بالفيديو .. انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد المصري

صحيفة المرصد:نجا النائب العام المساعد المصري، زكريا عبدالعزيز، مساء الخميس، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في حي الياسمين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعيات وملابسات الانفجار.
وحسب شهود عيان، فإن السيارة التي انفجرت كانت من موديل دايو نوبيرا، بيضاء اللون وفقاً لموقع العربية نت.
تعليقات ( 14 )
AMS.fمرسي لن يعود . لان الخونة لا مكان لهم بين الامم .
AMS.fالاخوان مفسدين في الارض . يبحثون عن السلطة باي ثمن .
قطبي أخونجيسنوقف الارهاب في اللحظة التي يعود فيها سي مرسي
عدد التعليقات:13999
قلم الحقيقهأنجاه الله وحماه من محاولة الاغتيال الارهابية التي يقف خلفها الأخوان الشياطين الارهابيين. حفظ الله مصر العربية من كل سوء ومكروه.
قطبي أخونجيهل سمعتم بجماعة الاخوان الارهابية ؟!
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
AMS.fالاخوان فيئة ارهابية .
كيف حكمتو انها محاولة اغتيالاحد المتواجدين في المكان يقول السيارة واقفة من قبل يومين . يمكن تماس يمكن شي ثاني .
🍉زائر المساء✋🍉🕟لاحول ولاقوة الابالله
🍉زائر المساء✋🍉🕟الله يحفظ مصر
تصفيهالفاعل معروف وهو ؟؟ ــي ؟؟ أقول أسمه ؟؟؟
عدد التعليقات:2718
ابن الوطنصانعي الأحزمه ابناء لطفية الخمينيى الخزي و العار و صمة منحوته على جبينكم لعنكم الله