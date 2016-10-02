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فيديو : بعد 50 عاماً .. صاحب أشهر محل أغاني في حائل يُتلِف مئات “السيديهات” ابتغاء الأجر والثواب!

2 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص
فيديو : بعد 50 عاماً .. صاحب أشهر محل أغاني في حائل يُتلِف مئات “السيديهات” ابتغاء الأجر والثواب!
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صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو  على موقع اليوتيوب يظهر قيام صاحب أقدم محل لبيع أشرطة الأغاني في مدينة حائل  باتلاف وتحطيم الأسطوانات وأشرطة الكاسيت الموجودة بالمحل .

حيث أوضح الفيديو لحظة قيام ثلاثة أشخاص بإفراغ شاحنة مليئة بالأشرطة والأسطوانات المدمجة تمهيداً لإتلافها وفقاً لرغبة صاحب المحل ابتغاء الأجر والثواب من الله .

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    فيه ناس تابو عن سماع الأغاني ومافجرو، الأمريكيين يسمعون اغاني وقتلو السود كذلك كيم رءيس كوريا الشمالية إباد شعبه والكثير من اللي يسمعون اغاني
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  2. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    عدنان طبل

    منتب سهل يا فضيله الشيخ مرسي الزهراني
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  3. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    عدنان طبل

    اقول الله من جلسه لابن سعيد راحت وتكسرت مابين هذه الاشرطه ماسمعناها الله يخلف علي الطرب بعد ابوخالد صاحب الحنجره العذبه والريشه الطاغيه
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  4. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    مرسي الزهراني

    الاغاني دعوة الى الحب والسلام . من حقك ان تقبلها او ترفضها ولكن ليس من حقك محاربتها.
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  5. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    الماااااضي2030

    سماع الاغاني افضل من تفجير المساجد
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  6. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أقسم بالله انا ماسمع اغاني ولقبي منتحل آخر تعليق لي اللي به صورة الخيمة□■خروج
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  7. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    AMA

    ريما لا تفتين والاغاني حرام تبين تسمعين اسمعي بس لا تحللين صدقيني الشيطان يزينها لك ( الا بذكر الله تطمأن القلوب ) مهوب ميوزك ..انا حيانا اسمع بس حرام
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  8. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    الماااااضي2030

    اهم شي لاتتحول داعشي وتفجر نفسك بكره..الموسيقى افضل من قطع الرؤوس
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  9. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    (ريما Rima)🍎

    اعشق الفنان راشد الماجد وأحفظ كل اغانيه
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  10. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    (ريما Rima)🍎

    مافيها شي الاغاني وحكمها فيه خلاف..انا اسمع اغاني 24ساعه..واذا ماسمعت ميوزك يجيني أكتئاب وضيقه..احنا عائله موسيقيه😶😏
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  11. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    بربروسا

    ابتعد عني ما احبــــــــــــــك وش تبيبي....... قــدرك الغالي رميته في الثرى... يا حســـايف قولتي لك يا حبيبي.......... يوم قلبي جـــــاهلٍ بك ما درى
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  12. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص

    مسمار

    من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اسال الله لك الثبات وابعد عن اصحاب السوء والجلسات والدندنه لايقولو لك ساعه لحبي وساعه لربي
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  13. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    ( ريما Rima )🍎

    حزين صاحب لقب✏ _____🌄🎪⛺
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  14. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    ابو شنب

    الحمدلله جزاك الله خير
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  15. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اصلا واضح كسرهن كارهن □اكيد راح يبيع بدالهن جوالات اوعطورات
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  16. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    جزاة الله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    ( ريما Rima )🍎

    لأنه ماوجد الراحة فلوس حرام يبيع اشرطة كاسيت □
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  18. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    غامد والقلب جامد

    ذكرني بناصر القصبي في سيلفي 1 يوم كسر العود بعد ما افلس
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  19. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    ******
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  20. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    هو ما بيسوى كذا الا بعد ما جرب اثرها السيء علي حياته تلاقاه كرها من قلب
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