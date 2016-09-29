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فيديو لـ مُسِّن تركه أبناءه بلا طعام ولا مأوى يُثير الجدل على مواقع التواصل

29 سبتمبر, 2016 , 20:57 م
فيديو لـ مُسِّن تركه أبناءه بلا طعام ولا مأوى يُثير الجدل على مواقع التواصل
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مُسن قال إن أبناءه تركوه في البر بدون طعام أو مأوى “وما معي فلوس” كما جاء بالمقطع .

حيث بين الفيديو الرجل المُسن وهو يروي قصته لأحد الشبان الذي قرر نقله بسيارته، أن أبناءه تركوه على هذه الحال في “دريته” وهو ليس معه “فلوس”.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    سعد

    كبار السن لابد يكون لهم تعامل خاص وصبر بعض الشباب الله يهديه يترك والديه ولاعنده اي مسؤليه او اهتمام لهم
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  2. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    اللهم أعز الإسلام و المسلمين

    والله ما أدري وش أقول / نعم كثر العقوق في هذا الوقت . ولكن في نفس الوقت لم نسمع وجهة نظر أبناءه .. فبعض الشيبان تلاقيه مدركن على الدراهم وعايشت حالات
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  3. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    هل ابتسامتك في وجه والديك اكثر ام ابتسامتك بوجه صديقك اكثر شوف اسأل نفسك وترى اخوك المسلم يستاهل تتبسم في وجهه ولكن والديك احق والله أعلم
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  4. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 21:09 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    هل ابتسامتك في وجه والديك اكثر ام ابتسامتك بوجه صديقك اكثر شوف اسأل نفسك وترى اخوك المسلم يستاهل تتبسم في وجهه ولكن والديك احق والله أعلم
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  5. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    والله مشكلة

    كيف تركوه طلعوه للبر وتركوه . اكيد وراء الموضوع حريم ناقصات عقل ودين . ولأولاد الله يهديهم .
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  6. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 21:06 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    نسأل الله العافية والسلامة
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  7. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:236

    الديدحان

    اللهم ارزقنا بر والدينا واهلينا احياء واموات .
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  8. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 21:03 م

    فهد العتيبي

    قلوب من حجر
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  9. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    الله المستعان

    معقوله هذا في بلاد الحرمين؟!
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