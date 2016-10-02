الداعية محمد العوضي: أمريكا ماتعرف أبوها!.. تعرف شيئين فقط!

صحيفة المرصد:قال الداعية الكويتي المعروف، الدكتور محمد العوضي، إن أمريكا لا تعرف إلا مصالحها وأمن إسرائيل، فقط.

وأضاف “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “في السياسة، أمريكا ماتعرف أبوها!، تعرف شيئين فقط: مصالحها وأمن إسرائيل، الدول عندها مجرد قبعات أو قفازات أو أحذية، تستخدمها ثم .. ترميها !”.

يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذي هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.