامريكية مثل من يضع اللحم في عرين الاســــد...
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  37. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 12:10 م

    عناد

    اليمن مخطط ان يكون مرحلة عبور للسعوديه من قبل الدول الطامعه والله يرد كيدهم عليهم
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  38. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 12:10 م

    عناد

    حل مؤثر نوعاً ما لفتره مؤقته . الحل الصحيح تشغيل الخلايا وتحويل السحر على الساحر يذوق كاسه اللي تسبب به في خراب الاوطان واسترخاص الدم العربي
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  39. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 12:08 م

    ابواحمد ali

    كلن زمان اما الان فلا ولكن يجب علي الخليج والعراق وافغانستان واليابان وفيتنام بالمطالبه حسب القانون الامريكي حتي تفلس ويعرفون ان الله حق
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  40. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 12:04 م

    88

    لماذا كل هذا النقاش فى حين القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر
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