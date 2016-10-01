صحيفة: توظيف أبناء مواطنات مارسن «التسوّل»غالبيتهم نساء

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في طريقها لتطبيق ما تراه حلاً جذرياً لمشكلة التسول، بعدما كشف مدير مكافحة التسول في جدة بندر الزهراني ضبط 41 مواطناً متسولاً، غالبيتهم نساء، خلال الفترة من المحرم حتى ذي القعدة 1437هـ.

وزاد أن متوسط أعمار المواطنات المضبوطات بالتسول يراوح بين 40 و 50 عاماً

و بحسب صحيفة “عكاظ” ,فإن الوزارة تعتزم توظيف أبناء المتسولات السعوديات، لاجتثاث المشكلة نهائياً بالنسبة إليهن.