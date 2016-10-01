فيديو : ملك المغرب يحضر حفل زواج .. شاهد ردة فعل الحاضرين!

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أول ظهور لملك الممغرب الملك “محمد السادس” في عُرس خاص .

حيث أوضح الفيديو لحظة نزول العروس مع والدها ، ليتفاجىء الجميع بعدها بظهور ملك المغرب ، الذي قدم التهنئه للعروس ، بينما جاءت ردة فعل الموجودين بإطلاق الزغاريد والاحتفاء بوجوده .