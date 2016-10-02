الداعية محمد العوضي: أمريكا ماتعرف أبوها!.. تعرف شيئين فقط!

صحيفة المرصد:قال الداعية الكويتي المعروف، الدكتور محمد العوضي، إن أمريكا لا تعرف إلا مصالحها وأمن إسرائيل، فقط.
وأضاف “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “في السياسة، أمريكا ماتعرف أبوها!، تعرف شيئين فقط: مصالحها وأمن إسرائيل، الدول عندها مجرد قبعات أو قفازات أو أحذية، تستخدمها ثم .. ترميها !”.
يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذي هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.
تعليقات ( 15 )
الهمدانيداعية وزحمة واخرها(أمريكا ماتعرف أبوها) كيف ابوها وش هالاسلوب او هذا هو الاسلوب الدعوي العظيم ياشيخ محمد ياليت تنتقي كلماتك افضل
اللهم ومن ارادنا بسوء فأرده ومن كاد لنا فكيدهأمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب
مسمار( امريكا) اول حرف ( أ ) يعني استبداد( م) يعني ماعليها فيك ( ر ) روح بلط البحر (ى) ياويلك (ك) كيفي ( ا) اسكت ولاكلمه
طير شلوىبارك الله فيك ياشيخ محمد
Ymni mahbobبعض الورعان ما همه الا ايران......
خللاعتفد ان اهم شي عندها ان يتمزق ويتفتت العرب والمسلون وتتمدد اسرائيل على حساب الحروب بعضهم ببعض ومع ايران . لتصبح اسرائيل الاقوى قي المنطقة
طواني الهم ***طيب حنا عارفين هالشي ؟ وماجبت جديد ! وياما قلنا هذا الكلام . الأمريكان لاهم شركاء لنا لافي الدين ولا الدم ولا العروبه ولا اللغه همهم بترولنا وربيبتهم
مرسولصحيح انها ما تعرف ابوها لانها دولت بغي
صدقت صدقت صدقتوعلاج نفاقها وتآمرها واجرامها هو فقط فقط رفع الجزمة في وشها
جرمانطبعا
أبو مصلفح الرياضأمريكا هي الشيطان الأكبر بس ياريت تعرج على اللي تعاونوا مع أمريكا بضرب العراق وسوريا ومن قبل ليبيا كأنهم هم مثلث الشر وإسرائيل في نايمة في العسل