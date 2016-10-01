بعد أقل من 24 ساعة على إقرار جاستا.. ندم في الكونغرس!

صحيفة المرصد-24- رنا نمر: أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعدادهما لإعادة صياغة القانون الذي يتيح لضحايا هجومات 9\11 ملاحقة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على رفض الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما على المشروع في ما شكل سابقة في ولايتي الرئيس الديموقراطي.
السعوديين مهتمون بالخيارات لتغيير القانون، وهو ما لا يمكن أن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر
ونقل موقع بلومبرغ عن الزعيمين الجمهوريين إنه يمكن أن يكون للقانون تبعات غير مقصودة، بما فيها إمكان إحالة جنود أمريكيين أمام محاكم حكومات أجنبية.
وقال ريان للصحافيين: “أعتقد أن ثمة طريقة لتصحيح الأمر لئلا يواجه عسكريونا في الخارج مشاكل قانونية، مع حماية حقوق ضحايا 9\11”.
كذلك، أبدى ماكونيل قلقه من التبعات غير المقصودة للقانون، لافتاً إلى أنه يمكن أن تكون ثمة حاجة لبعض التغييرات.
الحصانة السيادية
وقبل التصويت، حذر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من هذه المشكلة تحديداً، والمتعلقة بكون إضعاف مفهوم الحصانة السيادية يمكن أن يرتد على واشنطن إذا حاولت دول أجنبية القيام بالمثل، ما دفع وزير الدفاع آشتون كارتر إلى توجيه رسالة إلى رئيس لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبري تقول إن القانون يمكن أن يعرض الأمريكيين لدعاوى وعملية “تطفل”، حتى ولو تبين في النهاية أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن حادث محدد.
البيت الأبيض
ولكن جهوريين قالوا إن البيت الأبيض لم يدافع بقوة عن موقفه، محملين الرئيس مسؤولية مشروع قانون صادقوا عليه ليصير قانوناً متجاوزين الفيتو الذي فرضه عليه وفقاً لموقع 24 الإماراتي.
شومر يعارض
وأكد تشاك شومر الذي يتوقع أن يكون الزعيم المقبل للديموقراطيين والذي كان أحد راعيي مشروع القانون، معارضته تغييرات تضعف مشروع القانون.
وقال: “أنا مستعد للنظر في أي اقتراح يقدمونه، ولكن ليس ما يؤذي العائلات”.
وحمل ماكونيل البيت الأبيض مسؤولية جهد غير مناسب لشرح مخاوفه، قائلاً إنه “كان ثمة إخفاق في التواصل منذ البداية”، إذ “كان الجميع مدركاً هوية المستفيدين المحتملين، ولكن لا أحد ركز حقاً على الانعكاسات السلبية على العلاقات الدولية”.
السعوديون
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليل الأربعاء، وأن السعوديين مهتمون بالخيارات لتغيير القانون، وهو ما لا يمكن أن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
وأوضح أنه “بحد أدنى سيكون محصوراً بهجمات 9\11″، فيما الخيار الآخر سيكون تغيير العتبات القانونية للمشروع، أو إنشاء عملية منفصلة لمحكمة قانونية.
تعليقات ( 33 )
اليوسياللهم انك تعلم ان الصهيونية العالمية هي سبب كل بلاء يصيب المسلمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد ببن قلوبهم جميعاً ٠
عمرحسبنا الله ونعم الوكيل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
صفخــهوعلى نفسها جنت براقش......... اميركا بدأت تنهارمن داخلها.... الكونجرس رعاع ووقعوا في المطب........ يحفرون ويقعون في الحفره .... بدأو يرقعو جستا مستا
احمداتركونا من العاطفة القادم صعب للغاية والله يستر
طواني الهم ***أتمنى أن لاينشغل مسؤولينا بمثل هذا الكلام ويبدأون في البحث عن وسيلة تخلصنا من هذا العبث الأمريكي
ملاهيالحرب الخفيه التي تقودها امريكا وايران واسرائيل اصبحت ضد الاسلام السني اصبحت مكشوفه واذا اتحدت باكستان والسعوديه وتركيا والسودان والجزائر مايقدر عليهم
بوزهراء القطيفيكل هذا بأسباب قلم الخرطي وحاشيته أتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله
ملاهيكل الكلام مامنه فايده علي الدول الاسلاميه اولا الاعتماد علي نفسها في صناعة غذائها ودوائها وسلاحها والا سوف تبقي عرصة للابتزاز من امريكا وغيرها
Ksbتعليق ٩ روح نام احسن لك
قانون امريكا غزو قضائي بدل العسكري ويجب التصدي له بقوةعلى الدول الاسلاميه والعربية سحب السفراء من امريكا وطرد السفراء الامريكيين وقطع التعاون بكل اشكاله وعلى امريكا سحب قواعدها العسكريه
قانون امريكا غزو قضائي بدل العسكري ويجب التصدي له بقوةللقضاء على امريكا
امريكا لايحق لها سن قانون بمحاكمه الدول فهي مطلوبه للمحاكمه بالمثلحتى محاكمنا تطالب امريكا لجرائمها البشعه بحق ملايين المسلمين والجيش الامريكي يجيش ارهابي مطلوب للعداله
الشنفرهيقول سيكون محصورا على هجمات 11سبتمبر يعني يفصلوه علينا تفصيل والا يساومونا على مبلغ 50مليار دولار لتغيير القانون!!!
وهل امريكا قاضي يحاكم الناس بمزاجه لتذهب امريكا للجحيم بلطجه عيني عينك هاذي سرقه اموال شعوب بحجه واهيهاذا فعلت امريكا جستا عليها الانسحاب من جميع القواعد الخليجيه والاسلاميه والعربية ولا سوفا تخسر خسائر لم يسبق لها مثيل بالتاريخ
لله عظيم الحمد والثناءتمزيق السيادة الدولية يوازيها ردة فعل عالمي لملاحقة الكونجرس الامريكي قضائياً حول العالم نظير تورطه في الفوضى المصطنعه من تشريعه الغير قانوني لجاستا!!
وهل امريكا قاضي يحاكم الناس بمزاجه لتذهب امريكا للجحيم بلطجه عيني عينك هاذي سرقه اموال شعوب بحجه واهيهلايحق للمجرم للارهابي ان يحاكم الناس امريكا اكبر دولة راعيه للارهاب والدليل دعمها لسرائيل وقتلها للعراقيين والفلسطنيين والافغان والفتناميين واليابان
اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلمكيذا ولا كيذا لابد يجي يوم ونتحارب مع اليهود وهذا طريق وعارفين نهايته والله اعلم
وهل امريكا قاضي يحاكم الناس بمزاجه لتذهب امريكا للجحيم بلطجه عيني عينك هاذي سرقه اموال شعوب بحجه واهيهاقسم بالله انهم ظلمه ومجرمين ورهابيين امريكا من عطاهم الحق بحرب العراق وفغانستان واليابان ودعم ارهاب اسرائيل
لله عظيم الحمد والثناءمايسمى جاستا!! سيضع اسرائيل في القفص حالما يتم تفعيل المحاكمات في امريكا وحول العالم ضد الجرائم التي ارتكبتها ضد البشرية من قتل وإرهاب وتدمير وتهجير
وهل امريكا قاضي يحاكم الناس بمزاجه لتذهب امريكا للجحيم بلطجه عيني عينك هاذي سرقه اموال شعوب بحجه واهيهامريكا قبل متطلب تعويض عليها تعويض اليابان والعراق وفغانستان وفتنام وفلسطين
الله اللهلا بالله متضايقين
دلائل هذا التضارب في التصريحاتإما أنهم تلقوا أوامر اللوبي الصهيوني بالتنفيذ حالا .. أو مناورة وتمويه لتخديرنا بينما هم مؤامرتهم الدنيئة كما يعملون في سوريا من اطلاق تصريحات متضاربة
من المدينهاقرو القانون ولا ماقرو مافي فلوس ولا ريال تاخذو من دولتنا نحن فدا الوطن والاسلامة
ناقد مش حاقدالهدف الاصلي لهذه البلطجة هو استبعاد روسيا والصين والاتحاد الاوروبي ...
معلم متقاعديا حرااام كسروا خاطري . لابد أن يكون الإعلام وسيلة لتوعية الناس ونقل الحقيقة
هل اسرائيل خايفه من جستا يفتح مطالب فلسطيناسرائيل المتضرر من جستا
ماشاء الله .مخالف
عجيبةواضح جدا انهم يريدون ان يفصلوا قانون يدين السعودية فقط وحين وجدوا المقاس شوي اكبر وقد يصل الى ايران واسرائيل يريدون اعادة صياغته لحماية اذنابهم
لله عظيم الحمد والثناءهؤلاء هم من صنع فوضى جاستا!! ( كذلك دول العالم من حاملي الاذونات والسندات والاصول يعملون خلال هذه الساعات لحماية استثماراتهم من فوضى جاستا!! )
على اليابان رفع مطالبات ومحاسبه امريكا على قنابل هورشيما التي قتلت قرابه 100 الف مواطن من اليابانامريكا فتحت باب الجحيم على نفسها اليابان والعراق وفغانستان وفتنام وغيرها من تضررو من امريكا عايهم رفع مطالبات بتعويضات ضخمه تدفعا امريكا بموجب جستا
عمر عمر عمرولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم xx