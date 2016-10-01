  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعد 8 سنوات.. “العلياني” يعلن الرحيل عن روتانا خليجية

1 أكتوبر, 2016 , 23:49 م
بعد 8 سنوات.. “العلياني” يعلن الرحيل عن روتانا خليجية
  • 3٬654
  • 93
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: بعد ان قضى فيها 8 سنوات، أعلن الاعلامي علي العلياني مساء اليوم عن رحيله عن قناة روتانا خليجية.وقال في تغريدة له على” تويتر”: ثمان سنوات عظيمة في روتانا عملت فيها باخلاص ومتعة من أجل وطني والمهنة والمهنية.. الان حال الرحيل بكل حب”



تعليقات ( 93 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 93
    2 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    ههههههه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 92
    2 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    كريم

    العلياني و لجين عمران رفعا راس كل سعودي الف شكر لهم وأمنيات بتحقيق كل مفيد في برامجهم القادمة للمواطن والوطن
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  3. 91
    2 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    جورج

    افضل إعلامي عربي بشهادة الكثير وأفضل برنامج يناقش حياة المواطن السعودي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  4. 90
    2 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    ههههههه

    قال خدمت وطني قال ماشفنا الا استءة للدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 89
    2 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    متعودات على القنوات وماتبثه من محرمات مع اشباه الرجال ويمدحن فيهم نفس الطينه والعقليه والسفاهة وش مقابلاته الفنان والفنانه الحمدلله ويهاجم الالتزام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 88
    2 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    ابوفيصل 1

    ما أجمل الرحيل لبعض الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 87
    2 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    قلت

    برنامج تابعه فئه من الناس الي هم نفس مسار توجهك وتفكيرك الباقيه التغلبيه بكل صراحة لاحد يعرف الى العلياني فقط وتحدى احد يجيب اسمك الثلاثي فقط العلياني
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  8. 86
    2 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    مسمار

    مادرينا عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 85
    2 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    العلياني

    للأسف ولدنا ولكن نخالفك في مواقفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 84
    2 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    عيد

    الحقيقة انت لا تقدر بثمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 83
    2 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:136

    تابط شرا

    الى حيث القت رحلها ام قشعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  12. 82
    2 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    زاير

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 81
    2 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    لله در الهيئة اتوا بالإثباتات والأدلة القطعية وستبقى إلى الأبد مطبوعة عبر التاريخ
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  14. 80
    2 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    ابوفيصل 1

    ماحدش درا عنك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 79
    2 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    الحقباني

    علم علم علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  16. 78
    2 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    في عالم النت ستبقى الصور حتى يوم القيامه ويراها احفاد الأحفاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 77
    2 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    77

    غير مأسوفآ عليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  18. 76
    2 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    ( ريما Rima )🍎

    خروج □■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 75
    2 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    مااحد مدري عنك ياعلياني
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  20. 74
    2 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    وليد

    ما يكرهك إلا الدواعش يا علياني والسبب انك مزبد لهم في برنامجك
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  21. 73
    2 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    ميرندا

    الله يعين،.. حان الرحيل وخاطري منكم ماطاب.. ..قبل المهنه والمهنيه..هناك خدمة الدين ثم المليك والوطن ثم عيون المهنه ورمشها المهنيه. بالتوفيق للجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 72
    2 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 71
    2 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 70
    2 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    ( ريما Rima )🍎

    كان له برنامج على مااظن اسمه كلام في الحرب على LBC ونجح فيه ____لكن ببرنامج ياهلا تغير أكثر كلامه عن الشيوخ ضدهم للاسف❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 69
    2 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    ابو شنب

    لا عاد اشوفك الخلا 👀
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  26. 68
    2 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    مبغض الهيئة

    ادبتهم ورحلت يا قاهر الدواعش والاخونجية
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  27. 67
    2 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    ابن بالبلد

    سيسألك ربي عن كل حلقه ومقابله وسخريه واستهزاء وعبث ولن ينفعك الا التوبه وان يصحى ضميرك ووازعك
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  28. 66
    2 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ابو الشباب

    سبحان الله لم تشوف واحد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 65
    2 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    روتا

    من هذا المذيع لانعرفه!!! واول مرة نسمع فيه ؟ لا ويقول برحل ههههههه خلنا اول نعرفك وبعدين ارحل ، مستعجل الاخ خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  30. 64
    2 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    روتا

    من هذا المذيع لانعرفه!!! واول مرة نسمع فيه ؟ لا ويقول برحل ههههههه خلنا اول نعرفك وبعدين ارحل ، مستعجل الاخ خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  31. 63
    2 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    راقع

    مع مقيط ... يا فيه ميوعة هالشخص ترفع الضغط...
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  32. 62
    2 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليك

    أسأل الله العظيم أن يجازي كل من كذب وظلم وأفترىٰ على المشائخ ورجال الهيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 61
    2 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    ياسمين 🌸

    الغيره ذابحتكم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  34. 60
    2 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    من عقب الصور وهو مدحدر
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  35. 59
    2 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ..٤٦..

    اسمر **** أصلاً من انت؟ومن تكون؟ومن اعطاك الحق؟حتى تتكلم بلسان الشعب؟أذلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 58
    2 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    مها

    احب العلياني امووووت فيه ❤️❤️
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  37. 57
    2 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    طيب وحنا مالنا ؟؟؟

    الحمد لله الذي أراحنا منك ,,, وعقبال بقية بني لبرال
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  38. 56
    2 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    من حائل

    الله يذكر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعزهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  39. 55
    2 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    D.r

    ما احد يصمد امام المشائخ والدعاه حفظهم الله .
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  40. 54
    2 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    من حائل

    الله يذكر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعزهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  41. 53
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    سمير نجد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    من حائل

    يمكن تقفل القناه بعده محد درى عنك ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  43. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    من حائل

    يمكن تقفل القناه بعده محد درى عنك ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    إستشاري صح

    نحن الآن في المسار الصحيح ومتجهين للتصحيح ...أما سنوات مضت فكنا نسير عكس الطريق نحارب الدين ونتج الخسائر والغلاء والجفاف والغبار وإهدار النعم .
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  45. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    مخالف للنشر

    الاعلام معاد فيه مهنيه كل من قام من النوم صار مذيع ومقدم الاذاعه تحتاج مهاره وابداع وفن يتعامل مع نبرة الصوت واطلاله بشوشه ولغه الجسد بعيداً عن الواسطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  46. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    على مين ؟

    رحلوه ... وقال خلوني أقول حان الرحيل ههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  48. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    اسمرعبر

    يكفيك فخراً يالعلياني انك جحفلتهم و حجمتهم و وقفتهم عند حدهم وجعلتهم بدون فعالية .. لك الشكر من الشعب السعودي على دورك البطولي
    لا يعجبني(15) اعجبني(4)
  49. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    من حائل

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    كديش

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    تقشف

    ياراعي الأم بي سي /// أتوقع والله أعلم أن هالقنوات بتتوقف ولايبقى إلا قناة صبابا صباح الخير مافييييييييييييش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    الدوسري

    السلام عليكم تبون الجد احسن خبر سمعته عسى مايكون اشاعه ويرجع يغثنا بكذبه وفترائه على مشايخنا ورجال لامربالمعروف والنهي عن المنكر وشكرا لكم لااعطاي. ِ
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  53. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    إنسان مبدع ومثقف ووطني بمعني الكلمة ؟؟؟
    لا يعجبني(12) اعجبني(4)
  54. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    👡👡👡

    اخاف تكون رحلة الى ابى زعبل بعد القضيه الشهيره.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  55. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  56. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    👡👡👡

    يا كثر الخبلان بهالارض .ما يمدحك الا اللي على شاكلتك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  57. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    جاني معلومه أنه في برنامجه ياهلا في رمضان خسر القناه طوال رمضان .. 30 نعيمي كل ليله طلي ولمن ؟ لــ 3 أنفار ليس لهم أيو وزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    نهاره ابيض

    درب الي يسد مايرد
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  59. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    ياسمين 🌸

    خسارا فيه عقل يوزن بلد
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  60. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    فواز

    اذكروا الله ياجماعة الخير وادعو له بالتوفيق والسداد واتركوا التوتر والغضب ورمي الجمل السيئة والكلمات السلبية.
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  61. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    إستشاري صح

    كم اتمنى عدم محاولة ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    الدوسري

    ابركها من ساعه احسن خير سمعته عساه يكون مو اشاعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  63. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    يمدحون سي بي سي سفره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    هذا مذيع فاشل

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    متابع

    بصراحه ثقيل دم ..برامجه تجيب النوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  66. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    متابع

    اما من اجل وطنك فكثر منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  67. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    تقشف

    تصدقون أتوقع عشرات القنوات التلفزيونيه ( الخشاش على قولة الوليد ) سيتوقف بثها /// مافييييييييش حيقيبوا منين ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    هذا مذيع فاشل

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    إن شاء الله بلا رجعة باب شر انغلق يحارب الفضيلة وأهل الصلاح .
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  70. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    إستشاري صح

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    على هامان يافرعون

    طريق ودت لاردت وش ذا المذيع المخضرم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  72. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    07

    حينما حضرت الوفاه لابي حنيفه تمنى انه لم يقل برأيه واجتهاده وهو امام المذهب ولم يقل شر أو نشر باطل اواخذ رأي ضعيف فانت ماذا قدمت الآن انت فيها فتب وعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  73. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    تقشف

    اللهم لاشماته .... أكرشــــــ........ الربع شكلهم أجدبوا
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  74. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مع الأسف

    بعض المذيعين لايلتزموا بالحياديه وتجد بعضهم يكون في صف خصم الطرف الثاني ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  75. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    أم بي سي امل الحياة

    تم توقيع عقده مع ام بي سي العظيمه
    لا يعجبني(17) اعجبني(4)
  76. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ابو يحيى

    بلا رجعه إن شاء الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  77. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    الله اكبر

    كل نفس بما فعلت رهينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  78. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    الخبر الصحيح

    مع الأسف تفتقد لأمور مهمه في المذيع الناجح واكبر دليل كثرة مدحك لنفسك وكأنك من عمالقة الاعلام المخضرمين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  81. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    طقطقه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    سبهلل

    بالتوفيق للاعلامي القدير على العلياني في حياته المستقبلية ونود أن نراه في موقع آخر يخدم الدين والوطن
    لا يعجبني(13) اعجبني(4)
  83. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    إستشاري صح

    ما أظن أهل باشوت وما حولها سيرحبون بولدهم علي الغلياني إذا جاءهم ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    مذيع منبوذ فاشل

    أبركها من ساعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  85. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    Maher

    فكه ان شاء الله ماعاد نشوفك ي صبر الارض
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  86. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    الحمدلله

    ارتاح وريح .. سبحان الله لا اسلوب ولا طله مقبوله
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  87. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    الناقد

    الله أكبر . . ياطه حسين !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  88. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    فهد

    روحه بلا رجعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  89. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    شوق

    بكره يجي خبر ان رحيله اشاعه ونشوفه بروتانا مثل لجين عمران
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  90. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    إستشاري صح

    حان الرحيل يا علياني بعد ظهورك في جيب ومعك اغراضك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  91. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    مياووووو

    أنتهت مهمته ولم يفلح .... هات اللي بعده ..... تغيرت الأحوال وهو لم ينجز ماهو مكلف به
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  92. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    الحقيقه

    واي متعه وحب الذي تتكلم عنه غيرالذنوب التي حاصرتك باكلك لحوم الناس وانتقاصك العلماءوالمصلحين اي متعه ومنبرك كان معول هدم في طريق الدعوه والامربالمروف
    لا يعجبني(7) اعجبني(14)
  93. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    خالد الزهراني

    محاور قوي
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم