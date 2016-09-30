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استشهاد عريف بحرس الحدود إثر إصابته بقذائف أطلقتها عناصر حوثية على الطوال

30 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص
استشهاد عريف بحرس الحدود إثر إصابته بقذائف أطلقتها عناصر حوثية على الطوال
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صحيفة المرصد:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 28 / 12 / 1437هـ، تعرضت محافظة الطوال في منطقة جازان لقذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج عنها إصابة العريف بحرس الحدود / نادر احمد عبدالله علي بشظية وانتقاله إلى رحمة الله تعالى قبل وصوله إلى المستشفى ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات البرية . والله ولي التوفيق.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:2

    عمر السميري

    الله يرحمه ويغفرله
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  2. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 11:09 ص

    انوس

    ان للة وان آلية راجعون
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