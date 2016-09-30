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تزوير في أوراق رسمية ينقل معلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى بدون علمها بحائل

30 سبتمبر, 2016 , 7:47 ص
تزوير في أوراق رسمية ينقل معلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى بدون علمها بحائل
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية ان إدارة تعليم منطقة حائل فتحت تحقيق بدعوى التزوير فى أوراق رسمية حيث نقلت معلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى دون رغبتها، إذ فوجئت المعلمة بخطاب الموافقة على نقلها لإحدى مدارس محافظة الشملي التابعة للمنطقة، رغم عدم طلبها النق من مدرستها التي تعمل بها منذ 20 عاماً.
وبحسب صحيفة”عكاظ” ,قالت فوزة العنزي: توجهت للقسم النسائي في إدارة التعليم للاستفسار عن سبب نقلي دون رغبتي، وأفادوا بوجود طلب نقل مذيل بتوقيعي ومختوم من مديرة المدرسة، وعلى الفور تقدمت بشكوى رسمية لتعليم حائل لإثبات حالة التزوير وفتح تحقيق عاجل لضبط المزورين.
و أكد مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم حائل إبراهيم الجنيدي وجود ورقة بطلب النقل للمعلمة مطبوعة وموقعة ومختومة من مديرة المدرسة، لذلك نقلت.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 9:20 ص

    المعلمة كذابة
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  2. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 9:12 ص

    راجي رحمة ربه

    اه ياوزير التعليم الحل حركه تدوير المديرات كل خمس سنوات ليه ماطبقت كل وحده جالسة في مكانها كأنها ف بيتها لتخفيف الظلم نقل المديرات والله يهدي الجميع
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  3. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 8:48 ص

    الحرفي

    التحقيق سوف ياخذ حقه وبعد استقصاء الحقيقه سيعلن في حينه والوقت الحاضر مافيه تكتم على اي موضوع يضر اوينفع دون تسويف واذا هناك تلاعب بمثل هذه الامور وغيرها الدوله حفظه الله لأترضى ولن ترضى والخطاء والصواب وارد ولكن كل شي له حلول والله الهادي 000
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  4. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 8:27 ص

    الحق ينقال

    هذه المديرة عندما تغضب على احداهن تلزم احدى الموظفات بإعادة توقيع بيان الحضور بنفسها أي تزور التواقيع بينما تسقط المغضوب عليها من الحضور وترفع بغيابها
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  5. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 8:18 ص

    الحق ينقال

    المجتمع النسائي وخاصة المدارس تحتاج توعيه ومتابعه والاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة المدارس والتدريس والتربيه حيث أصبحت المدارس أماكن للأنحراف
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  6. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 8:11 ص

    الحق ينقال

    أعرف مديرة مدرسة توظف موظفات يقمن بعملها وتلزم المعلمات والموظفات بدفع رواتبهم شهرياً بينما تجلس هي بين الزهور والورود والعطور وياويل من تعصى أوامرها
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  7. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 8:03 ص

    الحق ينقال

    مدارس البنات يمارس فيها شتى أنواع القهر والظلم والخروج عن المألوف من قائدة المدرسة والمقربات منها والحل تغيير القائدة كل سنه وتقييم أدائها
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  8. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 7:58 ص

    سكر نبات

    صح لسانك يالصارم
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  9. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 7:56 ص

    الصارم

    لا يترك الموضوع لإدارة التعليم لأن هذا تزوير، يجب أن يتدخل ديوان المراقبه الإدارية والمباحث لتطبيق النظام وفصل كل من تثبت إدانته. وإعلان نتائج التحقيق
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