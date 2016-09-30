صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه بعد استدعاء الإمام (م. أ)للتحقيق معه بعدما ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصلين يتبركون به ويشربون من الإناء بعده ,أقر بما حدث لكنه برر الأمر بجهل بعض المصلين من الحجاج الآسيويين – حسب عاداتهم وتقاليدهم – دون قصد منهم أو مخالفات شرعية.
وبحسب صحيفة”عكاظ” ,روى الإمام التفاصيل بأنهم يقومون بعد الصلاة بالسلام على خطيب الجمعة، وقال: «حاولت التهرب، لكنني خشيت اعتبار سحب اليد منهم وعدم السلام عليهم تكبراً مني وخطأ في حقهم»، لافتا إلى أنه تناول الماء للشرب فقط، إلا أن بعض المصلين بدأوا في تقديم الماء له. وأبدى أسفه لسوء الفهم والتعاطي مع الأمر على أنه مخالفات شرعية، مبينا أنه لم يتوقع أن يتصاعد الأمر لهذا الحد، مشيرا إلى استدعائه من قبل «الشؤون الإسلامية» قبل انتشار المقطع بيومين، مضيفا «أفهمتهم أن الأمر ليس تبركا ولا يقصد من ورائه أي مخالفات شرعية، خصوصا أنني أعمل في الإمامة منذ 25 عاما وليست علي أي ملاحظات».
و أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الإمام اعترف بالواقعة وأبدى ندمه، وتم الرفع بنتائج التحقيق للوزارة للنظر في أمر معاقبته.
بعد تبرك الحجاج به ..إمام مسجد يبرر : حاولت التهرب ولكن خشيت اعتبار سحب يدي تكبرا!
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه بعد استدعاء الإمام (م. أ)للتحقيق معه بعدما ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصلين يتبركون به ويشربون من الإناء بعده ,أقر بما حدث لكنه برر الأمر بجهل بعض المصلين من الحجاج الآسيويين – حسب عاداتهم وتقاليدهم – دون قصد منهم أو مخالفات شرعية.
تعليقات ( 19 )
صرخة صمتالله وحده العالم بالنيات ما ابغى اظلمه يمكن كلامه صحيح يمكن ناصحهم وقد يكون تقبيلهم ليديه من احسانه لهم هم اخطأو بس ماندري وش معتقداتهم الله يهديهم
ابوصفوقماترقع ومصيبه اذا مشت عليهم
عدي 88المسامح كريم
غير مقنعلقد كان يدفع بيده ليقبلوها ويبدو انه عاش الدور وتأقلم بما كان يقومةبه مجموعة من الجهله وغير العارفين بأمور الدين وكان حريا به الخجل من الله اولا
.لن .رقع ما ترفع البدعة واضحة هذه اخرتها وش خليت للائمة الاثنى عشرية والصوفيه بس ما اقول الا هذا نتيجة التألبه والتشدد وتقديس العلماء كما يحب البعض قوله !!
سعدعطوه اجازه مفتوحه
عموريالامام ابدى ندمه والوزارة ابدت سكوتها الطاسة ضايعة
الله اكبر كبيرااعوذ بالله يارب لاتتوفانا الا ونحن مومنين بك لانشرك بك شياء هذا تبرك اشهد ان لااله لا الله محمدا رسول الله استعيذو دايما من الفتن
مخالف للنشر 1ياخي اتق الله وضعيتك معهم يتبركون فيك وانت مبسوط في فعلتك حتى شربك للماء واعطاءهم هاذا بحد ذاته تبرك وهو مخالف للشرع انتفوه من الامامه مايستاهلها
مفقودللاسف كل المشايخ تقبل ايديهم ولكن بطرق مختلفه
متابع عن بعدعذر أقبح من فعل ..
ابواحمد aliالله يهديك طيب طالما انك تقول سوء فهم من المصلين فكان عليك ان ترجعهم الي مجالسهم ثم تذكر لهم الغلط والمخالفات اللهم اهدي جميع المسلمين والمسلمات
مس .. تقربعض الحجاج جلم عجم إسلامه عوج ويمشي على البركة. سبق وإن شفته يتسابقون على ***اللي يتمسح بمشلحه واللي يبرك قدامه. وذا الحين معه عسكر يدافعون عنه
الناقدتبرير الأمام غير صحيح فلم يحاول التهرب كما يدعي حسب الفيديو ، ولكن الواضح أنه يمد يده لهم ليقبلوها ، ومن لباسه يبدو أنه أمام وافد يحمل افكار فاسده !!
خاقا باقاإذا هي اول مرة. فمعذور ونرجو له التوفيق وإذا هي متكررة ويجد معها ارتياح نفسي ويعتقد إنه ولي صالح مبارك قدوس . فلابد من تعليمه من جديد أصول الدين
Thunderعاش المصرف طق ام الحوله 🤓..
سبحان اللهكان يقول السلف كانوا يفعلونها واﻵن يوم شاف الحق رماها علي الحجاج. الحين أنت تريد إرضاء الله أم إرضاء الناس( من أرض الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط
الغامديينصح بأن فعله مذموم . ويمنع من الإمامة .
ابن جلااصحاب الطرق الصوفيه ومن في حكمهم ما يفعلونه افساد لعقائد الناس واستغلال لجهلهم من انت حتى تقبل اياديك ويتبرك بك والاه يعلم ماتخفيه صدوركم من الفتن