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صحيفة: توظيف أبناء مواطنات مارسن «التسوّل»غالبيتهم نساء

1 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص
صحيفة: توظيف أبناء مواطنات مارسن «التسوّل»غالبيتهم نساء
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في طريقها لتطبيق ما تراه حلاً جذرياً لمشكلة التسول، بعدما كشف مدير مكافحة التسول في جدة بندر الزهراني ضبط 41 مواطناً متسولاً، غالبيتهم نساء، خلال الفترة من المحرم حتى ذي القعدة 1437هـ.
وزاد أن متوسط أعمار المواطنات المضبوطات بالتسول يراوح بين 40 و 50 عاماً
و بحسب صحيفة “عكاظ” ,فإن الوزارة تعتزم توظيف أبناء المتسولات السعوديات، لاجتثاث المشكلة نهائياً بالنسبة إليهن.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    وليد

    نتمنى على حكومتنا صرف رواتب شهريه لربات البيوت السعوديات في حدود 5000ريال فهذا الإجراء موجود لدى أشقائنا في دول الخليج كالكويت وقطر والإمارات والبحرين
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  2. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    بخن بخن

    للاسف مقياس التوظيف ليس الكفاءه بل الواسطه .الوظيفه اصبحت لابناء الذوات وهم ليسوا بحاجه لها مما يجعلهم لايخلصون في العمل ويكثرون الخروج من العمل يوميا
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  3. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    حرف منصف

    التسول دناءة نفس بعضهم غني ويشحد يعني أذا وظفتوهم ورجعو للتسول افصلوهم
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  4. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    Ymni mahbob

    الله يرزق ان شاء الله كل ما هو محتاج قولو أمين ......
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  5. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 9:05 ص

    قلت

    اجل ااب تبي ابنها يتوظف تقف امام الاشارة صارالتسول واسطه للوظيفه اجل ليه اعبتونا بحب حشوم غصب علشان التوظيف ولافصل ولدها ترجع تتسول يرجعونه يعني لي ذر
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  6. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    راي عام

    وليه المواطنات يشحدوا من الاساس
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  7. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    Ymni mahbob

    ضبط ٤١ ***متسوّلون ........
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  8. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 8:58 ص

    hima

    اهم شي ينتبهوا لايكون بياخد فلوسهم ويحولها للخارج.
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  9. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 8:53 ص

    ااببووححمموودد

    خطوة جميلة إن تمت .. أصبح التسول خطير على المجتمع .. فتيات بكامل زينتهم .. نجدهم بجانب الإشارات وفي المحلات والأسواق .. وكأنها تقول لك مشينا 💑
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  10. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    Rp1

    طيب وضفو الي معهم شهادات بعدين فكرو بالمتسولين صرنا مضحكه كل يوم تضحكون علينا
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  11. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    الدنيا فللي

    القطاع الخاص مسيطر عليه من الأجانب والاستقدام الجائر على وذنه والواسطات قتلت طموح الشباب ولازم تشحت حتى يتم توظيفك نظام جديد لم نسمع عنه من قبل
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  12. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص
    عدد التعليقات:1365

    بلادي زوينا

    شباب في ريعان شبابهم و مسيبين والداتهم يتسولن ،،،، أين الرجوله
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  13. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    الله يرزقهم من واسع فضله ويغنيهم بحلاله عن حرامه
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  14. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مشعل العتيبي

    يالليل خبرني عن أمر المعانها
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