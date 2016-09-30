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معلمون بالطائف يكتشفون خصم بدلات كانوا تقاضوها في شهور سابقة.. وإدارة التعليم تعلّق

30 سبتمبر, 2016 , 12:14 م
معلمون بالطائف يكتشفون خصم بدلات كانوا تقاضوها في شهور سابقة.. وإدارة التعليم تعلّق
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صحيفة المرصد: شرعت إدارة تعليم محافظة الطائف في حسم مبالغ مالية من رواتب عدد من المعلمين والمعلمات، وذلك بصفة شهرية لاسترداد مبالغ قالت الإدارة إنها صرفت لهم بغير وجه حق.

وأوضح عدد من المعلمين المتضررين إنهم تفاجؤوا عند نزول راتب الشهر الحالي، بحسم مبالغ مالية من المرتبات الخاصة بهم، مبينين أن الإدارة تتحجج بخصم مبلغ بدل “القرى النائية” و”خارج الدوام” التي تقاضوها في وقت سابق، بحسب “سبق”.

وأضافوا أنه لا يحق لإدارة تعليم المحافظة استرداد المبالغ التي صرفتها سابقاً بموجب مستندات تدل على استحقاقهم لتلك البدلات، وكان الأحرى أن تقوم بإيقاف البدلات إن كانت بالفعل غير مستحقة من مرتبات الشهر القادم.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي، عبدالله الزهراني، إن المبالغ المالية المحسومة من حسابات بعض المعلمين والمعلمات والموظفين هي بدلات تمت استعادتها بناء على عدم استحقاقها إذ تشمل تلك البدلات “بدل نائي – بدل ضرر- خارج دوام” وهي غير مستحقة.

أكد أن ذلك تم بالتنسيق مع الشؤون الإدارية والمالية، وبناء على ما ورد من مدير شؤون الموظفين بالإدارة التعليمية بالمحافظة.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    ولد القصيم

    صح لسانك ياشهراني
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  2. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 13:18 م

    موحد

    تعليق المتسمي بالشهراني كيف تقسم بالله ان المعلمين مدلعين والتعليم فاشل . اتق الله وارضى بما قسم لك واترك الحسد وسال الله من فضله .
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  3. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    الشهراني

    وانت يادوا كحه ايش نتوقع منك مادام اسمك دوا كحه
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  4. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 13:16 م

    حسين السبيعي

    الأحرى أن تقوم بإيقاف البدلات إن كانت بالفعل غير مستحقة من مرتبات الشهر القادم ولايخصم أي شي قد صرف ساقا .
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  5. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 13:13 م

    الشهراني

    اكيدصاحب التعليق رقم 12 معلم فاشل ولا اعجبه نقد العقلاء اللي مكتشفينهم من زمان تقدر تشتري لك كمعلم غتره جديده فوق 200 ريال والله تموت مادفعتها
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  6. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 13:13 م

    ظربت معلم

    هم اكثر اجازات واكثر رواتب وفي نفس الوقت هم اكثر سخط وتشكي بالصراحة تنطبق عليهم مقولة بلاشي دلع
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  7. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 13:11 م

    دوا كحه

    الشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكمل دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
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  8. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    دوا كحه

    الشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكلم دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
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  9. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 13:07 م

    طلال الزهراني. الباحه

    ياشهراني اكيد انت بليد ومانجحت في المدرسة
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  10. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:11

    Hawai

    في التعليقات كمية كبيرة من الفاشلين منذ الصغر في دراستهم يحسدون المعلمين على أرزاقهم لله در الحسد ما أعدله....بدأ بصاحبه فقتله هم و الشيطان سواء
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  11. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    الشهراني

    بعدين تعال المعلم ليس لديه ثقافه اللي عنده السنه اللي فتت هوه اللي معه النسه هذي لا جديد لديه عنده كتاب تجكحضير له معه عشر سنوات اللي يقوله يعيده ما ا
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  12. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 13:05 م

    دوا كحه

    الشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكلم دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
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  13. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    عبدالله

    لاتنسون ايقاف المخصصات والشرهات التي تصرف *** يجب النظر فيها وايقافها فورا لانها تضر بالاقتصاد وتنهكه
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  14. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 12:58 م

    الشهراني

    اجازات بالشهور ورواتب عاليه ولا منهم فايده اقسم بالله مامنهم فايده حتى الاجيال الجدبده طالعه ماتفهم شي بسب التعليم المتدني بسب المعلم السعودي
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  15. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 12:53 م

    الشهراني

    والله العظيم ادلع موظفي الدوله هم المعلمين وتجدهم ابخل ناس في الحياه تموت على الفلوس احسم عليه الله لا يبعثه ماهو اطلق من العسكري
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  16. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    البرنس

    معلمين راتبهم اساسي عالي فوق العشرة وبعضهم فوق 20 الف من غير بدلات ام العسكري راتبه اساسي 2000 ريال واطيبهم 5000 ريال. واخير معلم يحمد ربه احسن له
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  17. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    على المتضرر اللجوء ,,,للقضااااااااااااااااااااااااااااء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:6984

    الحرمان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 12:40 م

    ابراهيم

    هذي البدلات تعطى للي شغال بالمناطق النائيه بس بعضهم نقل قريب لمسكنه او بيته و لم يخبرهم و استمر يستلمه بدون وجه حق و من حق الإداره استرجاع هذه المبالغ
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  20. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 12:36 م

    محمدالجعيد

    ليش خارج دوام للمدرسين . قرار الجهه الرسميه اجراء صحيح اكثر ناس مرتاحين المدرسين رواتب عاليه وشغل مافي حتى التدريس صفر عندهم
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  21. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 12:33 م

    ابوعبيد

    الموظف الحكومي المجتهد والمخلص والامين ،، مسكين وألف مسكين ،،، ومن بادي الوقت وهذا طبع الايامي ،، حلوات الأيام ما تمدي لياليها راحت السبع السمان
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  22. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 12:32 م

    ابو نوره

    علي أساس كنت تصرف في السابق. وكيف كنت تصرف. الحين صارت غير مستحقه.
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  23. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 12:20 م

    يقول لك

    لغاب النظام العب يا مسؤول
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