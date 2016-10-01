بعد 8 سنوات.. “العلياني” يعلن الرحيل عن روتانا خليجية

صحيفة المرصد: بعد ان قضى فيها 8 سنوات، أعلن الاعلامي علي العلياني مساء اليوم عن رحيله عن قناة روتانا خليجية.وقال في تغريدة له على” تويتر”: ثمان سنوات عظيمة في روتانا عملت فيها باخلاص ومتعة من أجل وطني والمهنة والمهنية.. الان حال الرحيل بكل حب”
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تعليقات ( 93 )
هههههههمخالف
كريمالعلياني و لجين عمران رفعا راس كل سعودي الف شكر لهم وأمنيات بتحقيق كل مفيد في برامجهم القادمة للمواطن والوطن
جورجافضل إعلامي عربي بشهادة الكثير وأفضل برنامج يناقش حياة المواطن السعودي
هههههههقال خدمت وطني قال ماشفنا الا استءة للدين
ابوفيصل 1ما أجمل الرحيل لبعض الناس
قلتبرنامج تابعه فئه من الناس الي هم نفس مسار توجهك وتفكيرك الباقيه التغلبيه بكل صراحة لاحد يعرف الى العلياني فقط وتحدى احد يجيب اسمك الثلاثي فقط العلياني
مسمارمادرينا عنك
العليانيللأسف ولدنا ولكن نخالفك في مواقفك
عيدالحقيقة انت لا تقدر بثمن
عدد التعليقات:136
تابط شراالى حيث القت رحلها ام قشعم
زايرمخالف
ابوفيصل 1ماحدش درا عنك
الحقبانيعلم علم علم
77غير مأسوفآ عليك
( ريما Rima )🍎خروج □■
وليدما يكرهك إلا الدواعش يا علياني والسبب انك مزبد لهم في برنامجك
ميرنداالله يعين،.. حان الرحيل وخاطري منكم ماطاب.. ..قبل المهنه والمهنيه..هناك خدمة الدين ثم المليك والوطن ثم عيون المهنه ورمشها المهنيه. بالتوفيق للجميع
( ريما Rima )🍎كان له برنامج على مااظن اسمه كلام في الحرب على LBC ونجح فيه ____لكن ببرنامج ياهلا تغير أكثر كلامه عن الشيوخ ضدهم للاسف❗
ابو شنبلا عاد اشوفك الخلا 👀
مبغض الهيئةادبتهم ورحلت يا قاهر الدواعش والاخونجية
ابن بالبلدسيسألك ربي عن كل حلقه ومقابله وسخريه واستهزاء وعبث ولن ينفعك الا التوبه وان يصحى ضميرك ووازعك
ابو الشبابسبحان الله لم تشوف واحد ***
روتامن هذا المذيع لانعرفه!!! واول مرة نسمع فيه ؟ لا ويقول برحل ههههههه خلنا اول نعرفك وبعدين ارحل ، مستعجل الاخ خخخخخخخخخ
روتامن هذا المذيع لانعرفه!!! واول مرة نسمع فيه ؟ لا ويقول برحل ههههههه خلنا اول نعرفك وبعدين ارحل ، مستعجل الاخ خخخخخخخخخ
راقعمع مقيط ... يا فيه ميوعة هالشخص ترفع الضغط...
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكأسأل الله العظيم أن يجازي كل من كذب وظلم وأفترىٰ على المشائخ ورجال الهيئه
ياسمين 🌸الغيره ذابحتكم
..٤٦..اسمر **** أصلاً من انت؟ومن تكون؟ومن اعطاك الحق؟حتى تتكلم بلسان الشعب؟أذلف
مهااحب العلياني امووووت فيه ❤️❤️
طيب وحنا مالنا ؟؟؟الحمد لله الذي أراحنا منك ,,, وعقبال بقية بني لبرال
من حائلالله يذكر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعزهم
D.rما احد يصمد امام المشائخ والدعاه حفظهم الله .
من حائلالله يذكر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعزهم
سمير نجدمخالف
من حائليمكن تقفل القناه بعده محد درى عنك ،،
من حائليمكن تقفل القناه بعده محد درى عنك ،،
إستشاري صحنحن الآن في المسار الصحيح ومتجهين للتصحيح ...أما سنوات مضت فكنا نسير عكس الطريق نحارب الدين ونتج الخسائر والغلاء والجفاف والغبار وإهدار النعم .
مخالف للنشرالاعلام معاد فيه مهنيه كل من قام من النوم صار مذيع ومقدم الاذاعه تحتاج مهاره وابداع وفن يتعامل مع نبرة الصوت واطلاله بشوشه ولغه الجسد بعيداً عن الواسطه
على مين ؟رحلوه ... وقال خلوني أقول حان الرحيل ههههههههههه
اسمرعبريكفيك فخراً يالعلياني انك جحفلتهم و حجمتهم و وقفتهم عند حدهم وجعلتهم بدون فعالية .. لك الشكر من الشعب السعودي على دورك البطولي
من حائلمخالف
كديشمخالف
تقشفياراعي الأم بي سي /// أتوقع والله أعلم أن هالقنوات بتتوقف ولايبقى إلا قناة صبابا صباح الخير مافييييييييييييش
الدوسريالسلام عليكم تبون الجد احسن خبر سمعته عسى مايكون اشاعه ويرجع يغثنا بكذبه وفترائه على مشايخنا ورجال لامربالمعروف والنهي عن المنكر وشكرا لكم لااعطاي. ِ
👡👡👡اخاف تكون رحلة الى ابى زعبل بعد القضيه الشهيره.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهماللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك لااله الاأنت
👡👡👡يا كثر الخبلان بهالارض .ما يمدحك الا اللي على شاكلتك.
نهاره ابيضدرب الي يسد مايرد
ياسمين 🌸خسارا فيه عقل يوزن بلد
فوازاذكروا الله ياجماعة الخير وادعو له بالتوفيق والسداد واتركوا التوتر والغضب ورمي الجمل السيئة والكلمات السلبية.
إستشاري صحكم اتمنى عدم محاولة ***.
الدوسريابركها من ساعه احسن خير سمعته عساه يكون مو اشاعه
هذا مذيع فاشلغير لائق
متابعبصراحه ثقيل دم ..برامجه تجيب النوم
متابعاما من اجل وطنك فكثر منها
تقشفتصدقون أتوقع عشرات القنوات التلفزيونيه ( الخشاش على قولة الوليد ) سيتوقف بثها /// مافييييييييش حيقيبوا منين ؟؟؟؟
هذا مذيع فاشلمخالف
إستشاري صحمخالف
على هامان يافرعونطريق ودت لاردت وش ذا المذيع المخضرم
07حينما حضرت الوفاه لابي حنيفه تمنى انه لم يقل برأيه واجتهاده وهو امام المذهب ولم يقل شر أو نشر باطل اواخذ رأي ضعيف فانت ماذا قدمت الآن انت فيها فتب وعد
تقشفاللهم لاشماته .... أكرشــــــ........ الربع شكلهم أجدبوا
مع الأسفبعض المذيعين لايلتزموا بالحياديه وتجد بعضهم يكون في صف خصم الطرف الثاني ؟
أم بي سي امل الحياةتم توقيع عقده مع ام بي سي العظيمه
ابو يحيىبلا رجعه إن شاء الله
الله اكبركل نفس بما فعلت رهينه
الخبر الصحيحمع الأسف تفتقد لأمور مهمه في المذيع الناجح واكبر دليل كثرة مدحك لنفسك وكأنك من عمالقة الاعلام المخضرمين.
طقطقهمخالف
سبهللبالتوفيق للاعلامي القدير على العلياني في حياته المستقبلية ونود أن نراه في موقع آخر يخدم الدين والوطن
إستشاري صحما أظن أهل باشوت وما حولها سيرحبون بولدهم علي الغلياني إذا جاءهم ..
مذيع منبوذ فاشلأبركها من ساعه
Maherفكه ان شاء الله ماعاد نشوفك ي صبر الارض
الحمدللهارتاح وريح .. سبحان الله لا اسلوب ولا طله مقبوله
الناقدالله أكبر . . ياطه حسين !!
فهدروحه بلا رجعه
شوقبكره يجي خبر ان رحيله اشاعه ونشوفه بروتانا مثل لجين عمران
إستشاري صححان الرحيل يا علياني بعد ظهورك في جيب ومعك اغراضك .
مياوووووأنتهت مهمته ولم يفلح .... هات اللي بعده ..... تغيرت الأحوال وهو لم ينجز ماهو مكلف به
الحقيقهواي متعه وحب الذي تتكلم عنه غيرالذنوب التي حاصرتك باكلك لحوم الناس وانتقاصك العلماءوالمصلحين اي متعه ومنبرك كان معول هدم في طريق الدعوه والامربالمروف
خالد الزهرانيمحاور قوي