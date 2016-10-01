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حملة سعودية لمقاطعة شركات الاتصالات تشعل تويتر

1 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
حملة سعودية لمقاطعة شركات الاتصالات تشعل تويتر
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صحيفة المرصد: دشن نشطاء على” توتير” حملة لمقاطعة شركات الاتصالات المشغلة في السعودية بسبب سوء خدمات الإنترنت والاتصال المقدمة من شركات الاتصالات، وتعنتها في تقديم خدمات تليق بالعميل نظير ما تجنيه من مبالغ طائلة من جيوب العملاء دون وجه حق.وأعلن النشطاء بدء الحملة من اليوم اكتوبر، ولمدة أسبوع، بمعدل 3 ساعات يوميًا من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.وبدأت الحملة بثلاثة هاشتاقات وهي: #وضع-الطيران-stc، #راح-نفلسكم1، #مقاطعة-شركات-الإتصالات. وصلت هذه الهاشتاقات إلى الترند العالمي بعد مشاركة واسعة من أفراد وشرائح المجتمع المختلفة.الجدير بالذكر، أن شركات الاتصالات قد أعلنت في أوقات سابقة عن إيقافها لخدمات وباقات الإنترنت المفتوحة.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    1 أكتوبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    تقاطعون ,,ولا ,,,تتبوبحون,,,,ماحد ,,,سامع لكم,,,لا زم ,,,من ترشيد النت,,,بالقوه
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  2. 51
    1 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    ارز 👊 نجد

    اذا شريت الباقه ودفعت الرسوم لايوجد حاجة للمقاطعة اقترح اخذ باقات اقل قيمة والاستخدام للحاجة بهذا يكون أدبت .. معلق يقول نركع الركوع لله وحدة ولاتعتد
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  3. 50
    1 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    جسر المحبه ؟؟؟

    أنا أشهد أنك جبتها ياطقطقه .. شعب لايفقه شي في ثقافة المقاطه رغم أنها أخطر الأسلحه التي تواجه فيها هؤلاء المتغولين
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  4. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    على هامان يافرعون

    تعليق 28 يمني ممحو؟؟؟؟؟ قل لعفاش يقطعه عنكم لأن مامنكم رجا ولافايده ماغير خسارة النت فيكم يادوبكم في التخزين
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  5. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    كلام في كلام
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  6. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    تذكير

    احد المشغلين ز مثلن اذا اشتريت منهم باقة انترنت يقولون ماتشتغل الباقة الابعد مايخلص رصيدك الموجود يعني تشحن يسحب اذا استخدمت النت حتى وانت مفعل باقة ز
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  7. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    قاطعوا سواء لنها استفزازية ولها عروض نصب واحتيال ولاناثق في عروضهم وهذا مخالف في الشريعه والقوانين واللاسف هنا مافيه قوانين تحمي الحقوق
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  8. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    على هامان يافرعون

    تعليق 28 وعشرين يمني ممحو؟؟؟؟؟ قل لعفاش يقطعه عنكم لأن مامنكم رجا ولافايده ماغير خسارة النت فيكم يادوبكم في التخزين
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  9. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    مجرة التبانة

    ولله الحمد اثبتنا نجاحنا ولاعزاء للمتخاذلين من 6 الى 9 الذروة صمت تاااام بقية اليوم للضرورة فقط مستمرين على طول حتى نركع غطرستهم stc حاليا فقط.
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  10. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    عبدالعزيز الشمري

    شعب ماعنده الا البربره ... مافيه تنفيذ
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  11. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    على هامان يافرعون

    رايح يرجعوا صاغرين
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  12. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    على هامان يافرعون

    351 أكتوبر, 2016 , 23:19 م Ymni mahbob النت ما منه فايده ::: روح يابو يمن ياممحو؟؟؟؟ لاتدخل في مواضيع اسيادك انقلع قلعك الله
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  13. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    أطلق ترند في قائمة التويتر 👌👌👌👌
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  14. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    مراقب

    شركة زين بصراحة قمة في الخدمات والمصداقية وكنت اول من ضحايا الاتصالات واشحن ثلاث شهورمفتوح وينتهي بشهرين كذب في كذب والحمدلله اني تركتهم
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  15. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    احمد رشيد

    بدلا من ان تقوم هيئة الإتصالات بحماية المواطن بالعدل أصبحت مثل لجنة الإستقدام سيئة الذكر لا عمل لها إلا حماية مصالح الشركات ابحثو عن السبب
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  16. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    كفوووو 👍 وانا معاهم 👏👏👏
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  17. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    مراقب

    كفو بيض الله وجيهكم
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  18. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    Ymni mahbob

    النت ما منه فايده
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  19. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    عموري

    انا اقاطعها وقت النوم بكيفي
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  20. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    ابو حاتم

    والله انا لي اربع سنوات مع شركة زين باقة شباب الي ب 110 ريال نت خمسه قيقا ويوتيوب مفتوح و500 دقيه شهريا لجميع المشغلات من يوم تركت الاتصالات في نعمه
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  21. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    Ymni mahbob

    الله يعين
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  22. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    STC

    ان طلبكم مرفوض وجمله وتفصيلا وحنا قاعدين لكم قعده
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  23. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    أنا أشوف النت ,,اليوم سريع ,,,أثاريه ,,,علشان المقاطعه,,,,,الله يوفق,,,كملوا ,,,على ,,طوووول,,,خلوالنت ,,يكون سريع
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  24. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    مواطن محب

    كل اللي مسوين مقاطعة شغاله جوالاتهم شعب ما قدر يقاطع البيبسي وش تترجى منه
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  25. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    Ymni mahbob

    اتمنا من خادم الحرمين الشرفين قطع النت نهائيا ....لان النت خرب المسلمين والمسلمات والله ان حن نلعب ونلهو في شهوات الدنيا. ونسينا الاخره .،.،.،.،
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  26. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    جنوبية..🌻🌻

    والله ودي اقاطع stc بس باقي الشبكات ماتشتغل عندنا بالحي يعني مجبورة عليهم شركة نصابة
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  27. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    مواطن محب

    اتحداكم ولاعبين عليكم الاجانب هم المستفيدين من النت المفتوح بالكالمات الدولية وهم سبب سرعة النت البطيئة بغطهم على الشبكة اتمنى من شركة stc ما ترجعه
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  28. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    عمر

    يااااليت تعيين محاسبين من غير شركة stc / في قسم فواتير
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  29. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    زائر70

    زين عندها خدمه افضل من سواءفي الاتصال 10 ريال تكلم فيها 4 ايام متواصله وكل الاجانب تحولوا الى زين اما سوا اسعارها غاليه وتقول يخدمون العملاء في المجان
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  30. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    والله معاكم

    اقسم بالله معاكم
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  31. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    للإسف الأسلام يحارب وهاؤلاء لايهمهم إتصالاتهم ونتهم فقط
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  32. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    مسحب الجوالين

    كل البلاوي من شركة اس تي سي stc
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  33. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    راعي الثانيه

    اذا نجحت الحمله انا اقول اننا شعب واعي ومثقف وذا ما نجحنا فنحن بلا نفط يجب تصديرنا الى الصين
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  34. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    يازين الزين شركة زين عندها الزين... الزين عند زين.... والشين عند STC.. STC لها من اسمها نصيب مؤخره
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    زين

    المهم لاتنسون تعزون خلفان ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    كُعشان

    07 أقسم بالله كلامك صح أنا كنت مشترك في الماخوذه s وشفت أنواع الغربله والبهذله والتقطيع .. وفي لحظة زعل وأخطف رجلي على زين وأشتركت ولا أروع منها
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  37. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    الزهراني

    حولو شرايحكم لزين شوفها معاي لها خمس سنين وربي حلوه ماشي كماها
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  38. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    الحمله والقائمين عليها مخالفين الطرق الرسميه في الشكاوي هناك ولي امر ترجع له جزائهم الجلد بكيبل الالياف البصريه ليعرفوا قيمه الانفاقات الكبيره للبنيه
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  39. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    07

    ت 5 شكلت موظف عندهم نعم عندنا البديل وهي زين وتشوف ورب الكعبه لاقلب على زين وللمعلوميه يا شباب قسم بالله يازين مافي اطلق منها بالنت واسألوا اللي جربوا
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  40. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    07

    اما بالنسبة لي فاقسم بالله من يوم انتهى الشحن ما شحنت ولن اشحن وسوف اغير الشريحة الى زين اذا مارجعت stcعن خرابيطها
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  41. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    الله ياخذ الحاجه اللي حدتنا عليكم غصب فكل شي على النت والحياه بسيطه وعقدتوها تبصيم لشريحه ليه ماتكتفون برقم الهويه لازم نصف سرا وننذل ليه كل هذا التعق
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  42. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    زائر70

    الاتصالات في المملكه الاسواء حسب ماسمع مقارنه في الدول العربيه والاجنبيه خدمه متدنيه واسعارهاعاليه وفيه دول نت مفتوح24ساعه في حوالي35 هلله
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  43. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    طقطقه

    تم وضع الهاتف على وضع الطيران .... اللي بعده
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  44. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    [email protected]

    تصحيح : حملة لمقاطعه stc هي المسيطره على الشبكه هي من يتحكم بهيئة الاتصالات هي من يفرض القرارات هي من يجني المليارات هي البلاء
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  45. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    طقطقه

    شعب الكبسه والكورة .. ماينشد بهم الظهر ... فلا تعولون عليهم ...
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  46. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    سعد

    للاسف ثقافة المقاطعه نعرفها ونعرف فاعليتها ولكن ﻻنطبقها..فنحن كمن يحمل سﻻح ﻻيجيداستخدامه والرمي به..لذلك نهبتنااﻻتصاﻻت وغيرهاوﻻنحرك ساكن!
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  47. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    من يوم الغو المفتوح مقفل جوالي واقسم بالله حتى الوتس اب حذفته خلهم يخسرون لانه الثانيه تفرق معاهم ماقدرونا زمان ومابنقدرهم الان ولا بنعذرهم
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  48. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    قلت

    لن تنجح المقاطعه لانها حاجت الناس للتواصل بس جيدين على الاتصلات لم تحاولو مقاطعه منتجات سابقه وفشل فشل ذريع هل عندكم البديل طبعا لا اجل لن اقاطع
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  49. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    نصب تذكاري

    الحاجة أم الاختراع يا أصحاب التقنية ما المانع من صنع مولدات انترنت شبيهة بمولدات الكهرباء والا يعني لازم شركة الكهرباء تمد لك سلك حتى وانت بالبر ؟!!
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  50. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    اذا فيكم خير اصملو وقاطعو حتى تلبى مطالبكم ولا لاتجلسون تتشكون اصملو لو مره وحده بعمركم وتشوفو كيف تكون النتيجه لصالحكم
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  51. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:63

    فان جان حان 🔴

    تم الوضع الطيران من الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    شيهانة💤💧

    شكل الشباب صاملين عزالله راحت فيها (stc)😹😹😂
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