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فيديو : ملك المغرب يحضر حفل زواج .. شاهد ردة فعل الحاضرين!

1 أكتوبر, 2016 , 20:19 م
فيديو : ملك المغرب يحضر حفل زواج .. شاهد ردة فعل الحاضرين!
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أول ظهور لملك الممغرب الملك “محمد السادس” في عُرس خاص .

حيث أوضح الفيديو لحظة نزول العروس مع والدها ، ليتفاجىء الجميع بعدها بظهور ملك المغرب ، الذي قدم التهنئه للعروس ، بينما جاءت ردة فعل الموجودين بإطلاق الزغاريد والاحتفاء بوجوده .



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ضمير الناس

    ماجمل التواضع والاحساس والانسانيه من الملوك عقبال المديراللي يشوف نفسه وهومجردموظف طالع بالواسطه***
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  2. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    الملك نزل من الدور العلوي

    أي نه موجود سلفا ولم يفاجئهم ويبدو انه زواج إحدى قريباته.
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  3. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    هههه

    اصوات الحريم هاذي تذكرني بلمقاطع
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  4. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    الذي اعرفه ان ملك المغرب لايحضر مناسبات العزاء والافراح ويرسل نائب عنه
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  5. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    الحق ينقال

    الملوك والزعماء والوزراء والتجار بشر فيجب علينا عدم التمييز بين البشر والتعايش بحب ومودة وسكينه وإخاء فلنزرع ورودالمحبة وزهور المودة بين كل البشر .
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  6. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    مخالف
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  7. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    420

    اشم ريحت ***
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  8. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    سوداني صررررررررريح

    تعليق رقم (5 عاطل) الآن من تفكيرك عرفت لماذا أنت عاطل في ضل وجود ملايين المقيمين الذين كونوا ثروات طائلة و بنوا قصوراً في بلدانهم
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  9. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    مراقب وبائيات عاطل خريج 22/07/1432 هـ

    يالبيييييييه لو مكانه اخذها عروسه لي كيفي كيفي كيفي ملك ههههههههههههههههههههههه
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  10. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    ودي اعرس

    توقعت حضر زواج واحد ضغيف بيقدم له عانية مساعدة مالية زواج شكل الزواج للاغنياء . الله يبارك لكل مسلم ومسلمة للفقراء والاغنياء ويرزقنا من حيث لانحتسب
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  11. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    اللهم أعز الإسلام و المسلمين

    هذا عرس خاص باأحد أفراد الأسره المالكه أو أحد الحواشي أو المقربين .. وليس عرس لأحد أفراد الشعب
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  12. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    W

    يوووو ازعاااااج راسي أوجعني
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  13. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    مخالف للنشر

    مخالف للنشر
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