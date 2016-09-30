المرور: تجاوز الإشارة الصفراء مخالفة مرورية والغرامة تصل لــ900 ريال

صحيفة المرصد: حسمت الإدارة العامة للمرور أخيرا إشكالية تجاوز الإشارة عند إضاءتها باللون الأصفر (استعدادا للوقوف)، وذلك بإيقاع غرامة مالية تبدأ من 500 – 900 ريال، وحجز المركبة وعدتها ضمن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء.

وبحسب صحيفة مكة ، فإن إدارة المرور عدت تجاوز الإشارة المرورية الصفراء مخالفة يستحق مرتكبها العقوبة، لافتة إلى أن العديد من الحوادث التي تقع في الطرقات أو الشوارع داخل الأحياء سببها تساهل بعض قائدي المركبات بحالة الإشارة المرورية وهي باللون الأصفر.

وأبانت أن العقوبة التي ستطبق بحق متجاوز الإشارة الصفراء تندرج ضمن مخالفات الفئة الأولى في لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية التي تعد أعلى فئة ضمن لائحة الغرامات المرورية، مشيرة إلى أن دوريات المرور سترصد أي مركبة تتجاوز الإشارة المرورية عند إضاءتها باللون الأصفر.ي

ذكر أن الإدارة العامة للمرور عدت في وقت سابق تجاوز خط المشاة والوقوف بعده عندما تكون الإشارة باللون الأحمر قطعا للإشارة المرورية يستوجب إيقاع العقوبة على مرتكبه، والتي تصل إلى حجز المركبة وغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال.