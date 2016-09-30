صحيفة المرصد: حسمت الإدارة العامة للمرور أخيرا إشكالية تجاوز الإشارة عند إضاءتها باللون الأصفر (استعدادا للوقوف)، وذلك بإيقاع غرامة مالية تبدأ من 500 – 900 ريال، وحجز المركبة وعدتها ضمن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء.
وبحسب صحيفة مكة ، فإن إدارة المرور عدت تجاوز الإشارة المرورية الصفراء مخالفة يستحق مرتكبها العقوبة، لافتة إلى أن العديد من الحوادث التي تقع في الطرقات أو الشوارع داخل الأحياء سببها تساهل بعض قائدي المركبات بحالة الإشارة المرورية وهي باللون الأصفر.
وأبانت أن العقوبة التي ستطبق بحق متجاوز الإشارة الصفراء تندرج ضمن مخالفات الفئة الأولى في لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية التي تعد أعلى فئة ضمن لائحة الغرامات المرورية، مشيرة إلى أن دوريات المرور سترصد أي مركبة تتجاوز الإشارة المرورية عند إضاءتها باللون الأصفر.ي
ذكر أن الإدارة العامة للمرور عدت في وقت سابق تجاوز خط المشاة والوقوف بعده عندما تكون الإشارة باللون الأحمر قطعا للإشارة المرورية يستوجب إيقاع العقوبة على مرتكبه، والتي تصل إلى حجز المركبة وغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال.
المرور: تجاوز الإشارة الصفراء مخالفة مرورية والغرامة تصل لــ900 ريال
صحيفة المرصد: حسمت الإدارة العامة للمرور أخيرا إشكالية تجاوز الإشارة عند إضاءتها باللون الأصفر (استعدادا للوقوف)، وذلك بإيقاع غرامة مالية تبدأ من 500 – 900 ريال، وحجز المركبة وعدتها ضمن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء.
تعليقات ( 21 )
اسمرعبرخايفين علينا !! شكراً من اعماق القلب للمرور
طحطوحكما هو واضح وجلي للجميع أصبح الهدف لجمع المال وليس لتوعية والتثقيف لو كان كذلك لأتبع إجراء إنذار أول وثاني وثالث وحينها تتم المخالفة ودفع الغرامة.
مجرة التبانةمايتم تحيلة نتيجة المخالفات المرورية الناتجة عن السرعة سيتم توفيره من خلال الاقلال من الحوادث بتحديد السرعة في مواصفات السيارة سنوفر مليارات ومواطنين.
مجرة التبانةللاسف عدم وجود هيئة للسلامة المرورية لدينا غريب السرعة هي سبب الحوادث الرئيس لابد من تحديد مواصفة السرعة ب 140كم فقط وانشاء هيئة السلامة المرورية.
مجرة التبانةيجب تغيير مواصفات السيارات بحيث لاتزيد سرعة السياره عن 140 كم واستثناء السيارات الامنية والاسعافية وستقل الحوادث بنسبة 80% والغوا ساهر خلاص.
مجرة التبانةوتجول الشاحنات في داخل المدن والاحياء عادي خلاف احتلالها للساحات بالوقوف نظامكم جباية لا علاقة له بالناس والا امنعوا استيراد السيارات اكثر من140 سرعه
مشببوبعدييييييييين ترا جبتوا لنا الصداع يعني نقلبها مشي او نجلس ف البيووووت
عدد التعليقات:633
عاشق وطنهوالله ما عرفنا لكم تلعبون في مشاعرنا ومره سمعنا مسؤول منكم يقول الاشاره الصفراء ما تعتبر انه قاطعها
أ د صالح بن سبعانسوالي : ماهي المعاير التي على اساسها تحدد قيمة الغرامة ؟
ابو عنادفي قطر قطع الاشاره 9000 آلاف ريال المفروض محاكمه وغرامه
قلم الحقيقهقانون عجيب غريب لايكمن تطبيقه . سيارتي تجاوزت خط المشاه كيف اتوقف .. الاشاره الصفراء معمول حسابها في الزمن والسرعه المحدده
الحرفياشوف الاستهانه بنظام المرور شي ملفت وشي حصل من بعده حوادث راح ضحيتها بشر لأذنب لهم من ناس ألأحترام عندهم غير ماجود وألأخطاءات لأتحصاء لأتعد / عدم ربط حزام الامان المكالمه اثناء السير دون ألأنظباط لنظام السير والوقوف الخاطيء والسرعه الزايده في ألأماكن التي السير فيها اقل من المعدل وعد وغلط والله الهادي00
ترامبننتظر من المرور مكافأة التوقف عند الاشارة الخضراء.
قلم الحقيقهالاشاره الصفراء هي استعداد للوقوف لمن يستطيع التوقف فقط .. .... لكن هاذي ضريبه من نوع اخر
أ د صالح بن سبعاناتمنى ان تكون هذه الغرامات الهدف منها الحد من المخالفات والحوادث المرورية ...!!؟؟
مروانتكملة لنظام إشارات البحرين .. وبذلك يجبرك النظام على عدم الإسراع إذا كانت الإشارة خضراء لأنه ربما تتحول إلى حمراء في أي لحظة. نظام رائع
مروانفي البحرين على سبيل المثال الإشارة تكون خضراء ثم حمراء .. الصفراء تعني الإستعداد للإشارة الخضراء والإنطلاق
شيهانة💤💧هاذي ضريبة الاشارات
ابو عبداللهطيب.ألغي الصفراء وخلصنا.في كل دول العالم الصفراء استعداد للوقوف وليس وقوف.والوقوف المفاجيء عند ظهور الصفراء سينتج عنه حوادث أكثر !
مثنىفي الإشارات التي ليس بها عد تنازلي كيف تعرف متى ستتحول الإشارة من خضراء إلى صفراء إذا كنت لا تعلم الغيب؟ ولو فجأة تحولت لصفراء وكبست فرامل وخلفك سيارة