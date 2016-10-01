صحيفةالمرصد: أسقطت لائحة تقويم الأداء الوظيفي المقرر تفعيلها بشكل رسمي اعتباراً من غد (الأحد)، «الحصانة» عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل، إذ أقرت اللائحة فصل الموظف صاحب التقييم (غير مرضٍ)، بشرط إمهاله ثلاثة أعوام لتحسين الأداء مع حرمانه من «العلاوة» في كل عام.
وبحسب صحيفة”عكاظ” ,تنص اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام القادمة، مشددة على ضرورة حصول موظفين من كل 20 موظفاً على تقدير (ممتاز)، وتمتعهما بعلاوة تراوح ما بين 5-6%، فيما يحرم موظفان من كل 20 موظفاً من العلاوة بعد حصولهما على تقييم (غير مرضٍ).
وبحسب اللائحة، فإن الجهات الحكومية ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء وفقاً لدليل إرشادي أرفق مع اللائحة، مطالبة في الوقت ذاته بتحديد النسبة المئوية لكل فئة، بناء على تعميم سنوي.
الفصل لموظفي” القطاعات الحكومية “غير المنتجين بعد فرصة الـ 3 سنوات!
صحيفةالمرصد: أسقطت لائحة تقويم الأداء الوظيفي المقرر تفعيلها بشكل رسمي اعتباراً من غد (الأحد)، «الحصانة» عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل، إذ أقرت اللائحة فصل الموظف صاحب التقييم (غير مرضٍ)، بشرط إمهاله ثلاثة أعوام لتحسين الأداء مع حرمانه من «العلاوة» في كل عام.
تعليقات ( 10 )
الطائر الحزينواكثر الادارات عنصريه وشلليه ؟ يروح فيهاالضعيف الغلبان .بس بيحصل انتقامات وغدر خارج مجال العمل ؟
الطائر الحزينالشوارع مليانه بالبطاله يعني لو في 20 اثنين بعض الادارة عدد الموظفين الى 500يعني كم عدد ينفصل مايقارب 50ينفصل 1-تكثر السرقه. 2-الاجرام والفساد
عينوالله بعض المدراء ما يخافون الله حسب الصادقه والمصالح يقييم الموظف مهما كان مجتهد بالعمل
مواطنالعلاوه لموظفان فقط حتى لو حصل ال 18 الباقين على تقييم "ممتاز " يعني 80 % من موظفين الدوله لايحصلون على علاوه ......شكلكم جادين والدعوه مطوله
لايفمتى يكون أسلوب التشجيع واستنهاظ الهمم هو السائد ، بعيد ا عن اُسلوب التهديد والوعيد الذي يولد الإحباط ؟
ابو الحمزةاتمنى من المسؤلين الذين تبنو نظام شركة ارامكو أن يعتمدوا انظمة ارامكو الأخرى التي بها فائدة للموظف وليس فقط الأنظمة القمعية !!!
😕الله الله على الأخبار الحلوه والله احسن الكل يأخذ نصيبه بس من يقومنا 😕
ابو الحمزةليس المهم القانون المهم من سوف يقيّم هذا الموظف الغلبان ويحكم عليه مرض او غير مرض من سوف يحميه من العنصرية والمصالح الشخصية في القطاعات الحكومية .
ابو شلشطيب اذا كان جميع الموظفين ملتزمين ومنتجين
ابو الحمزةبقدرة قادر تحول قانون العمل في السعودية إلى نسخة طبق الأصل من نظام شركة ارامكو السعودية بركااااتك ياسيدنا الشيخ