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مواطن يتزوج الثانية بعد13 عاما… والزوجة الاولى تطلب الطلاق بـسبب « الفول»

1 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص
مواطن يتزوج الثانية بعد13 عاما… والزوجة الاولى تطلب الطلاق بـسبب « الفول»
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صحيقة المرصد: لم تجد مواطنة لتبرير طلب الطلاق من زوجها بعد علمها بزواجه الثاني سوى أن تستند على إصابته بمرض (فوبيا الفول)، حيث قررت محكمة الأحوال الشخصيَّة بجدَّة إحالة الدعوى إلى لجنة إصلاح ذات البين لإعادة الوئام للأسرة، مشيرة إلى أنَّها صبرت على وضعه 13 عامًا، ولم تفكر في طلب الانفصال إلاَّ بعد علمها بشدة خطورة المرض المذكور بعد اطلاعها على المواقع الطبيَّة بالإنترنت.
وبحسب صحيفة “المدينة” ,فإنَّ الزوجة الأربعينيَّة ضمنت في دعواها بأن إصابة الزوج بالمرض جعلته يشعر بالتعب والإرهاق الدائم، بدرجة أثرت على حياته الزوجيَّة وجعلها غير قادرة على التعايش معه، وتخشى تعرضها للأمراض الوبائية المصاحبة لحالته.
وأكد المصدر أن الزوج أكَّد في ردّه على الدعوى بعدم صحة المبررات، التي ساقتها زوجته، وقال: إنها تعيش فترة اضطراب بسبب زواجه الثاني، مشيرًا إلى أن «أنيميا الفول» لا يمثل خطورة عليه أو أسرته، واستدل على ذلك بإنجاب ثلاثة من الأبناء والبنات الخالين من جميع الأمراض الوراثيَّة، ومعربًا عن استعداده لتقديم تقرير طبي لما ذكره من دفوعات في الدعوى.

 



تعليقات ( 46 )

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  1. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    رجل

    تعليق 40 سعد ..لاتتزوجها هي لي انا خطبتها قبلك
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  2. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    مس .. تقر

    الطلاق لا يحل المشكله . والزوج مارس حق من حقوقه الشرعية والرجولية. فالواجب عليها عقلا وعرفا أن تبارك لزوجها وتدعو له بالتوفيق والوئام 💔💝
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  3. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    برشلوني

    تصبر عليك طول الفتره هذي وتتزوج عليها صدق مالك خاتمه مصلحجي تبحث عن رفاهية نفسك واسعادها ع جروح واحزان الاخرين
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  4. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    الصابر

    بزيارة أبنائه دون طلاق.واذا أصرت الزوجه دون مبرر حقيقي.يتم نشاطها. ولهذا نقلل من الطلاق وضياع الأولاد.
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  5. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    زائر عابر

    أنا أستغرب من الرجل الذي يصر أن يعيش مع إمرأة لا تريده -أين كرامتك ؟ كيف تتمسك بإمرأة طابت نفسها منك و أصبحت لا تطيق رؤيتك؟ أليست لديك كرامة وعزة نفس؟
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  6. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    الصابر

    يجب أن يراعى مصلحة الأولاد.أوﻵ.وعندما يكون الزوج من أهل الصلاح.يلزمه القاضي بتوفير سكن ومعيشه للأولاد دون طﻵق وله الحق بزيارة أبنائه.
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  7. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    سعد

    ت38//شكرا ..من معرفك/ حسبي الله عليك من رجل!؟واضح انك طيبه وماتعرفين العنف والقسوه لذلك شكرا ﻻافكربالزواج 1438لحد مانشوف اﻻمور!!
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  8. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    الصابر

    أي إمرأة تطلب الطلاق ومعها أولاد .يجب أن يراعى مصلحة الأولاد أوﻵ..وخاصة إذآ الزوج من أهل الصلاح.يلزم القاضي الزوج بتوفير مسكن ومعيشه وله ألحق بزيارة ب
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  9. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    حسبي الله عليك من رجل

    تعليق 30 ( سعد ) حتى انا موافقة عليك .
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  10. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    deleted

    وانصح البنات ان يتزوجون أجانب لان الأجنبي وسيم ومزيون وطبعه زين واذا مرضتي بعدين بيوقف معك في الشده وفي اللين صدقيني ما راح يتركك ويتخلى عنك اذا مرضتي
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  11. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    محق

    إلى 31 تبغى أجنبية رح تزوجها في بلدها وخليك معاها هناك ولا عاد نشوفك لسنا ناقضين مولدين حاسدين حاقدين
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  12. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    hima

    بدون قال وقالت,اعطوها طلبها,ويادار مادخلك شر بلمعروف.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    صريح

    اعرف سعوديين اذا مرضت زوجته خلاها وراح يدور على غيرها طيب ليش تخليها وهي بحاجتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 8:58 ص
    عدد التعليقات:10379

    إنسان منصف

    اللي يقول تزوج أجنبيه ,,,والثاني ,,,تقول ,,تزوجن ,,,أجنبي,,,,الكل غلطان,,,,الإختيار ,,الصح,,,,,هو المطلوب,,,سواء ,,,وطني ,,,أو أجنبي ,,,للبنت ,,والرجل
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  15. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    الله ينزل صلح مابينهم الهم امين يكفي ضياع اطفال وتشتتهم طلاق مايجيب غير دمار الطفال نفسين ومستقبلهم يتدمر اسال الله العظيم ان ينزل صلح مابينهم ويجمعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    deleted

    انصح الشباب ان يتزوجون أجنبيات لان الأجنبيه تكون حلوه ومزيون وطبعها زين واذا مرضت بعدين بتوقف معك في الشده وفي اللين صدقني ما راح تقول طلقني اذا مرضت؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    سعد

    ت27/والدليل ع صدق كﻻمك ت23/موافقه ع خطبة شخصين صاحب ت8 و صاحب ت14؟؟كيف تجي وكلهم جاهزين!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    deleted

    فرضنا انه مريض تخلينه اذا ما جلست معه في الشده متى بتجلسين معه .....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    لولو بنات تزوجوا اجنبي وسيم ورومنسي وقنوع ويتحمل المسؤولية ويقدر الزوجة ويحترمها - في داهيه اصلا امثالك ماتربي جيل بل على العكس تهدم جيل وتهدم بيوت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    deleted

    النساء ناقصات عقل ودين والله لو العصمه لها ان تتزوج عشر أشخاص ما عندها مشكله....
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  21. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    رجل

    اعرف واحدمن احسن اﻻزواج وهو رايح لعمله بطريق سفرصار له حادث نتج عنه شلل رباعي اول صدورالتقريرطالبت الزوجه بنذاله واخوانهابالطﻻق وسحب 3 اطفال من ابوهم!
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  22. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    17 رجل واسعد الله صباحك بكل خير وانا بسحب طلبي ومبروك مقدما
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  23. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    deleted

    مرض الفول شي غريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    حسبي الله عليك من رجل

    تعليق 8 وتعليق 14 انا موافقة .
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  25. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    لولو

    بنات تزوجوا اجنبي وسيم ورومنسي وقنوع ويتحمل المسؤولية ويقدر الزوجة ويحترمها،اما السعودي يجيب لك الضغط والسكر والهم والنكد ويشفظ مالك ودمك ويتزوج عليك3
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 8:40 ص

    15 شكلك نفس الفصيله وماعليك غبينه تزوجي اجنبي ولا جني بالعكس فرقا امثالك مكسب وغنيمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص
    عدد التعليقات:10379

    إنسان منصف

    ماتبيك,,,,هي ,,,,العشره بالغصب,,,,,صحيح ,,,,بعض البشر,,,وجهه مغسول ,,,بمرق,,,,,!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    سلوى

    أكيد طول عشرته معاها مقصر بالحقوق الزوجيه بسبب التعب وهي صبرت وضحت وراح الشباب ويوم زاانت علومه قال بتزوج حسبي الله على كل رجل نذل و اناني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    سعد

    لو كل مرأة طلبت الطلاق نفذ طلبها كان كل النساء مطلقات وبعدين الزواج الثاني يقضي على العنوسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    رجل

    ت14/اسعدالله صباحك..سبقتك ياالحبيب وﻻيخطب احدكم ع خطبة اخيه!! ههههه ت4////كلش جاهزوجاد..ارجو الرد سريعا..قلبناها شات زواجات
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  31. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    زائر

    ت10-اوﻻ التعددللرجال وهذاتشريع احكم الحاكمين ثانيا هذازوجهاوابوعيالهاتوقف معه بالحلوه والمره ولو مسعدته والله مايدور غيرام عياله ووجع الراس والجيب!
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  32. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    نوير

    صبرت عليه 13 عام وفي الأخير يتزوج عليها !!! الرجال مالهم امان ناكرين العشرة وجاحدين المعروف .. اطلبي منه الطلاق وتزوجي اجنبي وفي ومخلص ويقدر العشرة
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  33. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    4 وانا جاهز بعد
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  34. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ل ت6 كلامك سليم لكن هذا طبع بعضهم النذاله والغدر يوم مرض عفتيه ويوم هو بعافيه حبيتيه صدق بعضكم مالها خاتمه
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  35. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    زائر

    9-زائر عابر..احيانا يصبر الزوج ع اذى زوجته ويحكم عقله ﻻ عاطفته وحقوق نفسه.. لمصالح اكبر مثل الخوف ع اﻻبناء فهم ضحية الطﻻق وواقعنايشهدبذلك!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    بعد هالسنين وجايه تقولي فول وعدس!؟ بالله هذا سبب؟وبعدين المرض ماهو معدي بس عذر واضح ان اغلبكن غدارات الا مارحم ربي ولو راعيتي زوجك ماشاف غيرك
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  37. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    القناعة كنز لا يفنى

    6 زائر ياشين النذاله وقلة الخاتمه..خاصه من اقرب الناس مثل الزوجه! // حط نفسك مكانها وجرب تعيش شعورها؟ لو الشرع يبيح للنساء التعدد كما الرجل وش شعورك؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    زائر عابر

    أنا أستغرب من الرجل الذي يصر أن يعيش مع إمرأة لا تريده -أين كرامتك ؟ كيف تتمسك بإمرأة طابت نفسها منك و أصبحت لا تطيق رؤيتك؟ أليست لديك كرامة وعزة نفس؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    رجل

    ت 4///انا جاهز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    فشل

    في ناس كثير فيهم انيميا الفول لو يشم ريحه فول يغمى عليه وربما يموت وايضا اطفال بالمدارس احذرو ورائحه النفثالين طالبوا المدارس بمنعها تضر الاطفال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    زائر

    ياشين النذاله وقلة الخاتمه..خاصه من اقرب الناس مثل الزوجه! يعني بصحته حلو ولو يمرض تسحب ع زوجهابدل الوقفه معه وحتى لو تزوج حﻻل ماراح يدور حرام!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    AMS.f

    خلا ما تبيك طلقها . كيف تقبل ونسانة تعيش معك ما تبيك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    حسبي الله عليك من رجل

    الله يوفقهم ويبارك لهم في حياتهم هكذا هم النساء يجدن غيرة شديدة في زواج الرجل من الثانية . يارب ترزقني بزوج عنده زوجة أخرى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص
    عدد التعليقات:3286

    ولدالشيوخ

    صبح صبح.. صباحكم زي الفول 😂😂😂😂😂😂. اللهم اشفـ كل مريض من المسلمين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    الشمالي

    الطلاق بسبب ( الفول ) اجل اكيد الزوجه افريقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    حسبي الله عليك من رجل

    الزواج الثاني أكبر من اي داء بالنسبة للمرأة حرقت قلبها وهنتها امام اَهلها ومجتمعها
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