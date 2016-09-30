  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شرطة الشرقية توضِّح ملابسات الاعتداء على مواطن في القطيف بتهمة انتمائه لداعش – صور

30 سبتمبر, 2016 , 1:25 ص
شرطة الشرقية توضِّح ملابسات الاعتداء على مواطن في القطيف بتهمة انتمائه لداعش – صور
  • 1٬998
  • 34
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الشرطة تبلغت عند الساعة 10:30 من مساء أمس عن تعرض مواطن عشريني يسكن في محافظة رأس التنورة للاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات في مركبته، من قبل مجموعة أشخاص أثناء وجوده في بلدة البحاري بالقطيف.

وأشار إلى أن المواطن تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأ المختصون بالشرطة في إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ والكشف عن ملابساته.

041244444

85242424

0135856564

3699999999



تعليقات ( 34 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    30 سبتمبر, 2016 , 3:08 ص

    عليوم

    صبرا يا وطن فوالله ما عرفناك الا وانت قائم بالحق وناشرا لشريعه الله وحاميا للحرمين ورافعا للواء التوحيد ومعطا للمساكين فلن يستمر اعداءك وستنتصر عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 33
    30 سبتمبر, 2016 , 3:02 ص

    عليوم

    للوقوف مع الوطن والذود عنه ليس فقط بالسلاح بل ايضا بالتمسك بثوابت الوطن وشرائعه والامتثاال لولي امرنا والانتباه لما يدور حولك والتعاون مع رجال الامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 32
    30 سبتمبر, 2016 , 2:57 ص

    عليوم

    يا اخوان والله ان بلادنا في جهاد عظيم وجاء الدور علينا كمواطنين للوقوف كسد منيع والاصطفاف مع حكامنا وجنودنا فالوطن نفديه باعمارنا واموالنا واولادنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 31
    30 سبتمبر, 2016 , 2:53 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أخاف من الانتحال □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 30
    30 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص

    نواف

    ايه الشغل ده ..........لو كان اشتباه فيه كان ابلغو الشرطة وهم يتحققون من وضعه .. ولكن ممارسة دور الدولة هذة جريمة ويجب ان يحاسبون عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 29
    30 سبتمبر, 2016 , 2:50 ص

    عليوم

    يحاولون ان يجعلوها منطقه مغلقه عليهم ليفعلوا فيها ما يريدون بدون رقيب ولا حسيب يحاولون اشغال الدوله عن مهامها وتشتيتها في حربها لحماية حدودنا لعن الله اذناب ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 28
    30 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    ( ريما Rima )🍎

    عندهم كل المواطنين داعشيين لعنهم الله اذناب إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 27
    30 سبتمبر, 2016 , 2:45 ص

    ( ريما Rima )

    اذناب إيران وش تترجون منهم😠
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 2:45 ص

    عليوم

    رجال الامن قالوا عنهم دواعش وقتلوهم وقال احد سفهائهم ان الدوله مؤيده ومساعده للتفجيرات كبيرهم حاول التمرد والانظمام لملالي قم يتربصون بكل ماهو وطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 2:42 ص

    ( ريما Rima )🍎

    تعليق 23 منتحل لكن شكرا 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 2:41 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ارتحاو يااذناب إيران القطيف سعودية وفيها رجال الأمن يحفظون أمنها القطيف مو تابعة لإيران😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 2:39 ص

    ( ريما Rima )

    احذرو اذناب إيران ينفذون تعليمات إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 2:39 ص

    عليوم

    اللهم اصلحهم ومن ارادنا بشر فاشغله بنفسه واجعله عبره وايه واجعل بأسهم بينهم ولا تجمعهم على كلمه . وفرقهم في البلاد كما فرقت بني اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 2:38 ص

    ( ريما Rima )🍎

    القطيف أرض من أرض وطنا يدخلها المواطن مثل ماتدخلون انتم بقية المدن بأمن وأمان بدون قتل اوضرب❗ لعنة الله على اذناب ايران مايبون أحد يدخل القطيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 2:35 ص

    ( ريما Rima )🍎

    القطيف أرض سعودية مدينة من مدن السعودية ليه إذا جاء مواطن من برا القطيف تقتلونه أو تضربونه❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 2:34 ص

    عليوم

    قتلوا رجال الامن ضربوا المواطنين وارهبوهم سيارات نقل اموال استولو عليها البعض منهم ماهو مصدق انه داخل الحدود السعوديه مفتكرها ايرانيه والا مستقله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 2:30 ص

    عليوم

    13 لا تفتكر كل من تكلم عربي فهو عربي . وكل من يرد سعودي.. النت قريه صغيره يضم العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص

    عليوم

    افتكروه مباحث مو داعشي ،،، الدوله قادره تحمي الجميع بعد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص

    زاءر

    لو جاهم معمم كان فرحو به واستقبلونه بالطم صار الواحد يدخل مدن بلده غريب هذا الشي ما ممكن ينسكت عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    زاءر

    كم مرة حصلت بلاوي في القطيف وما سمعنا انهم قبو على الجناة لابد من ضرب على يدهم بالحديد زودتها عملاء ايران لابارك الله فيهم كلاب الفرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    فالكون

    مسوين امنيه ووزاره داخليه في قريتهم ....سلمو المخربين والعملاء ... فيه دوله تحكمكم مو الدعوه بلطجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    فالكون

    متى يترك قلم الخنبقه هذه التق***يه ويكون حبه لوطنه وليس للخارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    قاهر المجوس

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص
    عدد التعليقات:14015

    قلم الحقيقه

    خصوصآ أن هؤلاء يبحثون عن أي مبررلارتكاب جرائمهم والاعتداء على المواطنين الذين لاينتمون لبلدتهم ويعتبرونهم غرباء هذا في النهار فكيف تذهب اليهم في الليل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 1:59 ص

    خاالد

    الى متى التعامل مع هؤلاء بالخنوع والاستكانه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:14015

    قلم الحقيقه

    بعض الناس فيهم غباء لايحسدون عليه.أنت تعرف الأحداث في المنطقة وسخونتها كما أنك غريب عن منطقتهم وقريتهم وبفعلك تعطيهم مبرر قوي لقتلك بحجة أنك ارهابي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 1:54 ص
    عدد التعليقات:14015

    قلم الحقيقه

    من رأس تنورة وشــــــ يجيبك عندهم في هالوقت من الليل في بلدتهم وقريتهم. مؤكد أنهم سيتهمونك بداعشي مما في قلوبهم من حقد وكراهية وخوف في نفس الوقت.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 1:47 ص

    ظامي اليل

    مطايا المجوس تجراؤ على خرق الانظمه.والاعتداء على الناس.يحب الضرب بيد من حديد.حتى لا تتفاقم المسأله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص

    خبير

    صلفح لاتكثر بربربه ومعرفات . عارفينك وعارفين معرفاتك وعارفين وش أنت . الله يفتح على قلبك بالهداية لطريق الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 1:42 ص

    احساس خالد

    القطيف وأهلها وطائفتهم احد مكونات هذا البلد الغالي فقط فئه قليله منهم هم من اسائوا لأهلها الطيبين سنين من التعايش لايمكن نسيانه بسهوله الله يهديهم ..
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  31. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ***********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص

    ليش ماطلعت يابكاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 1:34 ص

    محمد

    زودوها مره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 1:33 ص

    مس .. تقر

    في القطيف مجموعة دخيلة على أهل القطيف الطيبين. هذه المجموعة شريرة وحاقده وارهابيه ولكن إن شاء الله سوف يقطع دابرهم والإمساك بهم وتقديمهم للعداله
    لا يعجبني(13) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم