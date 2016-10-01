حملة سعودية لمقاطعة شركات الاتصالات تشعل تويتر

صحيفة المرصد: دشن نشطاء على” توتير” حملة لمقاطعة شركات الاتصالات المشغلة في السعودية بسبب سوء خدمات الإنترنت والاتصال المقدمة من شركات الاتصالات، وتعنتها في تقديم خدمات تليق بالعميل نظير ما تجنيه من مبالغ طائلة من جيوب العملاء دون وجه حق.وأعلن النشطاء بدء الحملة من اليوم اكتوبر، ولمدة أسبوع، بمعدل 3 ساعات يوميًا من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.وبدأت الحملة بثلاثة هاشتاقات وهي: #وضع-الطيران-stc، #راح-نفلسكم1، #مقاطعة-شركات-الإتصالات. وصلت هذه الهاشتاقات إلى الترند العالمي بعد مشاركة واسعة من أفراد وشرائح المجتمع المختلفة.الجدير بالذكر، أن شركات الاتصالات قد أعلنت في أوقات سابقة عن إيقافها لخدمات وباقات الإنترنت المفتوحة.