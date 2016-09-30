“شيك بدون رصيد” يشعل الخلاف بين الغنام وإدارة هجر

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية بعد تبرع الرئيس المرشح السابق لنادي هجر نزار الغنام بمبلغ 90 ألف ريال مكافأة للفريق أمام الفتح في كأس ولي العهد ,عبرت إدارة هجر عن إستيائها من الطريقة التى تعامل بها ,وأوضحت الإدارة برئاسة الرئيس المكلف سامي القنيان قائلة :” من مبدأ الشفافية أمام جماهير النادي ومحبيه والإعلام الرياضي نودّ أن نوضح حقيقة كل ما تردد في الإعلام بشأن تلقي مدير الفريق الأول لكرة القدم عادل البخيت شيك من نزار بن الغنام بقيمة ٩٠ ألف ريال كمكافأة للاعبي الفريق بعد الفوز على ، وقام بكتابة تغريدات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” تفيد بتسليمه هذا الشيك لمدير الفريق عادل البخيت ، وبالفعل تسلم عادل البخيت هذا الشيك لكن وصله إشعار رسمي من البنك يفيد بأن ” الشيك بدون رصيد ” وتسلمنا على ذلك ورقة اعتراض من قبل البنك.

و بحسب صحيفة “الرياض” ,أضافت أنها ستقوم بإبلاغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأننا لم نتمكن من صرف الشيك كونه بدون رصيد وتم إرسال ما يثبت ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الأنظمة.

وأوضحت إدارة النادي المكلفة أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التصرف من قبل نزار الغنام حيث سبق أن تكرر نفس هذا الموقف في شراء تذاكر لمباراة الفريق أمام الفتح في الدور الثاني من دوري عبداللطيف جميل عام ٢٠١٥-٢٠١٦ وتوجد قضية منظورة بخصوصها لدى الجهات المختصة بعد قيام النادي برفع شكوى للمحافظة على حقوق النادي.

‎وقالت في البيان “بدورها إدارة النادي حريصة كل الحرص على سلامة موقفها والمحافظة على حقوقها وكذلك متانة علاقتها مع كافة داعمي النادي ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على سمعة وكيان “شيخ اندية الاحساء “.