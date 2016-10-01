مواطن يتزوج الثانية بعد13 عاما… والزوجة الاولى تطلب الطلاق بـسبب « الفول»

صحيقة المرصد: لم تجد مواطنة لتبرير طلب الطلاق من زوجها بعد علمها بزواجه الثاني سوى أن تستند على إصابته بمرض (فوبيا الفول)، حيث قررت محكمة الأحوال الشخصيَّة بجدَّة إحالة الدعوى إلى لجنة إصلاح ذات البين لإعادة الوئام للأسرة، مشيرة إلى أنَّها صبرت على وضعه 13 عامًا، ولم تفكر في طلب الانفصال إلاَّ بعد علمها بشدة خطورة المرض المذكور بعد اطلاعها على المواقع الطبيَّة بالإنترنت.

وبحسب صحيفة “المدينة” ,فإنَّ الزوجة الأربعينيَّة ضمنت في دعواها بأن إصابة الزوج بالمرض جعلته يشعر بالتعب والإرهاق الدائم، بدرجة أثرت على حياته الزوجيَّة وجعلها غير قادرة على التعايش معه، وتخشى تعرضها للأمراض الوبائية المصاحبة لحالته.

وأكد المصدر أن الزوج أكَّد في ردّه على الدعوى بعدم صحة المبررات، التي ساقتها زوجته، وقال: إنها تعيش فترة اضطراب بسبب زواجه الثاني، مشيرًا إلى أن «أنيميا الفول» لا يمثل خطورة عليه أو أسرته، واستدل على ذلك بإنجاب ثلاثة من الأبناء والبنات الخالين من جميع الأمراض الوراثيَّة، ومعربًا عن استعداده لتقديم تقرير طبي لما ذكره من دفوعات في الدعوى.