أغرب وأسرع حالات الطلاق في الإمارات .. والسبب أغنية!

صحيفة المرصد:أكد استشاري العلاقات الأسرية في دبي خليفة محمد المحرزي، أن “الكثير من حالات الطلاق بات يقع لأسباب بسيطة أو سلوكيات سلبية غير مرضية للطرف الآخر، تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الغرابة بل والطرافة في نوعية المسببات التي تهدم فيها سعادة اثنين وتنتهي علاقات أسر بعضها بدأ منذ سنوات”.ووفقا لصحيفة الانباء الكويتية ذكر المحرزي من أغرب وأسرع حالات الطلاق التي مرت حالة عروسين لم يدم زواجهما لأكثر من ساعتين”.وقال المحرزي أإن “خلافاً وقع بين عائلتي عروسين من جنسية عربية، حول أغنية أدت لاحتدام الصدام بينهما، مما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فوراً وتصاعد الأمر لمشادة كلامية بين والدتي العريس والعروس، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي، وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف”.