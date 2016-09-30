بالفيديو: شبح يثير فوضى داخل مطبخ عائلة أمريكية

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لشبح يقتحم مطبخ منزل عائلة أمريكية و يثير فوضى في المكان، كانت العائلة قد أحست بحركة غريبة في المنزل من مدة، فقاموا بتركيب كاميرا بالمطبخ، والمفاجأة هي ما رصدته الكاميرا حيث فتح باب الخزانة التي بها أدوات المطبخ تبعها تكسير ببعض الأدوات الزجاجية، مما أثار رعب من شاهد الفيديو و تباينت الآراء تعليقا على الفيديو ما بين كونه مفبرك و حقيقي.