حملة سعودية لمقاطعة شركات الاتصالات تشعل تويتر

صحيفة المرصد: دشن نشطاء على” توتير” حملة لمقاطعة شركات الاتصالات المشغلة في السعودية بسبب سوء خدمات الإنترنت والاتصال المقدمة من شركات الاتصالات، وتعنتها في تقديم خدمات تليق بالعميل نظير ما تجنيه من مبالغ طائلة من جيوب العملاء دون وجه حق.وأعلن النشطاء بدء الحملة من اليوم اكتوبر، ولمدة أسبوع، بمعدل 3 ساعات يوميًا من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.وبدأت الحملة بثلاثة هاشتاقات وهي: #وضع-الطيران-stc، #راح-نفلسكم1، #مقاطعة-شركات-الإتصالات. وصلت هذه الهاشتاقات إلى الترند العالمي بعد مشاركة واسعة من أفراد وشرائح المجتمع المختلفة.الجدير بالذكر، أن شركات الاتصالات قد أعلنت في أوقات سابقة عن إيقافها لخدمات وباقات الإنترنت المفتوحة.
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تعليقات ( 52 )
عدد التعليقات:1
إنسان منصفتقاطعون ,,ولا ,,,تتبوبحون,,,,ماحد ,,,سامع لكم,,,لا زم ,,,من ترشيد النت,,,بالقوه
ارز 👊 نجداذا شريت الباقه ودفعت الرسوم لايوجد حاجة للمقاطعة اقترح اخذ باقات اقل قيمة والاستخدام للحاجة بهذا يكون أدبت .. معلق يقول نركع الركوع لله وحدة ولاتعتد
جسر المحبه ؟؟؟أنا أشهد أنك جبتها ياطقطقه .. شعب لايفقه شي في ثقافة المقاطه رغم أنها أخطر الأسلحه التي تواجه فيها هؤلاء المتغولين
على هامان يافرعونتعليق 28 يمني ممحو؟؟؟؟؟ قل لعفاش يقطعه عنكم لأن مامنكم رجا ولافايده ماغير خسارة النت فيكم يادوبكم في التخزين
تذكيراحد المشغلين ز مثلن اذا اشتريت منهم باقة انترنت يقولون ماتشتغل الباقة الابعد مايخلص رصيدك الموجود يعني تشحن يسحب اذا استخدمت النت حتى وانت مفعل باقة ز
على هامان يافرعونتعليق 28 وعشرين يمني ممحو؟؟؟؟؟ قل لعفاش يقطعه عنكم لأن مامنكم رجا ولافايده ماغير خسارة النت فيكم يادوبكم في التخزين
مجرة التبانةولله الحمد اثبتنا نجاحنا ولاعزاء للمتخاذلين من 6 الى 9 الذروة صمت تاااام بقية اليوم للضرورة فقط مستمرين على طول حتى نركع غطرستهم stc حاليا فقط.
عبدالعزيز الشمريشعب ماعنده الا البربره ... مافيه تنفيذ
على هامان يافرعونرايح يرجعوا صاغرين
على هامان يافرعون351 أكتوبر, 2016 , 23:19 م Ymni mahbob النت ما منه فايده ::: روح يابو يمن ياممحو؟؟؟؟ لاتدخل في مواضيع اسيادك انقلع قلعك الله
مراقبشركة زين بصراحة قمة في الخدمات والمصداقية وكنت اول من ضحايا الاتصالات واشحن ثلاث شهورمفتوح وينتهي بشهرين كذب في كذب والحمدلله اني تركتهم
احمد رشيدبدلا من ان تقوم هيئة الإتصالات بحماية المواطن بالعدل أصبحت مثل لجنة الإستقدام سيئة الذكر لا عمل لها إلا حماية مصالح الشركات ابحثو عن السبب
مراقبكفو بيض الله وجيهكم
Ymni mahbobالنت ما منه فايده
عموريانا اقاطعها وقت النوم بكيفي
ابو حاتموالله انا لي اربع سنوات مع شركة زين باقة شباب الي ب 110 ريال نت خمسه قيقا ويوتيوب مفتوح و500 دقيه شهريا لجميع المشغلات من يوم تركت الاتصالات في نعمه
Ymni mahbobالله يعين
STCان طلبكم مرفوض وجمله وتفصيلا وحنا قاعدين لكم قعده
عدد التعليقات:1
إنسان منصفأنا أشوف النت ,,اليوم سريع ,,,أثاريه ,,,علشان المقاطعه,,,,,الله يوفق,,,كملوا ,,,على ,,طوووول,,,خلوالنت ,,يكون سريع
مواطن محبكل اللي مسوين مقاطعة شغاله جوالاتهم شعب ما قدر يقاطع البيبسي وش تترجى منه
Ymni mahbobاتمنا من خادم الحرمين الشرفين قطع النت نهائيا ....لان النت خرب المسلمين والمسلمات والله ان حن نلعب ونلهو في شهوات الدنيا. ونسينا الاخره .،.،.،.،
جنوبية..🌻🌻والله ودي اقاطع stc بس باقي الشبكات ماتشتغل عندنا بالحي يعني مجبورة عليهم شركة نصابة
مواطن محباتحداكم ولاعبين عليكم الاجانب هم المستفيدين من النت المفتوح بالكالمات الدولية وهم سبب سرعة النت البطيئة بغطهم على الشبكة اتمنى من شركة stc ما ترجعه
عمريااااليت تعيين محاسبين من غير شركة stc / في قسم فواتير
زائر70زين عندها خدمه افضل من سواءفي الاتصال 10 ريال تكلم فيها 4 ايام متواصله وكل الاجانب تحولوا الى زين اما سوا اسعارها غاليه وتقول يخدمون العملاء في المجان
والله معاكماقسم بالله معاكم
مسحب الجوالينكل البلاوي من شركة اس تي سي stc
راعي الثانيهاذا نجحت الحمله انا اقول اننا شعب واعي ومثقف وذا ما نجحنا فنحن بلا نفط يجب تصديرنا الى الصين
زينالمهم لاتنسون تعزون خلفان ...
كُعشان07 أقسم بالله كلامك صح أنا كنت مشترك في الماخوذه s وشفت أنواع الغربله والبهذله والتقطيع .. وفي لحظة زعل وأخطف رجلي على زين وأشتركت ولا أروع منها
الزهرانيحولو شرايحكم لزين شوفها معاي لها خمس سنين وربي حلوه ماشي كماها
07ت 5 شكلت موظف عندهم نعم عندنا البديل وهي زين وتشوف ورب الكعبه لاقلب على زين وللمعلوميه يا شباب قسم بالله يازين مافي اطلق منها بالنت واسألوا اللي جربوا
07اما بالنسبة لي فاقسم بالله من يوم انتهى الشحن ما شحنت ولن اشحن وسوف اغير الشريحة الى زين اذا مارجعت stcعن خرابيطها
زائر70الاتصالات في المملكه الاسواء حسب ماسمع مقارنه في الدول العربيه والاجنبيه خدمه متدنيه واسعارهاعاليه وفيه دول نت مفتوح24ساعه في حوالي35 هلله
طقطقهتم وضع الهاتف على وضع الطيران .... اللي بعده
[email protected]تصحيح : حملة لمقاطعه stc هي المسيطره على الشبكه هي من يتحكم بهيئة الاتصالات هي من يفرض القرارات هي من يجني المليارات هي البلاء
طقطقهشعب الكبسه والكورة .. ماينشد بهم الظهر ... فلا تعولون عليهم ...
سعدللاسف ثقافة المقاطعه نعرفها ونعرف فاعليتها ولكن ﻻنطبقها..فنحن كمن يحمل سﻻح ﻻيجيداستخدامه والرمي به..لذلك نهبتنااﻻتصاﻻت وغيرهاوﻻنحرك ساكن!
قلتلن تنجح المقاطعه لانها حاجت الناس للتواصل بس جيدين على الاتصلات لم تحاولو مقاطعه منتجات سابقه وفشل فشل ذريع هل عندكم البديل طبعا لا اجل لن اقاطع
نصب تذكاريالحاجة أم الاختراع يا أصحاب التقنية ما المانع من صنع مولدات انترنت شبيهة بمولدات الكهرباء والا يعني لازم شركة الكهرباء تمد لك سلك حتى وانت بالبر ؟!!
عدد التعليقات:63
فان جان حان 🔴تم الوضع الطيران من الان
شيهانة💤💧شكل الشباب صاملين عزالله راحت فيها (stc)😹😹😂