  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد المصري

29 سبتمبر, 2016 , 21:39 م
بالفيديو .. انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد المصري
  • 1٬712
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نجا النائب العام المساعد المصري، زكريا عبدالعزيز، مساء الخميس، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في حي الياسمين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعيات وملابسات الانفجار.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة التي انفجرت كانت من موديل دايو نوبيرا، بيضاء اللون وفقاً لموقع العربية نت.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    AMS.f

    مرسي لن يعود . لان الخونة لا مكان لهم بين الامم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    AMS.f

    الاخوان مفسدين في الارض . يبحثون عن السلطة باي ثمن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 22:27 م

    قطبي أخونجي

    سنوقف الارهاب في اللحظة التي يعود فيها سي مرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:13999

    قلم الحقيقه

    أنجاه الله وحماه من محاولة الاغتيال الارهابية التي يقف خلفها الأخوان الشياطين الارهابيين. حفظ الله مصر العربية من كل سوء ومكروه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    لعن الله الارهاب والارهابيين ومن يؤيدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    قطبي أخونجي

    هل سمعتم بجماعة الاخوان الارهابية ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    AMS.f

    الاخوان فيئة ارهابية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    كيف حكمتو انها محاولة اغتيال

    احد المتواجدين في المكان يقول السيارة واقفة من قبل يومين . يمكن تماس يمكن شي ثاني .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 21:54 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الله يحفظ مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    تصفيه

    الفاعل معروف وهو ؟؟ ــي ؟؟ أقول أسمه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:2718

    ابن الوطن

    صانعي الأحزمه ابناء لطفية الخمينيى الخزي و العار و صمة منحوته على جبينكم لعنكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    تقولون مساء اليوم الخميس اما الخميس فقط فتدل على يوم غير هذا اليوم لسببن عشان تتعلمون والثاني تحسب لكم انكم تجيبون الاخبار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم