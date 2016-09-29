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حماية المستهلك تحذّر من الأغذية المصرية

29 سبتمبر, 2016 , 22:36 م
حماية المستهلك تحذّر من الأغذية المصرية
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صحيفة المرصد:كشفت جمعية حماية المستهلك أنها مازالت تتابع مع الجهات المختصة وتنتظر رداً من هيئة الغذاء والدواء على مخاطبتها واستفساراتها حول الفراولة المصرية الملوثة بفيروس التهاب الكبد (أ)، مطالبة المستهلكين بتوخي الحذر حتى بيان النتائج النهائية.

وقالت الجمعية في بيان: إنها تتابع المستجدات المتعلقة بتلوث الفراولة المصرية في أميركا وإصابة العديد من المستهلكين بالفيروس نتيجة لذلك، بالإضافة لاكتشاف منتجات غذائية مصرية ملوثة بفضلات الإنسان واستخدام مادة الفورمالين الخطرة والجير في بعض الأطعمة بالولايات المتحدة، مضيفة أنها تتابع تطورات ذلك على المستوى المحلي والعالمي.

وخاطبت الجمعية الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستفسار عما إذا كان هناك حاجة للتوقف عن تناول تلك المنتجات الغذائية المصرية في الوقت الراهن لحين إجراء المزيد من الاختبارات، أسوة بما قام به السودان الذي أوقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر، مشيرة إلى أنها تنتظر الرد من الهيئة.

 



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    ( ريما Rima )🍎

    هههههه الخضرجي على قولتك مايقول الصدق أهم شيء عنده الكسب ■لكن إذا كذب وباع وانمرضت الناس راح يقبض عليه ويأخذ جزاءه ■لكن إذا انمرض المستهلك وش الفائدة
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  2. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    طواني الهم ***

    وليش تحذرون ياحماية المستهلك ؟ ليه ماتمنعون دخول المنتجات المصريه نهائي . ياعالم بطلوا المجاملات على حساب صحة المواطنين . هذا مرض وباء الله يعيذنا منه
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  3. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 23:09 م

    الستيني

    القضيه لها مده طويله والسلطات في بعض الدول اتخذت إجراءات حازمه وفي وقتها ، فكيف لايتم قرار هنا وبشكل عاجل ، انه لامر خطير!!!!!!!!!!!
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  4. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    تاريخي

    الكشف على الخضروات والفواكه أيا كان مصدرها أثناء دخولها كما هو متبع في دول العالم وفحصها فحص دقيق أما تباع بالاسواق وبعدها تهرولون للكشف عنها فهذا ضحك
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  5. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    هذا هو الصح

    ا كلهم مرض ... الله لايبلانا .... شوف مسافة السكه بتاعهم سكتم بكتم .. ولاسمعنا له نفس عقب ( جاستا )
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  6. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    ** صمت **

    الحل عدم الشراء للمنتجات المصريه وياروح ما بعدك روح وهذا انسب حل
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  7. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    ( ريما Rima )🍎

    السياحة عندهم مافيه سياحة فيه رقص وملاهي ليلية وغناء يمكن هذا سبب بلاهم صارت خضارهم بها أمراض
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  8. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    أكثر المنتجات المصرية فاسدة أو مغشوشه أحذروا منها وأسألو الخضرجي عن المصدر
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  9. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    مناحي ابن جامان

    ما يجي منهم الا النصب والشر والخراب والاحتيال
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  10. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    ( ريما Rima )🍎

    والله هذاك اليوم طبخت كوسة وطعمها مو حلو وكبيتها خفت لاتكون مصرية صرنا نتوهم يمكن😂
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  11. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    ( ريما Rima )🍎

    المصريين يصدرون خضار تجيب أمراض أهم شيء 💸
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  12. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    سويدي

    لا يوجد شيء في ذلك البلد صالح للاستخدام الآدمي سبحان الله كل شيء فيها تغير منذ إستلام أمير المؤمنين للحكم
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  13. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    ( ريما Rima )🍎

    وشلون بتوخي الحذر حنا وش درانا أن المنتجات مصرية او_لا_ وأيضا وقوفوا استيرادها حتى يتم فحصها ❗
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  14. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب
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  15. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:3944

    بدور

    حسبناالله ونعم الوكيل
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  16. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 22:45 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    يازين الجح
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  17. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 22:45 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ❌❌🚫نطالب بمنع منتجات مصر 🚫❌❌
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  18. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  19. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    مواطن

    طيب واللي دخل عندنا ويباع بالسوق ليش ﻻيسحب؟
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