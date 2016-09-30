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بالفيديو: شبح يثير فوضى داخل مطبخ عائلة أمريكية

30 سبتمبر, 2016 , 8:12 ص
بالفيديو: شبح يثير فوضى داخل مطبخ عائلة أمريكية
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لشبح يقتحم مطبخ منزل عائلة أمريكية و يثير فوضى في المكان، كانت العائلة قد أحست بحركة غريبة في المنزل من مدة، فقاموا بتركيب كاميرا بالمطبخ، والمفاجأة هي ما رصدته الكاميرا حيث فتح باب الخزانة التي بها أدوات المطبخ تبعها تكسير ببعض الأدوات الزجاجية، مما أثار رعب من شاهد الفيديو و تباينت الآراء تعليقا على الفيديو ما بين كونه مفبرك و حقيقي.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 9:20 ص

    حامض حلو

    فتحة باب المطبخ بخيط واضحه لان الباب قعد يهتز فترة طويلة
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  2. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 9:14 ص

    غييييوووورررر

    اظن هذا مقطع من فلم امريكي
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  3. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    جني أمريكي
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  4. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 9:03 ص

    جني أمريكي
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  5. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 9:02 ص

    مصراوي

    قايز يكون الشبح دا اخوان او اللي عمل الفديو يكون اخوان خلاص مش الاخوان صاروا بتوع كله وبيلعبوا بالبيضة والحقر
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  6. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 9:01 ص

    الحق ينقال

    أمريكا بلد حديث ليس لها موروث أوقيم فالمجتمع الأمريكي يبني ثقافته على أفلام الخيال والكذب والدعايه فلايستغرب كثرة أشباحهم المزعومه
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  7. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 8:55 ص
    عدد التعليقات:10338

    إنسان منصف

    حركات ,,,لكسب المزيد من المشاهدات
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  8. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 8:32 ص

    الحربي

    تمثيل
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  9. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 8:30 ص

    شكل الشبح جيعان ماتعشى ذالك اليوم مما جعله يدخل البيوت مع غير ابوابها وهذا لاشك فيه مخالفة وجناية من قبل هذا الشبح يحال بسببها الى محاكم العدل الدوليه
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  10. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 8:20 ص

    الوردة البيضاء🌼

    بسم الله الرحمن الرحيم خفت وانا بلحالي مع اني أدري إنه تمثيل في تمثيل
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