روسيا : الهجوم الأمريكي على النظام السوري يعني “تغيرات مخيفة و مزلزلة” في الشرق الأوسط

صحيفة المرصد – رويترز: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها يوم السبت إن “العدوان المباشر” الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى “تغيرات مخيفة ومزلزلة” في الشرق الأوسط.
وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة أحد طرفي الصراع السوري.
وانهار وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في الآونة الأخيرة وقصفت طائرات حربية روسية يوم السبت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب.
تعليقات ( 22 )
نتمنى أن نكون خارج الصراعحقيقة لم نعد نعلم من معنا ومن ضدنا لذلك يجب أن نعمل على أن تكون مصلحتنا فقط وليس غير ذلك فالوضع لا يحتمل أي مغامرة لا نعلم أهداف الآخرين بإختلاقها.
ظامي اليلاللهم عليك.بامريكا وروسيا.بس.
بالمختصر المفيدروسيا تقول الحقيقه ، أمريكا تلف وتدور ومسوية مثل الشيطان مره مع روسيا ومره مع المعارضه ومره مع صنيعتها داعش ومره مع النصرة .
عدو المجوساللهم سلط على امريكا والروس واذنابهم المجوس الزلازل والبراكين والجوع والخوف بمثل ماتسلطوا على عبادك المسلمين الابرياء في سوريا والعراق
صرخة صمتامريكا سوف تهاجم النظام السوري .
اشراقربي بعزتك وقدرتك انتقم من بوتين وبشار واعوانهم الفرس وداعش ربي اهلكهم انهم لا يعجزونك.ربي انتقم لضحاياهم الاطفال والنساء والشيوخ..امين امنو يامسلمين
صرخة صمتامريكا تتظاهر بالانتقاد والتدخل وترد روسيا ثم وهكذا امريكا اكتفت بتدمير سوريا ولن تهاجم النظام وبشار ولم تهاجم ايران ولا كوريا الشمالية ولا روسيا
معيضلن يأتي شء لن تتدخل امريكا بشكل مباشر في سوريا وا لإنتخابات على الأبواب ولن تعمل روسيا شء حتى لو تدخلت امريكا كلها تهديدات مضادة
صرخة صمتهذه الاتهامات المتبادلة فقط لتخفيف الصدمة عن المعارضة السورية هناك اتفاق روسي امريكي ، على ان تقضي روسيا على بقايا المعارضة وامريكا تتظاهر بالأنتقاد
صرخة صمتدماء السوريين والعراقيين لن تذهب سدى عند الواحد الاحد ، هذا الظلم المروع للإمبريالية ورائها إن شاء الله زوال امبراطورية دموية كم حدث في القرون السابقة
اللهم أعز الإسلام و المسلمينمافيها كلام طبول الحرب تُقرع الآن !!! والأمور أصبحت واضحه لكل ذي لُبْ... وللنائمين في العسل أقول لهم فوقوا وأصحوا ... نحن أمام واقع مؤلم وخطير
صرخة صمتتبادل ادوار بين امريكا وروسيا ضد المسلمين لتحقيق مزيد من الإبادة للمسلمين ، لكن تبادل الادوار هذا سينتهي بعد ان تتصادم مصالح الطاغوتين روسيا وامريكا
مياوووووولعها ولعها شعللها شعللها ... ياأفندي ,,,,, ماعندي شي أخسره لاعقارات ولا أطيان ولامليارات ولاتجاره ... ... ثم أن الموت جاينا جاينا .. مامنه مفر
كله تمامالحرب قادمه لامحاله // فأمريكا لايمكن أن تسمح لروسيا بالهيمنه على سوريا لأنها مفتاح السيطره على الشرق وبالتالي ستفقد أمريكا نفوذها في الشرق الأوسط
على هامان يافرعون11 أكتوبر, 2016 , 20:01 م مياووووو ولععععععت . ولعها ولعها . شعللها شعللها . طبول الحرب بدأت تُقرع .... فرحان يااهبل والله اول ماتحرق صفيرتك.
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برق الحرم((((((((اين الامم المحتلة ... مع هراطق الجبابرة الطغاة ... ومع ذلك ......لن تأمن ..... روسيا وامريكا والعالم الحرب العالمية الثالثة ))))))
سلماناللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك .
بوزهراء القطيفيمعركة الشام على الأبواب من علامآت الساعه
شاهد على الظهريالربع تبون الكلام اللي يجمد على الشارب / الحرب العالميه الثالثه على الأبواب .. وأتوقع إندلاعها في أي لحظه وبيروح فيها الشرق الأوسط برمته وهو مسرحها
كلنا فداء للوطناشهد انك محزم عز يابوتن ماهو مثل الكور او بابا ماما
مياوووووولععععععععععععععععععت ... ولعها ولعها ... شعللها شعللها ... طبول الحرب بدأت تُقرع ... والله العالم أنها على الأبواب