معلمون بالطائف يكتشفون خصم بدلات كانوا تقاضوها في شهور سابقة.. وإدارة التعليم تعلّق

صحيفة المرصد: شرعت إدارة تعليم محافظة الطائف في حسم مبالغ مالية من رواتب عدد من المعلمين والمعلمات، وذلك بصفة شهرية لاسترداد مبالغ قالت الإدارة إنها صرفت لهم بغير وجه حق.

وأوضح عدد من المعلمين المتضررين إنهم تفاجؤوا عند نزول راتب الشهر الحالي، بحسم مبالغ مالية من المرتبات الخاصة بهم، مبينين أن الإدارة تتحجج بخصم مبلغ بدل “القرى النائية” و”خارج الدوام” التي تقاضوها في وقت سابق، بحسب “سبق”.

وأضافوا أنه لا يحق لإدارة تعليم المحافظة استرداد المبالغ التي صرفتها سابقاً بموجب مستندات تدل على استحقاقهم لتلك البدلات، وكان الأحرى أن تقوم بإيقاف البدلات إن كانت بالفعل غير مستحقة من مرتبات الشهر القادم.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي، عبدالله الزهراني، إن المبالغ المالية المحسومة من حسابات بعض المعلمين والمعلمات والموظفين هي بدلات تمت استعادتها بناء على عدم استحقاقها إذ تشمل تلك البدلات “بدل نائي – بدل ضرر- خارج دوام” وهي غير مستحقة.

أكد أن ذلك تم بالتنسيق مع الشؤون الإدارية والمالية، وبناء على ما ورد من مدير شؤون الموظفين بالإدارة التعليمية بالمحافظة.