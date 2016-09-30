  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صحيفة: طرد مفصولي مطبعة المصحف و«مساومتهم» على خفض رواتبهم

30 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص
صحيفة: طرد مفصولي مطبعة المصحف و«مساومتهم» على خفض رواتبهم
  • 758
  • 9
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تصاعد الأحداث فى قضية 1300 موظف من مفصولي مطبعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أمس (الخميس) وتضمنت سيناريوهات مثيرة ومتلاحقة، تمثلت في طردهم من المجمع ومساومتهم ـ على حد قولهم ـ بإمكانية التعاقد معهم من قبل المشغل الجديد للمجمع ولكن بشروط تتضمن خفض رواتبهم.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” ,موظفو (المطبعة) المفصولون باشروا أعمالهم أمس الأول (الأربعاء)، رغم صدور قرار من الشركة التي كانت تتولى تشغيل المجمع بفصلهم، غير أنهم حينما حضروا إلى عملهم يوم أمس تم منعهم من الدخول، وأبلغهم الحراس بضرورة مغادرة المجمع فورا.
و أوضح عدد من المفصولين أنه طلب منهم عدم المباشرة حتى يتم الاتصال بهم لاحقا، وفي حال التواصل معهم عليهم التوجه إلى مكتب خارج المجمع في حال رغبتهم العودة للعمل من جديد، إذ ألمح لهم مفاوضون بإمكان تشغيلهم بعقود جديدة مع المشغل الجديد الذي لم يعلن عن اسمه رسميا حتى يوم أمس.
وأضاف الموظفون أنهم منعوا من دخول المجمع وعندما طالبوا بالتوقع للانصراف لأنهم سبق أن وقعوا حضورهم من خلال أجهزة (التتكس) رفض طلبهم وأمرهم حراس أمن المجمع بالمغادرة وأغلقت من دونهم جميع الأبواب.



تعليقات ( 9 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 7:20 ص

    لماذا ؟؟؟؟

    طباعة المصحف وكسوة الكعبه من المفروض والواجب ان تكون تحت اشراف حكومي مباشر ويجعل لهم ادارة واحده يخصص لها ميزانية مستقله لانها اساس خدمة الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 6:45 ص

    مجرد تعليق

    الأط ............. ما رحل الا وهو مخرب كل شيئ وأفسد كل شيئ ولا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 6:41 ص

    محق

    لماذا يغضب الكثير منا اذا خصم من مرتبه شيء بسيط وللمنكر لايغضب كتهميش دور الدعاة وعمل المرأة المختلط والابتزاز وتهميش الهيئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 6:40 ص

    ابن جلا

    فوضى تلاعب بمصائر الناس المنشأة يجب ان يكون الموظف اساسي بها والمشغل يروح ويجي غيره لكن تتقدم باسعار رخيصه وتقطع ارزاق الناس حرام حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 6:38 ص

    غازي بن شبيب

    وأغلقت من دونهم جميع الأبواب. ابواب السماء لاتغلق اذا كان لهم حق ابواب السماء مفتوحه للكل والحكم العادل يسمع ويرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  6. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 6:38 ص

    محق

    تموت الأسد في الغابات جوعا -ولحم الضأن يرمى للكلاب -وذو جهل ينام على حرير -وذو علم ينام على التراب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 6:37 ص

    همسات

    الشركة سعودي اوجيه آن لها ان ترحل من بلدنا وشركاتنا وابناءنا اولى بطباعة مصحفنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  8. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 6:36 ص

    محق

    هؤلاء الذين يقومون بأشرف مهنه يطردو هكذا ويتم مفاوضتهم على خفض رواتبهم وهم من أبناء البلد ومدراء الشركات مستعربين وبعضهم نصارى تغدق عليهم الأموال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 6:32 ص

    خاقا باقا

    ي كثر مشاكلهم موظفين المطبعة .كل سنة نقراء لهم مشكلة. الله يصلح أحوالهم أو أن يوفق غيرهم اكثر تدينا وآمانة وإخلاصا لخدمة كتابه الحكيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم