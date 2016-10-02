فيديو : بعد 50 عاماً .. صاحب أشهر محل أغاني في حائل يُتلِف مئات “السيديهات” ابتغاء الأجر والثواب!

صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب يظهر قيام صاحب أقدم محل لبيع أشرطة الأغاني في مدينة حائل باتلاف وتحطيم الأسطوانات وأشرطة الكاسيت الموجودة بالمحل .
حيث أوضح الفيديو لحظة قيام ثلاثة أشخاص بإفراغ شاحنة مليئة بالأشرطة والأسطوانات المدمجة تمهيداً لإتلافها وفقاً لرغبة صاحب المحل ابتغاء الأجر والثواب من الله .
تعليقات ( 20 )
عدنان طبلمنتب سهل يا فضيله الشيخ مرسي الزهراني
عدنان طبلاقول الله من جلسه لابن سعيد راحت وتكسرت مابين هذه الاشرطه ماسمعناها الله يخلف علي الطرب بعد ابوخالد صاحب الحنجره العذبه والريشه الطاغيه
مرسي الزهرانيالاغاني دعوة الى الحب والسلام . من حقك ان تقبلها او ترفضها ولكن ليس من حقك محاربتها.
الماااااضي2030سماع الاغاني افضل من تفجير المساجد
( ريما Rima )🍎أقسم بالله انا ماسمع اغاني ولقبي منتحل آخر تعليق لي اللي به صورة الخيمة□■خروج
AMAريما لا تفتين والاغاني حرام تبين تسمعين اسمعي بس لا تحللين صدقيني الشيطان يزينها لك ( الا بذكر الله تطمأن القلوب ) مهوب ميوزك ..انا حيانا اسمع بس حرام
الماااااضي2030اهم شي لاتتحول داعشي وتفجر نفسك بكره..الموسيقى افضل من قطع الرؤوس
(ريما Rima)🍎اعشق الفنان راشد الماجد وأحفظ كل اغانيه
(ريما Rima)🍎مافيها شي الاغاني وحكمها فيه خلاف..انا اسمع اغاني 24ساعه..واذا ماسمعت ميوزك يجيني أكتئاب وضيقه..احنا عائله موسيقيه😶😏
بربروساابتعد عني ما احبــــــــــــــك وش تبيبي....... قــدرك الغالي رميته في الثرى... يا حســـايف قولتي لك يا حبيبي.......... يوم قلبي جـــــاهلٍ بك ما درى
مسمارمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اسال الله لك الثبات وابعد عن اصحاب السوء والجلسات والدندنه لايقولو لك ساعه لحبي وساعه لربي
( ريما Rima )🍎حزين صاحب لقب✏ _____🌄🎪⛺
ابو شنبالحمدلله جزاك الله خير
( ريما Rima )🍎اصلا واضح كسرهن كارهن □اكيد راح يبيع بدالهن جوالات اوعطورات
( ريما Rima )🍎لأنه ماوجد الراحة فلوس حرام يبيع اشرطة كاسيت □
غامد والقلب جامدذكرني بناصر القصبي في سيلفي 1 يوم كسر العود بعد ما افلس