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الداعية محمد العوضي: أمريكا ماتعرف أبوها!.. تعرف شيئين فقط!

2 أكتوبر, 2016 , 14:02 م
الداعية محمد العوضي: أمريكا ماتعرف أبوها!.. تعرف شيئين فقط!
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صحيفة المرصد:قال الداعية الكويتي المعروف، الدكتور محمد العوضي، إن أمريكا لا تعرف إلا مصالحها وأمن إسرائيل، فقط.

وأضاف “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “في السياسة، أمريكا ماتعرف أبوها!، تعرف شيئين فقط: مصالحها وأمن إسرائيل، الدول عندها مجرد قبعات أو قفازات أو أحذية، تستخدمها ثم .. ترميها !”.

يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذي هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    الهمداني

    داعية وزحمة واخرها(أمريكا ماتعرف أبوها) كيف ابوها وش هالاسلوب او هذا هو الاسلوب الدعوي العظيم ياشيخ محمد ياليت تنتقي كلماتك افضل
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  2. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    اللهم ومن ارادنا بسوء فأرده ومن كاد لنا فكيده

    أمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب
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  3. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    الم تقرأ قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . هذا نتيحة ترسبات قديمة قد ظهرت نتائجها والقادم أسواء
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  4. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    مسمار

    ( امريكا) اول حرف ( أ ) يعني استبداد( م) يعني ماعليها فيك ( ر ) روح بلط البحر (ى) ياويلك (ك) كيفي ( ا) اسكت ولاكلمه
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  5. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    طير شلوى

    بارك الله فيك ياشيخ محمد
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  6. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    Ymni mahbob

    بعض الورعان ما همه الا ايران......
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  7. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    ****
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  8. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    خلل

    اعتفد ان اهم شي عندها ان يتمزق ويتفتت العرب والمسلون وتتمدد اسرائيل على حساب الحروب بعضهم ببعض ومع ايران . لتصبح اسرائيل الاقوى قي المنطقة
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  9. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    هلا فيك ايها الحر الشريف وعاجزين عن الشكر .. هالحين يجي قلم الخنبقه ويشتت المتابع الكريم عن هذا الخبر ويكرر نفس الاسطوانه الاخوان والدواعش ووو .فارغ
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  10. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    كثرت التحليلات والتاويلات امريكا سنت هذا القانون لابتزاز الدول التى لاتدور في فلكها
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  11. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    طواني الهم ***

    طيب حنا عارفين هالشي ؟ وماجبت جديد ! وياما قلنا هذا الكلام . الأمريكان لاهم شركاء لنا لافي الدين ولا الدم ولا العروبه ولا اللغه همهم بترولنا وربيبتهم
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  12. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    مرسول

    صحيح انها ما تعرف ابوها لانها دولت بغي
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  13. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    صدقت صدقت صدقت

    وعلاج نفاقها وتآمرها واجرامها هو فقط فقط رفع الجزمة في وشها
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  14. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    جرمان

    طبعا
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  15. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    أبو مصلفح الرياض

    أمريكا هي الشيطان الأكبر بس ياريت تعرج على اللي تعاونوا مع أمريكا بضرب العراق وسوريا ومن قبل ليبيا كأنهم هم مثلث الشر وإسرائيل في نايمة في العسل
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