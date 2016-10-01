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روسيا : الهجوم الأمريكي على النظام السوري يعني “تغيرات مخيفة و مزلزلة” في الشرق الأوسط

1 أكتوبر, 2016 , 19:55 م
روسيا : الهجوم الأمريكي على النظام السوري يعني “تغيرات مخيفة و مزلزلة” في الشرق الأوسط
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صحيفة المرصد – رويترز: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها يوم السبت إن “العدوان المباشر” الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى “تغيرات مخيفة ومزلزلة” في الشرق الأوسط.

وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة أحد طرفي الصراع السوري.

وانهار وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في الآونة الأخيرة وقصفت طائرات حربية روسية يوم السبت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    نتمنى أن نكون خارج الصراع

    حقيقة لم نعد نعلم من معنا ومن ضدنا لذلك يجب أن نعمل على أن تكون مصلحتنا فقط وليس غير ذلك فالوضع لا يحتمل أي مغامرة لا نعلم أهداف الآخرين بإختلاقها.
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  2. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    لواتحد العرب وصفو يدا واحده وصلحو الطائرات الحربيه والاسلحه وكونو جيش لحسبو لهم الغرب والشرق والمجوس الف حساب ولكنهم تخاذلو ففرقهم الله
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  3. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ظامي اليل

    اللهم عليك.بامريكا وروسيا.بس.
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  4. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    بالمختصر المفيد

    روسيا تقول الحقيقه ، أمريكا تلف وتدور ومسوية مثل الشيطان مره مع روسيا ومره مع المعارضه ومره مع صنيعتها داعش ومره مع النصرة .
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  5. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    عدو المجوس

    اللهم سلط على امريكا والروس واذنابهم المجوس الزلازل والبراكين والجوع والخوف بمثل ماتسلطوا على عبادك المسلمين الابرياء في سوريا والعراق
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  6. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    صرخة صمت

    امريكا سوف تهاجم النظام السوري .
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  7. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    اشراق

    ربي بعزتك وقدرتك انتقم من بوتين وبشار واعوانهم الفرس وداعش ربي اهلكهم انهم لا يعجزونك.ربي انتقم لضحاياهم الاطفال والنساء والشيوخ..امين امنو يامسلمين
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  8. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    صرخة صمت

    امريكا تتظاهر بالانتقاد والتدخل وترد روسيا ثم وهكذا امريكا اكتفت بتدمير سوريا ولن تهاجم النظام وبشار ولم تهاجم ايران ولا كوريا الشمالية ولا روسيا
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  9. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    معيض

    لن يأتي شء لن تتدخل امريكا بشكل مباشر في سوريا وا لإنتخابات على الأبواب ولن تعمل روسيا شء حتى لو تدخلت امريكا كلها تهديدات مضادة
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  10. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    صرخة صمت

    هذه الاتهامات المتبادلة فقط لتخفيف الصدمة عن المعارضة السورية هناك اتفاق روسي امريكي ، على ان تقضي روسيا على بقايا المعارضة وامريكا تتظاهر بالأنتقاد
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  11. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    صرخة صمت

    دماء السوريين والعراقيين لن تذهب سدى عند الواحد الاحد ، هذا الظلم المروع للإمبريالية ورائها إن شاء الله زوال امبراطورية دموية كم حدث في القرون السابقة
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  12. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    اللهم أعز الإسلام و المسلمين

    مافيها كلام طبول الحرب تُقرع الآن !!! والأمور أصبحت واضحه لكل ذي لُبْ... وللنائمين في العسل أقول لهم فوقوا وأصحوا ... نحن أمام واقع مؤلم وخطير
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  13. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    صرخة صمت

    تبادل ادوار بين امريكا وروسيا ضد المسلمين لتحقيق مزيد من الإبادة للمسلمين ، لكن تبادل الادوار هذا سينتهي بعد ان تتصادم مصالح الطاغوتين روسيا وامريكا
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  14. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    مياووووو

    ولعها ولعها شعللها شعللها ... ياأفندي ,,,,, ماعندي شي أخسره لاعقارات ولا أطيان ولامليارات ولاتجاره ... ... ثم أن الموت جاينا جاينا .. مامنه مفر
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  15. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    كله تمام

    الحرب قادمه لامحاله // فأمريكا لايمكن أن تسمح لروسيا بالهيمنه على سوريا لأنها مفتاح السيطره على الشرق وبالتالي ستفقد أمريكا نفوذها في الشرق الأوسط
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  16. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    على هامان يافرعون

    11 أكتوبر, 2016 , 20:01 م مياووووو ولععععععت . ولعها ولعها . شعللها شعللها . طبول الحرب بدأت تُقرع .... فرحان يااهبل والله اول ماتحرق صفيرتك.
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  17. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 20:13 م
    عدد التعليقات:10656

    برق الحرم

    ((((((((اين الامم المحتلة ... مع هراطق الجبابرة الطغاة ... ومع ذلك ......لن تأمن ..... روسيا وامريكا والعالم الحرب العالمية الثالثة ))))))
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  18. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    سلمان

    اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك .
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  19. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    بوزهراء القطيفي

    معركة الشام على الأبواب من علامآت الساعه
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  20. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    شاهد على الظهر

    يالربع تبون الكلام اللي يجمد على الشارب / الحرب العالميه الثالثه على الأبواب .. وأتوقع إندلاعها في أي لحظه وبيروح فيها الشرق الأوسط برمته وهو مسرحها
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  21. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    كلنا فداء للوطن

    اشهد انك محزم عز يابوتن ماهو مثل الكور او بابا ماما
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  22. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    مياووووو

    ولععععععععععععععععععت ... ولعها ولعها ... شعللها شعللها ... طبول الحرب بدأت تُقرع ... والله العالم أنها على الأبواب
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