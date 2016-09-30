شرطة الشرقية توضِّح ملابسات الاعتداء على مواطن في القطيف بتهمة انتمائه لداعش – صور

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الشرطة تبلغت عند الساعة 10:30 من مساء أمس عن تعرض مواطن عشريني يسكن في محافظة رأس التنورة للاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات في مركبته، من قبل مجموعة أشخاص أثناء وجوده في بلدة البحاري بالقطيف.

وأشار إلى أن المواطن تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأ المختصون بالشرطة في إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ والكشف عن ملابساته.