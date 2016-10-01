بعد 8 سنوات.. “العلياني” يعلن الرحيل عن روتانا خليجية

صحيفة المرصد: بعد ان قضى فيها 8 سنوات، أعلن الاعلامي علي العلياني مساء اليوم عن رحيله عن قناة روتانا خليجية.وقال في تغريدة له على” تويتر”: ثمان سنوات عظيمة في روتانا عملت فيها باخلاص ومتعة من أجل وطني والمهنة والمهنية.. الان حال الرحيل بكل حب”