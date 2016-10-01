بالفيديو.. جون كيري يُحرِج محمود عباس ويتجاهل مُصافحته خلال جنازة بيريز

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عباس واقفاً إلى جانب كيري قبل أن يمد يده لمصافحته مرتين أمام عدسات الكاميرات، إلا أن وزير الخارجية بدا وكأنه يتجاهل مصافحة الرئيس الفلسطيني رغم أنه لامس يده.
وبدا الحرج واضحاً على وجه عباس الذي شارك مع وفد فلسطيني رسمي في مراسم تشييع بيريز التي أقيمت بالقدس الغربية، إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من أوساط فلسطينية وعربية.
تعليقات ( 23 )
ابوشيخهوزير الخارجية المصري عقب هذه الحركة تلقاه ما خذ وضع الميت في أخر مكان في العزاء لا يجيه الدور ههههههههههههههه مات هههههههههههههه
مسماركيري طلع يفهم في الاصول زي اللي يقول ماحط يدي بيد.......... وكيف تعزي في............ والا بلاش اكمل مقص الرقيب ورانا ههههههه
ابوشيخهبقى الدور على ******هههههه
ابوشيخههم هكذا محمود عباس ووزير الخارجية المصري ووزير الخارجية ايران خونه عملاء شايفهم يبكون على بيريز ههههههههههه كل هذا عشان ( الرز ) هههههه
الحق ينقالالغرب لايعرفون إلا المصالح فقط المجاملات والكرم ولاستقبالات المطولة والتوديع المطول يصيبهم بإشمأزاز ويعتبرونه مضيعة للوقت لذا علينا التعامل معهم بالند
ابوشيخهواضح الحقد الامريكي على فلسطين خاصة والعرب والمسلمين عامة
فاهم صحهذا عقاب الاهي للرئيس الفلسطيني عباس لاجل بكاه على هلاك الطاغية اليهودي الصهيوني بيريز
كُعشانيادباس روح ... والله أنك عار على الأمه الفلسطينيه والعربيه والإسلاميه .***
أبو سحااابإما إن كنت ذهبت يا حمودي للعن بيريز وتادعاء عليه من عنده نقول معك حق أما يكون آسفك موته فالله يلحقك إياه ومن عزوا معك فيه
شاهد على الظهريقول له لاتسلم أنت واد****** فارق ولاتسلم علي ..
رحمهيمكن كيري كان متوضي ومش عاوز ينقض الوضوء هيء هيء هيء هيء
جابرتستاهل لان كيف يصافح واحد ***يبكي على بيريز الي يقتل اطفال فلسطين
خالدبدون قصد مشاء الله ابو مازن عربي اصيل الله يوفقه
ترامبعندما تفقد كرامتك . . هكذا سيتعامل معك الغرب!
طواني الهم ***قلت أمس أن الضعيفه ضعيفه .. مهما كان موقعه ... وقلت هؤلاء العملاء تطاردهم النكبات والخيبات والإهانات أينما حلو وأرتحلوا ومهما أنبطحوا .. وهذا قدرُه
حبروكلا دين ولا خلق ولا عقل...وذل واحتقار.....أي حياة هذه ؟! إن الموت أشرف وأرحم
ابوشيخهههههههههههههههههه اللهم لا شماته يا رب
عبدالرحمن الشهريمن يهن الله فما له من مكرم
ابو براهيممخالف للنشر
لله عظيم الحمد والثناءههههههههههه ( يازمن مو زمانك )
ابو شهدهذا هو الذل بعينه
ابو وسمييستاهل