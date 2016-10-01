فيديو : ملك المغرب يحضر حفل زواج .. شاهد ردة فعل الحاضرين!

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أول ظهور لملك الممغرب الملك “محمد السادس” في عُرس خاص .
حيث أوضح الفيديو لحظة نزول العروس مع والدها ، ليتفاجىء الجميع بعدها بظهور ملك المغرب ، الذي قدم التهنئه للعروس ، بينما جاءت ردة فعل الموجودين بإطلاق الزغاريد والاحتفاء بوجوده .
تعليقات ( 13 )
ضمير الناسماجمل التواضع والاحساس والانسانيه من الملوك عقبال المديراللي يشوف نفسه وهومجردموظف طالع بالواسطه***
الملك نزل من الدور العلويأي نه موجود سلفا ولم يفاجئهم ويبدو انه زواج إحدى قريباته.
ههههاصوات الحريم هاذي تذكرني بلمقاطع
الحق ينقالالملوك والزعماء والوزراء والتجار بشر فيجب علينا عدم التمييز بين البشر والتعايش بحب ومودة وسكينه وإخاء فلنزرع ورودالمحبة وزهور المودة بين كل البشر .
420اشم ريحت ***
سوداني صررررررررريحتعليق رقم (5 عاطل) الآن من تفكيرك عرفت لماذا أنت عاطل في ضل وجود ملايين المقيمين الذين كونوا ثروات طائلة و بنوا قصوراً في بلدانهم
مراقب وبائيات عاطل خريج 22/07/1432 هـيالبيييييييه لو مكانه اخذها عروسه لي كيفي كيفي كيفي ملك ههههههههههههههههههههههه
ودي اعرستوقعت حضر زواج واحد ضغيف بيقدم له عانية مساعدة مالية زواج شكل الزواج للاغنياء . الله يبارك لكل مسلم ومسلمة للفقراء والاغنياء ويرزقنا من حيث لانحتسب
اللهم أعز الإسلام و المسلمينهذا عرس خاص باأحد أفراد الأسره المالكه أو أحد الحواشي أو المقربين .. وليس عرس لأحد أفراد الشعب
Wيوووو ازعاااااج راسي أوجعني
مخالف للنشرمخالف للنشر