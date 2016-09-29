فيديو لـ مُسِّن تركه أبناءه بلا طعام ولا مأوى يُثير الجدل على مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مُسن قال إن أبناءه تركوه في البر بدون طعام أو مأوى “وما معي فلوس” كما جاء بالمقطع .

حيث بين الفيديو الرجل المُسن وهو يروي قصته لأحد الشبان الذي قرر نقله بسيارته، أن أبناءه تركوه على هذه الحال في “دريته” وهو ليس معه “فلوس”.