بعد أقل من 24 ساعة على إقرار جاستا.. ندم في الكونغرس!

صحيفة المرصد-24- رنا نمر: أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعدادهما لإعادة صياغة القانون الذي يتيح لضحايا هجومات 9\11 ملاحقة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على رفض الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما على المشروع في ما شكل سابقة في ولايتي الرئيس الديموقراطي.

السعوديين مهتمون بالخيارات لتغيير القانون، وهو ما لا يمكن أن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر

ونقل موقع بلومبرغ عن الزعيمين الجمهوريين إنه يمكن أن يكون للقانون تبعات غير مقصودة، بما فيها إمكان إحالة جنود أمريكيين أمام محاكم حكومات أجنبية.

وقال ريان للصحافيين: “أعتقد أن ثمة طريقة لتصحيح الأمر لئلا يواجه عسكريونا في الخارج مشاكل قانونية، مع حماية حقوق ضحايا 9\11”.

كذلك، أبدى ماكونيل قلقه من التبعات غير المقصودة للقانون، لافتاً إلى أنه يمكن أن تكون ثمة حاجة لبعض التغييرات.

الحصانة السيادية

وقبل التصويت، حذر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من هذه المشكلة تحديداً، والمتعلقة بكون إضعاف مفهوم الحصانة السيادية يمكن أن يرتد على واشنطن إذا حاولت دول أجنبية القيام بالمثل، ما دفع وزير الدفاع آشتون كارتر إلى توجيه رسالة إلى رئيس لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبري تقول إن القانون يمكن أن يعرض الأمريكيين لدعاوى وعملية “تطفل”، حتى ولو تبين في النهاية أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن حادث محدد.

البيت الأبيض

ولكن جهوريين قالوا إن البيت الأبيض لم يدافع بقوة عن موقفه، محملين الرئيس مسؤولية مشروع قانون صادقوا عليه ليصير قانوناً متجاوزين الفيتو الذي فرضه عليه وفقاً لموقع 24 الإماراتي.

شومر يعارض

وأكد تشاك شومر الذي يتوقع أن يكون الزعيم المقبل للديموقراطيين والذي كان أحد راعيي مشروع القانون، معارضته تغييرات تضعف مشروع القانون.

وقال: “أنا مستعد للنظر في أي اقتراح يقدمونه، ولكن ليس ما يؤذي العائلات”.

وحمل ماكونيل البيت الأبيض مسؤولية جهد غير مناسب لشرح مخاوفه، قائلاً إنه “كان ثمة إخفاق في التواصل منذ البداية”، إذ “كان الجميع مدركاً هوية المستفيدين المحتملين، ولكن لا أحد ركز حقاً على الانعكاسات السلبية على العلاقات الدولية”.

السعوديون

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليل الأربعاء، وأن السعوديين مهتمون بالخيارات لتغيير القانون، وهو ما لا يمكن أن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وأوضح أنه “بحد أدنى سيكون محصوراً بهجمات 9\11″، فيما الخيار الآخر سيكون تغيير العتبات القانونية للمشروع، أو إنشاء عملية منفصلة لمحكمة قانونية.