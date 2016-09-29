بالفيديو .. انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد المصري

صحيفة المرصد:نجا النائب العام المساعد المصري، زكريا عبدالعزيز، مساء الخميس، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في حي الياسمين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعيات وملابسات الانفجار. وحسب شهود عيان، فإن السيارة التي انفجرت كانت من موديل دايو نوبيرا، بيضاء اللون وفقاً لموقع العربية نت.