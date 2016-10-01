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بالفيديو.. جون كيري يُحرِج محمود عباس ويتجاهل مُصافحته خلال جنازة بيريز

1 أكتوبر, 2016 , 19:03 م
بالفيديو.. جون كيري يُحرِج محمود عباس ويتجاهل مُصافحته خلال جنازة بيريز
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عباس واقفاً إلى جانب كيري قبل أن يمد يده لمصافحته مرتين أمام عدسات الكاميرات، إلا أن وزير الخارجية بدا وكأنه يتجاهل مصافحة الرئيس الفلسطيني رغم أنه لامس يده.

وبدا الحرج واضحاً على وجه عباس الذي شارك مع وفد فلسطيني رسمي في مراسم تشييع بيريز التي أقيمت بالقدس الغربية، إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من أوساط فلسطينية وعربية.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    ابوشيخه

    وزير الخارجية المصري عقب هذه الحركة تلقاه ما خذ وضع الميت في أخر مكان في العزاء لا يجيه الدور ههههههههههههههه مات هههههههههههههه
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  2. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    مسمار

    كيري طلع يفهم في الاصول زي اللي يقول ماحط يدي بيد.......... وكيف تعزي في............ والا بلاش اكمل مقص الرقيب ورانا ههههههه
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  3. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ابوشيخه

    بقى الدور على ******هههههه
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  4. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ابوشيخه

    هم هكذا محمود عباس ووزير الخارجية المصري ووزير الخارجية ايران خونه عملاء شايفهم يبكون على بيريز ههههههههههه كل هذا عشان ( الرز ) هههههه
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  5. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الحق ينقال

    الغرب لايعرفون إلا المصالح فقط المجاملات والكرم ولاستقبالات المطولة والتوديع المطول يصيبهم بإشمأزاز ويعتبرونه مضيعة للوقت لذا علينا التعامل معهم بالند
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  6. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    ابوشيخه

    واضح الحقد الامريكي على فلسطين خاصة والعرب والمسلمين عامة
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  7. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    مخالف للنشر
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  8. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    فاهم صح

    هذا عقاب الاهي للرئيس الفلسطيني عباس لاجل بكاه على هلاك الطاغية اليهودي الصهيوني بيريز
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  9. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    كُعشان

    يادباس روح ... والله أنك عار على الأمه الفلسطينيه والعربيه والإسلاميه .***
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  10. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    أبو سحاااب

    إما إن كنت ذهبت يا حمودي للعن بيريز وتادعاء عليه من عنده نقول معك حق أما يكون آسفك موته فالله يلحقك إياه ومن عزوا معك فيه
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  11. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    شاهد على الظهر

    يقول له لاتسلم أنت واد****** فارق ولاتسلم علي ..
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  12. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    رحمه

    يمكن كيري كان متوضي ومش عاوز ينقض الوضوء هيء هيء هيء هيء
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  13. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    جابر

    تستاهل لان كيف يصافح واحد ***يبكي على بيريز الي يقتل اطفال فلسطين
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  14. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    خالد

    بدون قصد مشاء الله ابو مازن عربي اصيل الله يوفقه
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  15. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    ترامب

    عندما تفقد كرامتك . . هكذا سيتعامل معك الغرب!
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  16. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    طواني الهم ***

    قلت أمس أن الضعيفه ضعيفه .. مهما كان موقعه ... وقلت هؤلاء العملاء تطاردهم النكبات والخيبات والإهانات أينما حلو وأرتحلوا ومهما أنبطحوا .. وهذا قدرُه
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  17. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    حبروك

    لا دين ولا خلق ولا عقل...وذل واحتقار.....أي حياة هذه ؟! إن الموت أشرف وأرحم
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  18. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    ابوشيخه

    ههههههههههههههههه اللهم لا شماته يا رب
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  19. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    عبدالرحمن الشهري

    من يهن الله فما له من مكرم
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  20. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    ابو براهيم

    مخالف للنشر
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  21. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    ههههههههههه ( يازمن مو زمانك )
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  22. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    ابو شهد

    هذا هو الذل بعينه
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  23. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    ابو وسمي

    يستاهل
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