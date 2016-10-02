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عمال سفارة المملكة بالمغرب يلقون المصاحف والكتب الدينية في النفايات

2 أكتوبر, 2016 , 17:19 م
عمال سفارة المملكة بالمغرب يلقون المصاحف والكتب الدينية في النفايات
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر دبلوماسية حقيقة الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، والتي سجلت إلقاء مجموعة من المصاحف والكتب الدينية المملوكة لسفارة السعودية بالمغرب بجوار مكب نفايات.

ووفقاً لموقع”عاجل “أوضحت المصادرأن الكتب والمصاحف كانت موجودة بـ”البدروم” الخاص بالسفارة، وتضررت عندما هطلت الأمطار على المنطقة الواقع فيها مقر السفارة، ما استدعى نقلها، حيث أمر مسؤولو السفارة مجموعة من العمال بإخراج الكتب والمصاحف وإحراقها في مكان آمن.

وأضافت أن العمال بعدما نقلوا الكتب والمصاحف خارج مبنى السفارة، وضعوها بالقرب من مكب نفايات، وتركوها دون إحراقها ولم ينفذوا ما طلب منهم، كما قام أحدهم بالتقاط صورة للمصاحف وهي ملقاة على الأرض، وسربها إلى وسائل الإعلام المغربية، في تعمد واضح لتشويه السفارة.

وعن الإجراء الذي تم اتخاذه مع العمال بعد هذه الواقعة، أكدت المصادر، أن السفارة للأسف الشديد لم تتخذ أي إجراء معهم بعد ولم تجر تحقيقًا في الواقعة، بالرغم من غضب السفير مما حدث بعد مطالعته للصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    غرم الله

    لابد من محاسبتهم *****م مادون ذلك هذا استهزاء بكتاب الله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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  2. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    من زمن الماضي الجميل

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  3. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    السفارات يجب ان يكون لها دور في نشر الثقافه الاسلاميه والدين وتبيان الانجازات بالحرمين الشريفين لعموم العالم الاسلامي والغير اسلامي وحرصهاع خدمةالحجاج
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  4. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    Nasser7777

    ماهم فاضين... مشغولين بعلاقتنا مع المغرب ...المفروض ***ويحاسب كل شخص له يد في الموضوع وش خلينا للكفار
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  5. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    الهمداني

    حتى الغير دينيين يتعاملون مع الكتب الدينية بحترام لمشاعر من يدينون بهذا الكتاب لو كان كتاب سيخ او هندوس يجب نحترمه لمشاعر من يدينون به , عذر غير مقنع
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  6. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    ويلو 511

    سينتصر الله لدينه بنا او بدوننا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ان كانو يقصدون مايفعلون
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  7. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    صرخة صمت

    الخطأ خطاء العمال هما قالو لهم احرقوها هما ما احرقوها اذا هما تعجيزو عن احراقها كان ودوها المساجد احسن من رميها عند النفايات كلام الله القرأن مايتدنس
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  8. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    العنزي

    لو مغربيه طلبت مفتاح بانوراما تفاعلتوا معها يسفارتنا الموقره
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  9. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    { فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } .
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  10. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    كتاب الله من المفترض ان يكون في مكان لائق غير إلقاه على الأرض ،، عذر غير مقبوووول !
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  11. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المصحاف المفروض توضع في كرتون وتبعث لطباعه المصحف بالمدينه يعاد تصليحها او احراقها في مكان امن بعيد عن المدينه
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  12. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:5331

    بسمه

    علي العمري .. بعض الكتب ؟؟؟؟؟؟نتكلم هنا عن مصاحف ..كلام الله ..كتاب المسلمين ..ديننا وكتابنا !!!مقارنة غريييبه !!!!
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  13. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    التاريخ

    تعليق 1 اذا ماتبكي على القرآن الكريم متي تبكي من يبكي على القران يبكي علي احتراق البشر في حلب والاطفال مثل مااوردت ومن لم يبكي على القران لايبكي ابداً
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  14. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:5331

    بسمه

    عذر أقبح من ذنب ..حسبنا الله ونعم الوكيل .
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  15. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    يحاسب السفير ولا يترك بدون اجراء فعلا تشويه لسمعه سفارة السعوديه اذا يفترض ع السفير تكليف موظف باحراقها في فرن وليس بحاويه تلوث الحي اهمال بسيط كارثه
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  16. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    علي العمري

    ايش. نعمل. احترق. بشر. في. حلب. واطفال. والان همنا. بعض. الكتب. والورق. شي يبكي.
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