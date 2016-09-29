هل سحب أرصدة المملكة من بنوك أمريكا هو الحل للرد على قانون “جاستا” ؟

صحيفة المرصد: اقترح الدكتور إبراهيم النحاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، ضرورة سحب المملكة لجزء من أرصدتها الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى دول أخرى قبل بدء إجراءات رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية، رداً على إقرار قانون “جاستا”.

ويتوقع النحاس رد فعل سلبي على مستوى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتطلع للتدخل في شئونها الداخلية عبر إقرار قانون جاستا، وعلى رأسها المملكة، بحسب موقع “عاجل”.

وفي تعليقه على إقرار الكونجرس لقانون “جاستا” قال: “يجب أن تقدّر أمريكا أن المملكة إحدى أكثر الدول معاناة من ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأنها الدولة التي أنشأت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتشارك التحالف الدولي في هذا الشأن”.

وأضاف: “حتما ستتراجع العلاقات السعودية الأمريكية إذا لم تحترم الولايات المتحدة هذا التاريخ الطويل، كما ستتأثر جبهتها الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا”.

واستبعد النحاس تأثر الأموال السعودية في الخارج والتي تقدر بـ 750 مليار دولار نتيجة تداعيات إقرار قانون جاستا؛ لأن القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن تهديد الأموال السعودية بالولايات المتحدة سيكون مصاحبًا لارتدادات ضارّة جدًّا بالاقتصاد الأمريكي، خاصة أنه سيدفع كثيرًا من الدول إلى سحب أرصدتها من البنوك الأمريكية.