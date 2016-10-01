صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في طريقها لتطبيق ما تراه حلاً جذرياً لمشكلة التسول، بعدما كشف مدير مكافحة التسول في جدة بندر الزهراني ضبط 41 مواطناً متسولاً، غالبيتهم نساء، خلال الفترة من المحرم حتى ذي القعدة 1437هـ.
وزاد أن متوسط أعمار المواطنات المضبوطات بالتسول يراوح بين 40 و 50 عاماً
و بحسب صحيفة “عكاظ” ,فإن الوزارة تعتزم توظيف أبناء المتسولات السعوديات، لاجتثاث المشكلة نهائياً بالنسبة إليهن.
صحيفة: توظيف أبناء مواطنات مارسن «التسوّل»غالبيتهم نساء
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في طريقها لتطبيق ما تراه حلاً جذرياً لمشكلة التسول، بعدما كشف مدير مكافحة التسول في جدة بندر الزهراني ضبط 41 مواطناً متسولاً، غالبيتهم نساء، خلال الفترة من المحرم حتى ذي القعدة 1437هـ.
تعليقات ( 14 )
وليدنتمنى على حكومتنا صرف رواتب شهريه لربات البيوت السعوديات في حدود 5000ريال فهذا الإجراء موجود لدى أشقائنا في دول الخليج كالكويت وقطر والإمارات والبحرين
بخن بخنللاسف مقياس التوظيف ليس الكفاءه بل الواسطه .الوظيفه اصبحت لابناء الذوات وهم ليسوا بحاجه لها مما يجعلهم لايخلصون في العمل ويكثرون الخروج من العمل يوميا
حرف منصفالتسول دناءة نفس بعضهم غني ويشحد يعني أذا وظفتوهم ورجعو للتسول افصلوهم
Ymni mahbobالله يرزق ان شاء الله كل ما هو محتاج قولو أمين ......
قلتاجل ااب تبي ابنها يتوظف تقف امام الاشارة صارالتسول واسطه للوظيفه اجل ليه اعبتونا بحب حشوم غصب علشان التوظيف ولافصل ولدها ترجع تتسول يرجعونه يعني لي ذر
راي عاموليه المواطنات يشحدوا من الاساس
Ymni mahbobضبط ٤١ ***متسوّلون ........
himaاهم شي ينتبهوا لايكون بياخد فلوسهم ويحولها للخارج.
ااببووححممووددخطوة جميلة إن تمت .. أصبح التسول خطير على المجتمع .. فتيات بكامل زينتهم .. نجدهم بجانب الإشارات وفي المحلات والأسواق .. وكأنها تقول لك مشينا 💑
Rp1طيب وضفو الي معهم شهادات بعدين فكرو بالمتسولين صرنا مضحكه كل يوم تضحكون علينا
الدنيا فلليالقطاع الخاص مسيطر عليه من الأجانب والاستقدام الجائر على وذنه والواسطات قتلت طموح الشباب ولازم تشحت حتى يتم توظيفك نظام جديد لم نسمع عنه من قبل
عدد التعليقات:1365
بلادي زويناشباب في ريعان شبابهم و مسيبين والداتهم يتسولن ،،،، أين الرجوله
مشعل العتيبييالليل خبرني عن أمر المعانها