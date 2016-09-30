أغرب وأسرع حالات الطلاق في الإمارات .. والسبب أغنية!

صحيفة المرصد:أكد استشاري العلاقات الأسرية في دبي خليفة محمد المحرزي، أن “الكثير من حالات الطلاق بات يقع لأسباب بسيطة أو سلوكيات سلبية غير مرضية للطرف الآخر، تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الغرابة بل والطرافة في نوعية المسببات التي تهدم فيها سعادة اثنين وتنتهي علاقات أسر بعضها بدأ منذ سنوات”.ووفقا لصحيفة الانباء الكويتية ذكر المحرزي من أغرب وأسرع حالات الطلاق التي مرت حالة عروسين لم يدم زواجهما لأكثر من ساعتين”.وقال المحرزي أإن “خلافاً وقع بين عائلتي عروسين من جنسية عربية، حول أغنية أدت لاحتدام الصدام بينهما، مما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فوراً وتصاعد الأمر لمشادة كلامية بين والدتي العريس والعروس، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي، وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف”.
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تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:1
بدوراستغفر الله مالهم نصيب يعيشون مع بعض 😳
إمرأهاذكر وقع طلاق بين عروسين هنا بسبب تسريحة أم العريس وأم العروس بعد ما اكتشفوا أن التسريحه نفسها وكل وحده تطلب من الثانيه التنازل عن التسريحه وتعاندوا
شيهانة💤💧لايكون مشغلين أغنية بحبــك ي.....😂😂نسيت الباقي.
أبجد هوزلا تصير الأغنية للجسمي!!
عدد التعليقات:3262
ولدالشيوخاغنية.. حماده هلال_هاتوا الفلوس اللي عليكوا. والمعرس قام يرقص عليها وتم الطلاق صدق او لا تصدق😎😂😂😂😂😂..
himaخير ماعملو,من اولاتها نكد.
شيهانة💤💧[4] حتى لوالعريس صاحي صدقني ماراح يستمر زواجهم لأنه واضح أن أم العروس مسيطرة ع بنتها ومع مرور الأيام راح تخرب بيتها بتدخلاتها.
ابوعبدالرحمنصح كلامك ياشيهانه بس فيه كلمه تعوذ من الشيطان الرجيم ولوكان العريس صاحي كان أخذ زوجته وطلع أي فندق واليوم الثاني يأخذ هدييتين يرضي اطرفين ويصلحوبينهم
شيهانة💤💧( الشياطين ) فالتها ف القاعة تحضر قبل المدعوين عشان تسمع الموسيقى والأغاني وحضور "الشياطين" سبب للمشاكل هذا غير"شياطين الإنس"
شيهانة💤💧اللي هذا أوله ينعاف تاليه لاصار والدة العريس ووالدة العروس مافيهن وحدة عاقلة بلاش من هالزواج.
نوافايه العيله *****دي