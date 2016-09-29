فيديو لـ مُسِّن تركه أبناءه بلا طعام ولا مأوى يُثير الجدل على مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مُسن قال إن أبناءه تركوه في البر بدون طعام أو مأوى “وما معي فلوس” كما جاء بالمقطع .
حيث بين الفيديو الرجل المُسن وهو يروي قصته لأحد الشبان الذي قرر نقله بسيارته، أن أبناءه تركوه على هذه الحال في “دريته” وهو ليس معه “فلوس”.
تعليقات ( 9 )
سعدكبار السن لابد يكون لهم تعامل خاص وصبر بعض الشباب الله يهديه يترك والديه ولاعنده اي مسؤليه او اهتمام لهم
اللهم أعز الإسلام و المسلمينوالله ما أدري وش أقول / نعم كثر العقوق في هذا الوقت . ولكن في نفس الوقت لم نسمع وجهة نظر أبناءه .. فبعض الشيبان تلاقيه مدركن على الدراهم وعايشت حالات
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمهل ابتسامتك في وجه والديك اكثر ام ابتسامتك بوجه صديقك اكثر شوف اسأل نفسك وترى اخوك المسلم يستاهل تتبسم في وجهه ولكن والديك احق والله أعلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمهل ابتسامتك في وجه والديك اكثر ام ابتسامتك بوجه صديقك اكثر شوف اسأل نفسك وترى اخوك المسلم يستاهل تتبسم في وجهه ولكن والديك احق والله أعلم
والله مشكلةكيف تركوه طلعوه للبر وتركوه . اكيد وراء الموضوع حريم ناقصات عقل ودين . ولأولاد الله يهديهم .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمنسأل الله العافية والسلامة
عدد التعليقات:236
الديدحاناللهم ارزقنا بر والدينا واهلينا احياء واموات .
فهد العتيبيقلوب من حجر
الله المستعانمعقوله هذا في بلاد الحرمين؟!