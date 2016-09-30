بعد تبرك الحجاج به ..إمام مسجد يبرر : حاولت التهرب ولكن خشيت اعتبار سحب يدي تكبرا!

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه بعد استدعاء الإمام (م. أ)للتحقيق معه بعدما ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصلين يتبركون به ويشربون من الإناء بعده ,أقر بما حدث لكنه برر الأمر بجهل بعض المصلين من الحجاج الآسيويين – حسب عاداتهم وتقاليدهم – دون قصد منهم أو مخالفات شرعية.

وبحسب صحيفة”عكاظ” ,روى الإمام التفاصيل بأنهم يقومون بعد الصلاة بالسلام على خطيب الجمعة، وقال: «حاولت التهرب، لكنني خشيت اعتبار سحب اليد منهم وعدم السلام عليهم تكبراً مني وخطأ في حقهم»، لافتا إلى أنه تناول الماء للشرب فقط، إلا أن بعض المصلين بدأوا في تقديم الماء له. وأبدى أسفه لسوء الفهم والتعاطي مع الأمر على أنه مخالفات شرعية، مبينا أنه لم يتوقع أن يتصاعد الأمر لهذا الحد، مشيرا إلى استدعائه من قبل «الشؤون الإسلامية» قبل انتشار المقطع بيومين، مضيفا «أفهمتهم أن الأمر ليس تبركا ولا يقصد من ورائه أي مخالفات شرعية، خصوصا أنني أعمل في الإمامة منذ 25 عاما وليست علي أي ملاحظات».

و أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الإمام اعترف بالواقعة وأبدى ندمه، وتم الرفع بنتائج التحقيق للوزارة للنظر في أمر معاقبته.