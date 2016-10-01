« صحة مكة» تسجل حضور وانصراف الموظفين والموظفات عبر قروبات الوتساب!

صحيفة المرصد: بعد قرار مدير إدارة المراكز الصحية الذي ألزم فيه مشرفي القطاعات التي تتبع لها تلك المراكز برفع حضور وانصراف الموظفين والموظفات عبر قروبات « الواتس آب « يوميا بعد أن كانت تتم متابعة حضورهم وانصرافهم عن طريق إدارة المتابعة ,تذمر عدد من الموظفين والموظفات في 83 مركزا للرعاية الأولية بصحة مكة المكرمة.

و بحسب صحيفة “المدينة” ,قال عدد من الموظفين والموظفات إن طريقة تصوير دفتر الحضور والانصراف بهدف المتابعة غيب دور العاملين في إدارة المتابعة بإدارة الصحة العامة تماما ولم يعد لوجودهم أي فائدة في ظل أن تصوير دفتر الحضور والانصراف يتم في اليوم أربع مرات من قبل مديري المراكز.

وأكدوا أن هذه الطريقة تخالف تعليمات وزارة الصحة وتضعهم في حرج، لا سيما العاملات في تلك المراكز الصحية التي تعج قروبات مشرفي القطاع بأسمائهن دون أدنى مسؤولية لخطورة الأمر وفداحته عليهن، ملمحين أن أن القروبات «الواتسابية «غير آمنة لتسريب تلك الأسماء وتداولها على مواقع التواصل بشكل غير نظامي، فضلا عن أن الوزارة أصدرت تعميما بمنع تصوير المستندات وأنزلت عقوبة على من يخالف ذلك التعميم.

وذكروا أن إجازة مدير إدارة المراكز الصحية الرسمية التي يتمتع بها حاليا لم تشفع لهم، حيث طالب القرار الموظف خلال إجازته وألزم مشرفي القطاعات بالرفع له عن طريق «قروبات الواتس آب « بدفتر الحضور، والانصراف، بشكل يومي، مهمشا من دور نائبه الذي حل محله لإدارة شؤون المراكز وقيادة دفة الإدارة أثناء تمتعه بالإجازة وفقا للنظام المعمول به في مثل هذه الظروف.