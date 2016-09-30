معلمون بالطائف يكتشفون خصم بدلات كانوا تقاضوها في شهور سابقة.. وإدارة التعليم تعلّق

صحيفة المرصد: شرعت إدارة تعليم محافظة الطائف في حسم مبالغ مالية من رواتب عدد من المعلمين والمعلمات، وذلك بصفة شهرية لاسترداد مبالغ قالت الإدارة إنها صرفت لهم بغير وجه حق.
وأوضح عدد من المعلمين المتضررين إنهم تفاجؤوا عند نزول راتب الشهر الحالي، بحسم مبالغ مالية من المرتبات الخاصة بهم، مبينين أن الإدارة تتحجج بخصم مبلغ بدل “القرى النائية” و”خارج الدوام” التي تقاضوها في وقت سابق، بحسب “سبق”.
وأضافوا أنه لا يحق لإدارة تعليم المحافظة استرداد المبالغ التي صرفتها سابقاً بموجب مستندات تدل على استحقاقهم لتلك البدلات، وكان الأحرى أن تقوم بإيقاف البدلات إن كانت بالفعل غير مستحقة من مرتبات الشهر القادم.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي، عبدالله الزهراني، إن المبالغ المالية المحسومة من حسابات بعض المعلمين والمعلمات والموظفين هي بدلات تمت استعادتها بناء على عدم استحقاقها إذ تشمل تلك البدلات “بدل نائي – بدل ضرر- خارج دوام” وهي غير مستحقة.
أكد أن ذلك تم بالتنسيق مع الشؤون الإدارية والمالية، وبناء على ما ورد من مدير شؤون الموظفين بالإدارة التعليمية بالمحافظة.
تعليقات ( 23 )
ولد القصيمصح لسانك ياشهراني
موحدتعليق المتسمي بالشهراني كيف تقسم بالله ان المعلمين مدلعين والتعليم فاشل . اتق الله وارضى بما قسم لك واترك الحسد وسال الله من فضله .
الشهرانيوانت يادوا كحه ايش نتوقع منك مادام اسمك دوا كحه
حسين السبيعيالأحرى أن تقوم بإيقاف البدلات إن كانت بالفعل غير مستحقة من مرتبات الشهر القادم ولايخصم أي شي قد صرف ساقا .
الشهرانياكيدصاحب التعليق رقم 12 معلم فاشل ولا اعجبه نقد العقلاء اللي مكتشفينهم من زمان تقدر تشتري لك كمعلم غتره جديده فوق 200 ريال والله تموت مادفعتها
ظربت معلمهم اكثر اجازات واكثر رواتب وفي نفس الوقت هم اكثر سخط وتشكي بالصراحة تنطبق عليهم مقولة بلاشي دلع
دوا كحهالشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكمل دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
دوا كحهالشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكلم دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
طلال الزهراني. الباحهياشهراني اكيد انت بليد ومانجحت في المدرسة
عدد التعليقات:11
Hawaiفي التعليقات كمية كبيرة من الفاشلين منذ الصغر في دراستهم يحسدون المعلمين على أرزاقهم لله در الحسد ما أعدله....بدأ بصاحبه فقتله هم و الشيطان سواء
الشهرانيبعدين تعال المعلم ليس لديه ثقافه اللي عنده السنه اللي فتت هوه اللي معه النسه هذي لا جديد لديه عنده كتاب تجكحضير له معه عشر سنوات اللي يقوله يعيده ما ا
دوا كحهالشهراني كلامك صحيح والدليل ع فشل التعليم انه طلع عينةمثل عيناتك... لاينقدالمعلم إلا فاشل اوحاسد.. ليش ماتكلم دراستك وتصير معلم او ع الاقل جامعي
عبداللهلاتنسون ايقاف المخصصات والشرهات التي تصرف *** يجب النظر فيها وايقافها فورا لانها تضر بالاقتصاد وتنهكه
الشهرانياجازات بالشهور ورواتب عاليه ولا منهم فايده اقسم بالله مامنهم فايده حتى الاجيال الجدبده طالعه ماتفهم شي بسب التعليم المتدني بسب المعلم السعودي
الشهرانيوالله العظيم ادلع موظفي الدوله هم المعلمين وتجدهم ابخل ناس في الحياه تموت على الفلوس احسم عليه الله لا يبعثه ماهو اطلق من العسكري
البرنسمعلمين راتبهم اساسي عالي فوق العشرة وبعضهم فوق 20 الف من غير بدلات ام العسكري راتبه اساسي 2000 ريال واطيبهم 5000 ريال. واخير معلم يحمد ربه احسن له
عدد التعليقات:1
إنسان منصفعلى المتضرر اللجوء ,,,للقضااااااااااااااااااااااااااااء
عدد التعليقات:6984
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ابراهيمهذي البدلات تعطى للي شغال بالمناطق النائيه بس بعضهم نقل قريب لمسكنه او بيته و لم يخبرهم و استمر يستلمه بدون وجه حق و من حق الإداره استرجاع هذه المبالغ
محمدالجعيدليش خارج دوام للمدرسين . قرار الجهه الرسميه اجراء صحيح اكثر ناس مرتاحين المدرسين رواتب عاليه وشغل مافي حتى التدريس صفر عندهم
ابوعبيدالموظف الحكومي المجتهد والمخلص والامين ،، مسكين وألف مسكين ،،، ومن بادي الوقت وهذا طبع الايامي ،، حلوات الأيام ما تمدي لياليها راحت السبع السمان
ابو نورهعلي أساس كنت تصرف في السابق. وكيف كنت تصرف. الحين صارت غير مستحقه.
يقول لكلغاب النظام العب يا مسؤول