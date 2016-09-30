شرطة الشرقية توضِّح ملابسات الاعتداء على مواطن في القطيف بتهمة انتمائه لداعش – صور

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الشرطة تبلغت عند الساعة 10:30 من مساء أمس عن تعرض مواطن عشريني يسكن في محافظة رأس التنورة للاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات في مركبته، من قبل مجموعة أشخاص أثناء وجوده في بلدة البحاري بالقطيف.
وأشار إلى أن المواطن تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأ المختصون بالشرطة في إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ والكشف عن ملابساته.
تعليقات ( 34 )
عليومصبرا يا وطن فوالله ما عرفناك الا وانت قائم بالحق وناشرا لشريعه الله وحاميا للحرمين ورافعا للواء التوحيد ومعطا للمساكين فلن يستمر اعداءك وستنتصر عليهم
عليومللوقوف مع الوطن والذود عنه ليس فقط بالسلاح بل ايضا بالتمسك بثوابت الوطن وشرائعه والامتثاال لولي امرنا والانتباه لما يدور حولك والتعاون مع رجال الامن
عليوميا اخوان والله ان بلادنا في جهاد عظيم وجاء الدور علينا كمواطنين للوقوف كسد منيع والاصطفاف مع حكامنا وجنودنا فالوطن نفديه باعمارنا واموالنا واولادنا
( ريما Rima )🍎أخاف من الانتحال □■خروج
نوافايه الشغل ده ..........لو كان اشتباه فيه كان ابلغو الشرطة وهم يتحققون من وضعه .. ولكن ممارسة دور الدولة هذة جريمة ويجب ان يحاسبون عليها
عليوميحاولون ان يجعلوها منطقه مغلقه عليهم ليفعلوا فيها ما يريدون بدون رقيب ولا حسيب يحاولون اشغال الدوله عن مهامها وتشتيتها في حربها لحماية حدودنا لعن الله اذناب ايران
( ريما Rima )🍎عندهم كل المواطنين داعشيين لعنهم الله اذناب إيران
( ريما Rima )اذناب إيران وش تترجون منهم😠
عليومرجال الامن قالوا عنهم دواعش وقتلوهم وقال احد سفهائهم ان الدوله مؤيده ومساعده للتفجيرات كبيرهم حاول التمرد والانظمام لملالي قم يتربصون بكل ماهو وطني
( ريما Rima )🍎تعليق 23 منتحل لكن شكرا 😂
( ريما Rima )🍎ارتحاو يااذناب إيران القطيف سعودية وفيها رجال الأمن يحفظون أمنها القطيف مو تابعة لإيران😡
( ريما Rima )احذرو اذناب إيران ينفذون تعليمات إيران
عليوماللهم اصلحهم ومن ارادنا بشر فاشغله بنفسه واجعله عبره وايه واجعل بأسهم بينهم ولا تجمعهم على كلمه . وفرقهم في البلاد كما فرقت بني اسرائيل
( ريما Rima )🍎القطيف أرض من أرض وطنا يدخلها المواطن مثل ماتدخلون انتم بقية المدن بأمن وأمان بدون قتل اوضرب❗ لعنة الله على اذناب ايران مايبون أحد يدخل القطيف
( ريما Rima )🍎القطيف أرض سعودية مدينة من مدن السعودية ليه إذا جاء مواطن من برا القطيف تقتلونه أو تضربونه❗
عليومقتلوا رجال الامن ضربوا المواطنين وارهبوهم سيارات نقل اموال استولو عليها البعض منهم ماهو مصدق انه داخل الحدود السعوديه مفتكرها ايرانيه والا مستقله
عليوم13 لا تفتكر كل من تكلم عربي فهو عربي . وكل من يرد سعودي.. النت قريه صغيره يضم العالم
عليومافتكروه مباحث مو داعشي ،،، الدوله قادره تحمي الجميع بعد الله
زاءرلو جاهم معمم كان فرحو به واستقبلونه بالطم صار الواحد يدخل مدن بلده غريب هذا الشي ما ممكن ينسكت عليه
زاءركم مرة حصلت بلاوي في القطيف وما سمعنا انهم قبو على الجناة لابد من ضرب على يدهم بالحديد زودتها عملاء ايران لابارك الله فيهم كلاب الفرس
فالكونمسوين امنيه ووزاره داخليه في قريتهم ....سلمو المخربين والعملاء ... فيه دوله تحكمكم مو الدعوه بلطجيه
فالكونمتى يترك قلم الخنبقه هذه التق***يه ويكون حبه لوطنه وليس للخارج
قاهر المجوسمخالف
عدد التعليقات:14015
قلم الحقيقهخصوصآ أن هؤلاء يبحثون عن أي مبررلارتكاب جرائمهم والاعتداء على المواطنين الذين لاينتمون لبلدتهم ويعتبرونهم غرباء هذا في النهار فكيف تذهب اليهم في الليل
خاالدالى متى التعامل مع هؤلاء بالخنوع والاستكانه
عدد التعليقات:14015
قلم الحقيقهبعض الناس فيهم غباء لايحسدون عليه.أنت تعرف الأحداث في المنطقة وسخونتها كما أنك غريب عن منطقتهم وقريتهم وبفعلك تعطيهم مبرر قوي لقتلك بحجة أنك ارهابي.
عدد التعليقات:14015
قلم الحقيقهمن رأس تنورة وشــــــ يجيبك عندهم في هالوقت من الليل في بلدتهم وقريتهم. مؤكد أنهم سيتهمونك بداعشي مما في قلوبهم من حقد وكراهية وخوف في نفس الوقت.
ظامي اليلمطايا المجوس تجراؤ على خرق الانظمه.والاعتداء على الناس.يحب الضرب بيد من حديد.حتى لا تتفاقم المسأله.
خبيرصلفح لاتكثر بربربه ومعرفات . عارفينك وعارفين معرفاتك وعارفين وش أنت . الله يفتح على قلبك بالهداية لطريق الحق
احساس خالدالقطيف وأهلها وطائفتهم احد مكونات هذا البلد الغالي فقط فئه قليله منهم هم من اسائوا لأهلها الطيبين سنين من التعايش لايمكن نسيانه بسهوله الله يهديهم ..
أبو مصلفح الرياض***********
محمدزودوها مره
مس .. تقرفي القطيف مجموعة دخيلة على أهل القطيف الطيبين. هذه المجموعة شريرة وحاقده وارهابيه ولكن إن شاء الله سوف يقطع دابرهم والإمساك بهم وتقديمهم للعداله