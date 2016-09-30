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أغرب وأسرع حالات الطلاق في الإمارات .. والسبب أغنية!

30 سبتمبر, 2016 , 3:27 ص
أغرب وأسرع حالات الطلاق في الإمارات .. والسبب أغنية!
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صحيفة المرصد:أكد استشاري العلاقات الأسرية في دبي خليفة محمد المحرزي، أن “الكثير من حالات الطلاق بات يقع لأسباب بسيطة أو سلوكيات سلبية غير مرضية للطرف الآخر، تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الغرابة بل والطرافة في نوعية المسببات التي تهدم فيها سعادة اثنين وتنتهي علاقات أسر بعضها بدأ منذ سنوات”.ووفقا لصحيفة الانباء الكويتية ذكر المحرزي من أغرب وأسرع حالات الطلاق التي مرت حالة عروسين لم يدم زواجهما لأكثر من ساعتين”.وقال المحرزي أإن “خلافاً وقع بين عائلتي عروسين من جنسية عربية، حول أغنية أدت لاحتدام الصدام بينهما، مما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فوراً وتصاعد الأمر لمشادة كلامية بين والدتي العريس والعروس، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي، وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف”.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 4:59 ص
    عدد التعليقات:1

    بدور

    استغفر الله مالهم نصيب يعيشون مع بعض 😳
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  2. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 4:56 ص

    إمرأه

    اذكر وقع طلاق بين عروسين هنا بسبب تسريحة أم العريس وأم العروس بعد ما اكتشفوا أن التسريحه نفسها وكل وحده تطلب من الثانيه التنازل عن التسريحه وتعاندوا
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  3. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 4:34 ص

    شيهانة💤💧

    لايكون مشغلين أغنية بحبــك ي.....😂😂نسيت الباقي.
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  4. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 4:28 ص

    أبجد هوز

    لا تصير الأغنية للجسمي!!
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  5. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 4:06 ص
    عدد التعليقات:3262

    ولدالشيوخ

    اغنية.. حماده هلال_هاتوا الفلوس اللي عليكوا. والمعرس قام يرقص عليها وتم الطلاق صدق او لا تصدق😎😂😂😂😂😂..
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  6. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 3:59 ص

    hima

    خير ماعملو,من اولاتها نكد.
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  7. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 3:59 ص

    شيهانة💤💧

    [4] حتى لوالعريس صاحي صدقني ماراح يستمر زواجهم لأنه واضح أن أم العروس مسيطرة ع بنتها ومع مرور الأيام راح تخرب بيتها بتدخلاتها.
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  8. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 3:52 ص

    ابوعبدالرحمن

    صح كلامك ياشيهانه بس فيه كلمه تعوذ من الشيطان الرجيم ولوكان العريس صاحي كان أخذ زوجته وطلع أي فندق واليوم الثاني يأخذ هدييتين يرضي اطرفين ويصلحوبينهم
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  9. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 3:44 ص

    شيهانة💤💧

    ( الشياطين ) فالتها ف القاعة تحضر قبل المدعوين عشان تسمع الموسيقى والأغاني وحضور "الشياطين" سبب للمشاكل هذا غير"شياطين الإنس"
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  10. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 3:40 ص

    شيهانة💤💧

    اللي هذا أوله ينعاف تاليه لاصار والدة العريس ووالدة العروس مافيهن وحدة عاقلة بلاش من هالزواج.
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  11. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 3:32 ص

    نواف

    ايه العيله *****دي
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