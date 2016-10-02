الأهلي يتعاقد رسميا مع غروس وينهي ارتباطه مع غوميز بالتراضي

صحيفة المرصد : أعلن نادي الأهلي اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع المدرب السويسري غروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الحالي، وإنهاء التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز بالتراضي .. وذلك وفقا لتوجيهات الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وبناء على ما تم مناقشته مع إدارة النادي، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قليل… كرابع نادي يقيل مدربه في دوري جميل هذا الموسم بعد أندية الخليج والهلال والفتح.
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تعليقات ( 3 )
اصيلرجعوا اللي راحوا ، بس هم ما راحوا ، حسكم رجعوا يزيدوا الاتي جراحوا ، رجعوا اللي راحوا
مواطنكم كلفت هذي العبةالنادي
ابومحمدمثل بيتوركا الإتحاد