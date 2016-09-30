بالفيديو: شبح يثير فوضى داخل مطبخ عائلة أمريكية

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لشبح يقتحم مطبخ منزل عائلة أمريكية و يثير فوضى في المكان، كانت العائلة قد أحست بحركة غريبة في المنزل من مدة، فقاموا بتركيب كاميرا بالمطبخ، والمفاجأة هي ما رصدته الكاميرا حيث فتح باب الخزانة التي بها أدوات المطبخ تبعها تكسير ببعض الأدوات الزجاجية، مما أثار رعب من شاهد الفيديو و تباينت الآراء تعليقا على الفيديو ما بين كونه مفبرك و حقيقي.
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تعليقات ( 10 )
حامض حلوفتحة باب المطبخ بخيط واضحه لان الباب قعد يهتز فترة طويلة
غييييوووورررراظن هذا مقطع من فلم امريكي
مصراويقايز يكون الشبح دا اخوان او اللي عمل الفديو يكون اخوان خلاص مش الاخوان صاروا بتوع كله وبيلعبوا بالبيضة والحقر
الحق ينقالأمريكا بلد حديث ليس لها موروث أوقيم فالمجتمع الأمريكي يبني ثقافته على أفلام الخيال والكذب والدعايه فلايستغرب كثرة أشباحهم المزعومه
عدد التعليقات:10338
إنسان منصفحركات ,,,لكسب المزيد من المشاهدات
الحربيتمثيل
الوردة البيضاء🌼بسم الله الرحمن الرحيم خفت وانا بلحالي مع اني أدري إنه تمثيل في تمثيل