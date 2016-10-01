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تركيا تحدد جدولاً زمنياً لإغلاق حدودها بشكل كامل مع سوريا

1 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص
تركيا تحدد جدولاً زمنياً لإغلاق حدودها بشكل كامل مع سوريا
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صحيفة المرصد: أوضح وزير الدفاع التركي “فكري إيشق” أمس الخميس، أن الحدود التركية مع سوريا والممتدة بطول 911 كيلومتراً، سيتم إغلاقها بحلول الربيع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تشييد جدار لهذا الغرض.

“إيشق” وفي تصريح للصحفيين في مدينة “قرقميش” عند الحدود مع سوريا قال “نريد إغلاق الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 911 كيلومترا.. ستغلق تماماً بحلول ربيع عام 2017”.

ويؤكد مسؤولون أتراك أن الجدار يهدف لوقف عمليات التسلل من سوريا إلى تركيا، التي تستضيف حالياً ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

وكانت السلطات التركية شرعت ببناء جدار إسمنتي على الحدود مع سوريا في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي جنوب البلاد، ضمن التدابير الأمنية التي تتخذها أنقرة لمنع المتسللين من دخول أراضيها.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الجدار الذي يبنيه الجيش التركي سيكون مؤلفاً من حواجز إسمنتية متنقلة بارتفاع ثلاثة أمتار وعلى طول 8 كيلومتر.

وأضافت وسائل الإعلام أن الحكومة التركية ستزود السور بسياج وكاميرات مراقبة من أجل العمليات الأمنية، على أطراف المدن التركية المحاذية للحدود السورية، وهي هتاي وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفا، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 10 ملايين دولار.

كما بنت تركيا مؤخراً خندقاً حدودياً بطول 365 كم، وتم تزويد الشريط الحدودي بإضاءة وكاميرات ليلية وأسوار شائكة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طول الحدود.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت في بيان، الثلاثاء الماضي، أنها أوقفت ألفاً و518 سوري، حاولوا الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية مع سوريا، بحسب وكالة “الأناضول”.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    الشاويش عطيه

    من أبسط حقوقكم .. ******
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  2. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    عاقل

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  3. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    مسمار

    لايمكن لاردوغان ان يتخذ قرار خاصه بعد فجعة الانقلاب..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    من حائل

    الله يحفظ تركيا شعبها وقائدها ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    ( ريما Rima )🍎

    والغيت بتركيا كما سمعنا عقوبة الزنا □قالوا خليفة المسلمين🐷✋4❗⁉
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  6. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    ( ريما Rima )

    ولكي يدخلون المجوس والروافض وحزب الآت من حدود إيران والعراق ولبنان ولكي تكثر المجازر لأهل السنة □هذا اردوغان قالو خليفة المسلمين و
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  7. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    شيماء الأنيقة

    الله يكون في عون المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    ( ريما Rima )🍎

    بردوغان🍊 دخل على سوريا الداعشيين بفتح حدوده ويوم زاد عددهم الداعشيين تبي تغلق الحدود قصف جوي مع داعش مع إغلاق الحدود ولكي
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  9. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    سند

    هذه الحدود هي منبع الارهاب العالمي
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  10. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    عمر

    بدري يااااااااااااااااااا اردوقان
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