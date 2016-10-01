بالفيديو.. جون كيري يُحرِج محمود عباس ويتجاهل مُصافحته خلال جنازة بيريز

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عباس واقفاً إلى جانب كيري قبل أن يمد يده لمصافحته مرتين أمام عدسات الكاميرات، إلا أن وزير الخارجية بدا وكأنه يتجاهل مصافحة الرئيس الفلسطيني رغم أنه لامس يده.

وبدا الحرج واضحاً على وجه عباس الذي شارك مع وفد فلسطيني رسمي في مراسم تشييع بيريز التي أقيمت بالقدس الغربية، إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من أوساط فلسطينية وعربية.