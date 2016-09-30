تزوير في أوراق رسمية ينقل معلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى بدون علمها بحائل

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية ان إدارة تعليم منطقة حائل فتحت تحقيق بدعوى التزوير فى أوراق رسمية حيث نقلت معلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى دون رغبتها، إذ فوجئت المعلمة بخطاب الموافقة على نقلها لإحدى مدارس محافظة الشملي التابعة للمنطقة، رغم عدم طلبها النق من مدرستها التي تعمل بها منذ 20 عاماً.

وبحسب صحيفة”عكاظ” ,قالت فوزة العنزي: توجهت للقسم النسائي في إدارة التعليم للاستفسار عن سبب نقلي دون رغبتي، وأفادوا بوجود طلب نقل مذيل بتوقيعي ومختوم من مديرة المدرسة، وعلى الفور تقدمت بشكوى رسمية لتعليم حائل لإثبات حالة التزوير وفتح تحقيق عاجل لضبط المزورين.

و أكد مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم حائل إبراهيم الجنيدي وجود ورقة بطلب النقل للمعلمة مطبوعة وموقعة ومختومة من مديرة المدرسة، لذلك نقلت.