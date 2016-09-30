تعرف على زوجة المدرب التي رفضت الهلال!

صحيفة المرصد: أكدت مصادر بأن مدرب الأهلي السابق السويسري كريستيان ‏جروس الذي تنوي الإدارة الهلالية التعاقد معه رفض القدوم إلى السعودية وذلك بسبب رفض زوجته، رغم أن فريق الهلال وافق على المبلغ الذي طلبه المدرب جروس وهو ما يعادل خمسة ملايين يورو، وأبلغ جروس الإدارة الهلالية بذلك،وبحسب صحيفة عكاظ أن إدارة الأمير نواف بن سعد تسعى جادة هذه الأيام لإنهاء إجراءات التوقيع مع الجهاز الفني في أسرع وقت، واستغلال فترة التوقف بتجهيز الفريق من قبل المدرب الجديد، وذكر المصدر نفسه بأن الإدارة الهلالية وضعت أكثر من خيار فيما يخص المدرب وتفاوض حاليا عدة مدربين في سرية تامة، ومن المتوقع الإعلان عن المدرب في غضون اليومين القادمين قبل انطلاقة تدريبات الفريق.