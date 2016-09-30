صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تصاعد الأحداث فى قضية 1300 موظف من مفصولي مطبعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أمس (الخميس) وتضمنت سيناريوهات مثيرة ومتلاحقة، تمثلت في طردهم من المجمع ومساومتهم ـ على حد قولهم ـ بإمكانية التعاقد معهم من قبل المشغل الجديد للمجمع ولكن بشروط تتضمن خفض رواتبهم.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” ,موظفو (المطبعة) المفصولون باشروا أعمالهم أمس الأول (الأربعاء)، رغم صدور قرار من الشركة التي كانت تتولى تشغيل المجمع بفصلهم، غير أنهم حينما حضروا إلى عملهم يوم أمس تم منعهم من الدخول، وأبلغهم الحراس بضرورة مغادرة المجمع فورا.
و أوضح عدد من المفصولين أنه طلب منهم عدم المباشرة حتى يتم الاتصال بهم لاحقا، وفي حال التواصل معهم عليهم التوجه إلى مكتب خارج المجمع في حال رغبتهم العودة للعمل من جديد، إذ ألمح لهم مفاوضون بإمكان تشغيلهم بعقود جديدة مع المشغل الجديد الذي لم يعلن عن اسمه رسميا حتى يوم أمس.
وأضاف الموظفون أنهم منعوا من دخول المجمع وعندما طالبوا بالتوقع للانصراف لأنهم سبق أن وقعوا حضورهم من خلال أجهزة (التتكس) رفض طلبهم وأمرهم حراس أمن المجمع بالمغادرة وأغلقت من دونهم جميع الأبواب.
صحيفة: طرد مفصولي مطبعة المصحف و«مساومتهم» على خفض رواتبهم
صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تصاعد الأحداث فى قضية 1300 موظف من مفصولي مطبعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أمس (الخميس) وتضمنت سيناريوهات مثيرة ومتلاحقة، تمثلت في طردهم من المجمع ومساومتهم ـ على حد قولهم ـ بإمكانية التعاقد معهم من قبل المشغل الجديد للمجمع ولكن بشروط تتضمن خفض رواتبهم.
تعليقات ( 9 )
لماذا ؟؟؟؟طباعة المصحف وكسوة الكعبه من المفروض والواجب ان تكون تحت اشراف حكومي مباشر ويجعل لهم ادارة واحده يخصص لها ميزانية مستقله لانها اساس خدمة الحرمين
مجرد تعليقالأط ............. ما رحل الا وهو مخرب كل شيئ وأفسد كل شيئ ولا حول ولا قوة الا بالله
محقلماذا يغضب الكثير منا اذا خصم من مرتبه شيء بسيط وللمنكر لايغضب كتهميش دور الدعاة وعمل المرأة المختلط والابتزاز وتهميش الهيئة
ابن جلافوضى تلاعب بمصائر الناس المنشأة يجب ان يكون الموظف اساسي بها والمشغل يروح ويجي غيره لكن تتقدم باسعار رخيصه وتقطع ارزاق الناس حرام حرام
غازي بن شبيبوأغلقت من دونهم جميع الأبواب. ابواب السماء لاتغلق اذا كان لهم حق ابواب السماء مفتوحه للكل والحكم العادل يسمع ويرى
محقتموت الأسد في الغابات جوعا -ولحم الضأن يرمى للكلاب -وذو جهل ينام على حرير -وذو علم ينام على التراب.
همساتالشركة سعودي اوجيه آن لها ان ترحل من بلدنا وشركاتنا وابناءنا اولى بطباعة مصحفنا
محقهؤلاء الذين يقومون بأشرف مهنه يطردو هكذا ويتم مفاوضتهم على خفض رواتبهم وهم من أبناء البلد ومدراء الشركات مستعربين وبعضهم نصارى تغدق عليهم الأموال
خاقا باقاي كثر مشاكلهم موظفين المطبعة .كل سنة نقراء لهم مشكلة. الله يصلح أحوالهم أو أن يوفق غيرهم اكثر تدينا وآمانة وإخلاصا لخدمة كتابه الحكيم