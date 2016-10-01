“الانتحار” سبيل الفتاة التي اتهمت والدها بالتحرش بها للتهرب من جهات التحقيق

صحيفة المرصد:لم تجد الفتاة “أ ب س” المواطنة بمنطقة حائل أمامها إلا التهديد الانتحار للتهرب من جهات التحقيق بعدما اتهمت والدها بالتحرش بها ومحاولة قتلها.
وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة حائل متعب المرشدي، السبت (1 أكتوبر 2016)، أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حيال تعرض المواطنة “أ ب س” للعنف النفسي والجسدي والإهمال والتهديد بالقتل من قبل والدها، وأنها موجودة في منزل زوج خالتها، فقد قامت لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة بالوقوف على الحالة بشكل عاجل؛ لكنهم قوبلوا بعدم تعاون صاحب المنزل، ورفض الفتاة دخول الاختصاصيات الاجتماعيات، وتهديدها بالانتحار في حال دخولهن وفقا لموقع عاجل.
وبين المرشدي رفض صاحب المنزل السماح لهم بالدخول وغادر الموقع، فيما أكد عدم استطاعة وحدة الحماية إخراجها بالقوة من المنزل؛ حيث إن المنزل ليس مكان التعنيف حسب الادعاء، ولذلك طلبت اللجنة التحقيق في هذه القضية، كما تقدم والد الفتاة بعدة شكاوى ضد زوج خالة الفتاة وضد الفتاة نفسها.
وصدر توجيه من الإمارة بإحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، إلا أن الجهات المختصة مازالت تواجه عدم تعاون الفتاة ورفضها الحضور لأي جهة مختصة، كما ظهر تهربها بالانتقال من منزل إلى آخر.
يُذكر أن الفتاة بثت مقاطع صوتية وسلسلة تغريدات في تويتر، تطلب فيها الإنقاذ والتدخل من الجهات الحقوقية؛ حيث وجهت إمارة منطقة حائل اللجان الاجتماعية بالمنطقة، إلا أن الفتاة تهربت.
تعليقات ( 44 )
ههههشكله جاي بيبي فطريق
محمدوالله ما هقيتها من أهل حايل !
ابو تميم حائلاللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن ...اللهم آمين
هنريآلى٢٩ السيد دغبوس كيف عرفت أن مشاكل حائل يوميه ؟
البيوت عمادها السترلا تستعجلووتقفزون الى النتائج والتحليل، فلعل لديها آو لديه ما يفضل الموت دون التفوه به،ولربما زوج الخالة يعرف ويبي يستر، من الواضح آنهم إشتروا الستر
.....ريماس قلم الرذيله والنفاق ﻻتتعبو انفسكم معه يفرح ويبث سمومه على هموم ومصايب الناس معتوه
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانالاسلام اكبر منك ومن الي خلفوك
جواهرريماس وجع يامال الوجع صدق أبوي واخوي أشرف واطهر منك ومن اشكالك لن أجد من هو اكثر خوف وحب لي جعلي مافقدهم دقيقه لو قطعوني
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانالى الان امامك فرصه
صلفيق الخريصيوترفض الخروج ويرفضون خالتها وزوج خالتها انها تخرج وتورط ابوها بالموضوع
صلفيق الخريصيوخاتها اليمانية متزوجة سعودي في بقعاء وعملت للبنت عمل خلت زوجها يطلقها ولا يدري كيف هو طلقها الى الان وراحت الى خالتها وجلست عندها ويبون يأخذونها
محمد الغامديمشاكل حائل الاجتماعية اصبحت يومية . اذا كلام البنت عن تحرش ابوها فالموضوع يحتاج تدخل جهات عليا فاذا صح الكلام القصاص للاب المتحرش اقل حل ممكن وبسرعة
صلفيق الخريصيابوها من خيرة الناس نحسبه والله حسيبه ***
ام الغالييمكن من الويل الي جاها تعقدت يمكن ابوها اذا هي مطلقه ومعها طفل يبي يفرق بينها وبين طفلها وخافت انكم تاخذونه والاب مهو حاس بالحرمان
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانريماس .....هاذا اسلامكم ،،لمين توجهين مافهمت
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانريماس....يعني تتهم ابوها انه تحرش بيها...هاذي بحدها مصيبه
ريماسهذا هو اسلامكم ؟ هذا هو تكريم للمرأه ياتتزوجين اللي نبيه غصب عليك ياتنذبحين ياتنسجنين هذا هو اكرام المرأه بالاسلام ؟اذا الولي له منصب وظالم لمين تلجاء
ريماسهذا هو اسلامكم ؟ هذا هو تكريم للمرأه ياتتزوجين اللي نبيه غصب عليك ياتنذبحين ياتنسجنين هذا هو اكرام المرأه بالاسلام ؟اذا الولي له منصب وظالم لمين تلجاء
.....مخالف للنشر
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانتعليق 10..يعني برضه منت مقتنع يبون يكشفون على اثر الضرب لتحقيق وعيت تجي معهم وبرضه منت مقتنع
ريماسوتقلون ليه نطالب باسقاط الولايه اذا كان الولي ابو واخوانك وكل اشباه الرجال من قرايبنا هم الظلمه الاعداء شلون ناخذ حقنا منهم وهم يحطونا ويشيلونا بمزاجه
ريماسوطبعا وليها الي هو ابوها واخوانها وهيال عمها هم الاعداء لها ماراح يطلعونها ياتتزوج الا يبونه هن او يذبحونها عاشت الملكات الاميرات الجوهرات هذا واقعنا
رورضيعت الامانة اول مايرفع من دينكم الامانة واخر مايرفع الصلاة
.....ﻻحول تأثرت باليبرليين اعداء الله واﻻنسانيه قالو افترو ولفقو التهم لولي أمرك لتكوني حره وننزعي الوﻻيه اﻻن اكليها 5سنوات وخلي ***وشلته ينفعوك
ريماسللعلم الحريم اللي دخلوا عليها سجانات ويبونها ترافقهم تبع دار الاهمال الي هو دار السجن وليست حمايه وهذا اعتراف من الدار نفسها سجن ماتطلع منه الا بولي
حساناليوم ذكر أنها وصلت الرياض بتأمين من الجهات الأمنية.
( ريما Rima )🍎يمكن الأب هدد زوج خال بنته اذا قبلت التحقيق واعترفت وزوج خالتها خاف وقال للبنت ووافقت البنت□■
زائرشكل ابوها عنده واسطه كبيره
مطريبون ياخونها ويحطونها بالي اسمه دار حمايه اللي هو سجن لها الى الابد ولان ابوها شيخ المنطقه محد يقدر يسويي له شي يبون يسجنون البنت ويكممون فمها
( ريما Rima )🍎فيه شيء مو واضح _لأنها ترفض أي تدخل بعد أن طلبت التدخل ؟!
معلم متقاعدموضوع شائك . الله يصلح الحال
غييييووووررررمشاكل عائلية تحصل ولكن اشك في مسألة التحرش يمكن حصل تعنيف لكن تحرش لا اظن******
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه
يوسفيارب رحمتك نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانمعقوله
عدد التعليقات:21
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلمخالف للنشر
عدد التعليقات:3941
العنيداللهم أسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض !!
عدد التعليقات:3941
العنيدلاحول ولا قوه الابالله