مواطن يتزوج الثانية بعد13 عاما… والزوجة الاولى تطلب الطلاق بـسبب « الفول»

صحيقة المرصد: لم تجد مواطنة لتبرير طلب الطلاق من زوجها بعد علمها بزواجه الثاني سوى أن تستند على إصابته بمرض (فوبيا الفول)، حيث قررت محكمة الأحوال الشخصيَّة بجدَّة إحالة الدعوى إلى لجنة إصلاح ذات البين لإعادة الوئام للأسرة، مشيرة إلى أنَّها صبرت على وضعه 13 عامًا، ولم تفكر في طلب الانفصال إلاَّ بعد علمها بشدة خطورة المرض المذكور بعد اطلاعها على المواقع الطبيَّة بالإنترنت.
وبحسب صحيفة “المدينة” ,فإنَّ الزوجة الأربعينيَّة ضمنت في دعواها بأن إصابة الزوج بالمرض جعلته يشعر بالتعب والإرهاق الدائم، بدرجة أثرت على حياته الزوجيَّة وجعلها غير قادرة على التعايش معه، وتخشى تعرضها للأمراض الوبائية المصاحبة لحالته.
وأكد المصدر أن الزوج أكَّد في ردّه على الدعوى بعدم صحة المبررات، التي ساقتها زوجته، وقال: إنها تعيش فترة اضطراب بسبب زواجه الثاني، مشيرًا إلى أن «أنيميا الفول» لا يمثل خطورة عليه أو أسرته، واستدل على ذلك بإنجاب ثلاثة من الأبناء والبنات الخالين من جميع الأمراض الوراثيَّة، ومعربًا عن استعداده لتقديم تقرير طبي لما ذكره من دفوعات في الدعوى.
تعليقات ( 46 )
رجلتعليق 40 سعد ..لاتتزوجها هي لي انا خطبتها قبلك
مس .. تقرالطلاق لا يحل المشكله . والزوج مارس حق من حقوقه الشرعية والرجولية. فالواجب عليها عقلا وعرفا أن تبارك لزوجها وتدعو له بالتوفيق والوئام 💔💝
برشلونيتصبر عليك طول الفتره هذي وتتزوج عليها صدق مالك خاتمه مصلحجي تبحث عن رفاهية نفسك واسعادها ع جروح واحزان الاخرين
الصابربزيارة أبنائه دون طلاق.واذا أصرت الزوجه دون مبرر حقيقي.يتم نشاطها. ولهذا نقلل من الطلاق وضياع الأولاد.
زائر عابرأنا أستغرب من الرجل الذي يصر أن يعيش مع إمرأة لا تريده -أين كرامتك ؟ كيف تتمسك بإمرأة طابت نفسها منك و أصبحت لا تطيق رؤيتك؟ أليست لديك كرامة وعزة نفس؟
الصابريجب أن يراعى مصلحة الأولاد.أوﻵ.وعندما يكون الزوج من أهل الصلاح.يلزمه القاضي بتوفير سكن ومعيشه للأولاد دون طﻵق وله الحق بزيارة أبنائه.
سعدت38//شكرا ..من معرفك/ حسبي الله عليك من رجل!؟واضح انك طيبه وماتعرفين العنف والقسوه لذلك شكرا ﻻافكربالزواج 1438لحد مانشوف اﻻمور!!
الصابرأي إمرأة تطلب الطلاق ومعها أولاد .يجب أن يراعى مصلحة الأولاد أوﻵ..وخاصة إذآ الزوج من أهل الصلاح.يلزم القاضي الزوج بتوفير مسكن ومعيشه وله ألحق بزيارة ب
حسبي الله عليك من رجلتعليق 30 ( سعد ) حتى انا موافقة عليك .
deletedوانصح البنات ان يتزوجون أجانب لان الأجنبي وسيم ومزيون وطبعه زين واذا مرضتي بعدين بيوقف معك في الشده وفي اللين صدقيني ما راح يتركك ويتخلى عنك اذا مرضتي
محقإلى 31 تبغى أجنبية رح تزوجها في بلدها وخليك معاها هناك ولا عاد نشوفك لسنا ناقضين مولدين حاسدين حاقدين
himaبدون قال وقالت,اعطوها طلبها,ويادار مادخلك شر بلمعروف.
صريحاعرف سعوديين اذا مرضت زوجته خلاها وراح يدور على غيرها طيب ليش تخليها وهي بحاجتك
عدد التعليقات:10379
إنسان منصفاللي يقول تزوج أجنبيه ,,,والثاني ,,,تقول ,,تزوجن ,,,أجنبي,,,,الكل غلطان,,,,الإختيار ,,الصح,,,,,هو المطلوب,,,سواء ,,,وطني ,,,أو أجنبي ,,,للبنت ,,والرجل
deletedانصح الشباب ان يتزوجون أجنبيات لان الأجنبيه تكون حلوه ومزيون وطبعها زين واذا مرضت بعدين بتوقف معك في الشده وفي اللين صدقني ما راح تقول طلقني اذا مرضت؟
سعدت27/والدليل ع صدق كﻻمك ت23/موافقه ع خطبة شخصين صاحب ت8 و صاحب ت14؟؟كيف تجي وكلهم جاهزين!؟
deletedفرضنا انه مريض تخلينه اذا ما جلست معه في الشده متى بتجلسين معه .....
deletedالنساء ناقصات عقل ودين والله لو العصمه لها ان تتزوج عشر أشخاص ما عندها مشكله....
رجلاعرف واحدمن احسن اﻻزواج وهو رايح لعمله بطريق سفرصار له حادث نتج عنه شلل رباعي اول صدورالتقريرطالبت الزوجه بنذاله واخوانهابالطﻻق وسحب 3 اطفال من ابوهم!
deletedمرض الفول شي غريب
حسبي الله عليك من رجلتعليق 8 وتعليق 14 انا موافقة .
لولوبنات تزوجوا اجنبي وسيم ورومنسي وقنوع ويتحمل المسؤولية ويقدر الزوجة ويحترمها،اما السعودي يجيب لك الضغط والسكر والهم والنكد ويشفظ مالك ودمك ويتزوج عليك3
عدد التعليقات:10379
إنسان منصفماتبيك,,,,هي ,,,,العشره بالغصب,,,,,صحيح ,,,,بعض البشر,,,وجهه مغسول ,,,بمرق,,,,,!!
سلوىأكيد طول عشرته معاها مقصر بالحقوق الزوجيه بسبب التعب وهي صبرت وضحت وراح الشباب ويوم زاانت علومه قال بتزوج حسبي الله على كل رجل نذل و اناني
سعدلو كل مرأة طلبت الطلاق نفذ طلبها كان كل النساء مطلقات وبعدين الزواج الثاني يقضي على العنوسه
رجلت14/اسعدالله صباحك..سبقتك ياالحبيب وﻻيخطب احدكم ع خطبة اخيه!! ههههه ت4////كلش جاهزوجاد..ارجو الرد سريعا..قلبناها شات زواجات
زائرت10-اوﻻ التعددللرجال وهذاتشريع احكم الحاكمين ثانيا هذازوجهاوابوعيالهاتوقف معه بالحلوه والمره ولو مسعدته والله مايدور غيرام عياله ووجع الراس والجيب!
نويرصبرت عليه 13 عام وفي الأخير يتزوج عليها !!! الرجال مالهم امان ناكرين العشرة وجاحدين المعروف .. اطلبي منه الطلاق وتزوجي اجنبي وفي ومخلص ويقدر العشرة
زائر9-زائر عابر..احيانا يصبر الزوج ع اذى زوجته ويحكم عقله ﻻ عاطفته وحقوق نفسه.. لمصالح اكبر مثل الخوف ع اﻻبناء فهم ضحية الطﻻق وواقعنايشهدبذلك!؟
القناعة كنز لا يفنى6 زائر ياشين النذاله وقلة الخاتمه..خاصه من اقرب الناس مثل الزوجه! // حط نفسك مكانها وجرب تعيش شعورها؟ لو الشرع يبيح للنساء التعدد كما الرجل وش شعورك؟
زائر عابرأنا أستغرب من الرجل الذي يصر أن يعيش مع إمرأة لا تريده -أين كرامتك ؟ كيف تتمسك بإمرأة طابت نفسها منك و أصبحت لا تطيق رؤيتك؟ أليست لديك كرامة وعزة نفس؟
رجلت 4///انا جاهز
فشلفي ناس كثير فيهم انيميا الفول لو يشم ريحه فول يغمى عليه وربما يموت وايضا اطفال بالمدارس احذرو ورائحه النفثالين طالبوا المدارس بمنعها تضر الاطفال
زائرياشين النذاله وقلة الخاتمه..خاصه من اقرب الناس مثل الزوجه! يعني بصحته حلو ولو يمرض تسحب ع زوجهابدل الوقفه معه وحتى لو تزوج حﻻل ماراح يدور حرام!؟
AMS.fخلا ما تبيك طلقها . كيف تقبل ونسانة تعيش معك ما تبيك .
حسبي الله عليك من رجلالله يوفقهم ويبارك لهم في حياتهم هكذا هم النساء يجدن غيرة شديدة في زواج الرجل من الثانية . يارب ترزقني بزوج عنده زوجة أخرى .
عدد التعليقات:3286
ولدالشيوخصبح صبح.. صباحكم زي الفول 😂😂😂😂😂😂. اللهم اشفـ كل مريض من المسلمين..
الشماليالطلاق بسبب ( الفول ) اجل اكيد الزوجه افريقيه
حسبي الله عليك من رجلالزواج الثاني أكبر من اي داء بالنسبة للمرأة حرقت قلبها وهنتها امام اَهلها ومجتمعها