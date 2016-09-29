حماية المستهلك تحذّر من الأغذية المصرية

صحيفة المرصد:كشفت جمعية حماية المستهلك أنها مازالت تتابع مع الجهات المختصة وتنتظر رداً من هيئة الغذاء والدواء على مخاطبتها واستفساراتها حول الفراولة المصرية الملوثة بفيروس التهاب الكبد (أ)، مطالبة المستهلكين بتوخي الحذر حتى بيان النتائج النهائية.
وقالت الجمعية في بيان: إنها تتابع المستجدات المتعلقة بتلوث الفراولة المصرية في أميركا وإصابة العديد من المستهلكين بالفيروس نتيجة لذلك، بالإضافة لاكتشاف منتجات غذائية مصرية ملوثة بفضلات الإنسان واستخدام مادة الفورمالين الخطرة والجير في بعض الأطعمة بالولايات المتحدة، مضيفة أنها تتابع تطورات ذلك على المستوى المحلي والعالمي.
وخاطبت الجمعية الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستفسار عما إذا كان هناك حاجة للتوقف عن تناول تلك المنتجات الغذائية المصرية في الوقت الراهن لحين إجراء المزيد من الاختبارات، أسوة بما قام به السودان الذي أوقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر، مشيرة إلى أنها تنتظر الرد من الهيئة.
تعليقات ( 19 )
( ريما Rima )🍎هههههه الخضرجي على قولتك مايقول الصدق أهم شيء عنده الكسب ■لكن إذا كذب وباع وانمرضت الناس راح يقبض عليه ويأخذ جزاءه ■لكن إذا انمرض المستهلك وش الفائدة
طواني الهم ***وليش تحذرون ياحماية المستهلك ؟ ليه ماتمنعون دخول المنتجات المصريه نهائي . ياعالم بطلوا المجاملات على حساب صحة المواطنين . هذا مرض وباء الله يعيذنا منه
الستينيالقضيه لها مده طويله والسلطات في بعض الدول اتخذت إجراءات حازمه وفي وقتها ، فكيف لايتم قرار هنا وبشكل عاجل ، انه لامر خطير!!!!!!!!!!!
تاريخيالكشف على الخضروات والفواكه أيا كان مصدرها أثناء دخولها كما هو متبع في دول العالم وفحصها فحص دقيق أما تباع بالاسواق وبعدها تهرولون للكشف عنها فهذا ضحك
هذا هو الصحا كلهم مرض ... الله لايبلانا .... شوف مسافة السكه بتاعهم سكتم بكتم .. ولاسمعنا له نفس عقب ( جاستا )
** صمت **الحل عدم الشراء للمنتجات المصريه وياروح ما بعدك روح وهذا انسب حل
( ريما Rima )🍎السياحة عندهم مافيه سياحة فيه رقص وملاهي ليلية وغناء يمكن هذا سبب بلاهم صارت خضارهم بها أمراض
مناحي ابن جامانما يجي منهم الا النصب والشر والخراب والاحتيال
( ريما Rima )🍎والله هذاك اليوم طبخت كوسة وطعمها مو حلو وكبيتها خفت لاتكون مصرية صرنا نتوهم يمكن😂
( ريما Rima )🍎المصريين يصدرون خضار تجيب أمراض أهم شيء 💸
سويديلا يوجد شيء في ذلك البلد صالح للاستخدام الآدمي سبحان الله كل شيء فيها تغير منذ إستلام أمير المؤمنين للحكم
( ريما Rima )🍎وشلون بتوخي الحذر حنا وش درانا أن المنتجات مصرية او_لا_ وأيضا وقوفوا استيرادها حتى يتم فحصها ❗
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب
عدد التعليقات:3944
بدورحسبناالله ونعم الوكيل
🍉زائر المساء✋🍉🕟يازين الجح
💎⭐️عهود⭐️💎❌❌🚫نطالب بمنع منتجات مصر 🚫❌❌
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مواطنطيب واللي دخل عندنا ويباع بالسوق ليش ﻻيسحب؟