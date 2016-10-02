عمال سفارة المملكة بالمغرب يلقون المصاحف والكتب الدينية في النفايات

صحيفة المرصد:كشفت مصادر دبلوماسية حقيقة الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، والتي سجلت إلقاء مجموعة من المصاحف والكتب الدينية المملوكة لسفارة السعودية بالمغرب بجوار مكب نفايات.
ووفقاً لموقع”عاجل “أوضحت المصادرأن الكتب والمصاحف كانت موجودة بـ”البدروم” الخاص بالسفارة، وتضررت عندما هطلت الأمطار على المنطقة الواقع فيها مقر السفارة، ما استدعى نقلها، حيث أمر مسؤولو السفارة مجموعة من العمال بإخراج الكتب والمصاحف وإحراقها في مكان آمن.
وأضافت أن العمال بعدما نقلوا الكتب والمصاحف خارج مبنى السفارة، وضعوها بالقرب من مكب نفايات، وتركوها دون إحراقها ولم ينفذوا ما طلب منهم، كما قام أحدهم بالتقاط صورة للمصاحف وهي ملقاة على الأرض، وسربها إلى وسائل الإعلام المغربية، في تعمد واضح لتشويه السفارة.
وعن الإجراء الذي تم اتخاذه مع العمال بعد هذه الواقعة، أكدت المصادر، أن السفارة للأسف الشديد لم تتخذ أي إجراء معهم بعد ولم تجر تحقيقًا في الواقعة، بالرغم من غضب السفير مما حدث بعد مطالعته للصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 16 )
غرم اللهلابد من محاسبتهم *****م مادون ذلك هذا استهزاء بكتاب الله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
من زمن الماضي الجميلحسبي الله ونعم الوكيل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالسفارات يجب ان يكون لها دور في نشر الثقافه الاسلاميه والدين وتبيان الانجازات بالحرمين الشريفين لعموم العالم الاسلامي والغير اسلامي وحرصهاع خدمةالحجاج
Nasser7777ماهم فاضين... مشغولين بعلاقتنا مع المغرب ...المفروض ***ويحاسب كل شخص له يد في الموضوع وش خلينا للكفار
الهمدانيحتى الغير دينيين يتعاملون مع الكتب الدينية بحترام لمشاعر من يدينون بهذا الكتاب لو كان كتاب سيخ او هندوس يجب نحترمه لمشاعر من يدينون به , عذر غير مقنع
ويلو 511سينتصر الله لدينه بنا او بدوننا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ان كانو يقصدون مايفعلون
صرخة صمتالخطأ خطاء العمال هما قالو لهم احرقوها هما ما احرقوها اذا هما تعجيزو عن احراقها كان ودوها المساجد احسن من رميها عند النفايات كلام الله القرأن مايتدنس
العنزيلو مغربيه طلبت مفتاح بانوراما تفاعلتوا معها يسفارتنا الموقره
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريكتاب الله من المفترض ان يكون في مكان لائق غير إلقاه على الأرض ،، عذر غير مقبوووول !
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمصحاف المفروض توضع في كرتون وتبعث لطباعه المصحف بالمدينه يعاد تصليحها او احراقها في مكان امن بعيد عن المدينه
عدد التعليقات:5331
بسمهعلي العمري .. بعض الكتب ؟؟؟؟؟؟نتكلم هنا عن مصاحف ..كلام الله ..كتاب المسلمين ..ديننا وكتابنا !!!مقارنة غريييبه !!!!
التاريختعليق 1 اذا ماتبكي على القرآن الكريم متي تبكي من يبكي على القران يبكي علي احتراق البشر في حلب والاطفال مثل مااوردت ومن لم يبكي على القران لايبكي ابداً
عدد التعليقات:5331
بسمهعذر أقبح من ذنب ..حسبنا الله ونعم الوكيل .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخريحاسب السفير ولا يترك بدون اجراء فعلا تشويه لسمعه سفارة السعوديه اذا يفترض ع السفير تكليف موظف باحراقها في فرن وليس بحاويه تلوث الحي اهمال بسيط كارثه
علي العمريايش. نعمل. احترق. بشر. في. حلب. واطفال. والان همنا. بعض. الكتب. والورق. شي يبكي.