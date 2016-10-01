“الانتحار” سبيل الفتاة التي اتهمت والدها بالتحرش بها للتهرب من جهات التحقيق

صحيفة المرصد:لم تجد الفتاة “أ ب س” المواطنة بمنطقة حائل أمامها إلا التهديد الانتحار للتهرب من جهات التحقيق بعدما اتهمت والدها بالتحرش بها ومحاولة قتلها.

وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة حائل متعب المرشدي، السبت (1 أكتوبر 2016)، أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حيال تعرض المواطنة “أ ب س” للعنف النفسي والجسدي والإهمال والتهديد بالقتل من قبل والدها، وأنها موجودة في منزل زوج خالتها، فقد قامت لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة بالوقوف على الحالة بشكل عاجل؛ لكنهم قوبلوا بعدم تعاون صاحب المنزل، ورفض الفتاة دخول الاختصاصيات الاجتماعيات، وتهديدها بالانتحار في حال دخولهن وفقا لموقع عاجل.

وبين المرشدي رفض صاحب المنزل السماح لهم بالدخول وغادر الموقع، فيما أكد عدم استطاعة وحدة الحماية إخراجها بالقوة من المنزل؛ حيث إن المنزل ليس مكان التعنيف حسب الادعاء، ولذلك طلبت اللجنة التحقيق في هذه القضية، كما تقدم والد الفتاة بعدة شكاوى ضد زوج خالة الفتاة وضد الفتاة نفسها.

وصدر توجيه من الإمارة بإحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، إلا أن الجهات المختصة مازالت تواجه عدم تعاون الفتاة ورفضها الحضور لأي جهة مختصة، كما ظهر تهربها بالانتقال من منزل إلى آخر.

يُذكر أن الفتاة بثت مقاطع صوتية وسلسلة تغريدات في تويتر، تطلب فيها الإنقاذ والتدخل من الجهات الحقوقية؛ حيث وجهت إمارة منطقة حائل اللجان الاجتماعية بالمنطقة، إلا أن الفتاة تهربت.