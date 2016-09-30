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المخلوع صالح يستنجد بإيران بعد محاولة الحوثي اغتياله

30 سبتمبر, 2016 , 19:36 م
المخلوع صالح يستنجد بإيران بعد محاولة الحوثي اغتياله
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صحيفة المرصد : كشف مصدر يمني، عن محاولة جديدة من قبل جماعة الحوثي المتمردة لاغتيال المخلوع علي عبدالله صالح، مشيراً إلى أن الحوثيين حاصروا المخلوع في جبل نقم بصنعاء مساء أول من أمس، في ليلة وصفها أتباع المخلوع بـ”الليلة السوداء”.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن” السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن الموقع الذي يتحصن فيه المخلوع شهد اشتباكات بين حراسات علي صالح والحوثيين تسببت في سقوط عدد من القتلى وإصابات لعدد آخر، حيث قتل 4 أشخاص من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع، وقيادي حوثي واثنان من مرافقيه في شارع الخمسين بصنعاء.

وفيما يحرص صالح على إيهام الآخرين أنه لا يوجد خلافات بينه وبين الحوثيين، قال المصدر إن المخلوع أجرى توجيهاً مباشراً للقيادي المؤتمر ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي للتواصل المباشر مع الإيرانيين، وكان ظاهر الطلب التدخل من أجل الاعتراف بالمجلس السياسي، بينما باطنه هو التدخل والضغط على الحوثيين من أجل التوقف عن هجماتهم المتتالية في الأماكن التي يوجد فيها، والتربص به.

قرار بالتصفية

وبين المصدر أن الاجتماع الذي عقد في صنعاء في شهر يوليو (تموز) الماضي، لتكوين المجلس السياسي وحضره رئيس ما يسمى المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أبوراس، تم تغيير موعد اللقاء فجأة ليتم أخذ الطرفين ومرافقيهما إلى موقع مجهول كان يوجد فيه المخلوع صالح، وهذا دليل على أن صالح يخشى الاغتيال والخيانات.

قال المصدر إن الحوثيين اتخذوا قراراً بتصفية صالح، وتم تجهيز فرقة خاصة مهمتها اغتيال المخلوع، لافتاً إلى أن هذه الفرقة تضم مجموعات تقوم بعضها برصد تحركات صالح، وأخرى تتبع قياداته الأمنية والعسكرية، مبيناً أن هذا الرصد جعل صالح يكتفي بحراسات شخصية قليلة جداً، خشية انكشاف موقعه للحوثيين.

وأضاف أن المشرف على العملية هو القيادي بالجماعة عبدالكريم الحوثي، وله تواصل مباشر مع استخبارات حزب الله في لبنان وإيران، وهناك ضغوط على الحوثي بتصفية عاجلة للمخلوع صالح، لا سيما بعد تورطه في قتل حسين الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي ووجود ثأر سابق، بالإضافة إلى انكشاف مطامع المخلوع في الانقلاب على الحوثيين.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    ابن بالبلد

    اتمنا تكون اخبار صحيحهاللهم اجعل باسهم بينهم واقتلهم ببعض واحم المنلكه واليمن من ايران واذنابها الخونه المرتزقه
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  2. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    متأمل

    مسلسل الحروب الست ، ومسرحية الإغتيال من الحوثيين أصبحت مكشوفة يا على ما تشتي تلعب غيرها ، أمانة الله يا ذاك أنك زيدي حوثي وحتى لو تغيروترقع جلدك ..
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  3. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    بخن بخن

    معليش أرحموا عقولنا . ولماذا يصفونه؟ لايوجد بينهم ايةةخلافات لامذهبيه ولا سياسيه.
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  4. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 20:47 م

    قلت

    كلام صحف نريد حقائق دامغه تعبنا كل شوي خبر واخرتها معاد نصدق
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  5. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    متأمل

    على صالح الولد الصالح والعميل الأصيل للإستخبارات الأمريكية ، كان الراعي والداعم للقاعدة ، ولذا هو تحت نظر الأمريكان ومازال ورقة بايديهم لغرض في أنفسهم
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  6. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 20:41 م

    مسمار

    ههههه صدقتو هالفلم الحوثي من اخراج المخلوع ( الاغتيال الكبير. ) لايمكن للحوثي ان يقوم باغتياله فالمخلوع سندهم بالعده والعتاد حركااااات زيود
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  7. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 20:41 م

    عبدالعزيز//

    اللهم اجعلها بينهم فكلاهما خونه لادين ولا وطن
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  8. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 20:35 م

    المخلوع صالح حمار هاذا طول اذانه ايران لامكن تحميك من الحوثي

    ايران ماتحمي نفسها دولة متناقضه
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  9. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 20:32 م

    محمد

    علي صالح ذنب المجوس هو اللي سلمهم السلطه وبيغتالونه يوما من الايام
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  10. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  11. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:3937

    العنيد

    والله علي عبدالله صالح خاين المفروض الحوثيين يتعشون به قبل مايتغدا بهم نصيحة ياحوثه عليكم به تراني ناصح لكم طيروه بقنبله اربي جي
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  12. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 20:04 م

    مافهمة الموضوع ؟

    الحين كانت محاولة الاغتيال في جبل نقم وبقدرة قادر سارت في شارع الستين بصنعاء . ممكن شوي توضيح . وبعدن اذا كان المحاولة صحيحه ليش مايهرب علي صالح ؟؟؟
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  13. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:3937

    العنيد

    رسالتي لكل حوثي اقتل علي صالح قبل مايذبحكم لانه بيخونكم
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  14. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    wad

    مخالف للنشر
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  15. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:3937

    العنيد

    لعنه الله عليك يالخبيث !!
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  16. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 19:54 م

    ترامب

    مات شارون ومات بيريز ولم يحاسبا ومازال بوش وبلير أحياء ولن يحسابوا. وحده صدام قدم قربانا هدية لإيران. هانت هذه الأمة على الجميع منذ زمن بعيد
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  17. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    شيماء الأنيقة

    الله وأكبر عليه الظالم
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  18. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    رعد الجنوب

    اللهم عليك بهم اجمعين
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  19. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:638

    عاشق وطنه

    ياليتهم قتلوه لتنتهي هذه الحرب
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  20. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    حيلهم بينهم
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