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“الانتحار” سبيل الفتاة التي اتهمت والدها بالتحرش بها للتهرب من جهات التحقيق

1 أكتوبر, 2016 , 19:43 م
“الانتحار” سبيل الفتاة التي اتهمت والدها بالتحرش بها للتهرب من جهات التحقيق
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صحيفة المرصد:لم تجد الفتاة  “أ ب س”  المواطنة بمنطقة حائل أمامها إلا التهديد الانتحار للتهرب من جهات التحقيق بعدما اتهمت والدها بالتحرش بها ومحاولة قتلها.

وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة حائل متعب المرشدي، السبت (1 أكتوبر 2016)، أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حيال تعرض المواطنة “أ ب س” للعنف النفسي والجسدي والإهمال والتهديد بالقتل من قبل والدها، وأنها موجودة في منزل زوج خالتها، فقد قامت لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة بالوقوف على الحالة بشكل عاجل؛ لكنهم قوبلوا بعدم تعاون صاحب المنزل، ورفض الفتاة دخول الاختصاصيات الاجتماعيات، وتهديدها بالانتحار في حال دخولهن وفقا لموقع عاجل.

وبين المرشدي رفض صاحب المنزل السماح لهم بالدخول وغادر الموقع، فيما أكد عدم استطاعة وحدة الحماية إخراجها بالقوة من المنزل؛ حيث إن المنزل ليس مكان التعنيف حسب الادعاء، ولذلك طلبت اللجنة التحقيق في هذه القضية، كما تقدم والد الفتاة بعدة شكاوى ضد زوج خالة الفتاة وضد الفتاة نفسها.
وصدر توجيه من الإمارة بإحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، إلا أن الجهات المختصة مازالت تواجه عدم تعاون الفتاة ورفضها الحضور لأي جهة مختصة، كما ظهر تهربها بالانتقال من منزل إلى آخر.
يُذكر أن الفتاة بثت مقاطع صوتية وسلسلة تغريدات في تويتر، تطلب فيها الإنقاذ والتدخل من الجهات الحقوقية؛ حيث وجهت إمارة منطقة حائل اللجان الاجتماعية بالمنطقة، إلا أن الفتاة تهربت.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    هههه

    شكله جاي بيبي فطريق
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  2. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    محمد

    والله ما هقيتها من أهل حايل !
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  3. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    ابو تميم حائل

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
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  4. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    هنري

    آلى٢٩ السيد دغبوس كيف عرفت أن مشاكل حائل يوميه ؟
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  5. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    البيوت عمادها الستر

    لا تستعجلووتقفزون الى النتائج والتحليل، فلعل لديها آو لديه ما يفضل الموت دون التفوه به،ولربما زوج الخالة يعرف ويبي يستر، من الواضح آنهم إشتروا الستر
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  6. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    .....

    ريماس قلم الرذيله والنفاق ﻻتتعبو انفسكم معه يفرح ويبث سمومه على هموم ومصايب الناس معتوه
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  7. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    الاسلام اكبر منك ومن الي خلفوك
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  8. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    جواهر

    ريماس وجع يامال الوجع صدق أبوي واخوي أشرف واطهر منك ومن اشكالك لن أجد من هو اكثر خوف وحب لي جعلي مافقدهم دقيقه لو قطعوني
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  9. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    الى الان امامك فرصه
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  10. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    التعميم لغة الجاهل ف على هونك يااخت ريماس تكلمي على من هم حولك وحواليك ودعِ الخلق للخالق - لانها قطعا فاشله وتعتقد ان الكل مثلها
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  11. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    التعميم لغة الجاهل ف على هونك يااخت ريماس تكلمي على من هم حولك وحواليك ودعِ الخلق للخالق
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  12. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ريماس هذا هو اسلامكم ؟ لا ليس اسلامنا بل لوجود امثالك وجدت نوعية هذه الفتاه
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  13. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    اسماء يعني تكتب بكذا اسم
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  14. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    صلفيق الخريصي

    وترفض الخروج ويرفضون خالتها وزوج خالتها انها تخرج وتورط ابوها بالموضوع
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  15. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    صلفيق الخريصي

    وخاتها اليمانية متزوجة سعودي في بقعاء وعملت للبنت عمل خلت زوجها يطلقها ولا يدري كيف هو طلقها الى الان وراحت الى خالتها وجلست عندها ويبون يأخذونها
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  16. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    محمد الغامدي

    مشاكل حائل الاجتماعية اصبحت يومية . اذا كلام البنت عن تحرش ابوها فالموضوع يحتاج تدخل جهات عليا فاذا صح الكلام القصاص للاب المتحرش اقل حل ممكن وبسرعة
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  17. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    صلفيق الخريصي

    ابوها من خيرة الناس نحسبه والله حسيبه ***
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  18. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    ام الغالي

    يمكن من الويل الي جاها تعقدت يمكن ابوها اذا هي مطلقه ومعها طفل يبي يفرق بينها وبين طفلها وخافت انكم تاخذونه والاب مهو حاس بالحرمان
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  19. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    حتى بنات العوائل ****واجهو ويواجهون مشاكل مع ذويهم ،، اسماء حسستينا انك ***هذا اسلامكم ترا لازلنا بالدنيا شوي ع الجنة تكلمي ع وضعك لا تعمي
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  20. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    ريماس .....هاذا اسلامكم ،،لمين توجهين مافهمت
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  21. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    ريماس....يعني تتهم ابوها انه تحرش بيها...هاذي بحدها مصيبه
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  22. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    ريماس

    هذا هو اسلامكم ؟ هذا هو تكريم للمرأه ياتتزوجين اللي نبيه غصب عليك ياتنذبحين ياتنسجنين هذا هو اكرام المرأه بالاسلام ؟اذا الولي له منصب وظالم لمين تلجاء
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  23. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    ريماس

    هذا هو اسلامكم ؟ هذا هو تكريم للمرأه ياتتزوجين اللي نبيه غصب عليك ياتنذبحين ياتنسجنين هذا هو اكرام المرأه بالاسلام ؟اذا الولي له منصب وظالم لمين تلجاء
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  24. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    .....

    مخالف للنشر
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  25. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    تعليق 10..يعني برضه منت مقتنع يبون يكشفون على اثر الضرب لتحقيق وعيت تجي معهم وبرضه منت مقتنع
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  26. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    ريماس

    وتقلون ليه نطالب باسقاط الولايه اذا كان الولي ابو واخوانك وكل اشباه الرجال من قرايبنا هم الظلمه الاعداء شلون ناخذ حقنا منهم وهم يحطونا ويشيلونا بمزاجه
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  27. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ريماس

    وطبعا وليها الي هو ابوها واخوانها وهيال عمها هم الاعداء لها ماراح يطلعونها ياتتزوج الا يبونه هن او يذبحونها عاشت الملكات الاميرات الجوهرات هذا واقعنا
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  28. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    رور

    ضيعت الامانة اول مايرفع من دينكم الامانة واخر مايرفع الصلاة
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  29. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    .....

    ﻻحول تأثرت باليبرليين اعداء الله واﻻنسانيه قالو افترو ولفقو التهم لولي أمرك لتكوني حره وننزعي الوﻻيه اﻻن اكليها 5سنوات وخلي ***وشلته ينفعوك
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  30. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    ريماس

    للعلم الحريم اللي دخلوا عليها سجانات ويبونها ترافقهم تبع دار الاهمال الي هو دار السجن وليست حمايه وهذا اعتراف من الدار نفسها سجن ماتطلع منه الا بولي
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  31. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    حسان

    اليوم ذكر أنها وصلت الرياض بتأمين من الجهات الأمنية.
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  32. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    ( ريما Rima )🍎

    يمكن الأب هدد زوج خال بنته اذا قبلت التحقيق واعترفت وزوج خالتها خاف وقال للبنت ووافقت البنت□■
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  33. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    زائر

    شكل ابوها عنده واسطه كبيره
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  34. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    مطر

    يبون ياخونها ويحطونها بالي اسمه دار حمايه اللي هو سجن لها الى الابد ولان ابوها شيخ المنطقه محد يقدر يسويي له شي يبون يسجنون البنت ويكممون فمها
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  35. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    ( ريما Rima )🍎

    فيه شيء مو واضح _لأنها ترفض أي تدخل بعد أن طلبت التدخل ؟!
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  36. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    معلم متقاعد

    موضوع شائك . الله يصلح الحال
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  37. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    لاحول ولا قوة الا بالله .****.. ف امانة الله عليكم ان لاتستعجلوا بالتعليق ..
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  38. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    غييييوووورررر

    مشاكل عائلية تحصل ولكن اشك في مسألة التحرش يمكن حصل تعنيف لكن تحرش لا اظن******
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  39. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه
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  40. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    يوسف

    يارب رحمتك نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره
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  41. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    معقوله
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  42. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:21

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    مخالف للنشر
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  43. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:3941

    العنيد

    اللهم أسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:3941

    العنيد

    لاحول ولا قوه الابالله
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